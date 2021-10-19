Все экскурсии в Арзамасе
Доступно 6 экскурсий 🚌 в Арзамасе на 2021 год, 27 ⭐ отзывов, цены от 3125₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
3 750₽
за 1-10 чел.
Арзамас классический
На экскурсии я покажу вам свой самый любимый город планеты - Арзамас
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 125₽
за 1-10 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 900₽
за 1-10 чел.
Божий городок
«Много видал я в Москве церквей, а в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал. »
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 200₽
за 1-10 чел.
Арзамас-городок — от Москвы уголок
Храмы столичного масштаба, архитектурные памятники и славная история — на обзорной прогулке
Индивидуальная экскурсия
8ч
5 850₽
за 1-10 чел.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Открыть православное наследие Нижегородской земли
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 900₽
за 1-10 чел.
Арзамас — город с литературным именем
Узнать, кто из гениев русской литературы гостил в Арзамасе, и пройти по следам детского писателя
Последние отзывы «Экскурсии Арзамаса»
- Отзыв на: По святым местам: в Дивеево и АрзамасЕЕлена19 октября 2021Однозначно рекомедуем экскурсию. Получили много впечатлений, удивительной информации, приятных эмоций. Алексей корректен, доброжелателен, любит и знает свой город.
- ММарина30 сентября 2021Алексей - замечательный экскурсовод, очень эрудированный, начитанный, интересующийся, тактичный, влюбленный в свой город. Арзамас откылся нам благодаря его увлекательному рассказу. Мы узнали историю города, факты из жизни интесных людей, которые там проживали. Увидели его самобытную архитектуру, посетили монастырь и церкви, где хранятся святыни. По совету Алексея зашли в монастырскую лавку и купили потрясающе вкусную коврижку! Сегодня редко встретишь таких увлеченных, влюбленных в свой город людей и с огромным желанием делиться своими знаниями.
- ННаталия20 августа 2021Огромное спасибо Алексею за проведенную экскурсию, очень интересно было слушать и смотреть!
- ЛЛюбовь17 августа 2021Спасибо Алексею за проведенную экскурсию! Авторский маршрут, в котором душа, любовь к городу. Автору хотелось показать все уголки города с его достопримечательностями, передать нам, экскурсантам, свою любовь к городу. Нам понравился городок Арзамас.
- ГГалина16 августа 2021Алексей очень душевный гид, узнали много интересного про городок Арзамас, три часа с лишнем пролетели незаметно. Рекомендуем всем.
- ННаталия24 июля 2021Алексей отличный рассказчик с хорошим чувством юмора. Чувствуется, что он очень любит свой город. После экскурсии осталось прекрасное "послевкусие" -желание еще почитать о людях и фактах, о которых так интересно рассказал Алексей, а также уверенность, что мы вернемся в этот город еще раз. Спасибо нашему гиду:)
- ООльга10 июля 20219 июля был очень жарким днем, +33! Но мы нисколько не пожалели, что пошли на экскурсию Алексея. Он открыл для нас Арзамас, сделав его одним из самых необычных и интересных городов из тех, что мы побывали. Алексей провел нас по улицам города и рассказал о самых красивых его домах, о потрясающей судьбе людей, которые жили в этом городе. Мы обошли все значимые арзамасские храмы. О каждом Алексей поведал интересную историю и рассказал об их святынях. Алексей превосходно знает историю города, он прекрасный историк и интересный рассказчик. Большое ему спасибо!
- Отзыв на: Арзамас — город с литературным именемООльга14 октября 2020Благодарим Алексея за увлекательную экскурсию! Всегда чувствовала, что Арзамас - настоящая жемчужина, хотела посетить и наконец-то раскрыла этот город-книгу благодаря Алексею. Энциклопедические знания, упакованные в интереснейшие повествования, захватили нашу разношерстную компанию и позволили несколько часов без устали гулять по Арзамасу. А еще я теперь вместе с младшим сыном с удовольствием и по новому перечитаю Гайдара, а сама - протоколы общества "Арзамас". Спасибо! Рекомендуем с удовольствием!