Байкал и Саяны

Групповой тур в Аршане
5
3 отзыва
Таинственный и загадочный, хранящий множество тайн Байкал раскрывается в тёплое время года с магически привлекательной стороны. Восточные Саяны очаровывают своей неприступностью, величием и мощью.

Увидеть эти два ярких и впечатляющих направления можно в рамках одного тура «Байкал и Саяны».С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/bajkal/bajkal-i-sayany-rasshirennyj-tur-170530.
Байкал и Саяны
Байкал и Саяны
Байкал и Саяны
Ближайшие даты:
2
июн
5
июн
7
июн
10
июн
12
июн
15
июн
17
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Мистический хранитель Байкала
Мистический хранитель Байкала
Увидим своими впечатляющую скульптору «Хранитель Байкала» Даши Намдакова
Сила Шаманки
Сила Шаманки
Разместимся у энергетически сильной локации – мыса Бурхан, скалы Шаманка
Живительная сила минеральной воды
Живительная сила минеральной воды
Посетим посёлок Аршан в Восточных Саянах – место, богатое минеральными источниками

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия. Дорога на Ольхон

Встреча группы в Иркутске в 10.00

Тур может быть организован по классическому и зеркальному маршрутам в зависимости от даты заезда. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в различных последовательностях по дням. Подробнее смотрите в разделе Важно знать.

Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Паромная переправа к острову.

Заселение.

Свободное время.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Отдых.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.

Начало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на Ольхон
2 день

Экскурсия на мыс Хобой

Завтрак.

Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Обед на фоне красивой байкальской природы.

Возвращение в гостиницу.

Отдых.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.

Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
3 день

Прощание с Ольхоном

В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.

Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.

В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение к Восточным Саянам.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер, обед по дороге в Иркутск.

Прощание с ОльхономПрощание с ОльхономПрощание с ОльхономПрощание с Ольхоном
4 день

Навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадам

Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна, в поселок Аршан, расположившийся у их подножия.

Ранним утром после завтрака вы отправитесь из Иркутска в путь по живописной дороге через поселок Култук, расположенный на самом юге Байкала.

А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.

По желанию вы сможете посетить мараловую ферму, где обитает около 100 маралов (алтайских оленей).

Поселок Аршан – это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками.

По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.

Ваше знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида.

Вы сходите на грохочущие водопады, прогуляетесь по тропе вдоль живописного ущелья, резво бегущей горной реки.

По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры) и местный буддийский храм- монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна» среди вековых кедров с разлапистыми ветками, а на фоне красуются пики гор.

Вечером у вас останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, трансфер, экскурсия, услуги гида.

Навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамНавстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамНавстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамНавстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамНавстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамНавстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадам
5 день

Экскурсия в Тагархай. Посещение горячих источников

После завтрака вы отправитесь в село Тагархай, расположенное недалеко от Аршана.

По приезду в Тагархай вас встретят местные жители с программой!

Вас встретят по традиционному бурятскому обычаю с хадаком (Хадак – шарфик или платок в форме длинного узкого прямоугольника. Этот предмет обладает сакральным смыслом в буддийской философии.), расскажут вам историю бурятского праздника «Сагаалган» (бурятский Новый год), а также познакомят со статуей Будды!

Эта статуя высотой 2 метра (с постаментом), заказанная в Тибете, одна из самых привлекательных вещей для наших гостей.

Открытие статуи состоялось 23 июня 2022 года при участии лам Сангхи России, именно Дид-Хамбо Дымбрыл Ламы и лам всего района.

Сама Статуя называется "Лhакан", что означает дом Будды, Бурханай гэр.

Дополнительно вам могут провести мастер-класс по национальному танцу Ёхор, а также вы можете прокатиться верхом на лошади или на санях (по желанию). В стоимость не входит (800 ₽ – мастер-класс, 200 ₽ – катание на лошади\санях).

После экскурсии вам будет предложено посетить целебные горячие источники в Жемчуге.

Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.

Вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск, где завершится программа вашего тура.

За 5 дней вы познакомились с горами Восточного Саяна и с сердцем Байкала – островом Ольхон.

Вы привезете из путешествия незабываемые, яркие воспоминания!

Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, входной билет в горячие источники, экскурсии.

