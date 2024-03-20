Железнодорожный круиз «Русский Север»

Групповой тур в Архангельске
5
3 отзыва
Добро пожаловать в увлекательное приключение на туристическом поезде по Русскому Северу! Вы побываете на экскурсиях в Великом Устюге, Архангельске, Петрозаводске, Сортавале, Выборге и проникнитесь атмосферой этих городов.

А также вы познакомитесь с бытом и ремеслами северных народов, увидите памятники деревянного зодчества, угоститесь великоустюгскими шаньгами, отправитесь на теплоходную прогулку по Северной Двине и встретитесь с Дедом Морозом.
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Ближайшие даты:
5
июн

Что вас ожидает:

Визитная карточка Карелии
Визитная карточка Карелии
Посетите горный парк «Рускеала» и познакомитесь с историей добычи и обработки мрамора
Знакомство с Выборгом
Знакомство с Выборгом
Прогуляетесь по городу, ощутите атмосферу средневековой Европы и увидите Выборгский замок
Знаменитая Териберка
Знаменитая Териберка
Побываете в природном парке и насладитесь видами Баренцева моря и бескрайней тундры
В гостях у Деда Мороза
В гостях у Деда Мороза
Заглянете в кабинет волшебника и проникнитесь духом зимнего праздника в разгар лета
Жемчужина Заонежья
Жемчужина Заонежья
Отправитесь на «Комете» на остров Кижи, где расположен музей деревянного зодчества
Беломорские петроглифы
Беломорские петроглифы
Осмотрите наскальные рисунки древнего человека, возраст которых достигает 7,5 тысяч лет

Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда из Москвы

Самостоятельная посадка в туристический поезд (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

12:15 Отправление туристического поезда с Ленинградского вокзала Москвы.

Отдых в поезде.

Отправление поезда из МосквыОтправление поезда из МосквыОтправление поезда из МосквыОтправление поезда из Москвы
2 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза. Мастер-класс "В иконописной мастерской". Программа "Знакомство с Северной чернью". Программа "К Рататуихе на шаньги"

Завтрак в поезде.

07:49 Прибытие туристического поезда в г. Великий Устюг.

08:20 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

Экскурсия в терем Деда Мороза. Поднимайтесь на его тесовое крыльцо, входите в узорчатые двери!

Здесь вам подскажут, как не заблудиться в Вотчине, вы увидите ее уменьшенную копию — сказочный макет.

В обсерватории Деда Мороза вы посмотрите в волшебный телескоп. Видит в него Дед Мороз меж звезд пути-дороги, по которым его помощники подарки да письма детям доставляют, по которым несется и санный поезд его друга Санта Клауса.

Пригласят вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке волшебных предметов многому подивиться.

И с самим российским Дедом Морозом обязательно в Вотчине встретитесь!

Этот увлекательный маршрут по Вотчине Деда Мороза включает посещение Кузницы Деда Мороза, вручение подарков и верительных грамот всем участникам тура.

Переезд в г. Великий Устюг.

Мастер-класс «В иконописной мастерской».

Известно ли вам, как создавались иконы на Руси? Узнать об этом вы сможете в уникальном творении русских зодчих — церкви Вознесения. Это один из самых красивых памятников Русского Севера. В храме сохранились шесть неповторимых иконостасов 17–18 в. в.

Сегодня здесь Музей древнерусского искусства. Часть музейного пространства превратилась в мастерскую иконописца. Став его гостями, вы сможете исследовать, как готовилась доска под икону и наносились на неё контуры будущего изображения, какие краски и инструменты использовали русские иконописные мастера.

Вам не только расскажут, но и дадут возможность почувствовать себя иконописцем. Конечно, изобразить лики не доверят: этим на Руси всегда занимались иконописцы-личники. А вот приобрести навыки тёрщика красок, нарисовать коня или орнамент по прорисям сможет попробовать каждый.

Обед в кафе города с северным радушием, наливочками из лесных ягод и пышными блинами к чаю.

Обзорная экскурсия по городу, во время которой вы побываете на Соборном Дворище, увидите прекрасные памятники каменного зодчества церковной и гражданской архитектуры, прогуляетесь по великолепной набережной реки Сухоны, посетите Храм Прокопия Праведного.

Посещение Троице-Гледенского монастыря и смотровой площадки Дымковской Слободы.

Экскурсия даёт возможность полюбоваться великолепными пейзажами окрестностей Великого Устюга, увидеть место слияния рек Сухоны и Юга, познакомиться с историей одного из древнейших монастырей Русского Севера.

С правого берега реки Сухоны, из посёлка Дымково, открывается панорама набережной Великого Устюга, которую издавна называют визитной карточкой города. Экскурсия поможет составить представление о богатых устюжских купцах, украсивших её дивными храмами и роскошными особняками.

Программа «Знакомство с Северной чернью» (посещение демонстрационного зала).

