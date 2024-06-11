1 чел.
По популярности
Мини-группа
14 часов
Экскурсия на Софийские водопады из городов КМВ
Начало: Города КМВ, по договоренности
«Район Архыз и природа около Софийских водопадов побалует вас максимальным богатством»
Расписание: каждые вторник, четверг, суббота по набору группы или индивидуально в любой день
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
от 5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Джиппинг в Архыз из Кисловодска
Начало: По договорённости
«Оставим машину, возьмём легкие рюкзаки и выйдем на маршрут по живописнейшим местам: увидим Эльбюрус, залезем внутрь Сырной пещеры, увидим Лик Христа и многое другое»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Архыз с купанием в термальных источниках (из Пятигорска)
Начало: Пятигорск, по договоренности
«Об экскурсии Вы насладитесь живописной природой Архыза и увидите множество интересных достопримечательностей»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
30 минут
Трансфер из Архыза в горнолыжный комплекс «Романтик»
Быстро добраться до курорта на комфортабельном внедорожнике в мини-группе
Начало: В любом удобном для вас месте
«Поездка пройдёт по асфальтированной дороге через живописные локации»
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
На рассвете из Архыза - в Кисловодск
Понаблюдать возле обсерватории, как встаёт солнце, посетить Аланское городище и Орлиные гнёзда
Начало: От места вашего проживания
«Перевал Гумбаши и гора Кольцо — живописные природные достопримечательности»
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Природа и пейзажи»
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