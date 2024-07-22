Вы в Астрахани проездом или у вас просто очень мало времени для знакомства с ней? Эта экскурсия как раз для вас! За 2 часа вы успеете прогуляться по сердцу города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Кремль 16 века
- 🌳 Петровский сад
- 🏛 Успенский собор
- 🏙 Подворья заморских купцов
- 🗣 Местный диалект
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
- Астраханский кремль
- Успенский собор
- Пречистенская колокольня
- Петровский сад
- Подворья заморских купцов
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы встретимся в сквере Ильи Ульянова. Он был астраханцем, как и художник Борис Кустодиев, и поэт Велимир Хлебников. Поговорим о них.
- Отправимся к Астраханскому кремлю и по дороге вспомним много удивительного: например, что кремлёвские стены когда-то омывала Волга, а с юга крепость защищали солончаковые болота.
- Через Никольские ворота попадём на территорию кремля, где осмотрим его белоснежные башни, Успенский собор и Пречистенcкую колокольню. Я расскажу, чем они примечательны.
- Прогуляемся по тенистому Петровскому саду.
- В центре посада, который называли Белым городом, выясним, что за «белые» люди тут жили.
- Обсудим, почему астраханский храм Мельпомены располагался в переулке.
- Увидим скрытые от посторонних глаз подворья заморских купцов — настоящие архитектурные сокровища, на которые можно взглянуть только в Астрахани.
- Ну и какое погружение в атмосферу города без диалектных словечек — они у нас южные, ёмкие, тёплые! Вы узнаете, как астраханцы готовят «демьянки», почему «кайнары» обжигают и что за зверь такой «коромыслик».
Организационные детали
- Посещение башен кремля и музейных экспозиций не предполагается.
- Экскурсию можно провести для большего количества участников — до 15 человек. Доплата за каждого — 600 ₽.
- В летний период прогулку лучше планировать на утренние или вечерние часы.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Ильи Ульянова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Астрахани
Провела экскурсии для 2680 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, и я занимаюсь любимым делом — придумываю и провожу экскурсии по моему родному городу. Обещаю, наша Астрахань вам обязательно понравится. При заказе любой моей экскурсии в подарок — авторский электронный путеводитель «Что ещё посмотреть/увидеть/попробовать в Астрахани»!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
22 июл 2024
Экскурсия понравилась. Интересная подача материала, глубокое знание истории, живое общение.
Экскурсовод Ирина очень обаятельный человек. Отдельное спасибо за выбор времени экскурсии в вечернее время.
Экскурсовод Ирина очень обаятельный человек. Отдельное спасибо за выбор времени экскурсии в вечернее время.
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