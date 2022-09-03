В августе можно будет наблюдать самый интенсивный звездопад года — метеорный поток Персеиды. В этот момент наша планета проходит через шлейф из метеоритов, оставленных хвостом кометы Свифта-Таттла. Метеориты, будут лететь к нам со скоростью 210 тысяч км в час и загораться на высоте 70 км. над Землей. Некоторые — наиболее крупные — будут падать несколько секунд, оставляя в небе яркие струйки. В этот момент можно успеть загадать сакральное желание.
Лучше всего любоваться звездопадом там, где небо темное. В Архызе, на высоте 2000 метров мы будем ближе к небу и увидим тончайшие росчерки этого уникального природного явления. Программа умещается в три дня, что очень удобно. Можно буквально за выходные окунуться в приключение и насладиться горами, звездами, космосом.
Встреча группы в аэропорту Минеральных вод в 12:30.
Трансфер в окрестности поселка Архыз в гостиницу, находящуюся на территории научного городка астрофизической обсерватории.
Мы будем жить в живописном буковом лесу на берегу горной реки Большой Зеленчук.
По дороге заедем на экскурсию к крупнейшему в мире радиотелескопу РАТАН-600, с помощью него проводят наблюдения в области галактической и внегалактической астрономии.
РАТАН-600 – крупнейший радиотелескоп в мире, находится в станице Зеленчукской на высоте 970 метров над уровнем моря.
Был построен в СССР в 1976 году.
Имеет 895 металлических зеркальных панелей, установленных по кругу с диаметром главного зеркала 576 метров.
Сейчас угол наклона 11-метровых панелей отражателей меняется автоматически с помощью пульта управления, а во времена СССР это делали в ручную сотрудники академии наук.
Сегодня мы посетим планетарий специальной астрофизической обсерватории и музей истории древних алан, населявших эти места в 4-12 веках нашей эры.
Наша гостиница располагается в четырех километрах от древнего аланского города Маас, в котором сохранились христианские храмы 10 века.
От поселка в горы ведет серпантин, дорога поднимается к Большому Телескопу Азимутальному (БТА) – крупнейшему оптическому инструменту Евразии.
С наступлением темноты научный сотрудник САО РАН поможет нам погрузиться в увлекательный мир астрономии.
Под открытым небом с помощью телескопов CELESTRON, мы сможем рассмотреть все планеты, некоторые галактики и скопления звезд.
Стекло телескопа диаметром 6 м и толщиной 0,8 м отливалось и остывало в течение двух лет в специальных условиях, чтобы внутри не осталось мелких пузырьков, влияющих на четкость изображения.
Затем его шлифовали алмазами, добивались нужного градуса кривизны, напыляли алюминий.
В результате толщина стекла уменьшилась вдвое.
Сегодня нас ждет дневная экскурсия на уже знакомый нам БТА и к радиотелескопу РТФ-32. Узнаем о его истории и о том, как и чем занимаются сотрудники обсерватории.
По пути домой заедем на горячие источники, которыми так славится Кавказ.
Путь из Архыза в Минеральные Воды лежит вокруг Эльбруса и в случае хорошей погоды мы сможем наблюдать его с западной и северной стороны.
Запланированное прибытие в аэропорт около 19:00.
Важно: экскурсия под открытым небом в БТА планируются гидом на месте исходя из погодных условий!
Тур предусматривает проживание на турбазе в поселке Архыз (2-местные номера) с удобствами. Если вы едете семьей или компанией (3-4 человека) возможно комфортное размещение в одном номере.
Комфортабельный отель с большой красивой зеленой территорией, крытым подогреваемым бассейном, банным комплексом и беседками. Гостиница оборудована общей кухней и уютным кафе, расположена в одной из самых красивых заповедных зон с. Архыз на берегу горной реки Большой Зеленчук.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоит учитывать, что мы отправляемся в горы, погода там переменчива, днём +12… +25 градусов, ночью +5… +20.
Сотовая связь в поселке Архыз достаточно стабильна, доступен мобильный интернет LTE, проблемы возникают только у абонентов Теле2.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Завтраки в отеле (входит в стоимость).
Обеды, ужины в кафе (300-1500 рублей за один раз).