Вы сможете увидеть уникальные изделия старых мастеров и современные изделия, познакомиться с основными этапами чернения по серебру, желающие, под руководством мастера, смогут попробовать гравировать изделие самостоятельно.

Интерактивная программа «К Рататуихе на шаньги».

Есть в нашем граде сказочном одна изба, любой, кто в ней побывает, обязательно туда еще раз вернется.

Привечает там гостей добродушная хозяйка Рататуиха. Поведает она о быте русском, о традициях северных, повеселитесь вы с ней от души, напляшетесь, напоетесь!

Без угощения Рататуиха не отпустит! Из русской печки, с пылу с жару угостит шаньгами Великоустюгскими да чайком ароматным попотчует!

Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал.

21:00 Отправление туристического поезда в г. Архангельск.

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза. Мастер-класс "В иконописной мастерской". Программа "Знакомство с Северной чернью". Программа "К Рататуихе на шаньги"Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза. Мастер-класс "В иконописной мастерской". Программа "Знакомство с Северной чернью". Программа "К Рататуихе на шаньги"Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза. Мастер-класс "В иконописной мастерской". Программа "Знакомство с Северной чернью". Программа "К Рататуихе на шаньги"Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза. Мастер-класс "В иконописной мастерской". Программа "Знакомство с Северной чернью". Программа "К Рататуихе на шаньги"
3 день

Архангельск. Музей «Малые Корелы». Теплоходная прогулка по Северной Двине

Завтрак в поезде.

12:00 Прибытие туристического поезда в Архангельск.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск — столица Поморья».

Вы познакомитесь с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его основными достопримечательностями.

Во время прогулки по проспекту Чумбарова-Лучинского — заповедной пешеходной улице, которую горожане ласково называют Чумбаровка, вас ждет захватывающий рассказ о быте и укладе жизни северян и знакомство с деревянной архитектурой начала ХХ века.

Все здания Чумбаровки уникальны, каждый дом со своей биографией и особенной историей, некоторые из них были перенесены из других районов города.

Обед в кафе города.

Трансфер в музей Малые Корелы.

Экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера».

Вы посетите музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Корелы», коллекция которого является крупнейшей в мире.

Едва ступив на территорию заповедника, вы попадете в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.

«Малые Корелы» — музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру.

Теплоходная прогулка по Северной Двине.

Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал.

22:45 Отправление туристического поезда в Беломорск.

Архангельск. Музей «Малые Корелы». Теплоходная прогулка по Северной ДвинеАрхангельск. Музей «Малые Корелы». Теплоходная прогулка по Северной ДвинеАрхангельск. Музей «Малые Корелы». Теплоходная прогулка по Северной ДвинеАрхангельск. Музей «Малые Корелы». Теплоходная прогулка по Северной ДвинеАрхангельск. Музей «Малые Корелы». Теплоходная прогулка по Северной ДвинеАрхангельск. Музей «Малые Корелы». Теплоходная прогулка по Северной Двине
4 день

Беломорск. Беломорские петроглифы. 19 шлюз Беломорско-Балтийского канала

Завтрак в поезде.

14:35 Прибытие туристического поезда в г. Беломорск, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Экскурсия на Беломорские петроглифы — памятник, поражающий воображение каждого человека. Наскальные рисунки древнего человека, возраст которых, по разным оценкам, достигает 7,5 тысяч лет!

Богатейший археологический комплекс, пользующийся мировой известностью, включает в себя более 2000 наскальных изображений.

Размеры картин поражают своим размахом: от 5 см. до 2,5 м. Изображения, выбитые на горизонтальных гранитных скалах кварцевым отбойником, — это не только подлинный шедевр мирового искусства, но и история наших предков!

Посещение 19 шлюза Беломорско-Балтийского канала.

По указанию И. В. Сталина канал длиной в 227 км был построен за двадцать месяцев — с сентября 1931 г. по апрель 1933 г. 19 шлюзов, 15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамб — такое количество гидротехнических сооружений было воздвигнуто заключенными без помощи машин и привлеченной валюты.

Перед страной стояла задача проложить водную дорогу из Балтики на Север и к Волге. Соединить Черное море с Каспием. Сталин сам наметил трассу канала, указав его начальный и конечный пункты, практически повторяющий путь Петра I — Осудареву Дорогу.

Во время экскурсии вы узнаете историю строительства канала, историю судеб заключенных, которые ценной своей жизни строили социалистический мир, а также познакомитесь с последним 19 шлюзом канала, поймете, как же действует это сооружение.

Трансфер на ж/д вокзал.

19:00 Отправление туристического поезда в Мурманск.

Беломорск. Беломорские петроглифы. 19 шлюз Беломорско-Балтийского каналаБеломорск. Беломорские петроглифы. 19 шлюз Беломорско-Балтийского каналаБеломорск. Беломорские петроглифы. 19 шлюз Беломорско-Балтийского каналаБеломорск. Беломорские петроглифы. 19 шлюз Беломорско-Балтийского канала
5 день

Мурманск. Природный парк «Териберка». Баренцево море

Завтрак в поезде.

