Татьяна Экскурсовод Вера. Прогулялись по Арзамасу . Отличная экскурсия с освещением исторических фактов. Материал преподнесен интересно, не перегружен. Для нас город открылся с новой стороны.

Е Елена Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и культурой города. Это отличный способ провести время с пользой и получить незабываемые впечатления!

Анастасия Посещали город Арзамас гостевым визитом компанией, у нас был замечательный экскурсовод Кирилл, очень интересно и познавательно рассказывал про историю города, храмы, соборы. Всем понравилось без исключения, отличная получилась прогулка по достопримечательностям, а после по совету Кирилла мы пообедали в отличном ресторане и попробовали блюда из гуся Арзамасского! 👍🏻

Денис Экскурсовод Кирилл 🔥

Э Элина Очень понравилось! Организация маршрута, рассказ о светской жизни и духовных событиях в истории Арзамаса преподнес немало интересных и новых фактов. Спасибо Светлане - нашему экскурсоводу. Она прекрасный рассказчик и эрудированый знаток истории, передала нам любовь к своему городу, заразила желанием ещё раз вернуться и подолжить знакомство с Арзамасом!