2 день

Знакомство со склонами Архыза, катаемся

С утра собираемся и едем на склоны Архыза.

Задерживаться не стоит, ведь ещё нужно всем приобрести ски-пассы.

Купив их, едем изучать трассы. Тут их много, и они тянутся вниз с двух склонов — северного и южного.

Катаемся до «упора» и к 17:00 возвращаемся домой.