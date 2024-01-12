Поезд следует через три региона — Карелию, Архангельскую и Вологодскую области с их северной природой и богатыми праздничными традициями.
Вас ждет визит в ледяное царство,
Программа тура по дням
Отправление на туристическом поезде
Самостоятельная посадка в туристический поезд № 930 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
16:05 Отправление туристического поезда №930 с Ленинградского вокзала г. Москвы.
Отдых в поезде.
Карелия. Горный парк Рускеала
Завтрак в поезде.
09:30 Прибытие поезда на ст. Горный парк Рускеала.
Встреча с гидом на перроне.
Посадка в автобус, трансфер в г. Сортавала.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавале, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.
Свободное время для покупки сувениров.
Трансфер в Горный парк Рускеала.
Экскурсия по программе «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком.
Гостей ждет главная локация парка – мраморные склоны каньона.
Пройдите в «Сухой штольне» и наглядно познакомьтесь с историей горного дела. На маршруте открыта мастерская по камнеобработке.
Гости могут наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.
Мраморный каньон Рускеала – одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду.
Вокруг карьера обустроена специальная тропа, по которой можно ходить и наслаждаться этими удивительными красивейшими местами.
Если говорить в целом, то всего на территории парка располагается несколько карьеров.
Самым большим считается Большой Мраморный каньон.
Его длина насчитывает порядка 500 метров, а ширина – около 100 метров. Недалеко от него расположился Итальянский карьер и два небольших озера.
После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру Горного парка.
16:00 Отправление туристического поезда №930 в г. Архангельск.
Отдых в поезде.
Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»
Завтрак в поезде.
13:00 Прибытие туристического поезда №930 в г. Архангельск.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Сегодня вы посетите Архангельск, город с пятивековой историей, родину северной русской культуры и традиций, который называют столицей российской Арктики: именно отсюда начались более 300 экспедиций, посвященных изучению и освоению Русского Севера.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск новогодний».
В семье городов российских Архангельск занимает достойное место.
Именно в Архангельске в 1693 году прогремел самый первый новогодний фейерверк в России. Жизнь города и горожан с самого основания города переплетена с историей страны, с морем и многочисленными заморскими гостями.
Экскурсия познакомит вас с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его новогодними традициями.
Набережная Северной Двины, старинные дома и ледяные скульптуры не оставят никого равнодушными!
Обед в кафе города.
Трансфер в Музей деревянного зодчества (~1 час).
Экскурсия в Музее деревянного зодчества и народного искусства «Малые Карелы» – уникальный музей под открытым небом, который сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.
Здесь собрана крупнейшая в мире коллекция объектов деревянной архитектуры.
Рубленые избы, дома – шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках», и ветряные мельницы – весь мир поморского зодчества на одной территории.
В ходе экскурсии вы узнаете о традициях украшения дома к Рождеству, о том, зачем хозяйки на праздничный стол раскладывали сено, накрывая его полотенцем и скатертью, о наиболее популярных гаданиях и многом другом, чем знаменовались у наших предков «святые» и «страшные» вечера.
Трансфер на ж/д вокзал (~1 час).
20:25 Отправление туристического поезда №930 в г. Великий Устюг.
Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»
Завтрак в поезде.
10:45 Прибытие туристического поезда в г. Великий Устюг.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Обзорная экскурсия по городу с заходом в действующих храм Прокопия Праведного, первого на Руси Христа ради юродивого, спасшего город от каменной тучи.
Мастер-класс «Жар-птица» – роспись игрушки в устюгских традициях.
Обед в кафе города.
Программа на Вотчине Деда Мороза.
Путешествие по волшебной тропе сказок, на которой встречаются чудеса, а герои русских народных сказок предлагают забавы и веселье! В самом центре Вотчины возвышается Дом Деда Мороза.
Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не похожа.
В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.
Программа «Знакомство с Северной чернью» (посещение демонстрационного зала).
Вы сможете увидеть уникальные изделия старых мастеров и современные изделия, познакомиться с основными этапами чернения по серебру, желающие, под руководством мастера, смогут попробовать гравировать изделие самостоятельно.
Трансфер на ж/д вокзал.
18:03 Отправление туристического поезда №930 в Москву.
Отдых в поезде. Возвращение в Москву
Завтрак в поезде.
13:00 Прибытие туристического поезда №930 на Ярославский вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
Четырехместное
купе
Двухместное
купе
|1-местное размещение в купе
|Для взрослого
|66 200
|97 300
|171 050
|Для детей до 9 лет включительно
|65 800
|96 900
|Для детей до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)
|26 000
|26 000
Выкуп дополнительного места в купе — 31 600 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные купейные вагоны.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагоне выбранной категории
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание, указанное в программе (4 завтрака, 2 обеда)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Выкуп дополнительного места в купе - 31 600 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты из вашего города до Москвы и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание?
В стоимость тура включено 4 завтрака в поезде и 2 обеда в кафе.
Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).
Возможны ли изменения программы?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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