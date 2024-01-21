Туры на 3 дня в Архызе

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Архызе, цены от 30 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
На автобусе
16 отзывов
3 дня 18 часов
Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
Начало: Аэропорт или ваше место пребывания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно 10.00
1 авг в 10:00
8 авг в 10:00
30 000 за человека
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Джиппинг
На автобусе
1 отзыв
3 дня
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Начало: Краснодарский край, Армавир
44 000 за человека
Рождественский тур на курорт Архыз
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Рождественский тур на курорт Архыз
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
48 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Звездопад в Архызе
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсииНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии
  • Г
    Галина
    13 января 2024
    Звездопад в Архызе
    Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа
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    (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически. Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек! Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!

  • Т
    Тимур
    2 декабря 2023
    Звездопад в Архызе
    Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы -
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    удобные. Проживание - комфортное. Программа - увлекательная. Во многом, всё вышесказанное заслуга гида - Наталии Михеевой, которая показала, рассказала, организовала; за что ей отдельное спасибо. Кратко говоря, твёрдые пять с плюсом.

    Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся
  • В
    Виктор
    19 июля 2023
    Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
    На высоте!
  • А
    Артем
    12 июля 2023
    Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
    Спасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показал, нам было очень комфортно
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    с ним. Что из минусов: автопарк. Машины достаточно старые, нуждаются в замене некоторых деталей. Люди замечательные, а автопарк бы обновить. Суммарно нам все понравилось, обратимся еще и к туроператору, и, в случае поездок в этот регион, к гиду. И жить будем в этом отеле 👌🏽

    Спасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показал
  • О
    Оксана
    1 марта 2023
    Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Привезла с собой массу впечатлений, замечательных воспоминаний и фотографий. Очень продуманный тур. Знакомство и с цивилизованными городами и с бескрайними природными
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    ландшафтами, достопримечательностями, традициями, вкусной кухней и новыми людьми. Отличные гиды, водители, организация. Заключительный день на Эльбрусе - верх новых неиспытанных ощущений! Огромное спасибо! Рекомендую всем!

  • А
    Айгуль
    24 февраля 2023
    Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Поездка оказалась удивительной. Покорило, как и всегда, величие гор и ни с чем несоизмеримая красота тех чарующих мест. Впечатления каждый
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    день в изобилии. Поразил Эльбрус, сам Домбай и Архыз,Чегем очень понравилось. Здесь ощущается душевная человеческая теплота местных. горами можно любоваться бесконечно долго, можно очень много и красиво написать, но лучше воочию это увидеть, чтобы потом всегда вспоминать!

  • Г
    Гульнара
    14 февраля 2023
    Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Потрясающая возможность познакомиться с культурой Северного Кавказа. Тур очень разнообразный и информативный! Всем рекомендую!
  • А
    Алина
    17 ноября 2022
    Рождественский тур на курорт Архыз
    Сочетание энергетики Макса и природы, что окружает тебя во время тура дает полное погружение в атмосферу свободы, легкости и беззаботности
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    от бытовых и рабочих будней! Это путешествие стало в каком то смысле перезагрузкой и возможностью забыть на время обо всем, что творится вокруг! Спасибо, от души Макс!)

  • Д
    Дарья
    10 ноября 2022
    Рождественский тур на курорт Архыз
    Многие туристические вопросы снимаются, так как всё уже предусмотрено. Никакой головной боли с бронированием, трансферами, подбором инвентаря. Ещё и развлекательная программа есть))) И кататься научиться помогают. Действительно душевно и с любовью человек подходит к своему делу.

Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «3-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Архызе в июле 2024
Сейчас в Архызе в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 30 000 до 48 500. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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