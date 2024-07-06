Выходные в архангельской глубинке с морской прогулкой к острову Кий

Погулять по Онеге, проехать на катере по Белому морю и побывать в заброшенном островном монастыре
Едем на выходные в отдалённый уголок Архангельской области — Онегу.

Этот атмосферный городок раскинулся в устье одноимённой реки, впадающей в Белое море, в окружении удивительно чистой и суровой северной природы.

Главной достопримечательностью
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этих мест является остров Кий, к которому вы доберётесь на скоростном катере.

По нему вы будете много гулять пешком, посетите заброшенный Онежский Крёстный монастырь и узнаете, чем богат этот крохотный клочок суши.

Выходные в архангельской глубинке с морской прогулкой к острову Кий
Выходные в архангельской глубинке с морской прогулкой к острову Кий
Выходные в архангельской глубинке с морской прогулкой к острову Кий
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание: на острове Кий нет магазинов, поэтому все необходимые вещи нужно взять с собой (например, воду и медикаменты).

Проживание. Двухместное размещение в визит-центре «Онега». В номерах есть душевая кабина, телевизор, чайник, Wi-Fi. На первом этаже расположена кухня-гостиная с телевизором, холодильником, микроволновой печью, электроплитой, чайником, набором посуды. Повышение уровня отеля и одноместное проживание — за доплату.

Питание. В стоимость тура включён завтрак (дорожный ланч-бокс) во второй день. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Свободный день в Онеге

Встретимся с вами в отеле, после размещения будет свободное время. При желании и за доплату можно заранее договориться с организатором о проведении мастер-классов и экскурсий или попариться в русской бане на территории гостиницы.

Также стоит самостоятельно прогуляться по улочкам провинциального городка. Небольшая и уютная Онега раскинулась в устье одноимённой реки и считается неофициальной родиной морошки. Тут можно осмотреть Свято-Троицкий собор и церковь Лазаря Праведного, отдохнуть на пляже. Но главной достопримечательностью этих мест является остров Кий, которому мы посвятим весь следующий день.

Свободный день в ОнегеСвободный день в ОнегеСвободный день в ОнегеСвободный день в ОнегеСвободный день в ОнегеСвободный день в ОнегеСвободный день в Онеге
2 день

Экскурсия по острову Кий

Утром отправимся к главной цели нашего путешествия, жемчужине Белого моря — острову Кий. Его длина меньше 3 км, а ширина не превышает 500 метров, поэтому обойти его можно всего за пару часов.

Сперва мы доедем до пристани в Онеге, затем пересядем на скоростной катер и преодолеем отрезок Белого моря, отделяющий остров от материка. Приливы и отливы не смогут повлиять на поездку благодаря небольшой вместимости судна (4-5 пассажиров). Перед прогулкой облачимся в спасательные жилеты и прослушаем инструктаж.

По прибытии на Кий устроим ознакомительный променад. Осмотрим постройки и руины зданий уже недействующего Онежского Крёстного монастыря. Будем много гулять по острову пешком и поговорим о богатстве его природы. На этом небольшом клочке суши растут сосны-великаны, грибы, ягоды и цветы и есть широкие песчаные пляжи с могучими гранитными глыбами. Тут можно отыскать идеально круглые отверстия, которые в народе называют ведьмиными колодцами, и ценные минералы — гранаты, агаты, ониксы, яшму.

В отель вернёмся ближе к вечеру. На этом наше небольшое путешествие завершено.

Экскурсия по острову КийЭкскурсия по острову КийЭкскурсия по острову КийЭкскурсия по острову КийЭкскурсия по острову КийЭкскурсия по острову Кий

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на минивэне
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Ланч-бокс (по желанию)
  • Поездка на катере
  • Экскурсия по острову Кий
Что не входит в цену
  • Проезд в Онегу и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за одноместное размещение - 1000₽
  • Доплата за проживание в отеле "Онежская гора" или "Алёнушка" - 300₽ с человека при двухместном размещении
  • Проведение тура возможно ежедневно в период с июня по середину сентября 2024 года. Тур гарантированно состоится при участии двух и более человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Онеге, любое удобное для вас время
Завершение: Отель в Онеге, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Архангельска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыОбзорныеБелое мореПрирода и пейзажиВодные развлеченияСвятые местаМонастыри, церкви, храмыНа островаПопулярные места

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