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Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»

Погрузитесь в мир астраханских вкусов: от традиционной ухи до экзотических икряников в уютной атмосфере города
Представьте себе прогулку по живописной набережной Астрахани, где каждый шаг открывает новые гастрономические открытия.

"Астрахань на вкус" - это не просто экскурсия, это путешествие в мир вкусов, где вы сможете оценить
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сочность и колорит астраханской кухни.

Вас ждет встреча с традиционными ловецкими блюдами, секретами приготовления настоящей астраханской ухи, а также дегустация хрустящих баурсаков и знаменитого калмыцкого чая.

Но и это еще не все! Вас удивят икряники - уникальное блюдо, не имеющее аналогов в других кухнях, и вы узнаете, какую рыбу в Астрахани называют "красной", а чью икру - "белой".

Экскурсия предполагает посещение нескольких заведений, где вы сможете насладиться местными деликатесами, оплачивая еду и напитки дополнительно.

В завершение путешествия каждый участник получит в подарок семейный рецепт щучьих котлет, передаваемый из поколения в поколение.

Не упустите шанс погрузиться в мир астраханских вкусов и открыть для себя новые гастрономические горизонты

5
50 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Уникальные гастрономические впечатления
  • 🎨 Культурное погружение через рассказы о Кустодиеве
  • 🍵 Дегустация национальных напитков и блюд
  • 🎁 Подарок - семейный рецепт щучьих котлет
  • 📚 Интересные истории и факты о местной кухне

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшее время для гастропрогулки по Астрахани - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая, что позволяет комфортно гулять по историческому центру и наслаждаться атмосферой города. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить экскурсию, но может быть прохладнее. Зимой прогулка возможна, но стоит учесть, что холодная погода может ограничить время пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»

Что можно увидеть

  • Набережная
  • Исторический центр города
  • Современные рестораны
  • Модные бары
  • Уютные кофейни

Описание экскурсии

Астраханская кухня: сочная и колоритная

Мы встретимся на набережной и погуляем в историческом центре города. Когда-то в местных чайных купцы коротали время за самоваром, а в трактирах запоздалому путешественнику подносили стерляжью уху и жареного фазана. Сейчас здесь современные рестораны, модные бары и уютные кофейни. Вы узнаете, что в них подают и чем угощают. Итак, рецепт нашей «вкусной» экскурсии:

  • Пробуем традиционные ловецкие блюда и выясняем, что категорически нельзя добавлять в настоящую астраханскую уху (спойлер: это не водка)
  • Разбавляем впечатления национальным колоритом: дегустируем хрустящие баурсаки и знаменитый калмыцкий чай
  • Заказываем на десерт икряники. Шутка! Это не сладкое блюдо — оно готовится из рыбной икры.
  • Приправляем всё восторгами иностранных путешественников и перчим противоречивыми впечатлениями писателей. Секретный ингредиент — сюжеты картин нашего земляка Кустодиева. Я раскрою, где пила чай его знаменитая купчиха.

Ещё вы узнаете, какую рыбу астраханцы называют «красной», чью икру — «белой». В завершение получите в подарок семейный рецепт сногсшибательных щучьих котлет от моей прабабушки! А также возьмёте на заметку места, где можно попробовать местные деликатесы.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает непродолжительное посещение нескольких заведений с дегустацией местных блюд. Еда и напитки в них оплачиваются дополнительно.
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дворца бракосочетания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4002 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, и я занимаюсь любимым делом — придумываю и провожу экскурсии по моему родному городу. Обещаю, наша Астрахань вам обязательно понравится. При заказе любой моей экскурсии в подарок — авторский электронный путеводитель «Что ещё посмотреть/увидеть/попробовать в Астрахани»!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Н
Экскурсия очень интересная и не совсем обычная: гастрономическая Астрахань через призму местных и семейных традиций. Ирина прекрасно разбирается в материале, с огромной любовью и знанием дела говорит обо всем. За время экскурсии вы успеете почувствовать Астрахань с ее особенностями, блюдами и языком. И проникнетесь искренней симпатией к человеку, который «открыл вам двери» в свой дом. Спасибо, Ирина!
Экскурсия очень интересная и не совсем обычная: гастрономическая Астрахань через призму местных и семейных традиций. Ирина
Экскурсия очень интересная и не совсем обычная: гастрономическая Астрахань через призму местных и семейных традиций. Ирина
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Ю
Замечательная гастропрогулка! Огромное спасибо гиду Ирине за чуткость, внимательность и очень познавательные рассказы и по истории, и по гастрономии. Ирина делала все с душой, очевидно, что она не только знаток
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своего города, но и большой специалист в приготовлении разнообразных блюд. Особенно рыбных! Кое-что хозяйки взяли себе на заметку. Бонусом - мастер класс по очистке воблы!
Очень удобно было, что Ирина использовала гарнитуру и на экскурсии и в ресторанах - все всем было слышно. Кроме того, получили знания и интересные факты из области лингвистики. И - вишенка на торте - на следующий день после экскурсии Ирина сделала сама, принесла нам в отель очаровательную открытку для старших детей. Спасибо огромное! Очень рекомендую

