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читать дальше - кремлю 16 века, познакомиться с улицей, вокруг которой сформировалась Астрахань, и отыскать подворья заморских купцов. А ещё поболтать на местном диалекте и выяснить, почему обжигают кайнары и кто такой коромыслик.



Встретимся в сквере Ильи Ульянова, поговорим о знаменитых астраханцах, отправимся к кремлю, вспомним удивительные факты, осмотрим белоснежные башни, Успенский собор и Пречистенскую колокольню.



Прогуляемся по Петровскому саду, обсудим астраханский храм Мельпомены и увидим скрытые подворья заморских купцов. Узнаете, как астраханцы готовят демьянки и что за зверь такой коромыслик

Вы в Астрахани проездом или у вас просто очень мало времени для знакомства с ней? Эта экскурсия как раз для вас! За 2 часа вы успеете прогуляться по сердцу города