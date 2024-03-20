2 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза. Мастер-класс "В иконописной мастерской". Программа "Знакомство с Северной чернью". Программа "К Рататуихе на шаньги"

Завтрак в поезде.

07:49 Прибытие туристического поезда в г. Великий Устюг.

08:20 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

Экскурсия в терем Деда Мороза. Поднимайтесь на его тесовое крыльцо, входите в узорчатые двери!

Здесь вам подскажут, как не заблудиться в Вотчине, вы увидите ее уменьшенную копию — сказочный макет.

В обсерватории Деда Мороза вы посмотрите в волшебный телескоп. Видит в него Дед Мороз меж звезд пути-дороги, по которым его помощники подарки да письма детям доставляют, по которым несется и санный поезд его друга Санта Клауса.

Пригласят вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке волшебных предметов многому подивиться.

И с самим российским Дедом Морозом обязательно в Вотчине встретитесь!

Этот увлекательный маршрут по Вотчине Деда Мороза включает посещение Кузницы Деда Мороза, вручение подарков и верительных грамот всем участникам тура.

Переезд в г. Великий Устюг.

Мастер-класс «В иконописной мастерской».

Известно ли вам, как создавались иконы на Руси? Узнать об этом вы сможете в уникальном творении русских зодчих — церкви Вознесения. Это один из самых красивых памятников Русского Севера. В храме сохранились шесть неповторимых иконостасов 17–18 в. в.

Сегодня здесь Музей древнерусского искусства. Часть музейного пространства превратилась в мастерскую иконописца. Став его гостями, вы сможете исследовать, как готовилась доска под икону и наносились на неё контуры будущего изображения, какие краски и инструменты использовали русские иконописные мастера.

Вам не только расскажут, но и дадут возможность почувствовать себя иконописцем. Конечно, изобразить лики не доверят: этим на Руси всегда занимались иконописцы-личники. А вот приобрести навыки тёрщика красок, нарисовать коня или орнамент по прорисям сможет попробовать каждый.

Обед в кафе города с северным радушием, наливочками из лесных ягод и пышными блинами к чаю.

Обзорная экскурсия по городу, во время которой вы побываете на Соборном Дворище, увидите прекрасные памятники каменного зодчества церковной и гражданской архитектуры, прогуляетесь по великолепной набережной реки Сухоны, посетите Храм Прокопия Праведного.

Посещение Троице-Гледенского монастыря и смотровой площадки Дымковской Слободы.

Экскурсия даёт возможность полюбоваться великолепными пейзажами окрестностей Великого Устюга, увидеть место слияния рек Сухоны и Юга, познакомиться с историей одного из древнейших монастырей Русского Севера.

С правого берега реки Сухоны, из посёлка Дымково, открывается панорама набережной Великого Устюга, которую издавна называют визитной карточкой города. Экскурсия поможет составить представление о богатых устюжских купцах, украсивших её дивными храмами и роскошными особняками.

Программа «Знакомство с Северной чернью» (посещение демонстрационного зала).

Вы сможете увидеть уникальные изделия старых мастеров и современные изделия, познакомиться с основными этапами чернения по серебру, желающие, под руководством мастера, смогут попробовать гравировать изделие самостоятельно.

Интерактивная программа «К Рататуихе на шаньги».

Есть в нашем граде сказочном одна изба, любой, кто в ней побывает, обязательно туда еще раз вернется.

Привечает там гостей добродушная хозяйка Рататуиха. Поведает она о быте русском, о традициях северных, повеселитесь вы с ней от души, напляшетесь, напоетесь!

Без угощения Рататуиха не отпустит! Из русской печки, с пылу с жару угостит шаньгами Великоустюгскими да чайком ароматным попотчует!

Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал.

21:00 Отправление туристического поезда в г. Архангельск.