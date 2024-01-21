3 дня 18 часов
Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
Начало: Аэропорт или ваше место пребывания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно 10.00
1 авг в 10:00
8 авг в 10:00
30 000₽ за человека
3 дня
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Начало: Краснодарский край, Армавир
44 000₽ за человека
4 дня
Рождественский тур на курорт Архыз
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
48 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
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- ТТимур2 декабря 2023Звездопад в АрхызеОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы -
- ВВиктор19 июля 2023Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в АрхызеНа высоте!
- ААртем12 июля 2023Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в АрхызеСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показал, нам было очень комфортно
- ООксана1 марта 2023Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПривезла с собой массу впечатлений, замечательных воспоминаний и фотографий. Очень продуманный тур. Знакомство и с цивилизованными городами и с бескрайними природными
- ААйгуль24 февраля 2023Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПоездка оказалась удивительной. Покорило, как и всегда, величие гор и ни с чем несоизмеримая красота тех чарующих мест. Впечатления каждый
- ГГульнара14 февраля 2023Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПотрясающая возможность познакомиться с культурой Северного Кавказа. Тур очень разнообразный и информативный! Всем рекомендую!
- ААлина17 ноября 2022Сочетание энергетики Макса и природы, что окружает тебя во время тура дает полное погружение в атмосферу свободы, легкости и беззаботности
- ДДарья10 ноября 2022Многие туристические вопросы снимаются, так как всё уже предусмотрено. Никакой головной боли с бронированием, трансферами, подбором инвентаря. Ещё и развлекательная программа есть))) И кататься научиться помогают. Действительно душевно и с любовью человек подходит к своему делу.
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «3-дневные туры»
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