Железнодорожный круиз «Русский Север»

Погрузитесь в недельное приключение на туристическом поезде

4.7
3 отзыва
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Погрузитесь в недельное приключение на туристическом поезде по Русскому Северу. Вы посетите Великий Устюг, Архангельск, остров Соловки, Петрозаводск, Сортавала и Выборг.

В каком другом туре еще возможно такое удивительное разнообразие? Вас ждет Мраморный каньон в горном парке, волшебная встреча с Дедом Морозом, теплоходная прогулка по Северной Двине и Выборгскиий замок на острове.
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Ближайшие даты:
9
июн

Что вас ожидает 🤩

Романтика Русского Севера
Романтика Русского Севера
Влюбитесь в Соловки, Карелию, Архангельск и узнаете в чем очарование этих мест
Деревянное зодчество на острове Кижи
Деревянное зодчество на острове Кижи
Узнаете о карельских ремеслах, послушаете колокольные звоны и увидите церковь Воскрешения Лазаря
Хиты Северного Приладожья
Хиты Северного Приладожья
Прогуляетесь по историческому карельскому городу Сортавала и съездите в горный парк Рускеала
По Белому морю на остров Соловки
По Белому морю на остров Соловки
Познакомитесь с историей Соловецкой обители, увидите и почувствуете величие соловецких храмов
Путешествие на поезде из Москвы
Путешествие на поезде из Москвы
Отправитесь в тур с Ленинградского вокзала и будете любоваться пейзажем за окном под стук колес
В гостях у Деда Мороза
В гостях у Деда Мороза
Заглянете в кабинет волшебника, в его библиотеку и проникнитесь духом зимнего праздника в разгар лета

Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда из Москвы

Самостоятельная посадка в поезд (номер поезда, вагона, места будут указаны в ваучере).

12:15 отправление поезда с Ленинградского вокзала Москвы.

Отдых в поезде.

Отправление поезда из МосквыОтправление поезда из МосквыОтправление поезда из Москвы
2 день

Прибытие в Великий Устюг, экскурсия, посещение вотчины Деда Мороза

Завтрак в поезде.

07:57 прибытие поезда в Великий Устюг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия по старинному купеческому городу.

Во время экскурсии вы побываете на Соборном Дворище, познакомитесь с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII в.), увидите прекрасные памятники каменного зодчества – церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII-XVIII вв., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, и конечно, прогуляетесь по великолепной набережной реки Сухоны.

Программа «Знакомство с Северной чернью» (посещение демонстрационного зала).

Вы сможете увидеть уникальные изделия старых мастеров чернения по серебру и современные работы, познакомиться с основными этапами процесса изготовления предметов и попрактиковаться под руководством опытного мастера.

Обед в кафе.

Трансфер в Вотчину Деда Мороза.

Программа в Вотчине Деда Мороза начинается с «Тропы Сказок», в путешествии по которой вы познакомитесь с жителями сказочного леса – симпатичными, дружелюбными созданиями.

Но главное ждет вас ждет в тереме Деда Мороза – вам подскажут, как не заблудиться в Вотчине, покажут ее уменьшенную копию – сказочный макет, расскажут про обитателей Вотчины и помощников Дедушки – и тех, кого вы уже встретили на «Тропе Сказок», и тех, с кем вам еще только предстоит познакомиться.

Пригласят вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке волшебных предметов многому сможете подивиться.

И, конечно, с самим российским Дедом Морозом вы обязательно в Вотчине встретитесь!

Посещение мастерской Зимнего Волшебника – Кузницы, где у вас будет возможность познакомиться с историей кузнечного ремесла и своими глазами проследить за процессом ручной ковки.

Трансфер в Великий Устюг.

Посещение купеческой гостиной «Салон уездного города».

Вас ждет познавательная развлекательная программа в Салоне уездного города в лучших традициях русского купечества и гостеприимства!

Здесь вы узнаете много интересного не только о праздниках и событиях, но и о существовавших много лет назад традициях чаепития.

Вас ждет много увлекательных игр, загадок и викторин. В конце программы вы сможете насладиться вкусным чаем в дружной, уютной атмосфере.

Трансфер на ж/д вокзал.

20:30 отправление туристического поезда в Архангельск.

Прибытие в Великий Устюг, экскурсия, посещение вотчины Деда МорозаПрибытие в Великий Устюг, экскурсия, посещение вотчины Деда МорозаПрибытие в Великий Устюг, экскурсия, посещение вотчины Деда Мороза
3 день

Прибытие в Архангельск. Экскурсия, музей «Малые Корелы», теплоходная прогулка по Северной Двине

Завтрак в поезде.

11:00 прибытие поезда в Архангельск.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск – столица Поморья».

Вы познакомитесь с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его основными достопримечательностями.

Во время прогулки по проспекту Чумбарова-Лучинского – заповедной пешеходной улице, которую горожане ласково называют Чумбаровка, вас ждет захватывающий рассказ о быте и укладе жизни северян и знакомство с деревянной архитектурой начала ХХ века.

Все здания Чумбаровки уникальны, каждый дом со своей биографией и особенной историей, некоторые из них были перенесены из других районов города.

Обед в кафе.

Автобусная экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера».

Вы посетите музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Корелы», коллекция которого является крупнейшей в мире.

Едва ступив на территорию заповедника, вы попадете в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.

«Малые Корелы» – музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру.

Теплоходная прогулка по Северной Двине.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Трансфер на ж/д вокзал.

20:30 отправление туристического поезда в Кемь.

