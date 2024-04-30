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Авторский тур
8 дней
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Начало: Плесецк, 20:35 (время прибытия поезда 116Щ Поморье...
«Утром будем изучать и отрабатывать приёмы работы с парусом и вёслами»
13 июля в 13:15
21 июля в 13:15
69 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«А также вы познакомитесь с бытом и ремеслами северных народов, увидите памятники деревянного зодчества, угоститесь великоустюгскими шаньгами, отправитесь на теплоходную прогулку по Северной Двине и встретитесь с Дедом Морозом»
от 108 540₽ за человека
Авторский тур
8 дней
В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
Поучиться управлять лодкой, сделать сувенир с мезенской росписью и познакомиться с местными
Начало: Ж. - д. вокзал Архангельска, 08:00
«Флотилия из трёх парусно-вёсельных лодок (мезенка или карбас)»
10 июля в 08:00
20 июля в 08:00
69 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладислав30 апреля 2024Лучшее путешествие моей жизни
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ВВиктория17 октября 2023Новогодний круиз «Величие Севера»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
- ГГалина24 сентября 2023Новогодний круиз «Величие Севера»Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
- ИИгнатова24 сентября 2023Новогодний круиз «Величие Севера»Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
- ВВасилина20 августа 2023Очень понравилось путешествие. Небольшая группа, разнообразные активности, приятные гиды. Спасибо большое Роману и Ольгу за заботу.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Водные развлечения»
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Водные туры в Архангельске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024