06:51 Прибытие туристического поезда в г. Мурманск.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере). Путевая информация.

Экскурсионная программа в природный парк Териберка.

Приглашаем вас для незабываемого приключения на побережье Северного Ледовитого океана с посещением берега Баренцева моря, старого корабля на пляже, кладбища заброшенных кораблей, а также природного парка «Териберка», где находятся пляж «Драконьи яйца» и «Батарейский» водопад.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей этого места, насладитесь прекрасным видом на Баренцево море — частью Северного Ледовитого океана и манящими сопками.

Дикая природа, бескрайняя тундра и уникальные северные ландшафты. Ощутите атмосферу Баренцева моря!

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.

Обед в кафе в п. Териберка.

Трансфер на ж/д вокзал в г. Мурманска.

17:15 Отправление туристического поезда в Петрозаводск.

Мурманск. Природный парк «Териберка». Баренцево мореМурманск. Природный парк «Териберка». Баренцево мореМурманск. Природный парк «Териберка». Баренцево мореМурманск. Природный парк «Териберка». Баренцево мореМурманск. Природный парк «Териберка». Баренцево мореМурманск. Природный парк «Териберка». Баренцево мореМурманск. Природный парк «Териберка». Баренцево мореМурманск. Природный парк «Териберка». Баренцево мореМурманск. Природный парк «Териберка». Баренцево море
6 день

Петрозаводск. Остров Кижи

Завтрак в поезде.

12:00 Прибытие туристического поезда в Петрозаводск, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер на теплоходе «Комета» по Онежскому озеру на остров Кижи (время в пути по Онежскому озеру ~1 час 20 минут, время нахождения на острове 4 часа).

Экскурсия по острову Кижи.

Остров Кижи и расположенный на нем музей-заповедник «Кижи» — жемчужина Заонежья.

Это один из крупнейших в России музеев под открытым небом и уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.

Основа музейного собрания, ансамбль Кижского погоста, входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Во время экскурсии вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.

Трансфер на теплоходе «Комете» по Онежскому озеру в Петрозаводск.

Краткая обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску — городу, в котором северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.

Трансфер на ж/д вокзал.

22:20 Отправление туристического поезда в Сортавала.

Петрозаводск. Остров КижиПетрозаводск. Остров КижиПетрозаводск. Остров КижиПетрозаводск. Остров КижиПетрозаводск. Остров КижиПетрозаводск. Остров КижиПетрозаводск. Остров КижиПетрозаводск. Остров Кижи
7 день

Сортавала. Горный парк Рускеала. Выборг

Завтрак в поезде.

07:30 Прибытие туристического поезда в Сортавала на ст. ОП Карельская.

08:00 Встреча с гидом на перроне.

Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города (время проведения экскурсии 1,5 час).

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр.

10:05 Отправление на ретропоезде в Горный парк Рускеала.

11:20 Встреча с гидом на перроне ж/д ст. Горный парк Рускеала и организованный проход в парк.

11:30–13:00 Экскурсия по программе «Мраморный каньон» — вы узнаете, как добывали мрамор в этих магических местах, и познакомитесь с историей добычи и обработки северного камня.

14:00 Трансфер на автобусе из Горного парка Рускеала до ж/д ст. Сортавала.

15:09 Отправление туристического поезда в Выборг.

17:45 Прибытие туристического поезда в Выборг, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Вас ждет увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу — единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.

Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале.

И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал Выборга.

23:43 Отправление туристического поезда в Москву.

Сортавала. Горный парк Рускеала. ВыборгСортавала. Горный парк Рускеала. ВыборгСортавала. Горный парк Рускеала. ВыборгСортавала. Горный парк Рускеала. ВыборгСортавала. Горный парк Рускеала. ВыборгСортавала. Горный парк Рускеала. ВыборгСортавала. Горный парк Рускеала. ВыборгСортавала. Горный парк Рускеала. Выборг
8 день

Возвращение в Москву

10:16 Прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал Москвы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:


Категория		Четырехместное купеДвухместное купе
(по запросу)		Двухместное купе,
одноместное размещение
(по запросу)		Люкс
(по запросу)		Люкс,
одноместное размещение
(по запросу)
Для взрослых108 540142 950223 600167 200271 900
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)106 800141 200167 200
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)70 60070 60070 600

Доплата за выкуп доп. места в купе — 40 600 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

7 ночей

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
Общий «Рускеальский экспресс»Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Великий Устюг - Архангельск - Беломорск - Мурманск/Териберка - Петрозаводск - Сортавала - Выборг - Москва
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание, указанное в программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Доплата за выкуп доп. места в купе - 40 600 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, Ленинградский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
20 мар 2024
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
А
17 мар 2024
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями.
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
М
14 мар 2024
Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Тур входит в следующие категории Архангельска

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