Описание экскурсии Прогулка по Белому городу Экскурсия по Белому городу — это путешествие в атмосферу прошлого. Вы увидите белокаменные дома и старинные постройки, отражающие местный стиль и традиции, узнаете о значимых исторических событиях, связанных с этим районом. Площади и рынки На площади Ленина гид расскажет о её роли в жизни города и архитектурных особенностях. Далее вас ждёт Торговая площадь, где переплетаются традиции купеческой Астрахани и современная городская жизнь. Уютные переулки и ремесла Вы прогуляетесь по городским переулкам и скверам, почувствуете колорит района и узнаете о местных ремесленных традициях, которые продолжают жить и сегодня. Экскурсия подарит новые впечатления и позволит увидеть Астрахань с её особой стороны.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Улочки Белого города

Площадь Ленина

Торговая площадь и рынок

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Город Астрахань, улица В. Тредиаковского 2/1 Завершение: Город Астрахань, площадь Ленина Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.