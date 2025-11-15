Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Арзамасе

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Арзамасе, цены от 5334 ₽.
Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Арзамас и Музей патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
Завтра в 15:00
11 дек в 09:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Арзамас уездный, уютный, исторический
Пешая
2 часа
169 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас уездный, уютный, исторический
Познакомьтесь с Арзамасом, его историей и архитектурой. Узнайте о событиях и людях, оставивших след в этом удивительном городе
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Старинный купеческий Арзамас
Узнайте тайны Арзамаса: от древних улиц до Соборной площади. Откройте для себя историю и культуру города, который вдохновил Льва Толстого
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5334 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    15 ноября 2025
    Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
    Когда мы ехали в Арзамас, мы даже не подозревали, что узнаем столько всего интересного! Город маленький, но с богатой историей.
    читать дальше

    Экскурсию для нас проводил Денис, он сам родился и вырос в Арзамасе, поэтому чувствуется его любовь к этим краям. Всем советуем!

  • Т
    Татьяна
    19 октября 2025
    Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
    Экскурсовод Вера. Прогулялись по Арзамасу . Отличная экскурсия с освещением исторических фактов. Материал преподнесен интересно, не перегружен. Для нас город открылся с новой стороны.
  • Е
    Елена
    21 августа 2025
    Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
    Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и культурой города. Это отличный способ провести время с пользой и получить незабываемые впечатления!
  • А
    Анастасия
    3 августа 2025
    Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
    Посещали город Арзамас гостевым визитом компанией, у нас был замечательный экскурсовод Кирилл, очень интересно и познавательно рассказывал про историю города,
    читать дальше

    храмы, соборы. Всем понравилось без исключения, отличная получилась прогулка по достопримечательностям, а после по совету Кирилла мы пообедали в отличном ресторане и попробовали блюда из гуся Арзамасского! 👍🏻

  • Д
    Денис
    10 июля 2025
    Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
    Экскурсовод Кирилл 🔥
  • Э
    Элина
    1 июля 2025
    Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
    Очень понравилось! Организация маршрута, рассказ о светской жизни и духовных событиях в истории Арзамаса преподнес немало интересных и новых фактов.
    читать дальше

    Спасибо Светлане - нашему экскурсоводу. Она прекрасный рассказчик и эрудированый знаток истории, передала нам любовь к своему городу, заразила желанием ещё раз вернуться и подолжить знакомство с Арзамасом!

  • В
    Варвара
    9 января 2025
    Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
    Бронировали экскурсию в рождественские каникулы. Гид Алексей - мастер своего дела! Увлекательно было как для взрослых, так и для детей
    читать дальше

    (6 и 8 лет). Интересная подача материала, творческий подход, все остались в восторге. Алексей подстроился под наши пожелания, взаимодействовал с детками, дал рекомендации для индивидуальных посещений. После экскурсии сложилось очень приятное впечатление о городе! Благодарим за новые знания и уделенное нам внимание и время! Обязательно к посещению!

Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в декабре 2025
Сейчас в Арзамасе в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 5334 до 5800. Туристы уже оставили гидам 214 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Арзамасе на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 214 ⭐ отзывов, цены от 5334₽.