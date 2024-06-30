4 день

Софийские водопады и перевал

Поход к Софийским водопадам — это маст-хев для любого горного лагеря в Архызе.

Сначала заброска к началу тропы на внедорожнике.

Потом по тропе поднимаемся к скале, с которой в несколько мощнейших потоков срываются потоки воды.

Водопады берут начало с ледников, которые сверкают на солнце, лежа на крепких скалах.

У большинства туристов на этом программа заканчивается, но мы сходим еще на перевал, с которого открывается вся панорама долину реки София, ледники и скалистые пики гор.

Расстояние за день 16 км, набор высоты 600 м.