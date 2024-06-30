Треккинг на озёра Архыза с комфортом

Групповой тур в Архызе
Вам нравится отдыхать активно и с комфортом? Чтобы после недели отдыха впечатлений и эмоций было на год вперёд? Тогда наш тур в Архызе с проживанием в гостинице и ежедневными трекингами в горы и рафтингом.

Вам точно понравится! В этом туре вас ждут пешие походы в горы налегке, нереально бирюзовые Софийские озера, ансамбль Дуккинских озер: Сказка, Рыбка и Аксарайское, мощь и очарование Софийских водопадов, вечно белоснежные ледники, рафтинг по реке Большой Зеленчук, конные прогулки в горах. Вы попробуете разные виды хычин.
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Ближайшие даты:
30
июн
4
авг
15
сен

Что вас ожидает:

Искупаться в горном озере
Искупаться в горном озере
Да, вода здесь бодрящая! Но зато какие эмоции — окунуться в чистейшее горное озеро после активного трекинга
Попробовать рафтинг
Попробовать рафтинг
Рафтинг на реке Большой Зеленчук летом — это идеальная возможность на простых порогах познакомиться со сплавом по горной реке
Увидеть Софийские озера
Увидеть Софийские озера
Уникальный цвет воды в озерах без фильтров и фотошопа поражает воображение. Убедитесь в этом своими глазами!

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Минеральных Водах

Группа встречается на жд вокзале Минеральных вод в 13:00.

Потом переезд в поселок Архыз (3,5 часа пути).

По дороге сделаем остановку у древнего Аланского городища, которое представляет целый храмовый комплекс с религиозными, жилыми и хоз. постройками.

Увидим одни из самых первых христианских храмов в России.

После доедем до поселка Архыз и заселимся в гостиницу.

Встреча в Минеральных ВодахВстреча в Минеральных ВодахВстреча в Минеральных Водах
2 день

Озеро Семицветное

Завтракаем и идем в трекинг к озеру Семицветное.

Маршрут к озеру идет с плавным набором высоты через цветущие луга и склоны покрытые кустами сладкой малины.

Дно озера сложено из таких минералов и имеет такой состав, что в солнечную погоду поверхность воды переливается всеми цветами радуги.

Расстояние пешком за день 14 км, набор высоты 470 м.

Озеро СемицветноеОзеро СемицветноеОзеро Семицветное
3 день

Дуккинские озера

Сегодня путь проходит вдоль реки Малая Дукка.

Тропа проходит по альпийским лугам, вдоль спокойно реки с уютными полянами.

Потом дорожка начинает забирать круче, река становится стремительней, луга сменяются рододендронами и камнями покрытыми цветными мхами.

Далее мы увидим целый комплекс озер, которые расположены на разных высотах и носят причудливые названия: Рыбка, Сказка, Аркасарайское.

Расстояние за день 15 км, набор высоты 500 м.

Дуккинские озераДуккинские озераДуккинские озера
4 день

Софийские водопады и перевал

Поход к Софийским водопадам — это маст-хев для любого горного лагеря в Архызе.

Сначала заброска к началу тропы на внедорожнике.

Потом по тропе поднимаемся к скале, с которой в несколько мощнейших потоков срываются потоки воды.

Водопады берут начало с ледников, которые сверкают на солнце, лежа на крепких скалах.

У большинства туристов на этом программа заканчивается, но мы сходим еще на перевал, с которого открывается вся панорама долину реки София, ледники и скалистые пики гор.

Расстояние за день 16 км, набор высоты 600 м.

Софийские водопады и перевалСофийские водопады и перевалСофийские водопады и перевал
5 день

Катание на рафтах

Сегодня сменим тип активности с пешей на водную.

По плану рафтинг по реке Большой Зеленчук.

Инструктор проведет инструктаж, выдаст весло, гидрокостюм, каску и спас. жилет.

Дальше вас ждет 1,5 часа адреналина и драйва по горной реке.

После такого всплеска эмоций самое время хорошенько перекусить.

После обеда у участников будет свободное время.

