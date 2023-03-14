Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»

Познакомиться с яркой местной кухней и попробовать традиционные поволжские блюда

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Вы знаете, что настоящего астраханца можно определить по тому, как он режет арбуз и чистит воблу? Конечно, это далеко не все гастрономические секреты нашего города. Астрахань славится миксом кулинарных традиций разных народов. Здесь любят пить калмыцкий чай и закусывать казахскими баурсаками. А как хороша местная уха! Приглашаю вместе оценить кулинарную карту каспийской столицы.
Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
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Описание

Что вас ожидает

Астраханская кухня: сочная и колоритная

Мы встретимся на набережной и погуляем в историческом центре города. Когда-то в местных чайных купцы коротали время за самоваром, а в трактирах запоздалому путешественнику подносили стерляжью уху и жареного фазана. Сейчас здесь современные рестораны, модные бары и уютные кофейни. Вы узнаете, что в них подают и чем угощают. Итак, рецепт нашей «вкусной» экскурсии:

  • Пробуем традиционные ловецкие блюда и выясняем, что категорически нельзя добавлять в настоящую астраханскую уху (спойлер: это не водка)
  • Разбавляем впечатления национальным колоритом: дегустируем хрустящие баурсаки и знаменитый калмыцкий чай
  • Заказываем на десерт икряники. Шутка! Это не сладкое блюдо — оно готовится из рыбной икры.
  • Приправляем всё восторгами иностранных путешественников и перчим противоречивыми впечатлениями писателей. Секретный ингредиент — сюжеты картин нашего земляка Кустодиева. Я раскрою, где пила чай его знаменитая купчиха.

Ещё вы узнаете, какую рыбу астраханцы называют «красной», чью икру — «белой». В завершение получите в подарок семейный рецепт сногсшибательных щучьих котлет от моей прабабушки! А также возьмёте на заметку места, где можно попробовать местные деликатесы.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает непродолжительное посещение нескольких заведений с дегустацией местных блюд. Еда и напитки в них оплачиваются дополнительно.
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Золотой рыбке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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