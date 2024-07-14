Что вас ожидает: Данный тур создан для любителей ходить по горам, поэтому здесь нет прогулок на лошадях, канатки, рафтинга. Здесь много треккинга. Архыз — находка для тех, кто хочет перезагрузки, эмоций, проверить себя и самое главное — получить удовольствие от отпуска! Всего 7 дней, а впечатлений хватит на год вперёд! Даты поездок на 2024 г. (7 дней): 14-20 июля 04-10 августа 25-31 августа Программа тура:

День 1. Горячие источники. 11:00-11:30 (московское время) — сбор группы г. Минеральные Воды (железнодорожный вокзал, аэропорт). После сбора группы едем в поселок Архыз, по пути посетим термальные источники. Кавказские минеральные воды известны далеко за пределами нашей страны! Поэтому путешествие по Кавказу мы и начнём с горячих термальных бассейнов, которыми богат этот край. Многие специально едут за термальными ваннами, чтобы привести в норму суставы и кожу, сердечно-сосудистую и нервную систему, решить проблемы с пищеварением и дыханием. После горячих ванн нас ожидает переезд в поселок Архыз, заселение в уютную гостиницу и обзорная прогулка по посёлку. Активная часть: 3 км. пешком.

День 2. Треккинг к озёрам Орлёнок. Наш первый треккинг в рамках тура в Архыз — озёра балки Орлёнок. Путь пройдёт по дремучему лесу, затем перейдём шумные воды реки София, отдохнём под пенными струями водопада. После чего выйдем на альпийские луга, полюбуемся невероятной панорамой хребта Абишира-Ахуба, узнаем, как переводится название горы Кара-Джаш и что находится за этой вершиной и одноимённым перевалом. Летом путь украшают поляны флоксов и лилий, девясилов и незабудок, а осенью — крокусы и потрясающая игра красок осеннего леса! Часто можно встретить стада альпийских бурёнок и яков. Вскоре перед нами в окружении сосен и гранитных россыпей открывается первое озеро. Оно небольшое, круглое, с чистейшей водой. Здесь мы сделаем привал и фотосессию. Пройдя немного вперёд, посетим ещё одно озеро. Пейзаж вокруг него — совершенно другой. Здесь нет сосен и цветов, но есть возможность подняться чуть выше озера и сделать эффектные снимки под другим углом. Активная часть прохождения по маршруту: 12,6 км, перепад высот 1600-2380 м, продолжительность 6-7 часов.

День 3. Треккинг к Семицветному озеру. На склонах хребта Аркасара в верховьях реки Большая Дукка расположилось таинственное Семицветное озеро. Если попасть к озеру в солнечную погоду, то турист будет поражен игрой красок — цвет озера изменяется от светло-голубого до тёмно-фиолетового. А если погода пасмурная, то впечатлений будет не меньше: прозрачная гладь воды изменяется от салатового до тёмно-изумрудного! Если посетить озеро в июне, то можете увидеть бело-голубые льдины на водной глади, которые крайне фотогеничны. В июле нас поразят альпийские луга и небольшие снежники на склонах Аркасарского хребта. Август — время наиболее полноводного озера. Сентябрь — витаминный месяц, когда по берегам растет много черники. Микс красных, оранжевых, жёлтых, зелёных красок вместе с первым снегом на вершинах окружающих гор, отражающихся в озере, поражает туриста в октябре. Активная часть прохождения по маршруту: 13,2 км, перепад высот 1920-2450 м, продолжительность 7-8 часов.

День 4. Малые Дуккинские озёра. Сегодня наш УАЗ проделает часть вчерашнего пути, но привезёт нас к началу тропы к совершенно другим, сказочным Дуккинским озёрам. Мы не случайно употребили термин «сказочные» — нас ждут три озера «Руслан», «Людмила» и «Сказка Кавказа». Хотя в интернете встречаются и другие названия: «Рыбка», «Аркасарское», но это не меняет той красоты, которая нас сегодня ждёт! Лента реки Малая Дукка завораживает взгляд своими причудливыми изгибами, её каскады небольшими водопадами падают с гранитных глыб, создавая уютные заводи — всё это выглядит словно ландшафтный парк, созданный самой природой! Пройдя примерно половину пути, на подъёме мы увидим первое озеро — вода в нём холодная, прозрачная и вкусная! Здесь мы сделаем привал, чтобы набраться сил. Впереди нас ожидает каменный цирк, внутри которого лежит тёмно-синяя драгоценность — второе Дуккинское озеро. Любуемся, но рассиживаться не будем, ведь нас ждёт сказка — «Сказка Кавказа»! Это озеро похоже на гигантскую ящерицу, которая на мгновение замерла. Озеро расположено на высоте 2450 метров над уровнем моря. Как думаете, какая максимальная глубина этого озера? Точной цифры никто не знает, но туристы предполагают, что глубина «Сказки Кавказа» составляет 12-17 метров. Активная часть прохождения по маршруту: 11,8 км, перепад высот 1920-2600 м, продолжительность 7-8 часов.

День 5. Софийские озёра, озеро Айматлы-Джагалыкёль. Путь к Софийским озёрам непростой, но это того стоит! Вам предстоит подняться на перевал Иркиз — наивысшую точку нашего 7-дневного треккинга в Архызе. С перевала открывается один из самых крутых пейзажей России — остроконечные пики вершин Кёль (3150 м) и Минги-Кёль-Баши (3243 м) и три совершенно разных по цвету озера: Большое Софийское озеро, Малое Софийское озеро и третье, которое не имеет названия. На берегу Большого Софийского озера мы сделаем привал на обед. Желающие могут обойти часть озера, чтобы найти самый лучший ракурс, смелые искупаться, а любители ярких фото достать из рюкзаков фотореквизит и сделать великолепные снимки! Далее — спуск к нашему ретроавто. По пути сначала с высоты, а потом и с берега, полюбуемся озером с необычным для названием — Айматлы-Джагалыкёль, что в переводе с тюркского означает «озеро с изрезанными берегами». Активная часть прохождения по маршруту: 13,2 км, перепад высот 2000-2880-1890 м, продолжительность 8-9 часов.

День 6. Озёра Софийского хребта – озеро Нижняя Запятая. Сегодня наш путь лежит по уже знакомой нам долине реки София в направлении Ледниковой фермы. У слияния рек Гаммеш-Чат и София начинается наш путь вверх. Тропа идет сквозь лес, пробирается через поляны борщевика и чемерицы, проходит сквозь кусты рододендрона кавказского и сменяется альпийскими лугами, где запахи горных трав кружат голову. Над уютной долиной с озером Нижняя Запятая высится вершина КЧАО (2871 м), гладкие скалы, называемые «бараньи лбы» и каскады водопада на реке Гаммеш-Чат. Отдохнув и перекусив на берегу озера, можно прогуляться к водопаду или подняться чуть выше, чтобы посмотреть на озеро с высоты, — его необычную форму видно только издалека. И оно действительно напоминает запятую! Активная часть прохождения по маршруту: 9,5 км, перепад высот 1770-2230, продолжительность 6-7 часов.

День 7. Отъезд из Архыза. Переезд в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 — прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Важная информация:.

День 7. Отъезд из Архыза. Переезд в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 — прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Важная информация:.

• День 7. Отъезд из Архыза. Переезд в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 — прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Важная информация: