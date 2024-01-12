2 день

Карелия. Горный парк Рускеала

Завтрак в поезде.

09:30 Прибытие поезда на ст. Горный парк Рускеала.

Встреча с гидом на перроне.

Посадка в автобус, трансфер в г. Сортавала.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавале, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.

Свободное время для покупки сувениров.

Трансфер в Горный парк Рускеала.

Экскурсия по программе «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком.

Гостей ждет главная локация парка – мраморные склоны каньона.

Пройдите в «Сухой штольне» и наглядно познакомьтесь с историей горного дела. На маршруте открыта мастерская по камнеобработке.

Гости могут наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.

Мраморный каньон Рускеала – одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду.

Вокруг карьера обустроена специальная тропа, по которой можно ходить и наслаждаться этими удивительными красивейшими местами.

Если говорить в целом, то всего на территории парка располагается несколько карьеров.

Самым большим считается Большой Мраморный каньон.

Его длина насчитывает порядка 500 метров, а ширина – около 100 метров. Недалеко от него расположился Итальянский карьер и два небольших озера.

После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру Горного парка.

16:00 Отправление туристического поезда №930 в г. Архангельск.

Отдых в поезде.