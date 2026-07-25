Представьте себе прогулку по живописной набережной Астрахани, где каждый шаг открывает новые гастрономические открытия.
"Астрахань на вкус" - это не просто экскурсия, это путешествие в мир вкусов, где вы сможете оценить
"Астрахань на вкус" - это не просто экскурсия, это путешествие в мир вкусов, где вы сможете оценить
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Уникальные гастрономические впечатления
- 🎨 Культурное погружение через рассказы о Кустодиеве
- 🍵 Дегустация национальных напитков и блюд
- 🎁 Подарок - семейный рецепт щучьих котлет
- 📚 Интересные истории и факты о местной кухне
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для гастропрогулки по Астрахани - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая, что позволяет комфортно гулять по историческому центру и наслаждаться атмосферой города. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить экскурсию, но может быть прохладнее. Зимой прогулка возможна, но стоит учесть, что холодная погода может ограничить время пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Набережная
- Исторический центр города
- Современные рестораны
- Модные бары
- Уютные кофейни
Описание экскурсии
Астраханская кухня: сочная и колоритная
Мы встретимся на набережной и погуляем в историческом центре города. Когда-то в местных чайных купцы коротали время за самоваром, а в трактирах запоздалому путешественнику подносили стерляжью уху и жареного фазана. Сейчас здесь современные рестораны, модные бары и уютные кофейни. Вы узнаете, что в них подают и чем угощают. Итак, рецепт нашей «вкусной» экскурсии:
- Пробуем традиционные ловецкие блюда и выясняем, что категорически нельзя добавлять в настоящую астраханскую уху (спойлер: это не водка)
- Разбавляем впечатления национальным колоритом: дегустируем хрустящие баурсаки и знаменитый калмыцкий чай
- Заказываем на десерт икряники. Шутка! Это не сладкое блюдо — оно готовится из рыбной икры.
- Приправляем всё восторгами иностранных путешественников и перчим противоречивыми впечатлениями писателей. Секретный ингредиент — сюжеты картин нашего земляка Кустодиева. Я раскрою, где пила чай его знаменитая купчиха.
Ещё вы узнаете, какую рыбу астраханцы называют «красной», чью икру — «белой». В завершение получите в подарок семейный рецепт сногсшибательных щучьих котлет от моей прабабушки! А также возьмёте на заметку места, где можно попробовать местные деликатесы.
Организационные детали
- Экскурсия предполагает непродолжительное посещение нескольких заведений с дегустацией местных блюд. Еда и напитки в них оплачиваются дополнительно.
- По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дворца бракосочетания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4002 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, и я занимаюсь любимым делом — придумываю и провожу экскурсии по моему родному городу. Обещаю, наша Астрахань вам обязательно понравится. При заказе любой моей экскурсии в подарок — авторский электронный путеводитель «Что ещё посмотреть/увидеть/попробовать в Астрахани»!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия очень интересная и не совсем обычная: гастрономическая Астрахань через призму местных и семейных традиций. Ирина прекрасно разбирается в материале, с огромной любовью и знанием дела говорит обо всем. За время экскурсии вы успеете почувствовать Астрахань с ее особенностями, блюдами и языком. И проникнетесь искренней симпатией к человеку, который «открыл вам двери» в свой дом. Спасибо, Ирина!
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Ю
Замечательная гастропрогулка! Огромное спасибо гиду Ирине за чуткость, внимательность и очень познавательные рассказы и по истории, и по гастрономии. Ирина делала все с душой, очевидно, что она не только знаток
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О
Мы немного не рассчитали). Пришли на экскурсию после сытного завтрака. Не подумали, что предстоит в буквальном смысле пробовать Астрахань на вкус! Но наш гид Ирина оказалась специалистом широчайшего профиля и
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М
Ирина и ее гастропрогулка - это наверное одно из самых сильных впечатлений от Астрахани! От ее многообразия культуры, гастрономии, архитектуры и истории! Ведь сама экскурсия это не только и не
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Е
Мы взяли сразу две экскурсии у Ирины: по Кремля и гастро-прогулку. Это оказалось идеальным решением, вначале погулять по историческому центру, а потом посидеть в нескольких приятных заведениях и попробовать местные
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Е
Великолепно! Потрясающе! Очень познавательно! Если хотите попробовать Астрахань на вкус и стать ценителем местной кухни, вам к Ирине! Невероятный гид, прекрасно владеющий не только историей своего края, но и отлично знающий его традиции. Время пролетело незаметно, послевкусие осталось навсегда! Впечатления превзошли даже самые смелые ожидания. Огромная благодарность Ирине за грамотно составленный маршрут и выбранные для посещения заведения.
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Входит в следующие категории Астрахани
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