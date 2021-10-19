Отзыв на: По святым местам: в Дивеево и Арзамас Е Елена 5 Однозначно рекомедуем экскурсию. Получили много впечатлений, удивительной информации, приятных эмоций. Алексей корректен, доброжелателен, любит и знает свой город.

Отзыв на: Божий городок М Марина 5 Алексей - замечательный экскурсовод, очень эрудированный, начитанный, интересующийся, тактичный, влюбленный в свой город. Арзамас откылся нам благодаря его увлекательному рассказу. Мы узнали историю города, факты из жизни интесных людей, которые там проживали. Увидели его самобытную архитектуру, посетили монастырь и церкви, где хранятся святыни. По совету Алексея зашли в монастырскую лавку и купили потрясающе вкусную коврижку! Сегодня редко встретишь таких увлеченных, влюбленных в свой город людей и с огромным желанием делиться своими знаниями.

Отзыв на: Божий городок Н Наталия 5 Огромное спасибо Алексею за проведенную экскурсию, очень интересно было слушать и смотреть!

Отзыв на: Арзамас-городок — от Москвы уголок Л Любовь 5 Спасибо Алексею за проведенную экскурсию! Авторский маршрут, в котором душа, любовь к городу. Автору хотелось показать все уголки города с его достопримечательностями, передать нам, экскурсантам, свою любовь к городу. Нам понравился городок Арзамас.

Отзыв на: Арзамас-городок — от Москвы уголок Г Галина 5 Алексей очень душевный гид, узнали много интересного про городок Арзамас, три часа с лишнем пролетели незаметно. Рекомендуем всем.

Отзыв на: Арзамас-городок — от Москвы уголок Н Наталия 5 Алексей отличный рассказчик с хорошим чувством юмора. Чувствуется, что он очень любит свой город. После экскурсии осталось прекрасное "послевкусие" -желание еще почитать о людях и фактах, о которых так интересно рассказал Алексей, а также уверенность, что мы вернемся в этот город еще раз. Спасибо нашему гиду:)

Отзыв на: Божий городок О Ольга 5 9 июля был очень жарким днем, +33! Но мы нисколько не пожалели, что пошли на экскурсию Алексея. Он открыл для нас Арзамас, сделав его одним из самых необычных и интересных городов из тех, что мы побывали. Алексей провел нас по улицам города и рассказал о самых красивых его домах, о потрясающей судьбе людей, которые жили в этом городе. Мы обошли все значимые арзамасские храмы. О каждом Алексей поведал интересную историю и рассказал об их святынях. Алексей превосходно знает историю города, он прекрасный историк и интересный рассказчик. Большое ему спасибо!