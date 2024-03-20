А также вы познакомитесь с бытом и ремеслами северных народов, увидите памятники деревянного зодчества, угоститесь великоустюгскими шаньгами, отправитесь на теплоходную прогулку по Северной Двине и встретитесь с Дедом Морозом.
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление поезда из Москвы
Самостоятельная посадка в туристический поезд (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
12:15 Отправление туристического поезда с Ленинградского вокзала Москвы.
Отдых в поезде.
Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза. Мастер-класс "В иконописной мастерской". Программа "Знакомство с Северной чернью". Программа "К Рататуихе на шаньги"
Завтрак в поезде.
07:49 Прибытие туристического поезда в г. Великий Устюг.
08:20 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Переезд на Вотчину Деда Мороза.
Экскурсия в терем Деда Мороза. Поднимайтесь на его тесовое крыльцо, входите в узорчатые двери!
Здесь вам подскажут, как не заблудиться в Вотчине, вы увидите ее уменьшенную копию — сказочный макет.
В обсерватории Деда Мороза вы посмотрите в волшебный телескоп. Видит в него Дед Мороз меж звезд пути-дороги, по которым его помощники подарки да письма детям доставляют, по которым несется и санный поезд его друга Санта Клауса.
Пригласят вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке волшебных предметов многому подивиться.
И с самим российским Дедом Морозом обязательно в Вотчине встретитесь!
Этот увлекательный маршрут по Вотчине Деда Мороза включает посещение Кузницы Деда Мороза, вручение подарков и верительных грамот всем участникам тура.
Переезд в г. Великий Устюг.
Мастер-класс «В иконописной мастерской».
Известно ли вам, как создавались иконы на Руси? Узнать об этом вы сможете в уникальном творении русских зодчих — церкви Вознесения. Это один из самых красивых памятников Русского Севера. В храме сохранились шесть неповторимых иконостасов 17–18 в. в.
Сегодня здесь Музей древнерусского искусства. Часть музейного пространства превратилась в мастерскую иконописца. Став его гостями, вы сможете исследовать, как готовилась доска под икону и наносились на неё контуры будущего изображения, какие краски и инструменты использовали русские иконописные мастера.
Вам не только расскажут, но и дадут возможность почувствовать себя иконописцем. Конечно, изобразить лики не доверят: этим на Руси всегда занимались иконописцы-личники. А вот приобрести навыки тёрщика красок, нарисовать коня или орнамент по прорисям сможет попробовать каждый.
Обед в кафе города с северным радушием, наливочками из лесных ягод и пышными блинами к чаю.
Обзорная экскурсия по городу, во время которой вы побываете на Соборном Дворище, увидите прекрасные памятники каменного зодчества церковной и гражданской архитектуры, прогуляетесь по великолепной набережной реки Сухоны, посетите Храм Прокопия Праведного.
Посещение Троице-Гледенского монастыря и смотровой площадки Дымковской Слободы.
Экскурсия даёт возможность полюбоваться великолепными пейзажами окрестностей Великого Устюга, увидеть место слияния рек Сухоны и Юга, познакомиться с историей одного из древнейших монастырей Русского Севера.
С правого берега реки Сухоны, из посёлка Дымково, открывается панорама набережной Великого Устюга, которую издавна называют визитной карточкой города. Экскурсия поможет составить представление о богатых устюжских купцах, украсивших её дивными храмами и роскошными особняками.
Программа «Знакомство с Северной чернью» (посещение демонстрационного зала).
Вы сможете увидеть уникальные изделия старых мастеров и современные изделия, познакомиться с основными этапами чернения по серебру, желающие, под руководством мастера, смогут попробовать гравировать изделие самостоятельно.
Интерактивная программа «К Рататуихе на шаньги».
Есть в нашем граде сказочном одна изба, любой, кто в ней побывает, обязательно туда еще раз вернется.
Привечает там гостей добродушная хозяйка Рататуиха. Поведает она о быте русском, о традициях северных, повеселитесь вы с ней от души, напляшетесь, напоетесь!
Без угощения Рататуиха не отпустит! Из русской печки, с пылу с жару угостит шаньгами Великоустюгскими да чайком ароматным попотчует!
Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал.
21:00 Отправление туристического поезда в г. Архангельск.
Архангельск. Музей «Малые Корелы». Теплоходная прогулка по Северной Двине
Завтрак в поезде.
12:00 Прибытие туристического поезда в Архангельск.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск — столица Поморья».
Вы познакомитесь с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его основными достопримечательностями.
Во время прогулки по проспекту Чумбарова-Лучинского — заповедной пешеходной улице, которую горожане ласково называют Чумбаровка, вас ждет захватывающий рассказ о быте и укладе жизни северян и знакомство с деревянной архитектурой начала ХХ века.
Все здания Чумбаровки уникальны, каждый дом со своей биографией и особенной историей, некоторые из них были перенесены из других районов города.
Обед в кафе города.
Трансфер в музей Малые Корелы.
Экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера».
Вы посетите музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Корелы», коллекция которого является крупнейшей в мире.
Едва ступив на территорию заповедника, вы попадете в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.
«Малые Корелы» — музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру.
