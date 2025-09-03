Мои заказы

Треккинг в Архызе

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Архызе, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Конная прогулка по Архызу
Конные прогулки
1 час
Индивидуальная
Конная прогулка по Архызу
Вдоль реки Большой Зеленчук и с подъёмом на гору Тюбеле
Начало: На центральной площади Архыза
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека
Треккинг к Белому водопаду
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к Белому водопаду
Пеший маршрут по горам, лесам и смотровым точкам Архыза
Начало: По месту проживания в пос. Архыз
«Во время треккинга вы узнаете больше о природе региона:»
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Автопешеходный треккинг из Архыза к водопаду на реке Белой
Пешая
Джиппинг
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Автопешеходный треккинг из Архыза к водопаду на реке Белой
На внедорожниках и пешком к хвойным тропам, каменным каньонам и живому шуму реки
«Этот маршрут не потребует серьёзных усилий для подъёма в горы, но эмоций подарит немало»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
15 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    3 сентября 2025
    Треккинг к Дуккинским озёрам из Железноводска
    Спасибо большое Вадиму за отличный день - понравилось абсолютно все. Повезло и с погодой, и с компанией и с гидом.
    читать дальше

    Машина отличная, допом брали заброску чтобы не тащиться по пыльной дороге и благодаря этому больше времени провели на прекрасных озёрах. Темп комфортный для всех, виды впечатляющие. В общем ещё раз спасибо! Из пожеланий - очень надеюсь что у вас будут "в меню" ещё разные треккинговые маршруты, а то их сложно найти, вокруг только сплошные автобусные экскурсии "для бабушек", а хочется гулять и гулять. Ещё раз спасибо и всего наилучшего! 😁

  • А
    Алина
    24 августа 2025
    Треккинг к Дуккинским озёрам из Железноводска
    Отличная экскурсия, прекрасные виды, шикарная компания
  • Е
    Елизавета
    15 августа 2025
    Треккинг к Дуккинским озёрам из Железноводска
    Остались довольны экскурсией! Подходит для людей готовых к активному отдыху! Живописный пеший маршрут к горному озеру!
  • А
    Анна
    12 августа 2025
    Треккинг к Дуккинским озёрам из Железноводска
    Очень красивый и не сложный маршрут, наш гид Тамерлан хорошо вел группу, размеренно, понимая наш темп. Рассказывал интересные и веселые истории. Рекомендуем данную экскурсию и другие маршруты с Тамерланом.
  • Е
    Екатерина
    10 августа 2025
    Треккинг к Дуккинским озёрам из Железноводска
    Тамерлан прекрасный гид, внимательный ко всем, жизнерадостный и разговорчивый. Держит связь и после экскурсии, если есть вопросы. Очень советую ехать именно с ним.
    Треккинг несложный, в озёрах купаться холодно, но можно. Вода горная чистая. Рядом коровки.
  • Д
    Даниил
    5 мая 2025
    Треккинг к Дуккинским озёрам из Железноводска
    Очень увлекательное путешествие, отличная организация отличный гид.
  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    Треккинг к Дуккинским озёрам из Железноводска
    Начну с того, что заказав экскурсию, я тольком не прочитала о ней. Мне захотелось чего то не банального. А почитать
    читать дальше

    стоило. Сначала 4 часа на машине, потом 2 пешком по горным тропам, в основном вверх. Я ругала себя за опрометчивый поступок, задыхаясь и матерясь. Народу по тропе идет много и вверх и вниз. Подготовленные и не очень и, видя трекинговые палки и трекинговые ботинки, я им завидовала. 😁 Дойдя до первого озера, мы сразу рванули ко второму и этот отрезок пути стал еще более впечатляющим, потому что пробирались мы уже по огромным камням, спускаясь и с опаской переставляя ноги. Прошел дождь и все было мокрым. Вообщем, вы представили себе путь? Потрачено 3000 ккал и 15000 шагов. Но….. Барабанная дробь,. Такой красоты я наверное еще не видела. Озера, расположенные в колыбели гор, с необыкновенно бирюзовой при свете солнца водой, прозрачные, как глаза ребенка. Всюду заросли родендронов, рядом бурлит горная река с чистейшей водой, которую можно пить. А воздух!!! Наш проводник Тамерлан вел нас бодро и весело, нацепив на рюкзак колонку, мы останавливались на маленький пикник и дорога назад была упоительной по позитиву и легкости спуска.
    Так, что, думайте, решайте, собираясь в такой иаршрут. Что у вас в приоритете. И, если решитесь, не забудете.

    Трекинг палки и обувь!!! А так же запас бодрости, сил и настроения!
    Минус только моей неподготовленности

  • Т
    Татьяна
    7 октября 2023
    Треккинг к Дуккинским озёрам из Железноводска
    Огромное спасибо Марку за поездку в Архыз 04.10.2023. Просто замечательный гид! Очень умный и интересный. Отдельно хочу отметить безопасный стиль
    читать дальше

    вождения. Не была в Архызе 30 лет. Остались самые замечательные воспоминания! Поездка на Дуккинские озера - просто замечательный отдых! Рекомендую! Много где была в горах и на Кавказе! Но эта поездка - нечто невероятное. Очень заботливое отношение со стороны гида и теплые приятные воспоминания. Обязательно обращусь к Вам ещё.

  • А
    Артем
    30 августа 2023
    Треккинг к Дуккинским озёрам из Железноводска
    Маршрут очень живописный и крутой. Всем, кто хочет взять эту экскурсию рассчитывайте свои силы на поход в 4,5км в гору
    читать дальше

    в одну сторону. Этот подъем стоит потраченных сил)
    Отдельное спасибо гиду Марку за интереснейший рассказ на всем пути следования до Архыза и за отзывчивость на просьбы остановиться в каких нибудь красочных местах)

