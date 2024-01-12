Новогодний круиз «Величие Севера»

Приглашаем в наш новогодний вояж «Величие Севера».

Поезд следует через три региона — Карелию, Архангельскую и Вологодскую области с их северной природой и богатыми праздничными традициями.

Вас ждет визит в ледяное царство,
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развлекательная программа в Горном парке Рускеала, новогодние гулянья и захватывающее фаер-шоу! Вы познакомитесь с Архангельском — столицей российской Арктики, а также окунетесь в святочные традиции и гулянья в музее деревянного зодчества «Малые Корелы».

4.67
3 отзыва
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление на туристическом поезде

Самостоятельная посадка в туристический поезд № 930 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

16:05 Отправление туристического поезда №930 с Ленинградского вокзала г. Москвы.

Отдых в поезде.

Отправление на туристическом поезде
2 день

Карелия. Горный парк Рускеала

Завтрак в поезде.

09:30 Прибытие поезда на ст. Горный парк Рускеала.

Встреча с гидом на перроне.

Посадка в автобус, трансфер в г. Сортавала.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавале, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.

Свободное время для покупки сувениров.

Трансфер в Горный парк Рускеала.

Экскурсия по программе «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком.

Гостей ждет главная локация парка – мраморные склоны каньона.

Пройдите в «Сухой штольне» и наглядно познакомьтесь с историей горного дела. На маршруте открыта мастерская по камнеобработке.

Гости могут наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.

Мраморный каньон Рускеала – одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду.

Вокруг карьера обустроена специальная тропа, по которой можно ходить и наслаждаться этими удивительными красивейшими местами.

Если говорить в целом, то всего на территории парка располагается несколько карьеров.

Самым большим считается Большой Мраморный каньон.

Его длина насчитывает порядка 500 метров, а ширина – около 100 метров. Недалеко от него расположился Итальянский карьер и два небольших озера.

После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру Горного парка.

16:00 Отправление туристического поезда №930 в г. Архангельск.

Отдых в поезде.

Карелия. Горный парк РускеалаКарелия. Горный парк РускеалаКарелия. Горный парк РускеалаКарелия. Горный парк Рускеала
3 день

Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»

Завтрак в поезде.

13:00 Прибытие туристического поезда №930 в г. Архангельск.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Сегодня вы посетите Архангельск, город с пятивековой историей, родину северной русской культуры и традиций, который называют столицей российской Арктики: именно отсюда начались более 300 экспедиций, посвященных изучению и освоению Русского Севера.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск новогодний».

В семье городов российских Архангельск занимает достойное место.

Именно в Архангельске в 1693 году прогремел самый первый новогодний фейерверк в России. Жизнь города и горожан с самого основания города переплетена с историей страны, с морем и многочисленными заморскими гостями.

Экскурсия познакомит вас с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его новогодними традициями.

Набережная Северной Двины, старинные дома и ледяные скульптуры не оставят никого равнодушными!

Обед в кафе города.

Трансфер в Музей деревянного зодчества (~1 час).

Экскурсия в Музее деревянного зодчества и народного искусства «Малые Карелы» – уникальный музей под открытым небом, который сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.

Здесь собрана крупнейшая в мире коллекция объектов деревянной архитектуры.

Рубленые избы, дома – шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках», и ветряные мельницы – весь мир поморского зодчества на одной территории.

В ходе экскурсии вы узнаете о традициях украшения дома к Рождеству, о том, зачем хозяйки на праздничный стол раскладывали сено, накрывая его полотенцем и скатертью, о наиболее популярных гаданиях и многом другом, чем знаменовались у наших предков «святые» и «страшные» вечера.

Трансфер на ж/д вокзал (~1 час).

20:25 Отправление туристического поезда №930 в г. Великий Устюг.

Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»
4 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»

Завтрак в поезде.

10:45 Прибытие туристического поезда в г. Великий Устюг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Обзорная экскурсия по городу с заходом в действующих храм Прокопия Праведного, первого на Руси Христа ради юродивого, спасшего город от каменной тучи.

Мастер-класс «Жар-птица» – роспись игрушки в устюгских традициях.

Обед в кафе города.

Программа на Вотчине Деда Мороза.

Путешествие по волшебной тропе сказок, на которой встречаются чудеса, а герои русских народных сказок предлагают забавы и веселье! В самом центре Вотчины возвышается Дом Деда Мороза.

Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не похожа.

В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.

Программа «Знакомство с Северной чернью» (посещение демонстрационного зала).

Вы сможете увидеть уникальные изделия старых мастеров и современные изделия, познакомиться с основными этапами чернения по серебру, желающие, под руководством мастера, смогут попробовать гравировать изделие самостоятельно.

Трансфер на ж/д вокзал.

18:03 Отправление туристического поезда №930 в Москву.

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»
5 день

Отдых в поезде. Возвращение в Москву

Завтрак в поезде.

13:00 Прибытие туристического поезда №930 на Ярославский вокзал г. Москвы.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория

Четырехместное

купе

Двухместное

купе

1-местное размещение в купе
Для взрослого66 20097 300171 050
Для детей до 9 лет включительно65 80096 900
Для детей до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)26 00026 000

Выкуп дополнительного места в купе — 31 600 руб.

Фото проживания

Варианты проживания

Туристический поезд

4 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные купейные вагоны.

КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагоне выбранной категории
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание, указанное в программе (4 завтрака, 2 обеда)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Выкуп дополнительного места в купе - 31 600 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты из вашего города до Москвы и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано питание?

В стоимость тура включено 4 завтрака в поезде и 2 обеда в кафе.

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Возможны ли изменения программы?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
12 янв 2024
Ездили с подругой в тур "Величие Севера". Все было бы хорошо, если бы не было так холодно))). Хороший чистый вагон (у нас был СВ), кормили скудно. Потрясает природа и люди, которые могут жить в таком климате).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Луиза!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось.
Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе
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для улучшения качества организации питания в туре.

Мы надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

К
18 окт 2024
Тур прекрасно организован. Отличный сервис в поезде, хорошее питание. Трансфер до мест экскурсий на отличном уровне. Очень интересные сами экскурсии. Мы с супругой остались очень довольны отдыхом и узнали много нового и интересного.
Е
16 окт 2024
Все классно. Немного заставили поволноваться в ожидании ваучера
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства с отправкой
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документов. Обязательно проведем работу по вашему замечанию.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Тур входит в следующие категории Архангельска

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