Экскурсия в Тагархай. Посещение горячих источниковЭкскурсия в Тагархай. Посещение горячих источниковЭкскурсия в Тагархай. Посещение горячих источниковЭкскурсия в Тагархай. Посещение горячих источников

Проживание

Во время тура мы будем останавливаться на о. Ольхон, в г. Иркутск и п. Аршан. Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом – проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
  • Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

Эконом СтандартКомфорт
63 00072 00093 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
9 00016 00030 000

Варианты проживания

БО "Алдартай", ГК "У Татьяны" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).

БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.

Вилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичные

2 ночи

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Хостел «Браво» или аналогичные

1 ночь

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).

Отель "Матрёшка", ГК "Ангара" или аналогичные

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.

Отель "Кортъярд Марриот", Отель "Байкал Форест" или аналогичные

1 ночь

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

ГД «Аршан» или аналогичные

1 ночь

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).

Гостиница «Иркут» или аналогичные

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.

Отель «Корона плюс» или аналогичные

1 ночь

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

При высокой загруженности или по иным уважительным причинам туроператор оставляет за собой право на размещение в аналогичном по комфорту объекте.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе: завтраки (кроме первого дня), обед-пикник на мысе Хобой, обед по дороге на Ольхон, обед по дороге в Иркутск
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Вход в Национальный парк
  • Услуги гида (если указаны)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Какая последовательность маршрута в зависимости от даты заезда?

Краткая программа по классическому маршруту:

1 день. Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон.

2 день. Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой.

3 день. Прощание с Ольхоном. Возвращение в г. Иркутск.

4 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам.

5 день. Посещение дацана. Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск

Краткая программа по зеркальному маршруту:

1 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам.

2 день. Посещение дацана. Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск

3 день. Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон.

4 день. Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой.

5 день. Прощание с Ольхоном. Возвращение в г. Иркутск.

Даты:

02.06.24

05.06.24 - зеркальный

07.06.24

10.06.24 - зеркальный

12.06.24

15.06.24 - зеркальный

17.06.24

20.06.24 - зеркальный

22.06.24

25.06.24 - зеркальный

27.06.24

30.06.24 - зеркальный

02.07.24

05.07.24 - зеркальный

07.07.24

10.07.24 - зеркальный

12.07.24

15.07.24 - зеркальный

17.07.24

20.07.24 - зеркальный

22.07.24

25.07.24 - зеркальный

27.07.24

30.07.24 - зеркальный

01.08.24

04.08.24 - зеркальный

06.08.24

09.08.24 - зеркальный

11.08.24

14.08.24 - зеркальный

16.08.24

19.08.24 - зеркальный

21.08.24

24.08.24 - зеркальный

26.08.24

Какие организационные особенности тура?
  • Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
  • Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек.
  • Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
  • Завершение программы тура около 20:00 по местному времени. Учитывайте это при планировании приобретения билетов.
  • За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
  • На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний.
  • В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
  • "Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
  • "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
  • "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
  • Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
  • Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
  • Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
  • Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
  • Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
  • В случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
  • У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
  • Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
21 июля 2023
Наконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самого красивого озера в нашей стране, обрамленные красивейшими грядами Саян.
Это отличная возможность побывать сразу в 2х регионах - Иркутской области и Республике Бурятия, окунуться в культуры шаманизма и буддизма (ламаизма) и отведать вкуснейшие национальные блюда.
Наконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самого
Т
21 июля 2023
Байкал прекрасен. Саяны восхитительны. Восхождение на пик Любви непростое, но оно того стоит. Бурятская кухня меня покорила, всё очень вкусное.
Байкал прекрасен. Саяны восхитительны. Восхождение на пик Любви непростое, но оно того стоит. Бурятская кухня меня покорила, всё очень вкусное.
О
20 июля 2023
Выбор пал случайно. Но не жалею!
1) понятно оформлен сайт⭐️
2) всегда на связи организаторы
3) ответили на все вопросы
4) в течении тура было все организовано и ожидаемо исходя из выбранной ценовой политики.
БЛАГОДАРНА И буду следить за дальнейшими предложениями.
Всегда ваша, Ольга❤️
Выбор пал случайно. Но не жалею!

Похожие туры из Аршана

Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
г. Иркутск
20 июня
5 июля
19 июля
2 авг
от 95 900 за человека
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
г. Иркутск
4 мая
25 мая
15 июня
13 июля
80 500 за человека
Сказка Байкала. Летнее или осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Сказка Байкала. Летнее или осеннее путешествие
г. Иркутск
3 июня
7 июня
10 июня
14 июня
от 118 000 за человека
All Airlines
ХорошоТам