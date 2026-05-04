Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас: загадки и парадоксы исторических кварталов
Услышать истории и секреты Арзамаса и ответить на загадки города
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Познакомиться с городом через необычную тему на авторской экскурсии и захотеть сюда вернуться
Начало: На Соборной площади
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 5700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас уездный, уютный, исторический
Понять, что город славится не только церквями, и полюбоваться деревянной резьбой
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:00
10 авг в 08:30
от 6750 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия
Узнайте тайны Арзамаса: от древних улиц до Соборной площади. Откройте для себя историю и культуру города, который вдохновил Льва Толстого
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас православный
Осмотреть соборы и монастыри, узнать об их святынях и истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 11:00
10 авг в 08:30
от 6750 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков (с аудиогидом)
Погрузиться в атмосферу красивой провинции, где на полном серьёзе замедляется время
Начало: У Водонапорной башни
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеАрзамас — «церковно-купеческий» град: забвение и возрождение
Заглянуть в «Золотой век» города через истории арзамасских купцов, святыни, панорамы и городские легенды
Начало: По договорённости (сообщим после бронирования)
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Божий городок
Исследуйте духовное наследие Арзамаса, посетите его величественные храмы и монастыри, узнайте о жителях, оставивших след в истории города
Начало: У памятника Ступину
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от 6057 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская прогулка по Арзамасу: от истории до современности
Обзорная экскурсия по городу-музею под открытым небом
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Не гусями едиными: по следам арзамасских муз
Погрузитесь в атмосферу старинного Арзамаса, где музы вдохновляли горожан и гостей. Узнайте, как их присутствие изменило судьбы людей и города
Начало: На Советской улице
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от 6057 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Открыть православное наследие Нижегородской земли
17 авг в 07:30
18 авг в 07:30
от 23 240 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Арзамас-городок - от Москвы уголок
Исследуйте Арзамас с его великолепными храмами и историческими зданиями. Узнайте больше о богатой истории города и его культурном наследии
Завтра в 08:00
17 авг в 08:00
от 7747 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Арзамас - город с литературным именем
Погрузитесь в историю Арзамаса и его литературное наследие. Узнайте о визитах Пушкина, Толстого и Горького, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Гайдара
Начало: У памятника Ступину
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от 6057 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Арзамас - Дивеево - Выкса (на вашем авто)
Уникальная возможность познакомиться с культурным наследием Арзамаса и Дивеева, а также открыть для себя промышленную историю Выксы
10 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от 12 677 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Арзамасу
Прогулка по Арзамасу раскроет перед вами его уникальную атмосферу. Посетите величественные соборы и старинные улицы, окунитесь в историю и культуру города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея Русского патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, прогуливаясь по его старинным улочкам и посещая Воскресенский собор и Музей Русского патриаршества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
6750 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
Прогуляться по старинным улочкам города и познакомиться с его историческим прошлым
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Арзамасу и Смоленский собор на транспорте туристов
Откройте для себя богатую историю Арзамаса, посетив его главные достопримечательности, включая величественный Смоленский собор
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
7150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас классический
Откройте для себя Арзамас, город храмов и классической архитектуры. Уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре России
Начало: Соборная площадь, Арзамас
Расписание: По договоренности
8170 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамасские музы
Начало: Соборная площадь
Расписание: По договоренности
6400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Арзамас: город величественных соборов и уютных домиков
Начало: Ул. Калинина 31, Арзамас
750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Г
Дата посещения: 4 мая 2026
Экскурсия была познавательная. Елена профессионально, доходчиво излагала материал, не перегружая лишней информацией, отвечала на интересующие нас вопросы.
Очень доброжелательная и внимательная.
Спасибо ей.
Всем рекомендуем.
Очень доброжелательная и внимательная.
Спасибо ей.
Всем рекомендуем.
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С
Дата посещения: 3 мая 2026
Хорошая и интересная экскурсия!Прекрасный молодой экскурсовод Кирилл, с хорошо поставленной речью, знающий и любящий свой красивый город! Нас тоже в него влюбил!Всё нам очень понравилось!Очень рекомендуем!Большое спасибо!
+1
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А
Дата посещения: 30 мар 2026
Все было фантастично!!! 3 часа ходили с экскурсоводом с открытыми ртами. Экскурсия была не просто как на уроке истории а как будто разговор между давними приятелями. После такой экскурсии захотелось еще раз приехать…и приедем!!!
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И
Дата посещения: 17 сен 2025
Экскурсовод очень подходит к городу, или город к экскурсоводу. Размеренная, спокойная, интересная прогулка как будто со старым другом.
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П
Дата посещения: 22 июн 2025
Отличная экскурсия. Получил удовольствие. Приятный голос рассказывает интересную информацию о городе. Определено стоит своих денег
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Были на экскурсии 9 мая 2026 года, остались прекрасные впечатления о городе во многом благодаря нашему гиду Анастасии (Юлия нас
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А
Нам очень понравилась экскурсия! Мы впервые в этом Городе и он нас очень впечатлил. Алексей человек, любящий свой город и свою профессию. Это дорогого стоит. Спасибо большое, Алексею!)
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Н
Крошечный городок, благодаря Кириллу, запомнится нам навсегда. Море интереснейшей информации, преподнесенной ещё и с юмором. Спасибо огромное!
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3 августа знакомство с городом Арзамас у нас началось с экскурсии, которую провела нам гид Юлия.
Рассказ был интересным, ссылался на множество исторических фактов.
Подача материала была академической.
Всем советуем для знакомства с исторической частью города эту экскурсию.
Рассказ был интересным, ссылался на множество исторических фактов.
Подача материала была академической.
Всем советуем для знакомства с исторической частью города эту экскурсию.
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Л
Замечательная экскурсия с гидом Кириллом!
Правильная и спокойная речь без всяких междометий и очень интересный экскурс и погружение в историю Арзамаса.
Браво, Кирилл!
Ну и, конечно, впечатлил замечательный г. Арзамас ❤️
Правильная и спокойная речь без всяких междометий и очень интересный экскурс и погружение в историю Арзамаса.
Браво, Кирилл!
Ну и, конечно, впечатлил замечательный г. Арзамас ❤️
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Всего 691 отзыв в Арзамасе
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Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу
Самые популярные экскурсии в Арзамасе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21:
Что посмотреть в Арзамасе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в августе 2026
Сейчас в Арзамасе можно забронировать 21 экскурсию от 750 до 23 240. Туристы уже оставили гидам 691 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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