Треккинг-тур в Архыз с комфортом: прогулки в горах налегке с проживанием в гостевом доме
Подняться к Софийским водопадам и озеру Любви, покорить перевал Ангелочек и побывать выше облаков
Начало: Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор...
12 июл в 08:00
19 июл в 08:00
78 700 ₽ за человека
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Архыз: озёра, горы, водопады
Здесь природа, как самый лучший учитель, наполняет любовью, духовностью и уважением к нашей щедрой планете Земля
25 окт в 10:00
27 сен в 10:00
от 60 560 ₽
75 700 ₽ за человека
Конный тур-перезагрузка «Выходные в горах Архыза» (4 дня)
Посмотрите красоты Кавказа через ушки лошади: верхом к водопадам, ледникам и вершинам
17 сен в 10:00
27 авг в 10:00
от 37 000 ₽ за человека
7-дневный конный тур «По Кавказским горам в Архызе»
Конный тур по самым красивым местам Архыза: верхом к водопадам, озёрам, вершинам
21 сен в 10:00
от 56 000 ₽ за человека
Необъятный Архыз. Комфортный трекинг без рюкзаков
Комфортное путешествие в бескрайние долины с лазурными озерами и мощными водопадами
26 июл в 10:00
9 авг в 10:00
от 62 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Популярные места»
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