Вам точно понравится! В этом туре вас ждут пешие походы в горы налегке, нереально бирюзовые Софийские озера, ансамбль Дуккинских озер: Сказка, Рыбка и Аксарайское, мощь и очарование Софийских водопадов, вечно белоснежные ледники, рафтинг по реке Большой Зеленчук, конные прогулки в горах. Вы попробуете разные виды хычин.
июн
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Минеральных Водах
Группа встречается на жд вокзале Минеральных вод в 13:00.
Потом переезд в поселок Архыз (3,5 часа пути).
По дороге сделаем остановку у древнего Аланского городища, которое представляет целый храмовый комплекс с религиозными, жилыми и хоз. постройками.
Увидим одни из самых первых христианских храмов в России.
После доедем до поселка Архыз и заселимся в гостиницу.
Озеро Семицветное
Завтракаем и идем в трекинг к озеру Семицветное.
Маршрут к озеру идет с плавным набором высоты через цветущие луга и склоны покрытые кустами сладкой малины.
Дно озера сложено из таких минералов и имеет такой состав, что в солнечную погоду поверхность воды переливается всеми цветами радуги.
Расстояние пешком за день 14 км, набор высоты 470 м.
Дуккинские озера
Сегодня путь проходит вдоль реки Малая Дукка.
Тропа проходит по альпийским лугам, вдоль спокойно реки с уютными полянами.
Потом дорожка начинает забирать круче, река становится стремительней, луга сменяются рододендронами и камнями покрытыми цветными мхами.
Далее мы увидим целый комплекс озер, которые расположены на разных высотах и носят причудливые названия: Рыбка, Сказка, Аркасарайское.
Расстояние за день 15 км, набор высоты 500 м.
Софийские водопады и перевал
Поход к Софийским водопадам — это маст-хев для любого горного лагеря в Архызе.
Сначала заброска к началу тропы на внедорожнике.
Потом по тропе поднимаемся к скале, с которой в несколько мощнейших потоков срываются потоки воды.
Водопады берут начало с ледников, которые сверкают на солнце, лежа на крепких скалах.
У большинства туристов на этом программа заканчивается, но мы сходим еще на перевал, с которого открывается вся панорама долину реки София, ледники и скалистые пики гор.
Расстояние за день 16 км, набор высоты 600 м.
Катание на рафтах
Сегодня сменим тип активности с пешей на водную.
По плану рафтинг по реке Большой Зеленчук.
Инструктор проведет инструктаж, выдаст весло, гидрокостюм, каску и спас. жилет.
Дальше вас ждет 1,5 часа адреналина и драйва по горной реке.
После такого всплеска эмоций самое время хорошенько перекусить.
После обеда у участников будет свободное время.
Софийские озера
Софийские озера — это визитная карточка Архыза.
Уникальный цвет воды в озерах без фильтров манит туристов увидеть их своими глазами.
И хоть подъем не самый простой, но на остановках переводя дыхание понимаешь, что все не зря.
По пути восхищаешься массивными ледниками на скалах, с которых стекают реки, образуя водопады.
Цветущие луга и мирно пасущиеся коровы — все это создает невероятный ансамбль гор и свободы.
Расстояние за день составит 12 км, набор высоты 900 м.
Возвращение в Мин. Воды
Утром завершаем тур и выезжаем из поселка Архыз.
Прибытие на ж/д вокзал Минеральных Вод после 14:00.
Проживание
Проживание в двухместных номерах в центре поселка Архыз. Пансионат “Энергетик” имеет свою территорию и расположен на берегу реки Большой Зеленчук.
Варианты проживания
Гостиницы по маршруту
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от вокзала Мин. Вод в Архыз и обратно
- Входные билеты в заповедник
- Проживание в гостинице
- Трехразовое питание
- Групповая аптечка
- Услуги опытного инструктора-гида
- Рафтинг
- Все переезды по маршруту
- Сидушки туристические
- Консультации перед походом и помощь в подготовке
- Коллективное групповое снаряжение
- Что не входит
- Билеты в Минеральные Воды и обратно
- Медицинская страховка
- Расходы, не указанные в программе (кафе, сувениры, форс-мажор)
- Обед в дороге в 1 и 7 день
- Место начала и завершения?
- Ставропольский край, Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Средняя сложность тура в Архызе — требуется физ. форма, можно новичкам. Для тех, кто несколько раз в неделю занимается спортом (бег, фитнес и пр.). Ведущие менее активный образ жизни смогут пройти маршрут, но будет сложнее.
Для участия в туре опыт в туризме не обязателен. Необходимо отсутствие тяжелых хронических заболеваний и нормальная физическая форма!
Список вещей для тура в Архыз
- маленький рюкзак — 20-35 л для пеших прогулок;
- очки солнцезащитные;
- треккинговая обувь — удобные ботинки / кроссовки для длительных пеших прогулок;
- сменная обувь — шлепки / тапочки для гостиницы.
- куртка утепленная с капюшоном;
- флисовая кофта;
- куртка легкая ветрозащитная;
- дождевик;
- штаны удобные для походов;
- носки 2-3 пары;
- шапка, кепка или бафф;
- одежда для гостиницы (для сна).
- зубная паста и щетка, мыло, шампунь;
- гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам).
- кружка;
- аптечка — у инструктора есть групповая аптечка, но обязательно возьмите лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма, 2 эластичных бинта, таблетки от укачивания, ацикловир, капли от насморка, таблетки от горла и кашля, средства от хронических заболеваний;
- термос (0,5 - 1 л);
- солнцезащитный крем 30-50SPF;
- паспорт, билеты.
В зависимости от погодных условий, физического состояния группы и других непредвиденных факторов, препятствующих прохождению маршрута возможны изменения в программе.
- Какую ещё информацию о туре мне стоит знать?
Сбор группы
Встречаемся на ж/д вокзале Минеральные Воды в 13:00.
Необходимые документы
Маршрут частично проходит по территории пограничной зоны. Для граждан РФ пропуск не требуется, но нужно иметь при себе оригинал внутреннего паспорта, для детей свидетельство о рождении (даже если ребенку больше 14 и у него есть паспорт, всё равно св-во надо взять с собой).
Для граждан других государств необходим пропуск в погранзону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). У иностранных граждан мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Место проживания
Все ночёвки в гостинице в 2х, 3х местных номерах. В поселке Архыз есть магазины, аптеки, банкоматы Сбербанка и Россельхозбанка, многие покупки можно оплатить переводом по номеру телефона, местные жители продают молочные продукты.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору