Приглашаем на прогулку по Белому городу — историческому району Астрахани с уютными улочками, старинными домами, торговыми площадями и ремесленными традициями. Это знакомство с атмосферой и культурой города без посещения Кремля и соборов.
Описание экскурсииПрогулка по Белому городу Экскурсия по Белому городу — это путешествие в атмосферу прошлого. Вы увидите белокаменные дома и старинные постройки, отражающие местный стиль и традиции, узнаете о значимых исторических событиях, связанных с этим районом. Площади и рынки На площади Ленина гид расскажет о её роли в жизни города и архитектурных особенностях. Далее вас ждёт Торговая площадь, где переплетаются традиции купеческой Астрахани и современная городская жизнь. Уютные переулки и ремесла Вы прогуляетесь по городским переулкам и скверам, почувствуете колорит района и узнаете о местных ремесленных традициях, которые продолжают жить и сегодня. Экскурсия подарит новые впечатления и позволит увидеть Астрахань с её особой стороны.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улочки Белого города
- Площадь Ленина
- Торговая площадь и рынок
- Городские переулки и скверы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Астрахань, улица В. Тредиаковского 2/1
Завершение: Город Астрахань, площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
5 окт 2025
Экскурсия не состоялась, по вине экскурсовода. Не ответственно подошёл к своим обязанностям.
А
Андрей
5 окт 2025
Прекрасная экскурсия, Сергей очень интересно и увлеченно рассказывает историю города, чувствуется что ему это нравится. Если читаете отзыв и находить в процессе поиска экскурсии - выбирайте эту, не пожалеете!
Е
Елена
30 сен 2025
Сергей очень профессионально и артистично провел экскурсию.
Он донёс до нас историческую информацию в доступной, нескучной форме.
М
Марианна
29 сен 2025
С
Сергей
20 сен 2025
Сергей подробно рассказал про историю Белого города. Провел экскурсию даже для трёх человек. Спасибо.
Е
Елена
19 сен 2025
Очень интересная экскурсия, спасибо!
