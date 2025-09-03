Индивидуальная
Конная прогулка по Архызу
Вдоль реки Большой Зеленчук и с подъёмом на гору Тюбеле
Начало: На центральной площади Архыза
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к Белому водопаду
Пеший маршрут по горам, лесам и смотровым точкам Архыза
Начало: По месту проживания в пос. Архыз
«Во время треккинга вы узнаете больше о природе региона:»
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Автопешеходный треккинг из Архыза к водопаду на реке Белой
На внедорожниках и пешком к хвойным тропам, каменным каньонам и живому шуму реки
«Этот маршрут не потребует серьёзных усилий для подъёма в горы, но эмоций подарит немало»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина3 сентября 2025Треккинг к Дуккинским озёрам из ЖелезноводскаСпасибо большое Вадиму за отличный день - понравилось абсолютно все. Повезло и с погодой, и с компанией и с гидом.
- ААлина24 августа 2025Треккинг к Дуккинским озёрам из ЖелезноводскаОтличная экскурсия, прекрасные виды, шикарная компания
- ЕЕлизавета15 августа 2025Треккинг к Дуккинским озёрам из ЖелезноводскаОстались довольны экскурсией! Подходит для людей готовых к активному отдыху! Живописный пеший маршрут к горному озеру!
- ААнна12 августа 2025Треккинг к Дуккинским озёрам из ЖелезноводскаОчень красивый и не сложный маршрут, наш гид Тамерлан хорошо вел группу, размеренно, понимая наш темп. Рассказывал интересные и веселые истории. Рекомендуем данную экскурсию и другие маршруты с Тамерланом.
- ЕЕкатерина10 августа 2025Треккинг к Дуккинским озёрам из ЖелезноводскаТамерлан прекрасный гид, внимательный ко всем, жизнерадостный и разговорчивый. Держит связь и после экскурсии, если есть вопросы. Очень советую ехать именно с ним.
Треккинг несложный, в озёрах купаться холодно, но можно. Вода горная чистая. Рядом коровки.
- ДДаниил5 мая 2025Треккинг к Дуккинским озёрам из ЖелезноводскаОчень увлекательное путешествие, отличная организация отличный гид.
- ООльга21 июля 2024Треккинг к Дуккинским озёрам из ЖелезноводскаНачну с того, что заказав экскурсию, я тольком не прочитала о ней. Мне захотелось чего то не банального. А почитать
- ТТатьяна7 октября 2023Треккинг к Дуккинским озёрам из ЖелезноводскаОгромное спасибо Марку за поездку в Архыз 04.10.2023. Просто замечательный гид! Очень умный и интересный. Отдельно хочу отметить безопасный стиль
- ААртем30 августа 2023Треккинг к Дуккинским озёрам из ЖелезноводскаМаршрут очень живописный и крутой. Всем, кто хочет взять эту экскурсию рассчитывайте свои силы на поход в 4,5км в гору
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Треккинг и походы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архызе
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Архызу в ноябре 2025
Сейчас в Архызе в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 16 000.
Забронируйте экскурсию в Архызе на 2025 год по теме «Треккинг и походы», цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь