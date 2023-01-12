Погрузитесь в недельное приключение на туристическом поезде
В каком другом туре еще возможно такое удивительное разнообразие? Вас ждет Мраморный каньон в горном парке, волшебная встреча с Дедом Морозом, теплоходная прогулка по Северной Двине и Выборгскиий замок на острове.
июн
Что вас ожидает 🤩
Программа тура по дням
Отправление поезда из Москвы
Самостоятельная посадка в поезд (номер поезда, вагона, места будут указаны в ваучере).
12:15 отправление поезда с Ленинградского вокзала Москвы.
Отдых в поезде.
Прибытие в Великий Устюг, экскурсия, посещение вотчины Деда Мороза
Завтрак в поезде.
07:57 прибытие поезда в Великий Устюг.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная экскурсия по старинному купеческому городу.
Во время экскурсии вы побываете на Соборном Дворище, познакомитесь с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII в.), увидите прекрасные памятники каменного зодчества – церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII-XVIII вв., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, и конечно, прогуляетесь по великолепной набережной реки Сухоны.
Программа «Знакомство с Северной чернью» (посещение демонстрационного зала).
Вы сможете увидеть уникальные изделия старых мастеров чернения по серебру и современные работы, познакомиться с основными этапами процесса изготовления предметов и попрактиковаться под руководством опытного мастера.
Обед в кафе.
Трансфер в Вотчину Деда Мороза.
Программа в Вотчине Деда Мороза начинается с «Тропы Сказок», в путешествии по которой вы познакомитесь с жителями сказочного леса – симпатичными, дружелюбными созданиями.
Но главное ждет вас ждет в тереме Деда Мороза – вам подскажут, как не заблудиться в Вотчине, покажут ее уменьшенную копию – сказочный макет, расскажут про обитателей Вотчины и помощников Дедушки – и тех, кого вы уже встретили на «Тропе Сказок», и тех, с кем вам еще только предстоит познакомиться.
Пригласят вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке волшебных предметов многому сможете подивиться.
И, конечно, с самим российским Дедом Морозом вы обязательно в Вотчине встретитесь!
Посещение мастерской Зимнего Волшебника – Кузницы, где у вас будет возможность познакомиться с историей кузнечного ремесла и своими глазами проследить за процессом ручной ковки.
Трансфер в Великий Устюг.
Посещение купеческой гостиной «Салон уездного города».
Вас ждет познавательная развлекательная программа в Салоне уездного города в лучших традициях русского купечества и гостеприимства!
Здесь вы узнаете много интересного не только о праздниках и событиях, но и о существовавших много лет назад традициях чаепития.
Вас ждет много увлекательных игр, загадок и викторин. В конце программы вы сможете насладиться вкусным чаем в дружной, уютной атмосфере.
Трансфер на ж/д вокзал.
20:30 отправление туристического поезда в Архангельск.
Прибытие в Архангельск. Экскурсия, музей «Малые Корелы», теплоходная прогулка по Северной Двине
Завтрак в поезде.
11:00 прибытие поезда в Архангельск.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск – столица Поморья».
Вы познакомитесь с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его основными достопримечательностями.
Во время прогулки по проспекту Чумбарова-Лучинского – заповедной пешеходной улице, которую горожане ласково называют Чумбаровка, вас ждет захватывающий рассказ о быте и укладе жизни северян и знакомство с деревянной архитектурой начала ХХ века.
Все здания Чумбаровки уникальны, каждый дом со своей биографией и особенной историей, некоторые из них были перенесены из других районов города.
Обед в кафе.
Автобусная экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера».
Вы посетите музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Корелы», коллекция которого является крупнейшей в мире.
Едва ступив на территорию заповедника, вы попадете в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.
«Малые Корелы» – музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру.
Теплоходная прогулка по Северной Двине.
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Трансфер на ж/д вокзал.
20:30 отправление туристического поезда в Кемь.
Прибытие в Кемь. Трансфер на теплоходе по Белому морю на остров Соловки
Завтрак в поезде.
