Вы знаете, что настоящего астраханца можно определить по тому, как он режет арбуз и чистит воблу? Конечно, это далеко не все гастрономические секреты нашего города. Астрахань славится миксом кулинарных традиций разных народов. Здесь любят пить калмыцкий чай и закусывать казахскими баурсаками. А как хороша местная уха! Приглашаю вместе оценить кулинарную карту каспийской столицы.

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Описание

Что вас ожидает

Астраханская кухня: сочная и колоритная

Мы встретимся на набережной и погуляем в историческом центре города. Когда-то в местных чайных купцы коротали время за самоваром, а в трактирах запоздалому путешественнику подносили стерляжью уху и жареного фазана. Сейчас здесь современные рестораны, модные бары и уютные кофейни. Вы узнаете, что в них подают и чем угощают. Итак, рецепт нашей «вкусной» экскурсии:

Пробуем традиционные ловецкие блюда и выясняем, что категорически нельзя добавлять в настоящую астраханскую уху (спойлер: это не водка)

Разбавляем впечатления национальным колоритом: дегустируем хрустящие баурсаки и знаменитый калмыцкий чай

Заказываем на десерт икряники. Шутка! Это не сладкое блюдо — оно готовится из рыбной икры.

Приправляем всё восторгами иностранных путешественников и перчим противоречивыми впечатлениями писателей. Секретный ингредиент — сюжеты картин нашего земляка Кустодиева. Я раскрою, где пила чай его знаменитая купчиха.

Ещё вы узнаете, какую рыбу астраханцы называют «красной», чью икру — «белой». В завершение получите в подарок семейный рецепт сногсшибательных щучьих котлет от моей прабабушки! А также возьмёте на заметку места, где можно попробовать местные деликатесы.

Организационные детали