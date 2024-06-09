Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы
Пройдём по живописным лесным тропам, увидим величественные водопады и облака, простирающиеся под ногами.
Мы заглянем в прошлое края, посетим Аланское городище, искупаемся в ледниковых водах, с ветерком прокатимся на джипах и загадаем желание у озера Любви: местные верят, что оно точно сбудется. Проверим?
июн
июн
июл
июл
авг
авг
авг
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 000 ₽
Описание
Организационные детали
Тур подходит для участия детей от 8 лет.
Необходимое для треккинга снаряжение (верёвки, газовые баллоны, средства связи, аптечка и посуда для приготовления пищи) предоставляем.
Вам понадобятся: тёплая куртка, непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки, спортивный костюм или ходовой комплект одежды (рубашка с длинным рукавом, штаны, которые не жалко испортить), горные ботинки, кроссовки, перчатки тёплые, лыжная шапочка, кепка, рюкзак 20-40 литров, «сидушка», накидка от дождя для себя и для рюкзака, солнцезащитные очки и крем, фонарь налобный (батарейки запасные), кружка, ложка, миска, нож, термос или фляга для воды объёмом не менее 0,5 литра, индивидуальная аптечка.
Проживание. В гостевом доме «Энергетик», 2-, 3-, 4-местные номера с удобствами на этаже.
Питание. В программу включены завтраки и обеды (сухой паёк) во 2-7 дни.
Программа тура по дням
Лик Христа и Нижне-Архызское городище
Встречаемся и едем в посёлок Архыз. По пути остановимся у святыни: преодолеем 527 ступени и окажемся у скалы, где неизвестный средневековый иконописец изобразил Лик Христа. По легенде, фреску открыл людям отшельник, живущий в горах, а история написания иконы до сих пор остаётся предметом спора скептиков и верующих.
Далее посетим Нижне-Архызское городище 10-12 века. Памятник был открыт историками только в 18 веке и стал научной сенсацией. Вы увидите остатки древнего аланского поселения, живописно заросшего травой, и комплекс из нескольких храмов, построенных по византийскому образцу и удивительно хорошо сохранившихся.
Багритов водопад
Позавтракаем и в 10:00 отправимся к водопаду. Своё название он получил из-за минерала багрит, который здесь добывали. Мы окажемся на склонах хребта Абишир-Ахуба, откуда откроется захватывающий вид на посёлок Архыз: затерянные в горной долине домики, бесконечное полотно зелени с вкраплениями голубых озёр. Сфотографируемся, полюбуемся живописными пейзажами и отправимся назад. За день пройдём 5,8 км и наберём 560 м высоты.
Разноцветные Дуккинские озёра
После завтрака в 9:00 поедем в долину реки Дукка. Оттуда прогуляемся к Дуккинским озёрам и увидим, насколько разным может быть цвет каждого водоёма. Желающие смогут искупаться в ледяной воде или помедитировать с видом на горные вершины. Отдохнём на привале и отправимся покорять перевал Ангелочек, где полюбуемся на высокогорные озёра и бесконечные облака прямо под нами. За день пройдём 11,3 км и наберём 710 м высоты.
День отдыха
День в вашем распоряжении: можно покататься на лошадях по Архызскому кругозору, добавить экстрима и поучаствовать в рафтинге по реке Зеленчук или прогуляться по живописным окрестностям и пофотографироваться.
Поход к озеру Любви
Отправимся в поход к перевалу Архызское седло. Путь пройдёт через Тебердинский заповедник: может, нам повезёт встретить оленя или косулю. Доберёмся до озера Любви, похожее на маленькое голубое сердце в обрамлении зелени и цветов. Считается, что умывание его водой исполнит вашу мечту. Протяжённость маршрута — 19 км, набор высоты — 880 м.
Поход к Софийским водопадам
В 10:00 поедем в долину реки София на джипах. По пути преодолеем бурные горные речки и овраги и доберёмся до начала пешего маршрута — Софийской поляны. Сфотографируемся на фоне яркой зелени в обрамлении горных вершин и отправимся к ледникам, откуда берут начало знаменитые Софийские водопады на склонах вершины София — символа Архыза. Протяжённость маршрута — 5,5 км, набор высоты — 250 м.
Мёртвое озеро и отъезд
Освободим номера, сдадим вещи в камеру хранения и в 9:00 и отправимся в поход к Спящему (Мёртвому) озеру в долине реки Кизгыч. Когда-то это был глубокий водоём, но подземные ключи перестали наполнять озеро, и оно «заснуло». Теперь на его месте широкое зелёное полотно из трав и цветов. Маршрут проляжет по уже знакомому нам Тебердинскому заповеднику. В 16:00 поедем домой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в гостевом доме
- Джипинг
- Завтраки и обеды
- Входные платы в заповедник
- Услуги инструктора-проводника
- Страховка
- Снаряжение
Что не входит в цену
- Проезд до Невинномыска и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Трансфер до места начала тура
- Экологические сборы
- Ужины