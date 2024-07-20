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Мини-группа
4 часа
За красотой - на лотосовые поля
Путешествие на комфортабельном катере к лотосовым полям Астрахани. Купание, фрукты и арбузы ждут вас
Начало: От причала № 1 напротив гостиницы «Азимут»
20 июля в 09:00
21 июля в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Панорамные виды набережных Астрахани, старинные здания и современная архитектура. Вечерняя прогулка на катере с навесом под закатным солнцем
Начало: На причале № 1 напротив гостиницы «Азимут»
Расписание: в будние дни в 16:00, 17:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
21 июня в 16:00
22 июня в 10:30
650₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Уникальная экскурсия по Астрахани с поэтическими эпиграфами
Узнайте историю Астрахани через поэтические строки. Памятники, храмы, мечети и легенды города в одном туре. Подходит для всей семьи
Начало: На центральной набережной
21 июня в 13:00
22 июня в 14:00
4 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Групповые»
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