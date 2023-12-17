Горнолыжный отдых и термальные источники
дек
янв
янв
янв
фев
фев
фев
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, дорга в Архыз, знакомство с посёлком
До 13:00 необходимо прибыть в аэропорт Минеральных Вод. Тут начинается наше путешествие.
Грузимся в наш автобус и едем в Архыз. Сегодня нужно заселиться и взять напрокат снаряжение тем, кому оно необходимо.
Заодно познакомимся с посёлком.
Знакомство со склонами Архыза, катаемся
С утра собираемся и едем на склоны Архыза.
Задерживаться не стоит, ведь ещё нужно всем приобрести ски-пассы.
Купив их, едем изучать трассы. Тут их много, и они тянутся вниз с двух склонов — северного и южного.
Катаемся до «упора» и к 17:00 возвращаемся домой.
Ещё один день на склонах Архыза
Третий день мы проведём тут же, на склонах Архыза.
Катаемся, осваиваем новые трассы.
Вечером можно сходить в одно из местных кафе или ресторанчик. Они здесь очень атмосферные.
Релакс в термальных источниках
Сегодня отдохнём от снега и на целый день отправимся в комплекс термальных источников!
На большой территории тут раскинулось несколько бассейнов с водой разной температуры — от +7 до 43 градусов. Есть хамам и парная, желающие могут заказать массаж.
Целый день в этом раю пролетает незаметно. Кстати, по дороге успеем посетить один из немногих христианских монастырей, что возвышается над долиной в горах.
Волшебный Домбай
Домбай, пожалуй известен многим, но не все тут были. Туда и отправимся.
Компактный и уютный посёлок влюбляет в себя с первых минут. Ну а с тем, что этот курорт самый живописный, вряд ли кто поспорит.
Катаемся тут весь день и вечером возвращаемся в Архыз.
И снова Архыз
В этот день мы снова в Архызе.
Катаемся и получаем удовольствие. Кстати, если будут желание и смелость, то можно совершить полёт над горами на параплане.
Возвращение
Как ни жаль, но всё хорошее заканчивается. Вот и нам пора собирать вещи…
Грузим всё в машину и мчим назад в Минеральные Воды.
Билеты на обратный путь стоит выбирать на время после 16:00. Тогда точно везде успеем!
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостевых домах или гостинице в 2-3-местных номерах с удобствами.
Есть душ, туалет, телевизор, интернет, общая кухня, холодильник.
На территории имеются мангальные зоны, доступные для пользования.
Варианты проживания
Гостевой дом или гостиница в Архызе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле
- Трансфер аэропорт — Архыз — аэропорт
- Трансфер Архыз — горнолыжка — Архыз
- Трансфер Архыз — горячие источники — Архыз
- Поездка на Домбай
- Посещение комплекса термальных источников
- Советы и рекомендации руководителя!
- Что не входит
- Билеты в Минеральные Воды и обратно
- Комплект: лыжи, очки, шлем, ботинки, палки — от 700 руб. /сут.
- Комплект: борд, ботинки, очки, шлем — от 700 руб. /сут.
- Ski-pass (билет на подъемник):1 день — 2100 руб. 2 дня — 3950 руб. 3 дня — 5500 руб. 5 дней — 8650 руб. (при покупке через интернет). Детям (6-13 лет) скидка — 30%
- Ужин, в кафе, обед на склонах — от 350 руб
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова, 5
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые вещи:
- перчатки лыжные;
- термобелье;
- шапка зимняя;
- бафф, или подшлемник;
- лыжный костюм;
- рюкзачок для вещей на время катания.
Полезные вещи (по желанию):
- рация;
- термос;
- аптечка.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору