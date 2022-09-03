В августе можно будет наблюдать самый интенсивный звездопад года — метеорный поток Персеиды. В этот момент наша планета проходит через шлейф из метеоритов, оставленных хвостом кометы Свифта-Таттла. Метеориты, будут лететь к нам со скоростью 210 тысяч км в час и загораться на высоте 70 км. над Землей. Некоторые — наиболее крупные — будут падать несколько секунд, оставляя в небе яркие струйки. В этот момент можно успеть загадать сакральное желание.

Лучше всего любоваться звездопадом там, где небо темное. В Архызе, на высоте 2000 метров мы будем ближе к небу и увидим тончайшие росчерки этого уникального природного явления. Программа умещается в три дня, что очень удобно. Можно буквально за выходные окунуться в приключение и насладиться горами, звездами, космосом.