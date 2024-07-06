Этот атмосферный городок раскинулся в устье одноимённой реки, впадающей в Белое море, в окружении удивительно чистой и суровой северной природы.
Главной достопримечательностью
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание: на острове Кий нет магазинов, поэтому все необходимые вещи нужно взять с собой (например, воду и медикаменты).
Проживание. Двухместное размещение в визит-центре «Онега». В номерах есть душевая кабина, телевизор, чайник, Wi-Fi. На первом этаже расположена кухня-гостиная с телевизором, холодильником, микроволновой печью, электроплитой, чайником, набором посуды. Повышение уровня отеля и одноместное проживание — за доплату.
Питание. В стоимость тура включён завтрак (дорожный ланч-бокс) во второй день. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Программа тура по дням
Свободный день в Онеге
Встретимся с вами в отеле, после размещения будет свободное время. При желании и за доплату можно заранее договориться с организатором о проведении мастер-классов и экскурсий или попариться в русской бане на территории гостиницы.
Также стоит самостоятельно прогуляться по улочкам провинциального городка. Небольшая и уютная Онега раскинулась в устье одноимённой реки и считается неофициальной родиной морошки. Тут можно осмотреть Свято-Троицкий собор и церковь Лазаря Праведного, отдохнуть на пляже. Но главной достопримечательностью этих мест является остров Кий, которому мы посвятим весь следующий день.
Экскурсия по острову Кий
Утром отправимся к главной цели нашего путешествия, жемчужине Белого моря — острову Кий. Его длина меньше 3 км, а ширина не превышает 500 метров, поэтому обойти его можно всего за пару часов.
Сперва мы доедем до пристани в Онеге, затем пересядем на скоростной катер и преодолеем отрезок Белого моря, отделяющий остров от материка. Приливы и отливы не смогут повлиять на поездку благодаря небольшой вместимости судна (4-5 пассажиров). Перед прогулкой облачимся в спасательные жилеты и прослушаем инструктаж.
По прибытии на Кий устроим ознакомительный променад. Осмотрим постройки и руины зданий уже недействующего Онежского Крёстного монастыря. Будем много гулять по острову пешком и поговорим о богатстве его природы. На этом небольшом клочке суши растут сосны-великаны, грибы, ягоды и цветы и есть широкие песчаные пляжи с могучими гранитными глыбами. Тут можно отыскать идеально круглые отверстия, которые в народе называют ведьмиными колодцами, и ценные минералы — гранаты, агаты, ониксы, яшму.
В отель вернёмся ближе к вечеру. На этом наше небольшое путешествие завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на минивэне
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Ланч-бокс (по желанию)
- Поездка на катере
- Экскурсия по острову Кий
Что не входит в цену
- Проезд в Онегу и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за одноместное размещение - 1000₽
- Доплата за проживание в отеле "Онежская гора" или "Алёнушка" - 300₽ с человека при двухместном размещении
- Проведение тура возможно ежедневно в период с июня по середину сентября 2024 года. Тур гарантированно состоится при участии двух и более человек