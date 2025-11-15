Индивидуальная
Арзамас и Музей патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
Арзамас уездный, уютный, исторический
Познакомьтесь с Арзамасом, его историей и архитектурой. Узнайте о событиях и людях, оставивших след в этом удивительном городе
Старинный купеческий Арзамас
Узнайте тайны Арзамаса: от древних улиц до Соборной площади. Откройте для себя историю и культуру города, который вдохновил Льва Толстого
Последние отзывы на экскурсии
- ММария15 ноября 2025Когда мы ехали в Арзамас, мы даже не подозревали, что узнаем столько всего интересного! Город маленький, но с богатой историей.
- ТТатьяна19 октября 2025Экскурсовод Вера. Прогулялись по Арзамасу . Отличная экскурсия с освещением исторических фактов. Материал преподнесен интересно, не перегружен. Для нас город открылся с новой стороны.
- ЕЕлена21 августа 2025Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и культурой города. Это отличный способ провести время с пользой и получить незабываемые впечатления!
- ААнастасия3 августа 2025Посещали город Арзамас гостевым визитом компанией, у нас был замечательный экскурсовод Кирилл, очень интересно и познавательно рассказывал про историю города,
- ДДенис10 июля 2025Экскурсовод Кирилл 🔥
- ЭЭлина1 июля 2025Очень понравилось! Организация маршрута, рассказ о светской жизни и духовных событиях в истории Арзамаса преподнес немало интересных и новых фактов.
- ВВарвара9 января 2025Бронировали экскурсию в рождественские каникулы. Гид Алексей - мастер своего дела! Увлекательно было как для взрослых, так и для детей