Прибытие в Архангельск. Экскурсия, музей «Малые Корелы», теплоходная прогулка по Северной ДвинеПрибытие в Архангельск. Экскурсия, музей «Малые Корелы», теплоходная прогулка по Северной ДвинеПрибытие в Архангельск. Экскурсия, музей «Малые Корелы», теплоходная прогулка по Северной ДвинеПрибытие в Архангельск. Экскурсия, музей «Малые Корелы», теплоходная прогулка по Северной Двине
4 день

Прибытие в Кемь. Трансфер на теплоходе по Белому морю на остров Соловки

Завтрак в поезде.

07:02 прибытие поезда в Кемь.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер к причалу в поселке Рабочеостровск.

Трансфер на теплоходе по Белому морю на остров Соловки (~2 часа в пути).

Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю.

Здесь вы получите возможность познакомиться с историей Соловецкой обители, увидеть и почувствовать величие соловецких храмов, прогуляться по крепости и заглянуть в самые укромные ее уголки (время проведения экскурсионной программы ~ 3 часа).

Обед в трапезной.

Свободное время для прогулки и покупки сувениров.

Трансфер на теплоходе по Белому морю до причала в поселке Рабочеостровск (время в пути ~ 2 часа).

Трансфер на ж/д вокзал в Кемь.

23:03 отправление туристического поезда в Петрозаводск.

Прибытие в Кемь. Трансфер на теплоходе по Белому морю на остров СоловкиПрибытие в Кемь. Трансфер на теплоходе по Белому морю на остров СоловкиПрибытие в Кемь. Трансфер на теплоходе по Белому морю на остров СоловкиПрибытие в Кемь. Трансфер на теплоходе по Белому морю на остров Соловки
5 день

Прибытие в Петрозаводск. Экскурсия по городу, отправление на остров Кижи

Завтрак в поезде.

07:00 прибытие в Петрозаводск.

09:00 встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Петрозаводск – порт пяти морей, расположенный на берегу Онежского озера.

Город обладает настоящим национальным карело-финским колоритом, что привлекает гостей со всего света.

История Петрозаводска, ровесника Санкт-Петербурга, началась в сентябре 1703 года, когда на берегу Онежского озера по указу Петра I было начато строительство казённого оружейного завода. А благодаря указу Екатерины II в 1777 году он обрел статус города.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску – городу, в котором северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.

Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры – дары городов-побратимов.

Трансфер на теплоходе «Комета» по Онежскому озеру на остров Кижи (время в пути по Онежскому озеру ~ 1 час 20 мин., время нахождения на острове 4 часа).

Экскурсия по острову Кижи.

Остров Кижи и расположенный на нем музей-заповедник «Кижи» – жемчужина Заонежья.

Это один из крупнейших в России музеев под открытым небом и уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.

Основа музейного собрания, ансамбль Кижского погоста, входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Во время экскурсии вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.

Трансфер на теплоходе «Комете» по Онежскому озеру в Петрозаводск.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Самостоятельный трансфер на вокзал.

22:20 отправление поезда в Сортавала.

Прибытие в Петрозаводск. Экскурсия по городу, отправление на остров КижиПрибытие в Петрозаводск. Экскурсия по городу, отправление на остров КижиПрибытие в Петрозаводск. Экскурсия по городу, отправление на остров КижиПрибытие в Петрозаводск. Экскурсия по городу, отправление на остров КижиПрибытие в Петрозаводск. Экскурсия по городу, отправление на остров КижиПрибытие в Петрозаводск. Экскурсия по городу, отправление на остров Кижи
6 день

Прибытие в Сортавала. Экскурсия по городу. Отправление на ретропоезде в Горный парк Рускеала. Выборг

Завтрак в поезде.

08:25 прибытие поезда в Сортавала, встреча с гидом на перроне.

Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр.

Отправление на ретропоезде в Горный парк Рускеала.

Встреча с гидом на перроне ж/д ст. Горный парк Рускеала и организованный проход в парк.

Горный парк Рускеала – самая известная достопримечательность Карелии.

Экскурсия «Мраморный каньон».

Гостей ждет главная локация парка – мраморные склоны каньона.

Мраморный каньон Рускеала – одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду. Вокруг карьера обустроена специальная тропа, по которой можно ходить и наслаждаться этими удивительными красивейшими местами.

14:10 – 14:50 трансфер из Горного парка Рускеала до ж/д ст. Сортавала.

15:09 отправление поезда в Выборг.

17:30 прибытие поезда в Выборг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Вас ждет увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу – единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей – Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.

Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале. И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.

Ужин в кафе.

Трансфер на ж/д вокзал.

23:43 отправление поезда в Москву.

Прибытие в Сортавала. Экскурсия по городу. Отправление на ретропоезде в Горный парк Рускеала. ВыборгПрибытие в Сортавала. Экскурсия по городу. Отправление на ретропоезде в Горный парк Рускеала. ВыборгПрибытие в Сортавала. Экскурсия по городу. Отправление на ретропоезде в Горный парк Рускеала. ВыборгПрибытие в Сортавала. Экскурсия по городу. Отправление на ретропоезде в Горный парк Рускеала. Выборг
7 день

Возвращение в Москву

09:47 прибытие поезда на Ленинградский вокзал Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:


Категория		КупеСВСВ
Одноместное размещение		ЛюксЛюкс
Одноместное размещение
Для взрослых138905164700245930232800288630
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)113300117610232800
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)108000108000108000*

*Стоимость на 1 ребенка до 10 лет при размещении с 2-мя взрослыми.

Варианты проживания

Туристический поезд

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва – Великий Устюг – Архангельск – Кемь – Петрозаводск – Сортавала – Москва
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно (при необходимости)
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в купе – 35 900 руб
Место начала и завершения?
Москва, Ленинградский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
12 янв 2023
Не понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям о питании, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
11 янв 2023
Спасибо. Было комфортно.
Г
10 янв 2023
Тут все четко, все прислали, на все ответили

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