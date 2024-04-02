Главные экскурсионные места в Аршане

Найдено 4 тура в категории «Популярные места» в Аршане, цены от 65 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Южный Байкал. Весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Южный Байкал. Весенний отдых
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 117 300 за человека
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 117 400 за человека
Места силы Байкала. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Места силы Байкала. Зимнее путешествие
Начало: г. Иркутск
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 65 900 за человека
Южный Байкал. Осенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Южный Байкал. Осенний отдых
Начало: Г. Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 117 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Места силы Байкала. Зимнее путешествие
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Места силы Байкала. Зимнее путешествие
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Места силы Байкала. Зимнее путешествие
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • Э
    Эвелина
    23 февраля 2024
    Осенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
    Если бы было можно к пяти звёздочкам добавить +, я бы их поставила с десяток. Огромное спасибо Антонине, моему куратору,
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    которая даже после окончания тура, помогала мне с пешеходными маршрутами по Иркутску, всегда интересовалась моими пожеланиями, всегда была на связи и просто отзывчивый и профессиональный человек. Спасибо большое, Антонина.

  • Е
    Елена
    13 августа 2023
    Классика Байкальска. Осенний тур
    Замечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибо организаторам!
    Замечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибо
  • Е
    Евгений
    24 февраля 2023
    Классика Байкальска. Осенний тур
    Рейтинг поставил бы на 4,5 балла. Тур с 13 по 20.02.2023 по маршруту Иркутск-Байкальск (первая часть)-Листвянка-Иркутск (вторая часть). Менеджер Антонина - чуткий,
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    внимательный и обязательный работник, с информированием недостатка не было. Тип транспорта (доставка и передвижение к познавательным местам) комфортный. В местах проживания (Маргобай, Арабески) чисто, уютно, хотя внутренний интерьер времён СССР (хотелось бы чувствовать себя в более комфортной, современной обстановке). Первой частью тура доволен на 5. Гид Иван - мастер своего дела. Сравнивать не с кем, но то о чём и как он рассказывает крайне интересно, доступно, много и полезно (предания, легенды, истории из прошлых столетий, современность). Чувствовалось, что Иван не "отрабатывал", а увлечённо делился и готов был многое ещё рассказать. Спасибо за "аккредитацию" такого гида. Вторая часть тура была менее насыщена разъездами. Хотя можно было бы спланировать и два (вместо одного) выезда с речевым сопровождением. Пришлось самому заниматься самостоятельным знакомством листвянских достопримечательностей (хорошо, что в "шаговой" доступности), да и с погодными условиями повезло. И в моей ситуации туриста-"лучше один раз услышать профессионалов с демонстрацией, чем читать, дослушивать или смотреть". В целом организацией тура доволен. Есть мысли о знакомстве с другими локациями Байкала. Рекомендации к посещению Байкала - да."Сертификат" и чаевой презент - приятный бонус от организаторов. Спасибо всем операторам-участникам организации тура за старание, вы справились. Туром доволен.

  • Я
    Яна
    21 февраля 2023
    Классика Байкальска. Осенний тур
    Мы в восторге. 1. Оперативность (я сделала запрос не в одну фирму) 2. Учли все мои пожелания! (Мы семья с двумя детками
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    8 лет, было много нюансов: индивидуальный тур, проживание с пожеланиями))), больше гулять, захватить как можно больше красивых мест!) 3. Доброжелательность (каждый день интересовались, как прошел день) 4. Клиентоориентированность (профессионалы в общении, современный подход с точки зрения чатов, все четко и понятно, быстрые ответы) 5. Очень достойные гиды, водители, персонал в местах проживания. Все на высоте! Я сама люблю организовывать путешествия, а тут полностью доверилась Вам и ни разу не пожалела!!!! Сама в шоке, что не к чему придраться)))!!!! Обязательно обратимся к Вам еще;)

    Мы в восторгеМы в восторгеМы в восторге

Ответы на вопросы от путешественников по Аршану в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Аршане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Южный Байкал. Весенний отдых
  2. Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
  3. Места силы Байкала. Зимнее путешествие
  4. Южный Байкал. Осенний отдых
Какие места ещё посмотреть в Аршане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Тункинская долина
  2. Мыс Хобой
Сколько стоит тур в Аршане в июне 2024
Сейчас в Аршане в категории "Популярные места" можно забронировать 4 тура от 65 900 до 117 400. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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