Увидеть эти два ярких и впечатляющих направления можно в рамках одного тура «Байкал и Саяны».С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/bajkal/bajkal-i-sayany-rasshirennyj-tur-170530.
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало путешествия. Дорога на Ольхон
Встреча группы в Иркутске в 10.00
Тур может быть организован по классическому и зеркальному маршрутам в зависимости от даты заезда. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в различных последовательностях по дням. Подробнее смотрите в разделе Важно знать.
Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Паромная переправа к острову.
Заселение.
Свободное время.
В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Отдых.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.
Экскурсия на мыс Хобой
Завтрак.
Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Обед на фоне красивой байкальской природы.
Возвращение в гостиницу.
Отдых.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.
Прощание с Ольхоном
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение к Восточным Саянам.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер, обед по дороге в Иркутск.
Навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадам
Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна, в поселок Аршан, расположившийся у их подножия.
Ранним утром после завтрака вы отправитесь из Иркутска в путь по живописной дороге через поселок Култук, расположенный на самом юге Байкала.
А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.
По желанию вы сможете посетить мараловую ферму, где обитает около 100 маралов (алтайских оленей).
Поселок Аршан – это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками.
По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.
Ваше знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида.
Вы сходите на грохочущие водопады, прогуляетесь по тропе вдоль живописного ущелья, резво бегущей горной реки.
По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры) и местный буддийский храм- монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна» среди вековых кедров с разлапистыми ветками, а на фоне красуются пики гор.
Вечером у вас останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, трансфер, экскурсия, услуги гида.
Экскурсия в Тагархай. Посещение горячих источников
После завтрака вы отправитесь в село Тагархай, расположенное недалеко от Аршана.
По приезду в Тагархай вас встретят местные жители с программой!
Вас встретят по традиционному бурятскому обычаю с хадаком (Хадак – шарфик или платок в форме длинного узкого прямоугольника. Этот предмет обладает сакральным смыслом в буддийской философии.), расскажут вам историю бурятского праздника «Сагаалган» (бурятский Новый год), а также познакомят со статуей Будды!
Эта статуя высотой 2 метра (с постаментом), заказанная в Тибете, одна из самых привлекательных вещей для наших гостей.
Открытие статуи состоялось 23 июня 2022 года при участии лам Сангхи России, именно Дид-Хамбо Дымбрыл Ламы и лам всего района.
Сама Статуя называется "Лhакан", что означает дом Будды, Бурханай гэр.
Дополнительно вам могут провести мастер-класс по национальному танцу Ёхор, а также вы можете прокатиться верхом на лошади или на санях (по желанию). В стоимость не входит (800 ₽ – мастер-класс, 200 ₽ – катание на лошади\санях).
После экскурсии вам будет предложено посетить целебные горячие источники в Жемчуге.
Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.
Вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск, где завершится программа вашего тура.
За 5 дней вы познакомились с горами Восточного Саяна и с сердцем Байкала – островом Ольхон.
Вы привезете из путешествия незабываемые, яркие воспоминания!
Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, входной билет в горячие источники, экскурсии.
Проживание
Во время тура мы будем останавливаться на о. Ольхон, в г. Иркутск и п. Аршан. Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
- Эконом – проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
- Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
- Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|63 000
|72 000
|93 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|9 000
|16 000
|30 000
Варианты проживания
БО "Алдартай", ГК "У Татьяны" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).
БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.
Вилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичные
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Хостел «Браво» или аналогичные
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).
Отель "Матрёшка", ГК "Ангара" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.
Отель "Кортъярд Марриот", Отель "Байкал Форест" или аналогичные
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
ГД «Аршан» или аналогичные
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).
Гостиница «Иркут» или аналогичные
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.
Отель «Корона плюс» или аналогичные
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
При высокой загруженности или по иным уважительным причинам туроператор оставляет за собой право на размещение в аналогичном по комфорту объекте.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе: завтраки (кроме первого дня), обед-пикник на мысе Хобой, обед по дороге на Ольхон, обед по дороге в Иркутск
- Экскурсии, указанные в программе
- Вход в Национальный парк
- Услуги гида (если указаны)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обязательно: паспорт, полис омс;
- головной убор (кепка / шляпа / бандана);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
- купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- герметичная упаковка для документов;
- утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
- бинокль;
- сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.
Будет ли мобильная связь во время тура?
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Какая последовательность маршрута в зависимости от даты заезда?
Краткая программа по классическому маршруту:
1 день. Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон.
2 день. Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой.
3 день. Прощание с Ольхоном. Возвращение в г. Иркутск.
4 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам.
5 день. Посещение дацана. Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск
Краткая программа по зеркальному маршруту:
1 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам.
2 день. Посещение дацана. Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск
3 день. Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон.
4 день. Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой.
5 день. Прощание с Ольхоном. Возвращение в г. Иркутск.
Даты:
02.06.24
05.06.24 - зеркальный
07.06.24
10.06.24 - зеркальный
12.06.24
15.06.24 - зеркальный
17.06.24
20.06.24 - зеркальный
22.06.24
25.06.24 - зеркальный
27.06.24
30.06.24 - зеркальный
02.07.24
05.07.24 - зеркальный
07.07.24
10.07.24 - зеркальный
12.07.24
15.07.24 - зеркальный
17.07.24
20.07.24 - зеркальный
22.07.24
25.07.24 - зеркальный
27.07.24
30.07.24 - зеркальный
01.08.24
04.08.24 - зеркальный
06.08.24
09.08.24 - зеркальный
11.08.24
14.08.24 - зеркальный
16.08.24
19.08.24 - зеркальный
21.08.24
24.08.24 - зеркальный
26.08.24
Какие организационные особенности тура?
- Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
- Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек.
- Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
- Завершение программы тура около 20:00 по местному времени. Учитывайте это при планировании приобретения билетов.
- За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
- На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний.
- В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
- "Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
- "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
- "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
- Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
- Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
- Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
- Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
- Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
- В случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
- У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
- Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Это отличная возможность побывать сразу в 2х регионах - Иркутской области и Республике Бурятия, окунуться в культуры шаманизма и буддизма (ламаизма) и отведать вкуснейшие национальные блюда.
1) понятно оформлен сайт⭐️
2) всегда на связи организаторы
3) ответили на все вопросы
4) в течении тура было все организовано и ожидаемо исходя из выбранной ценовой политики.
БЛАГОДАРНА И буду следить за дальнейшими предложениями.
Всегда ваша, Ольга❤️