-
13%
Русский Север. Железнодорожный круиз
Начало: Москва, Ярославский вокзал
«Встреча с гидом на перроне ж/д ст»
15 июл в 10:00
от 124 600 ₽
144 000 ₽ за человека
Величие Севера: железнодорожный круиз в Карелию, Архангельск и Великий Устюг
Начало: Россия, Москва
«Поезд следует через три региона — Карелию, Архангельскую и Вологодскую области с их северной природой и богатыми праздничными традициями»
30 дек в 10:00
от 84 800 ₽ за человека
-
14%
Русский Север. Железнодорожный круиз с посещением Териберки
Начало: Москва, Ярославский вокзал
«Встреча с гидом на перроне ж/д ст»
15 июл в 10:00
от 119 200 ₽
139 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «На поезде»
Самые популярные туры этой рубрики в Архангельске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Архангельске в феврале 2026
Сейчас в Архангельске в категории "На поезде" можно забронировать 3 тура от 84 800 до 124 600 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте тур в Архангельске на 2026 год на поезде, 4 ⭐ отзыва, цены от 84800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель