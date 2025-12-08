Отправляйтесь в посёлок «Романтик» из Архыза с комфортом. По пути гид расскажет о местных достопримечательностях и истории

Начало: В любом удобном для вас месте

«Мы заберём вас из любого места в Архызе и отправимся в посёлок «Романтик», где находятся одни из лучших в России канатных дорог и горнолыжных трасс»