Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества

Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
Арзамас - город с богатым историческим наследием, славится своими храмами и святынями.

Экскурсия предлагает прогулку по старинным улочкам, посещение Соборной площади и Воскресенского собора.

В Музее русского патриаршества можно увидеть экспозиции, посвященные русским патриархам, включая личные вещи и документы. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре, сохранившейся до наших дней
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Богатая история Арзамаса
  • 🕌 Величественные храмы и монастыри
  • 📜 Уникальные экспозиции музея
  • 👥 Индивидуальный подход гида
  • 🎟️ Входные билеты включены
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Воскресенский собор
  • Церковь Живоносного источника
  • Казанская церковь
  • Никольский женский монастырь
  • Музей русского патриаршества

Описание экскурсии

Историческое наследие Арзамаса

Мы прогуляемся по старинным улочкам города и познакомимся с его историческим прошлым:

  • Начнём с посещения центральной Соборной площади
  • Рассмотрим её главное украшение — монументальный Воскресенский собор
  • Оценим церковь Живоносного источника, Казанскую церковь и Никольский женский монастырь, основанный ещё при Иване Грозном
  • Отправимся на прогулку по Гостиному ряду и улицам со старинными особняками, бывшими торговыми лавками и ремесленными мастерскими

Музей русского патриаршества

Его экспозиция,занимающая 2 этажа, детально освящает жизнь и деятельность русских патриархов. Алексий I, Сергий и Никон, Пимен, Алексий II — в залах музея можно увидеть их личные вещи, одежду, документы, уникальные фотографии. Отдельная коллекция посвящена действующему патриарху Кириллу, чьи родовые корни уходят в Нижегородскую область.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Дополнительно оплачиваются входные билет в Музей русского патриаршества — 300 руб. за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Арзамасе
Провела экскурсии для 17676 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Татьяна
Татьяна
19 окт 2025
Экскурсовод Вера. Прогулялись по Арзамасу . Отличная экскурсия с освещением исторических фактов. Материал преподнесен интересно, не перегружен. Для нас город открылся с новой стороны.
Экскурсовод Вера. Прогулялись по Арзамасу . Отличная экскурсия с освещением исторических фактов. Материал преподнесен интересно, не перегружен. Для нас город открылся с новой стороны.
Е
Елена
21 авг 2025
Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и культурой города. Это отличный способ провести время с пользой и получить незабываемые впечатления!
Анастасия
Анастасия
3 авг 2025
Посещали город Арзамас гостевым визитом компанией, у нас был замечательный экскурсовод Кирилл, очень интересно и познавательно рассказывал про историю города, храмы, соборы. Всем понравилось без исключения, отличная получилась прогулка по достопримечательностям, а после по совету Кирилла мы пообедали в отличном ресторане и попробовали блюда из гуся Арзамасского! 👍🏻
Посещали город Арзамас гостевым визитом компанией, у нас был замечательный экскурсовод Кирилл, очень интересно и познавательно рассказывал про историю города, храмы, соборы. Всем понравилось без исключения, отличная получилась прогулка по достопримечательностям, а после по совету Кирилла мы пообедали в отличном ресторане и попробовали блюда из гуся Арзамасского! 👍🏻
Денис
Денис
10 июл 2025
Экскурсовод Кирилл 🔥
Э
Элина
1 июл 2025
Очень понравилось! Организация маршрута, рассказ о светской жизни и духовных событиях в истории Арзамаса преподнес немало интересных и новых фактов. Спасибо Светлане - нашему экскурсоводу. Она прекрасный рассказчик и эрудированый знаток истории, передала нам любовь к своему городу, заразила желанием ещё раз вернуться и подолжить знакомство с Арзамасом!
В
Варвара
9 янв 2025
Бронировали экскурсию в рождественские каникулы. Гид Алексей - мастер своего дела! Увлекательно было как для взрослых, так и для детей (6 и 8 лет). Интересная подача материала, творческий подход, все
читать дальше

остались в восторге. Алексей подстроился под наши пожелания, взаимодействовал с детками, дал рекомендации для индивидуальных посещений. После экскурсии сложилось очень приятное впечатление о городе! Благодарим за новые знания и уделенное нам внимание и время! Обязательно к посещению!

Входит в следующие категории Арзамаса