07:02 прибытие поезда в Кемь.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер к причалу в поселке Рабочеостровск.
Трансфер на теплоходе по Белому морю на остров Соловки (~2 часа в пути).
Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю.
Здесь вы получите возможность познакомиться с историей Соловецкой обители, увидеть и почувствовать величие соловецких храмов, прогуляться по крепости и заглянуть в самые укромные ее уголки (время проведения экскурсионной программы ~ 3 часа).
Обед в трапезной.
Свободное время для прогулки и покупки сувениров.
Трансфер на теплоходе по Белому морю до причала в поселке Рабочеостровск (время в пути ~ 2 часа).
Трансфер на ж/д вокзал в Кемь.
23:03 отправление туристического поезда в Петрозаводск.
Прибытие в Петрозаводск. Экскурсия по городу, отправление на остров Кижи
Завтрак в поезде.
07:00 прибытие в Петрозаводск.
09:00 встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Петрозаводск – порт пяти морей, расположенный на берегу Онежского озера.
Город обладает настоящим национальным карело-финским колоритом, что привлекает гостей со всего света.
История Петрозаводска, ровесника Санкт-Петербурга, началась в сентябре 1703 года, когда на берегу Онежского озера по указу Петра I было начато строительство казённого оружейного завода. А благодаря указу Екатерины II в 1777 году он обрел статус города.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску – городу, в котором северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.
Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.
Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры – дары городов-побратимов.
Трансфер на теплоходе «Комета» по Онежскому озеру на остров Кижи (время в пути по Онежскому озеру ~ 1 час 20 мин., время нахождения на острове 4 часа).
Экскурсия по острову Кижи.
Остров Кижи и расположенный на нем музей-заповедник «Кижи» – жемчужина Заонежья.
Это один из крупнейших в России музеев под открытым небом и уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.
Основа музейного собрания, ансамбль Кижского погоста, входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.
Трансфер на теплоходе «Комете» по Онежскому озеру в Петрозаводск.
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Самостоятельный трансфер на вокзал.
22:20 отправление поезда в Сортавала.
Прибытие в Сортавала. Экскурсия по городу. Отправление на ретропоезде в Горный парк Рускеала. Выборг
Завтрак в поезде.
08:25 прибытие поезда в Сортавала, встреча с гидом на перроне.
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр.
Отправление на ретропоезде в Горный парк Рускеала.
Встреча с гидом на перроне ж/д ст. Горный парк Рускеала и организованный проход в парк.
Горный парк Рускеала – самая известная достопримечательность Карелии.
Экскурсия «Мраморный каньон».
Гостей ждет главная локация парка – мраморные склоны каньона.
Мраморный каньон Рускеала – одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду. Вокруг карьера обустроена специальная тропа, по которой можно ходить и наслаждаться этими удивительными красивейшими местами.
14:10 – 14:50 трансфер из Горного парка Рускеала до ж/д ст. Сортавала.
15:09 отправление поезда в Выборг.
17:30 прибытие поезда в Выборг.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).
Вас ждет увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу – единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей – Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.
Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале. И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.
Ужин в кафе.
Трансфер на ж/д вокзал.
23:43 отправление поезда в Москву.
Возвращение в Москву
09:47 прибытие поезда на Ленинградский вокзал Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Категория
|Купе
|СВ
|СВ
Одноместное размещение
|Люкс
|Люкс
Одноместное размещение
|Для взрослых
|138905
|164700
|245930
|232800
|288630
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|113300
|117610
|–
|232800
|–
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|108000
|108000
|–
|108000*
|–
*Стоимость на 1 ребенка до 10 лет при размещении с 2-мя взрослыми.
Варианты проживания
Туристический поезд
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва – Великий Устюг – Архангельск – Кемь – Петрозаводск – Сортавала – Москва
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно (при необходимости)
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в купе – 35 900 руб
- Место начала и завершения?
- Москва, Ленинградский вокзал
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.