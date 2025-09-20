Мини-группа
до 9 чел.
Алтайский природный заповедник Яйлю
Начало: Ул. Телецкая,19
20 сен в 10:00
21 сен в 10:00
6800 ₽ за человека
Водная прогулка
Сказочный Алтай: Телецкое озеро и прогулка на катере
Начало: Телецкая улица, 59, село Артыбаш
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
20 сен в 14:00
21 сен в 10:00
6300 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Путешествие к Каменным Грибам по Телецкому озеру
Начало: С. Артыбаш, ул. Телецкая, 19
Расписание: по договоренности
20 сен в 00:00
21 сен в 08:00
9500 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Каменная летопись Турочака
Начало: Ул. Телецкая, д. 6
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Артыбашу в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Артыбаше
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Артыбашу в сентябре 2025
Сейчас в Артыбаше в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 6000 до 9500. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Экскурсии по окрестностям Артыбаша и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь