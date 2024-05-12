1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Арзамас-городок - от Москвы уголок
Храмы столичного масштаба, архитектурные памятники и славная история - на обзорной прогулке
«не пройдем мимо «гайдаровских» мест: дом-музей писателя, реальное училище, клуб большевиков…»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Арзамас - город с литературным именем
Узнать, кто из гениев русской литературы гостил в Арзамасе, и пройти по следам детского писателя
«Отличным дополнением к экскурсии станет посещение мемориально-бытового дома-музея Гайдара, Литературного музея Гайдара или мемориального музея М»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 670₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея Русского патриаршества
Начало: По согласованию с гидом
«Программа нашей экскурсии включает в себя посещение Музея Русского Патриаршества, который детально освящает жизнь и деятельность русских патриархов от XVI столетия до наших времен»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия12 мая 2024Спасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которые мы сами бы даже не догадались зайти.
- ЕЕлизавета5 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Необычное начало, интересная история города, литературные места, очень интересная и необычная архитектура Алексей- отличный рассказчик!
- ААнастасия10 января 2024На новогодних праздниках посетили Арзамас. Алексей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город и его историю. Все понравилось!
- ЕЕвгений30 октября 2023Алексей прекрасный экскурсовод! Эрудированный, вежливый. Коренной житель. Любит свой город и привил эту любовь нам всего за одну экскурсию
- ААлексей1 октября 2023Очень интересно подобран маршрут, в одной экскурсии можно узнать о знаменитых литераторах живших в Арзамасе, меценатах, священнослужителях внесших большой вклад
- РРамеев23 августа 2023Алексей просто подарил нам город Арзамас! Сколько открытий, имен, связанных с Арзамасом он нам преподнес. Алексей очень интеллигентен, интересен, впечатление
Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Музеи»
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