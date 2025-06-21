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там так красиво, и погода была отличная. После экскурсии с гидом сразу посадили в катер и обратно в Артыбаш. И ещё не было обеда, что в общем то несущественно, но в совокупности портит впечатление от экскурсии. К гиду в Яйлю претензий нет.