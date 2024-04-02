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Авторский тур
9 дней
Южный Байкал. Весенний отдых
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 117 300₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 117 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Места силы Байкала. Зимнее путешествие
Начало: г. Иркутск
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 65 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Южный Байкал. Осенний отдых
Начало: Г. Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 117 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ЭЭвелина23 февраля 2024Осенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и ОльхонЕсли бы было можно к пяти звёздочкам добавить +, я бы их поставила с десяток. Огромное спасибо Антонине, моему куратору,
- ЕЕлена13 августа 2023Классика Байкальска. Осенний турЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибо организаторам!
- ЕЕвгений24 февраля 2023Классика Байкальска. Осенний турРейтинг поставил бы на 4,5 балла. Тур с 13 по 20.02.2023 по маршруту Иркутск-Байкальск (первая часть)-Листвянка-Иркутск (вторая часть). Менеджер Антонина - чуткий,
- ЯЯна21 февраля 2023Классика Байкальска. Осенний турМы в восторге. 1. Оперативность (я сделала запрос не в одну фирму) 2. Учли все мои пожелания! (Мы семья с двумя детками
Ответы на вопросы от путешественников по Аршану в категории «Популярные места»
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