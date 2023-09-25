В целом, тур очень понравился. Но на некоторые моменты я бы обратила внимание. В Аршане достаточно было бы одного дня, все достопримечательности вполне можно было посмотреть (по крайней мере то, что нам показали). Очень не понравилось, что в Аршане у группы не было транспорта, а расстояния там довольно приличные. Тропа здоровья - это вообще бред какой то. Купить тур за 81К для того, чтобы ходить пешком по горам. Все таки, мы заплатили за комфорт. Наняли машину за свои деньги, чтобы посмотреть окрестности, побывали на горячем источнике, просто проехали по Бурятии, она такая красивая. Особое внимание вызвал туристический поезд. В Листвянке очень понравился музей деревянного зодчества, да вообще все понравилось! Кроме программы тура еще посетила нерпинарий - восхитительно, нерпочки такие умницы, игривые, любопытные. На Ольхоне вообще все было восхитительно. Природа - глаз не оторвать, гид Галина - очень информирована, рассказывает увлекательно, да и вообще хорошая девушка. В последний день намеренно не стали брать никаких экскурсий, просто ходили по острову, наслаждались этой необыкновенной красотой. Питание на твердую четверку. Это благодаря Татьяне, в чьей гостинице мы были в Аршане и в Листвянке весьма приличное питание. На Ольхоне питание не понравилось. Булочки, плюшки, запеканки. Сосиски, каша на воде - ну не особо аппетитно. Мясо крайне ограничено, фрукты - маленькое яблочко, рыбы вообще не было. Пикники на природе - ну уж совсем по бюджетному. Ставлю пятерку потому, что ехала в путешествие не ради еды. Но на этот момент компании точно стоит обратить внимание. Везде, где питание было самостоятельным, заказывала сырую рыбку сагадан, очень вкусно.

Очень пожалела, что не осталась в Иркутске хоть на день. Там, как выяснилось, есть что посмотреть. Впечатлений и восторгов масса, разве все в одном отзыве расскажешь.