Теплоходная прогулка по Северной Двине.
Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал.
22:45 Отправление туристического поезда в Беломорск.
Беломорск. Беломорские петроглифы. 19 шлюз Беломорско-Балтийского канала
Завтрак в поезде.
14:35 Прибытие туристического поезда в г. Беломорск, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Экскурсия на Беломорские петроглифы — памятник, поражающий воображение каждого человека. Наскальные рисунки древнего человека, возраст которых, по разным оценкам, достигает 7,5 тысяч лет!
Богатейший археологический комплекс, пользующийся мировой известностью, включает в себя более 2000 наскальных изображений.
Размеры картин поражают своим размахом: от 5 см. до 2,5 м. Изображения, выбитые на горизонтальных гранитных скалах кварцевым отбойником, — это не только подлинный шедевр мирового искусства, но и история наших предков!
Посещение 19 шлюза Беломорско-Балтийского канала.
По указанию И. В. Сталина канал длиной в 227 км был построен за двадцать месяцев — с сентября 1931 г. по апрель 1933 г. 19 шлюзов, 15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамб — такое количество гидротехнических сооружений было воздвигнуто заключенными без помощи машин и привлеченной валюты.
Перед страной стояла задача проложить водную дорогу из Балтики на Север и к Волге. Соединить Черное море с Каспием. Сталин сам наметил трассу канала, указав его начальный и конечный пункты, практически повторяющий путь Петра I — Осудареву Дорогу.
Во время экскурсии вы узнаете историю строительства канала, историю судеб заключенных, которые ценной своей жизни строили социалистический мир, а также познакомитесь с последним 19 шлюзом канала, поймете, как же действует это сооружение.
Трансфер на ж/д вокзал.
19:00 Отправление туристического поезда в Мурманск.
Мурманск. Природный парк «Териберка». Баренцево море
Завтрак в поезде.
06:51 Прибытие туристического поезда в г. Мурманск.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере). Путевая информация.
Экскурсионная программа в природный парк Териберка.
Приглашаем вас для незабываемого приключения на побережье Северного Ледовитого океана с посещением берега Баренцева моря, старого корабля на пляже, кладбища заброшенных кораблей, а также природного парка «Териберка», где находятся пляж «Драконьи яйца» и «Батарейский» водопад.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей этого места, насладитесь прекрасным видом на Баренцево море — частью Северного Ледовитого океана и манящими сопками.
Дикая природа, бескрайняя тундра и уникальные северные ландшафты. Ощутите атмосферу Баренцева моря!
Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.
Обед в кафе в п. Териберка.
Трансфер на ж/д вокзал в г. Мурманска.
17:15 Отправление туристического поезда в Петрозаводск.
Петрозаводск. Остров Кижи
Завтрак в поезде.
12:00 Прибытие туристического поезда в Петрозаводск, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер на теплоходе «Комета» по Онежскому озеру на остров Кижи (время в пути по Онежскому озеру ~1 час 20 минут, время нахождения на острове 4 часа).
Экскурсия по острову Кижи.
Остров Кижи и расположенный на нем музей-заповедник «Кижи» — жемчужина Заонежья.
Это один из крупнейших в России музеев под открытым небом и уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.
Основа музейного собрания, ансамбль Кижского погоста, входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.
Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.
Трансфер на теплоходе «Комете» по Онежскому озеру в Петрозаводск.
Краткая обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску — городу, в котором северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.
Трансфер на ж/д вокзал.
22:20 Отправление туристического поезда в Сортавала.
Сортавала. Горный парк Рускеала. Выборг
Завтрак в поезде.
07:30 Прибытие туристического поезда в Сортавала на ст. ОП Карельская.
08:00 Встреча с гидом на перроне.
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города (время проведения экскурсии 1,5 час).
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр.
10:05 Отправление на ретропоезде в Горный парк Рускеала.
11:20 Встреча с гидом на перроне ж/д ст. Горный парк Рускеала и организованный проход в парк.
11:30–13:00 Экскурсия по программе «Мраморный каньон» — вы узнаете, как добывали мрамор в этих магических местах, и познакомитесь с историей добычи и обработки северного камня.
14:00 Трансфер на автобусе из Горного парка Рускеала до ж/д ст. Сортавала.
15:09 Отправление туристического поезда в Выборг.
17:45 Прибытие туристического поезда в Выборг, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).
Вас ждет увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу — единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.
Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале.
И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал Выборга.
23:43 Отправление туристического поезда в Москву.
Возвращение в Москву
10:16 Прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
(по запросу)
|Двухместное купе,
одноместное размещение
(по запросу)
|Люкс
(по запросу)
|Люкс,
одноместное размещение
(по запросу)
|Для взрослых
|108 540
|142 950
|223 600
|167 200
|271 900
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|106 800
|141 200
|—
|167 200
|—
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|70 600
|70 600
|—
|70 600
|—
Доплата за выкуп доп. места в купе — 40 600 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
|Общий «Рускеальский экспресс»
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Великий Устюг - Архангельск - Беломорск - Мурманск/Териберка - Петрозаводск - Сортавала - Выборг - Москва
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание, указанное в программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Доплата за выкуп доп. места в купе - 40 600 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…