Туры по воде в Архангельске

Найдено 5 туров в категории «Водные развлечения» в Архангельске, цены от 69 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Начало: Плесецк, 20:35 (время прибытия поезда 116Щ Поморье...
«Утром будем изучать и отрабатывать приёмы работы с парусом и вёслами»
13 июля в 13:15
21 июля в 13:15
69 000 за человека
Железнодорожный круиз «Русский Север»
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«А также вы познакомитесь с бытом и ремеслами северных народов, увидите памятники деревянного зодчества, угоститесь великоустюгскими шаньгами, отправитесь на теплоходную прогулку по Северной Двине и встретитесь с Дедом Морозом»
от 108 540 за человека
В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
Поучиться управлять лодкой, сделать сувенир с мезенской росписью и познакомиться с местными
Начало: Ж. - д. вокзал Архангельска, 08:00
«Флотилия из трёх парусно-вёсельных лодок (мезенка или карбас)»
10 июля в 08:00
20 июля в 08:00
69 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владислав
    30 апреля 2024
    Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
    Лучшее путешествие моей жизни
    Лучшее путешествие моей жизниЛучшее путешествие моей жизниЛучшее путешествие моей жизниЛучшее путешествие моей жизниЛучшее путешествие моей жизни
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Железнодорожный круиз «Русский Север»
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Железнодорожный круиз «Русский Север»
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Железнодорожный круиз «Русский Север»
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • В
    Виктория
    17 октября 2023
    Новогодний круиз «Величие Севера»
    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
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    с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова

    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»
  • Г
    Галина
    24 сентября 2023
    Новогодний круиз «Величие Севера»
    Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
    Поездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отлично
  • И
    Игнатова
    24 сентября 2023
    Новогодний круиз «Величие Севера»
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост
  • В
    Василина
    20 августа 2023
    Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
    Очень понравилось путешествие. Небольшая группа, разнообразные активности, приятные гиды. Спасибо большое Роману и Ольгу за заботу.

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Водные развлечения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
  2. Железнодорожный круиз «Русский Север»
  3. В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
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Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 5 авторских туров от 69 000 до 108 540. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Архангельске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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