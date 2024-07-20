Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Астрахани, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Мини-группа 4 часа За красотой - на лотосовые поля Путешествие на комфортабельном катере к лотосовым полям Астрахани. Купание, фрукты и арбузы ждут вас Начало: От причала № 1 напротив гостиницы «Азимут» 3 500 ₽ за человека 🚤 На катере Мини-группа 1 час Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом Панорамные виды набережных Астрахани, старинные здания и современная архитектура. Вечерняя прогулка на катере с навесом под закатным солнцем Начало: На причале № 1 напротив гостиницы «Азимут» Расписание: в будние дни в 16:00, 17:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30 650 ₽ за человека 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа Уникальная экскурсия по Астрахани с поэтическими эпиграфами Узнайте историю Астрахани через поэтические строки. Памятники, храмы, мечети и легенды города в одном туре. Подходит для всей семьи Начало: На центральной набережной 4 000 ₽ за человека Другие экскурсии Астрахани

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Групповые»

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