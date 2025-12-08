Индивидуальная
Индивидуальный детский инструктор по горным лыжам на Роза Хутор
Помочь ребёнку освоить увлекательный спорт и развить уверенность на склонах
Начало: На первом или втором уровне курорта
«Продвинутые ребята попробуют себя на сложных маршрутах, освоят элементы фристайла и почувствуют настоящий драйв горнолыжного спорта»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Архыз: Гумбаши, Шоанинский храм и горнолыжный курорт (из Кисловодска)
Начало: Ваше место проживания в Кисловодске
«После приедем в сам Архыз, где вы сможете прокатиться на канатной дороге, полюбоваться на окрестности с высоты, покататься на лыжах и сноубордах»
Расписание: Ежедневно в 7:00
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер из Архыза в «Романтик»
Отправляйтесь в посёлок «Романтик» из Архыза с комфортом. По пути гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В любом удобном для вас месте
«Мы заберём вас из любого места в Архызе и отправимся в посёлок «Романтик», где находятся одни из лучших в России канатных дорог и горнолыжных трасс»
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
2000 ₽ за человека
