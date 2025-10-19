Арзамас - город с богатым историческим наследием, славится своими храмами и святынями.
Экскурсия предлагает прогулку по старинным улочкам, посещение Соборной площади и Воскресенского собора.
В Музее русского патриаршества можно увидеть экспозиции, посвященные русским патриархам, включая личные вещи и документы. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре, сохранившейся до наших дней
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Богатая история Арзамаса
- 🕌 Величественные храмы и монастыри
- 📜 Уникальные экспозиции музея
- 👥 Индивидуальный подход гида
- 🎟️ Входные билеты включены
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Воскресенский собор
- Церковь Живоносного источника
- Казанская церковь
- Никольский женский монастырь
- Музей русского патриаршества
Описание экскурсии
Историческое наследие Арзамаса
Мы прогуляемся по старинным улочкам города и познакомимся с его историческим прошлым:
- Начнём с посещения центральной Соборной площади
- Рассмотрим её главное украшение — монументальный Воскресенский собор
- Оценим церковь Живоносного источника, Казанскую церковь и Никольский женский монастырь, основанный ещё при Иване Грозном
- Отправимся на прогулку по Гостиному ряду и улицам со старинными особняками, бывшими торговыми лавками и ремесленными мастерскими
Музей русского патриаршества
Его экспозиция,занимающая 2 этажа, детально освящает жизнь и деятельность русских патриархов. Алексий I, Сергий и Никон, Пимен, Алексий II — в залах музея можно увидеть их личные вещи, одежду, документы, уникальные фотографии. Отдельная коллекция посвящена действующему патриарху Кириллу, чьи родовые корни уходят в Нижегородскую область.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Дополнительно оплачиваются входные билет в Музей русского патриаршества — 300 руб. за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Арзамасе
Провела экскурсии для 17676 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
19 окт 2025
Экскурсовод Вера. Прогулялись по Арзамасу . Отличная экскурсия с освещением исторических фактов. Материал преподнесен интересно, не перегружен. Для нас город открылся с новой стороны.
Е
Елена
21 авг 2025
Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и культурой города. Это отличный способ провести время с пользой и получить незабываемые впечатления!
Анастасия
3 авг 2025
Посещали город Арзамас гостевым визитом компанией, у нас был замечательный экскурсовод Кирилл, очень интересно и познавательно рассказывал про историю города, храмы, соборы. Всем понравилось без исключения, отличная получилась прогулка по достопримечательностям, а после по совету Кирилла мы пообедали в отличном ресторане и попробовали блюда из гуся Арзамасского! 👍🏻
Денис
10 июл 2025
Экскурсовод Кирилл 🔥
Э
Элина
1 июл 2025
Очень понравилось! Организация маршрута, рассказ о светской жизни и духовных событиях в истории Арзамаса преподнес немало интересных и новых фактов. Спасибо Светлане - нашему экскурсоводу. Она прекрасный рассказчик и эрудированый знаток истории, передала нам любовь к своему городу, заразила желанием ещё раз вернуться и подолжить знакомство с Арзамасом!
В
Варвара
9 янв 2025
Бронировали экскурсию в рождественские каникулы. Гид Алексей - мастер своего дела! Увлекательно было как для взрослых, так и для детей (6 и 8 лет). Интересная подача материала, творческий подход, все
