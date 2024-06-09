Встречаемся и едем в посёлок Архыз. По пути остановимся у святыни: преодолеем 527 ступени и окажемся у скалы, где неизвестный средневековый иконописец изобразил Лик Христа. По легенде, фреску открыл людям отшельник, живущий в горах, а история написания иконы до сих пор остаётся предметом спора скептиков и верующих.

Далее посетим Нижне-Архызское городище 10-12 века. Памятник был открыт историками только в 18 веке и стал научной сенсацией. Вы увидите остатки древнего аланского поселения, живописно заросшего травой, и комплекс из нескольких храмов, построенных по византийскому образцу и удивительно хорошо сохранившихся.