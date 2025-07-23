Индивидуальная
до 5 чел.
Арзамас и Музей патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
Завтра в 15:00
11 дек в 09:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас уездный, уютный, исторический
Познакомьтесь с Арзамасом, его историей и архитектурой. Узнайте о событиях и людях, оставивших след в этом удивительном городе
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборСтаринный купеческий Арзамас
Узнайте тайны Арзамаса: от древних улиц до Соборной площади. Откройте для себя историю и культуру города, который вдохновил Льва Толстого
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5334 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Арзамас - город с литературным именем
Погрузитесь в историю Арзамаса и его литературное наследие. Узнайте о визитах Пушкина, Толстого и Горького, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Гайдара
Начало: У памятника Ступину
14 дек в 08:30
15 дек в 08:30
от 5734 ₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 июля 2025Замечательная литературная экскурсия для большой группы профессиональных историков по Арзамасу! Большое спасибо Алексею за эрудицию, абсолютно свободное владение материалом, умение
- TTatiana9 мая 2025Были на экскурсии семьей с 5-ти летним ребенком. Все в восторге. Посмотрели на Арзамас новым взглядом. Узнали от Алексея много
- ННаталья16 октября 2024Алексей провел шикарную экскурсию, много интересного о писателях, их жизни и творчестве.
Хочу отметить хорошую подачу материала, правильную речь, внимательное отношение к просьбам экскурсанта. Спасибо!
- ЕЕлизавета5 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Необычное начало, интересная история города, литературные места, очень интересная и необычная архитектура
Алексей- отличный рассказчик!
- ААнастасия10 января 2024На новогодних праздниках посетили Арзамас. Алексей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город и его историю. Все понравилось!
- РРамеев23 августа 2023Алексей просто подарил нам город Арзамас! Сколько открытий, имен, связанных с Арзамасом он нам преподнес. Алексей очень интеллигентен, интересен, впечатление
- ООльга14 октября 2020Благодарим Алексея за увлекательную экскурсию! Всегда чувствовала, что Арзамас - настоящая жемчужина, хотела посетить и наконец-то раскрыла этот город-книгу благодаря
