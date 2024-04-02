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внимательный и обязательный работник, с информированием недостатка не было. Тип транспорта (доставка и передвижение к познавательным местам) комфортный. В местах проживания (Маргобай, Арабески) чисто, уютно, хотя внутренний интерьер времён СССР (хотелось бы чувствовать себя в более комфортной, современной обстановке). Первой частью тура доволен на 5. Гид Иван - мастер своего дела. Сравнивать не с кем, но то о чём и как он рассказывает крайне интересно, доступно, много и полезно (предания, легенды, истории из прошлых столетий, современность). Чувствовалось, что Иван не "отрабатывал", а увлечённо делился и готов был многое ещё рассказать. Спасибо за "аккредитацию" такого гида. Вторая часть тура была менее насыщена разъездами. Хотя можно было бы спланировать и два (вместо одного) выезда с речевым сопровождением. Пришлось самому заниматься самостоятельным знакомством листвянских достопримечательностей (хорошо, что в "шаговой" доступности), да и с погодными условиями повезло. И в моей ситуации туриста-"лучше один раз услышать профессионалов с демонстрацией, чем читать, дослушивать или смотреть". В целом организацией тура доволен. Есть мысли о знакомстве с другими локациями Байкала. Рекомендации к посещению Байкала - да."Сертификат" и чаевой презент - приятный бонус от организаторов. Спасибо всем операторам-участникам организации тура за старание, вы справились. Туром доволен.