1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Архыз: храмы и горнолыжный курорт (из Кисловодска)
Начало: Кисловодск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
30 минут
Трансфер из Архыза в горнолыжный комплекс «Романтик»
Быстро добраться до курорта на комфортабельном внедорожнике в мини-группе
Начало: В любом удобном для вас месте
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
На рассвете из Архыза - в Кисловодск
Понаблюдать возле обсерватории, как встаёт солнце, посетить Аланское городище и Орлиные гнёзда
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Выездные»
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