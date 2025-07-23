Мои заказы

Дом-музей Гайдара – экскурсии в Арзамасе

Найдено 4 экскурсии в категории «Дом-музей Гайдара» в Арзамасе, цены от 5334 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Арзамас и Музей патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
Завтра в 15:00
11 дек в 09:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Арзамас уездный, уютный, исторический
Пешая
2 часа
169 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас уездный, уютный, исторический
Познакомьтесь с Арзамасом, его историей и архитектурой. Узнайте о событиях и людях, оставивших след в этом удивительном городе
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Старинный купеческий Арзамас
Узнайте тайны Арзамаса: от древних улиц до Соборной площади. Откройте для себя историю и культуру города, который вдохновил Льва Толстого
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5334 ₽ за всё до 8 чел.
Арзамас - город с литературным именем
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Арзамас - город с литературным именем
Погрузитесь в историю Арзамаса и его литературное наследие. Узнайте о визитах Пушкина, Толстого и Горького, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Гайдара
Начало: У памятника Ступину
14 дек в 08:30
15 дек в 08:30
от 5734 ₽ за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    23 июля 2025
    Арзамас - город с литературным именем
    Замечательная литературная экскурсия для большой группы профессиональных историков по Арзамасу! Большое спасибо Алексею за эрудицию, абсолютно свободное владение материалом, умение
    читать дальше

    чувствовать аудиторию и отличное соблюдение времени - мы встраивали пешеходную экскурсию между посещениями домиков А. П. Гайдара и М. Горького, поэтому нам была важна чёткость. Особо хочу отметить, что литературная экскурсия почти не повторяет обзорную по Арзамасу, а очень удачно дополняет и расширяет представление о городе.

  • T
    Tatiana
    9 мая 2025
    Арзамас - город с литературным именем
    Были на экскурсии семьей с 5-ти летним ребенком. Все в восторге. Посмотрели на Арзамас новым взглядом. Узнали от Алексея много
    читать дальше

    фактов и историй об известных людях, которые жили и останавливались в Арзамасе. Впечатлили дома 19 века, сохранившиеся до наших дней. Экскурсия была очень уютной и размеренной. Ни капли не устали. Даже ребенок запомнил много интересного об этом городе.
    Благодарим Алексея за отличную прогулку по городу.

  • Н
    Наталья
    16 октября 2024
    Арзамас - город с литературным именем
    Алексей провел шикарную экскурсию, много интересного о писателях, их жизни и творчестве.
    Хочу отметить хорошую подачу материала, правильную речь, внимательное отношение к просьбам экскурсанта. Спасибо!
  • Е
    Елизавета
    5 апреля 2024
    Арзамас - город с литературным именем
    Очень понравилась экскурсия. Необычное начало, интересная история города, литературные места, очень интересная и необычная архитектура
    Алексей- отличный рассказчик!
  • А
    Анастасия
    10 января 2024
    Арзамас - город с литературным именем
    На новогодних праздниках посетили Арзамас. Алексей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город и его историю. Все понравилось!
  • Р
    Рамеев
    23 августа 2023
    Арзамас - город с литературным именем
    Алексей просто подарил нам город Арзамас! Сколько открытий, имен, связанных с Арзамасом он нам преподнес. Алексей очень интеллигентен, интересен, впечатление
    читать дальше

    от его личности не оставит вас безучастными. Очень много воспоминаний из разных разделов русской литературы вдруг соединилось в единое понятие Арзамас, удивительно! Поспешили воспользоваться его советом и после экскурсии посетили музей Аркадия Гайдара, что стало само по себе отдельным событием! Будете ли проездом в Дивеево, Болдино, Муром или Нижний, обязательно сделайте остановку в Арзамасе для этой экскурсии. Думаю, эта экскурсия способна затмить впечатления от других экскурсий!

  • О
    Ольга
    14 октября 2020
    Арзамас - город с литературным именем
    Благодарим Алексея за увлекательную экскурсию! Всегда чувствовала, что Арзамас - настоящая жемчужина, хотела посетить и наконец-то раскрыла этот город-книгу благодаря
    читать дальше

    Алексею. Энциклопедические знания, упакованные в интереснейшие повествования, захватили нашу разношерстную компанию и позволили несколько часов без устали гулять по Арзамасу. А еще я теперь вместе с младшим сыном с удовольствием и по новому перечитаю Гайдара, а сама - протоколы общества "Арзамас". Спасибо! Рекомендуем с удовольствием!