Катание на рафтахКатание на рафтахКатание на рафтах
6 день

Софийские озера

Софийские озера — это визитная карточка Архыза.

Уникальный цвет воды в озерах без фильтров манит туристов увидеть их своими глазами.

И хоть подъем не самый простой, но на остановках переводя дыхание понимаешь, что все не зря.

По пути восхищаешься массивными ледниками на скалах, с которых стекают реки, образуя водопады.

Цветущие луга и мирно пасущиеся коровы — все это создает невероятный ансамбль гор и свободы.

Расстояние за день составит 12 км, набор высоты 900 м.

Софийские озераСофийские озераСофийские озера
7 день

Возвращение в Мин. Воды

Утром завершаем тур и выезжаем из поселка Архыз.

Прибытие на ж/д вокзал Минеральных Вод после 14:00.

Возвращение в Мин. ВодыВозвращение в Мин. ВодыВозвращение в Мин. Воды

Проживание

Проживание в двухместных номерах в центре поселка Архыз. Пансионат “Энергетик” имеет свою территорию и расположен на берегу реки Большой Зеленчук.

Фото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиницы по маршруту

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от вокзала Мин. Вод в Архыз и обратно
  • Входные билеты в заповедник
  • Проживание в гостинице
  • Трехразовое питание
  • Групповая аптечка
  • Услуги опытного инструктора-гида
  • Рафтинг
  • Все переезды по маршруту
  • Сидушки туристические
  • Консультации перед походом и помощь в подготовке
  • Коллективное групповое снаряжение
Что не входит
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно
  • Медицинская страховка
  • Расходы, не указанные в программе (кафе, сувениры, форс-мажор)
  • Обед в дороге в 1 и 7 день
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Средняя сложность тура в Архызе — требуется физ. форма, можно новичкам. Для тех, кто несколько раз в неделю занимается спортом (бег, фитнес и пр.). Ведущие менее активный образ жизни смогут пройти маршрут, но будет сложнее.

Для участия в туре опыт в туризме не обязателен. Необходимо отсутствие тяжелых хронических заболеваний и нормальная физическая форма!


Список вещей для тура в Архыз

  • маленький рюкзак — 20-35 л для пеших прогулок;
  • очки солнцезащитные;
  • треккинговая обувь — удобные ботинки / кроссовки для длительных пеших прогулок;
  • сменная обувь — шлепки / тапочки для гостиницы.
  • куртка утепленная с капюшоном;
  • флисовая кофта;
  • куртка легкая ветрозащитная;
  • дождевик;
  • штаны удобные для походов;
  • носки 2-3 пары;
  • шапка, кепка или бафф;
  • одежда для гостиницы (для сна).
  • зубная паста и щетка, мыло, шампунь;
  • гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам).
  • кружка;
  • аптечка — у инструктора есть групповая аптечка, но обязательно возьмите лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма, 2 эластичных бинта, таблетки от укачивания, ацикловир, капли от насморка, таблетки от горла и кашля, средства от хронических заболеваний;
  • термос (0,5 - 1 л);
  • солнцезащитный крем 30-50SPF;
  • паспорт, билеты.
    В зависимости от погодных условий, физического состояния группы и других непредвиденных факторов, препятствующих прохождению маршрута возможны изменения в программе.
Какую ещё информацию о туре мне стоит знать?

Сбор группы

Встречаемся на ж/д вокзале Минеральные Воды в 13:00.

Необходимые документы

Маршрут частично проходит по территории пограничной зоны. Для граждан РФ пропуск не требуется, но нужно иметь при себе оригинал внутреннего паспорта, для детей свидетельство о рождении (даже если ребенку больше 14 и у него есть паспорт, всё равно св-во надо взять с собой).

Для граждан других государств необходим пропуск в погранзону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). У иностранных граждан мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Место проживания

Все ночёвки в гостинице в 2х, 3х местных номерах. В поселке Архыз есть магазины, аптеки, банкоматы Сбербанка и Россельхозбанка, многие покупки можно оплатить переводом по номеру телефона, местные жители продают молочные продукты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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