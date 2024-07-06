Утром отправимся к главной цели нашего путешествия, жемчужине Белого моря — острову Кий. Его длина меньше 3 км, а ширина не превышает 500 метров, поэтому обойти его можно всего за пару часов.

Сперва мы доедем до пристани в Онеге, затем пересядем на скоростной катер и преодолеем отрезок Белого моря, отделяющий остров от материка. Приливы и отливы не смогут повлиять на поездку благодаря небольшой вместимости судна (4-5 пассажиров). Перед прогулкой облачимся в спасательные жилеты и прослушаем инструктаж.

По прибытии на Кий устроим ознакомительный променад. Осмотрим постройки и руины зданий уже недействующего Онежского Крёстного монастыря. Будем много гулять по острову пешком и поговорим о богатстве его природы. На этом небольшом клочке суши растут сосны-великаны, грибы, ягоды и цветы и есть широкие песчаные пляжи с могучими гранитными глыбами. Тут можно отыскать идеально круглые отверстия, которые в народе называют ведьмиными колодцами, и ценные минералы — гранаты, агаты, ониксы, яшму.

В отель вернёмся ближе к вечеру. На этом наше небольшое путешествие завершено.