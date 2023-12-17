Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай

Групповой тур в Архызе

Горнолыжный отдых и термальные источники

За снежными вершинами и активным отдыхом — на Кавказ! Мы продумали тур так, чтобы он включал не только лыжные «покатушки» на одних из лучших курортов Кавказа, но и культурную программу с посещением термальных источников, горных монастырей и дегустацией минеральных вод. Дружная компания и местный колорит прилагаются!
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Трассы и склоны Архыза
Трассы и склоны Архыза
Изучим северный и южный склоны, выберем для себя комфортную трассу
Снежные пики Домбая
Снежные пики Домбая
Накатаемся и налюбуемся восхитительными горными пейзажами
Термальный релакс
Термальный релакс
Устроим отдых в термальных бассейнах и при желании заглянем в хаммам или парную
Горный монастырь
Горный монастырь
Увидим удивительный христианский монастырь в горах
Апре-ски
Апре-ски
После активного дня можно провести время в одном из очень колоритных местных кафе
Больше адреналина
Больше адреналина
Если захотим, добавим экстрима, отправившись в полёт на параплане!

Программа тура по дням

1 день

Встреча, дорга в Архыз, знакомство с посёлком

До 13:00 необходимо прибыть в аэропорт Минеральных Вод. Тут начинается наше путешествие.

Грузимся в наш автобус и едем в Архыз. Сегодня нужно заселиться и взять напрокат снаряжение тем, кому оно необходимо.

Заодно познакомимся с посёлком.

Встреча, дорга в Архыз, знакомство с посёлкомВстреча, дорга в Архыз, знакомство с посёлкомВстреча, дорга в Архыз, знакомство с посёлком
2 день

Знакомство со склонами Архыза, катаемся

С утра собираемся и едем на склоны Архыза.

Задерживаться не стоит, ведь ещё нужно всем приобрести ски-пассы.

Купив их, едем изучать трассы. Тут их много, и они тянутся вниз с двух склонов — северного и южного.

Катаемся до «упора» и к 17:00 возвращаемся домой.

Знакомство со склонами Архыза, катаемсяЗнакомство со склонами Архыза, катаемся
3 день

Ещё один день на склонах Архыза

Третий день мы проведём тут же, на склонах Архыза.

Катаемся, осваиваем новые трассы.

Вечером можно сходить в одно из местных кафе или ресторанчик. Они здесь очень атмосферные.

Ещё один день на склонах АрхызаЕщё один день на склонах АрхызаЕщё один день на склонах Архыза
4 день

Релакс в термальных источниках

Сегодня отдохнём от снега и на целый день отправимся в комплекс термальных источников!

На большой территории тут раскинулось несколько бассейнов с водой разной температуры — от +7 до 43 градусов. Есть хамам и парная, желающие могут заказать массаж.

Целый день в этом раю пролетает незаметно. Кстати, по дороге успеем посетить один из немногих христианских монастырей, что возвышается над долиной в горах.

Релакс в термальных источникахРелакс в термальных источникахРелакс в термальных источникахРелакс в термальных источникахРелакс в термальных источниках
5 день

Волшебный Домбай

Домбай, пожалуй известен многим, но не все тут были. Туда и отправимся.

Компактный и уютный посёлок влюбляет в себя с первых минут. Ну а с тем, что этот курорт самый живописный, вряд ли кто поспорит.

Катаемся тут весь день и вечером возвращаемся в Архыз.

Волшебный ДомбайВолшебный ДомбайВолшебный ДомбайВолшебный Домбай
6 день

И снова Архыз

В этот день мы снова в Архызе.

Катаемся и получаем удовольствие. Кстати, если будут желание и смелость, то можно совершить полёт над горами на параплане.

И снова АрхызИ снова АрхызИ снова Архыз
7 день

Возвращение

Как ни жаль, но всё хорошее заканчивается. Вот и нам пора собирать вещи…

Грузим всё в машину и мчим назад в Минеральные Воды.

Билеты на обратный путь стоит выбирать на время после 16:00. Тогда точно везде успеем!

ВозвращениеВозвращение

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостевых домах или гостинице в 2-3-местных номерах с удобствами.

Есть душ, туалет, телевизор, интернет, общая кухня, холодильник.

На территории имеются мангальные зоны, доступные для пользования.

Варианты проживания

Гостевой дом или гостиница в Архызе

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Трансфер аэропорт — Архыз — аэропорт
  • Трансфер Архыз — горнолыжка — Архыз
  • Трансфер Архыз — горячие источники — Архыз
  • Поездка на Домбай
  • Посещение комплекса термальных источников
  • Советы и рекомендации руководителя!
Что не входит
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно
  • Комплект: лыжи, очки, шлем, ботинки, палки — от 700 руб. /сут.
  • Комплект: борд, ботинки, очки, шлем — от 700 руб. /сут.
  • Ski-pass (билет на подъемник):1 день — 2100 руб. 2 дня — 3950 руб. 3 дня — 5500 руб. 5 дней — 8650 руб. (при покупке через интернет). Детям (6-13 лет) скидка — 30%
  • Ужин, в кафе, обед на склонах — от 350 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова, 5
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые вещи:

  • перчатки лыжные;
  • термобелье;
  • шапка зимняя;
  • бафф, или подшлемник;
  • лыжный костюм;
  • рюкзачок для вещей на время катания.

Полезные вещи (по желанию):

  • рация;
  • термос;
  • аптечка.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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