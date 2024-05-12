Музеи и искусство Арзамаса

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Арзамасе, цены от 4 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Арзамас-городок - от Москвы уголок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Арзамас-городок - от Москвы уголок
Храмы столичного масштаба, архитектурные памятники и славная история - на обзорной прогулке
«не пройдем мимо «гайдаровских» мест: дом-музей писателя, реальное училище, клуб большевиков…»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 6 000 за всё до 12 чел.
Арзамас - город с литературным именем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Арзамас - город с литературным именем
Узнать, кто из гениев русской литературы гостил в Арзамасе, и пройти по следам детского писателя
«Отличным дополнением к экскурсии станет посещение мемориально-бытового дома-музея Гайдара, Литературного музея Гайдара или мемориального музея М»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 670 за всё до 12 чел.
Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея Русского патриаршества
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея Русского патриаршества
Начало: По согласованию с гидом
«Программа нашей экскурсии включает в себя посещение Музея Русского Патриаршества, который детально освящает жизнь и деятельность русских патриархов от XVI столетия до наших времен»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Арзамас-городок - от Москвы уголок
    Спасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которые мы сами бы даже не догадались зайти.
  • Е
    Елизавета
    5 апреля 2024
    Арзамас - город с литературным именем
    Очень понравилась экскурсия. Необычное начало, интересная история города, литературные места, очень интересная и необычная архитектура Алексей- отличный рассказчик!
  • А
    Анастасия
    10 января 2024
    Арзамас - город с литературным именем
    На новогодних праздниках посетили Арзамас. Алексей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город и его историю. Все понравилось!
  • Е
    Евгений
    30 октября 2023
    Арзамас-городок - от Москвы уголок
    Алексей прекрасный экскурсовод! Эрудированный, вежливый. Коренной житель. Любит свой город и привил эту любовь нам всего за одну экскурсию
  • А
    Алексей
    1 октября 2023
    Арзамас-городок - от Москвы уголок
    Очень интересно подобран маршрут, в одной экскурсии можно узнать о знаменитых литераторах живших в Арзамасе, меценатах, священнослужителях внесших большой вклад
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    в развитие города. Прошли по первой в Арзамасе пешеходной улице, Алексей рассказал о многих домах, кто жил, когда построены. Воскресенский собор, это не передать словами, надо смотреть, смотровая площадка, возле собора, монастыри, да и вся соборная площадь заслуживает большего внимания. Интересный рассказ Алексея дополняет впечатления. Рекомендую.

    Очень интересно подобран маршрут, в одной экскурсии можно узнать о знаменитых литераторах живших в Арзамасе, меценатахОчень интересно подобран маршрут, в одной экскурсии можно узнать о знаменитых литераторах живших в Арзамасе, меценатахОчень интересно подобран маршрут, в одной экскурсии можно узнать о знаменитых литераторах живших в Арзамасе, меценатах
  • Р
    Рамеев
    23 августа 2023
    Арзамас - город с литературным именем
    Алексей просто подарил нам город Арзамас! Сколько открытий, имен, связанных с Арзамасом он нам преподнес. Алексей очень интеллигентен, интересен, впечатление
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    от его личности не оставит вас безучастными. Очень много воспоминаний из разных разделов русской литературы вдруг соединилось в единое понятие Арзамас, удивительно! Поспешили воспользоваться его советом и после экскурсии посетили музей Аркадия Гайдара, что стало само по себе отдельным событием! Будете ли проездом в Дивеево, Болдино, Муром или Нижний, обязательно сделайте остановку в Арзамасе для этой экскурсии. Думаю, эта экскурсия способна затмить впечатления от других экскурсий!

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Музеи»

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  2. Здание ратуши
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в июне 2024
Сейчас в Арзамасе в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 4 670 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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