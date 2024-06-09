По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Авторский тур в Архызе

Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы

Отправляемся в Архыз, чтобы запечатлеть бесконечные озёра, ловить дзен от любования горными вершинами и покорять новые высоты.

Пройдём по живописным лесным тропам, увидим величественные водопады и облака, простирающиеся под ногами.

Мы заглянем в прошлое края, посетим Аланское городище, искупаемся в ледниковых водах, с ветерком прокатимся на джипах и загадаем желание у озера Любви: местные верят, что оно точно сбудется. Проверим?
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур подходит для участия детей от 8 лет.

Необходимое для треккинга снаряжение (верёвки, газовые баллоны, средства связи, аптечка и посуда для приготовления пищи) предоставляем.

Вам понадобятся: тёплая куртка, непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки, спортивный костюм или ходовой комплект одежды (рубашка с длинным рукавом, штаны, которые не жалко испортить), горные ботинки, кроссовки, перчатки тёплые, лыжная шапочка, кепка, рюкзак 20-40 литров, «сидушка», накидка от дождя для себя и для рюкзака, солнцезащитные очки и крем, фонарь налобный (батарейки запасные), кружка, ложка, миска, нож, термос или фляга для воды объёмом не менее 0,5 литра, индивидуальная аптечка.

Проживание. В гостевом доме «Энергетик», 2-, 3-, 4-местные номера с удобствами на этаже.

Питание. В программу включены завтраки и обеды (сухой паёк) во 2-7 дни.

Программа тура по дням

1 день

Лик Христа и Нижне-Архызское городище

Встречаемся и едем в посёлок Архыз. По пути остановимся у святыни: преодолеем 527 ступени и окажемся у скалы, где неизвестный средневековый иконописец изобразил Лик Христа. По легенде, фреску открыл людям отшельник, живущий в горах, а история написания иконы до сих пор остаётся предметом спора скептиков и верующих.

Далее посетим Нижне-Архызское городище 10-12 века. Памятник был открыт историками только в 18 веке и стал научной сенсацией. Вы увидите остатки древнего аланского поселения, живописно заросшего травой, и комплекс из нескольких храмов, построенных по византийскому образцу и удивительно хорошо сохранившихся.

Лик Христа и Нижне-Архызское городищеЛик Христа и Нижне-Архызское городищеЛик Христа и Нижне-Архызское городище
2 день

Багритов водопад

Позавтракаем и в 10:00 отправимся к водопаду. Своё название он получил из-за минерала багрит, который здесь добывали. Мы окажемся на склонах хребта Абишир-Ахуба, откуда откроется захватывающий вид на посёлок Архыз: затерянные в горной долине домики, бесконечное полотно зелени с вкраплениями голубых озёр. Сфотографируемся, полюбуемся живописными пейзажами и отправимся назад. За день пройдём 5,8 км и наберём 560 м высоты.

Багритов водопадБагритов водопадБагритов водопад
3 день

Разноцветные Дуккинские озёра

После завтрака в 9:00 поедем в долину реки Дукка. Оттуда прогуляемся к Дуккинским озёрам и увидим, насколько разным может быть цвет каждого водоёма. Желающие смогут искупаться в ледяной воде или помедитировать с видом на горные вершины. Отдохнём на привале и отправимся покорять перевал Ангелочек, где полюбуемся на высокогорные озёра и бесконечные облака прямо под нами. За день пройдём 11,3 км и наберём 710 м высоты.

Разноцветные Дуккинские озёраРазноцветные Дуккинские озёраРазноцветные Дуккинские озёраРазноцветные Дуккинские озёра
4 день

День отдыха

День в вашем распоряжении: можно покататься на лошадях по Архызскому кругозору, добавить экстрима и поучаствовать в рафтинге по реке Зеленчук или прогуляться по живописным окрестностям и пофотографироваться.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыха
5 день

Поход к озеру Любви

Отправимся в поход к перевалу Архызское седло. Путь пройдёт через Тебердинский заповедник: может, нам повезёт встретить оленя или косулю. Доберёмся до озера Любви, похожее на маленькое голубое сердце в обрамлении зелени и цветов. Считается, что умывание его водой исполнит вашу мечту. Протяжённость маршрута — 19 км, набор высоты — 880 м.

Поход к озеру ЛюбвиПоход к озеру Любви
6 день

Поход к Софийским водопадам

В 10:00 поедем в долину реки София на джипах. По пути преодолеем бурные горные речки и овраги и доберёмся до начала пешего маршрута — Софийской поляны. Сфотографируемся на фоне яркой зелени в обрамлении горных вершин и отправимся к ледникам, откуда берут начало знаменитые Софийские водопады на склонах вершины София — символа Архыза. Протяжённость маршрута — 5,5 км, набор высоты — 250 м.

Поход к Софийским водопадамПоход к Софийским водопадамПоход к Софийским водопадамПоход к Софийским водопадам
7 день

Мёртвое озеро и отъезд

Освободим номера, сдадим вещи в камеру хранения и в 9:00 и отправимся в поход к Спящему (Мёртвому) озеру в долине реки Кизгыч. Когда-то это был глубокий водоём, но подземные ключи перестали наполнять озеро, и оно «заснуло». Теперь на его месте широкое зелёное полотно из трав и цветов. Маршрут проляжет по уже знакомому нам Тебердинскому заповеднику. В 16:00 поедем домой.

Мёртвое озеро и отъездМёртвое озеро и отъездМёртвое озеро и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в гостевом доме
  • Джипинг
  • Завтраки и обеды
  • Входные платы в заповедник
  • Услуги инструктора-проводника
  • Страховка
  • Снаряжение
Что не входит в цену
  • Проезд до Невинномыска и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансфер до места начала тура
  • Экологические сборы
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропорты Краснодара/Минеральных Вод за дополнительную плату), 8:00
Завершение: Невинномысск, ж/д вокзал, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Архыза

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