Мы встретимся на набережной и погуляем в историческом центре города. Когда-то в местных чайных купцы коротали время за самоваром, а в трактирах запоздалому путешественнику подносили стерляжью уху и жареного фазана. Сейчас здесь современные рестораны, модные бары и уютные кофейни. Вы узнаете, что в них подают и чем угощают. Итак, рецепт нашей «вкусной» экскурсии:
Ещё вы узнаете, какую рыбу астраханцы называют «красной», чью икру — «белой». В завершение получите в подарок семейный рецепт сногсшибательных щучьих котлет от моей прабабушки! А также возьмёте на заметку места, где можно попробовать местные деликатесы.