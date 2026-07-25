Представьте себе прогулку по живописной набережной Астрахани, где каждый шаг открывает новые гастрономические открытия."Астрахань на вкус" - это не просто экскурсия, это путешествие в мир вкусов, где вы сможете оценить

сочность и колорит астраханской кухни. Вас ждет встреча с традиционными ловецкими блюдами, секретами приготовления настоящей астраханской ухи, а также дегустация хрустящих баурсаков и знаменитого калмыцкого чая. Но и это еще не все! Вас удивят икряники - уникальное блюдо, не имеющее аналогов в других кухнях, и вы узнаете, какую рыбу в Астрахани называют "красной", а чью икру - "белой". Экскурсия предполагает посещение нескольких заведений, где вы сможете насладиться местными деликатесами, оплачивая еду и напитки дополнительно. В завершение путешествия каждый участник получит в подарок семейный рецепт щучьих котлет, передаваемый из поколения в поколение. Не упустите шанс погрузиться в мир астраханских вкусов и открыть для себя новые гастрономические горизонты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для гастропрогулки по Астрахани - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая, что позволяет комфортно гулять по историческому центру и наслаждаться атмосферой города. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить экскурсию, но может быть прохладнее. Зимой прогулка возможна, но стоит учесть, что холодная погода может ограничить время пребывания на улице.

Сейчас август — это идеальное время.