3 дня
К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
Погулять по Архангельску и «Малым Корелам» и отдохнуть душой и телом благодаря дарам Беломорья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
17 800₽ за всё до 10 чел.
2 дня
Выходные в архангельской глубинке с морской прогулкой к острову Кий
Погулять по Онеге, проехать на катере по Белому морю и побывать в заброшенном островном монастыре
Начало: Отель в Онеге, любое удобное для вас время
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
8700₽ за человека
5 дней
Тур на Соловки: на снегоходах по Белому морю, охота за северным сиянием и погружение в историю
Побывать в Соловецком монастыре и пообщаться со служителями, посетить родину Ломоносова
Начало: Аэропорт Архангельска, время по договорённости
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
87 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «На машине»
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