2 день

Прибытие в Великий Устюг, экскурсия, посещение вотчины Деда Мороза

Завтрак в поезде.

07:57 прибытие поезда в Великий Устюг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия по старинному купеческому городу.

Во время экскурсии вы побываете на Соборном Дворище, познакомитесь с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII в.), увидите прекрасные памятники каменного зодчества – церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII-XVIII вв., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, и конечно, прогуляетесь по великолепной набережной реки Сухоны.

Программа «Знакомство с Северной чернью» (посещение демонстрационного зала).

Вы сможете увидеть уникальные изделия старых мастеров чернения по серебру и современные работы, познакомиться с основными этапами процесса изготовления предметов и попрактиковаться под руководством опытного мастера.

Обед в кафе.

Трансфер в Вотчину Деда Мороза.

Программа в Вотчине Деда Мороза начинается с «Тропы Сказок», в путешествии по которой вы познакомитесь с жителями сказочного леса – симпатичными, дружелюбными созданиями.

Но главное ждет вас ждет в тереме Деда Мороза – вам подскажут, как не заблудиться в Вотчине, покажут ее уменьшенную копию – сказочный макет, расскажут про обитателей Вотчины и помощников Дедушки – и тех, кого вы уже встретили на «Тропе Сказок», и тех, с кем вам еще только предстоит познакомиться.

Пригласят вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке волшебных предметов многому сможете подивиться.

И, конечно, с самим российским Дедом Морозом вы обязательно в Вотчине встретитесь!

Посещение мастерской Зимнего Волшебника – Кузницы, где у вас будет возможность познакомиться с историей кузнечного ремесла и своими глазами проследить за процессом ручной ковки.

Трансфер в Великий Устюг.

Посещение купеческой гостиной «Салон уездного города».

Вас ждет познавательная развлекательная программа в Салоне уездного города в лучших традициях русского купечества и гостеприимства!

Здесь вы узнаете много интересного не только о праздниках и событиях, но и о существовавших много лет назад традициях чаепития.

Вас ждет много увлекательных игр, загадок и викторин. В конце программы вы сможете насладиться вкусным чаем в дружной, уютной атмосфере.

Трансфер на ж/д вокзал.

20:30 отправление туристического поезда в Архангельск.