Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Выезд в 6.00-7.30 каждый день
44 000 ₽ за всё до 7 чел.
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
44 000 ₽ за всё до 6 чел.
Авторский 3-х дневный тур в Архыз: экскурсии + пикник с фотосессией
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Расписание: По пятницам, субботам и воскресеньям.
29 000 ₽ за человека