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О
Мы немного не рассчитали). Пришли на экскурсию после сытного завтрака. Не подумали, что предстоит в буквальном смысле пробовать Астрахань на вкус! Но наш гид Ирина оказалась специалистом широчайшего профиля и
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провела для нас великолепную обзорную экскурсию по Астрахани, затронув гастрономические пристрастия народов, в ней проживавших и проживающих. Мы прошли по всем центральным улицам города. Ирина обращала наше внимание на элементы оформления фасадов домов и кованных ограждений балконов. Мы заглядывали внутрь купеческих подворий, слушая интересный рассказ о ведении дел и об устройстве быта зажиточных граждан того времени. Ирина использовала наглядные материалы. Например, нас очень впечатлило изображение древнего кремля, где Волга была практически за его стеной. За короткое время экскурсии Ирине удалось передать нам свою любовь к Астрахани, ее истории и людям. Уверены, Вы не пожалеете, если Вашим гидом по Астрахани будет Ирина!

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М
Ирина и ее гастропрогулка - это наверное одно из самых сильных впечатлений от Астрахани! От ее многообразия культуры, гастрономии, архитектуры и истории! Ведь сама экскурсия это не только и не
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столько про кухню! Но через нее все вышеперечисленное ложится полноценно в твою голову и твои ощущения от места! Мы в восторге! Это изюминка и уникальное предложение тут! Очень рекомендую именно эту экскурсию! Нам очень понравилось! Ирина, спасибо вам большое! Мы получили истинное удовольствие!

Ирина и ее гастропрогулка - это наверное одно из самых сильных впечатлений от Астрахани! От ее
Ирина и ее гастропрогулка - это наверное одно из самых сильных впечатлений от Астрахани! От ее
Ирина и ее гастропрогулка - это наверное одно из самых сильных впечатлений от Астрахани! От ее
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Е
Мы взяли сразу две экскурсии у Ирины: по Кремля и гастро-прогулку. Это оказалось идеальным решением, вначале погулять по историческому центру, а потом посидеть в нескольких приятных заведениях и попробовать местные
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деликатесы. Спасибо Ирине за внимательность, то что учла наши пожелания по порядку ведения экскурсии и возможности посидеть время от времени, мы совсем не устали и с радостью бы узнавали больше и больше с Ириной.

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Е
Великолепно! Потрясающе! Очень познавательно! Если хотите попробовать Астрахань на вкус и стать ценителем местной кухни, вам к Ирине! Невероятный гид, прекрасно владеющий не только историей своего края, но и отлично знающий его традиции. Время пролетело незаметно, послевкусие осталось навсегда! Впечатления превзошли даже самые смелые ожидания. Огромная благодарность Ирине за грамотно составленный маршрут и выбранные для посещения заведения.
Великолепно! Потрясающе! Очень познавательно! Если хотите попробовать Астрахань на вкус и стать ценителем местной кухни, вам
Великолепно! Потрясающе! Очень познавательно! Если хотите попробовать Астрахань на вкус и стать ценителем местной кухни, вам
Великолепно! Потрясающе! Очень познавательно! Если хотите попробовать Астрахань на вкус и стать ценителем местной кухни, вам
Великолепно! Потрясающе! Очень познавательно! Если хотите попробовать Астрахань на вкус и стать ценителем местной кухни, вам
Великолепно! Потрясающе! Очень познавательно! Если хотите попробовать Астрахань на вкус и стать ценителем местной кухни, вам
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