Тур начинается в Элисте (рекомендуем прилетать в г. Волгоград в 8:40 и далее воспользоваться индивидуальным трансфером).
В гостинице «Марко Поло» в Элисте вас встретит профессиональный гид-экскурсовод, вы разместитесь, немного отдохнете и после поедете на обед в кафе национальной кухни, где попробуете традиционные блюда калмыцких кочевников.
После вас ждет заселение в гостиницу и экскурсия по городу.
Элиста — один из крупнейших центров буддизма в России.
Вы посетите Центральный хурул Калмыкии — Золотую обитель Будды Шакьямуни и пагоду Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «кюрде» с 75 миллионами мантр.
Также во время экскурсии вы увидите статуи Будды Шакьямуни и Золотые ворота.
После этого вы отправитесь в степь, где встретите закат у «Одинокого тополя» — одного из мест силы Калмыкии.
Вы услышите легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.
По возвращении в город вы поужинаете в ресторане и вернетесь в отель.
После завтрака вы отправитесь в степь, чтобы полюбоваться необыкновенными пейзажами цветущих диких тюльпанов.
В пути ориентировочно от 10 до 60 км, зависит от того, где в конкретном году будет более цветущие поля тюльпанов.
Вы устроите мини-пикник на поле среди цветов.
Обед на природе в виде перекуса, пофотографируете, а затем переедете на «верблюжий остров», это туристический клуб в окрестностях города, специально оборудованное место для катания на верблюдах.
Здесь же они и проживают.
Вас ждет знакомство с верблюдами и катание на них.
Далее вы поужинаете в национальном кафе и в 18:00-18:30ч поедете на экскурсию в музей кочевых народов, где вам покажут как готовят традиционный калмыцкий чай — джомба, вы постреляете из лука, узнаете, как выглядит «Тодо бичиг» — старокалмыцкая вертикальная письменность, а также научитесь вязать калмыцкий узел.
К вечеру сможете прогуляться по городку Шахмат.
Далее вы вернетесь в гостиницу и отдохнете.
Утром вы позавтракаете в гостинице, а после отправитесь в поселок Адык, рядом с которым находятся поющие барханы.
Время в пути 1,5 ч – 140км.
Перед экскурсией у вас будет ранний обед – и дальше маршрут будет проходит по пустыне с Поющими барханами.
Этот природный феномен знаменит тем, что в сухую погоду пески издают звук, похожий на звучание органа.
Затем вы продолжите маршрут и отправитесь на 35 км к уникальным соленым Меклетинским озерам.
Мигрирующие птицы занесли сюда мелкого розового рачка, который расплодился в озере, и потому теперь вода в нем кажется розовой.
Помимо окрашивания воды, этот рачок участвует в образовании лечебной грязи, которая применяется в косметологии и лечении кожных заболеваний.
В древности по берегам озер располагались стоянки различных кочевых народов.
На склонах холмов и сейчас можно найти обломки древних глиняных сосудов и наконечники стрел, относящиеся к ямной, катакомбной, сарматской и скифской культурам.
Далее, через 10 км мы приедем на «горящий родник» и вы примете участие в ритуале его возжигания.
Программа дня завершится посещением калмыцкой юрты — традиционного жилища кочевника где вы и поужинаете.
Здесь вас будет ждать этническая программа.
Вам расскажут историю и быт калмыцкого народа, историю заповедника, увидите самую настоящую калмыцкую головоломку.
На мастер-классе вы узнаете, как правильно закидывать аркан на лошадь и научитесь завязывать калмыцкий узел.
Программа завершится ужином в юрте с блюдами национальной кухни.
После вас отвезут в Астрахань,протяженность пути 450км, где вы заселитесь в гостиницу и отдохнете.
После завтрака вас ждет прогулка с экскурсоводом по территории Астраханского кремля.
Здесь сохранилось более 20 памятников архитектуры: старинные храмы и часовни, башни, проездные ворота и различные гражданские сооружения.
После вы пообедаете в кафе и далее вас ждет переезд к одной из главных достопримечательностей Астраханского края — реконструированной столице Золотой Орды Сарай-Бату.
Основанный в 1250 году ханом Бату, внуком Чингисхана, древний город разросся из ставки для кочевников.
К концу XV века набеги врагов, природные катаклизмы и время разрушили столицу Золотой Орды.
Изначально на месте раскопок предполагался музей, но в 2010 году Сарай-Бату реконструировали для съемок фильма «Святитель Алексий» («Орда»).
Ближе к вечеру вы прибудете в Ахтубинск и разместитесь в гостинице.
В пути – 300км.
После ужина в ресторане недалеко от гостиницы или в кафе, вы прогуляетесь по бульвару вдоль реки Ахтуба.
После завтрака вы отправитесь на территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника, главными достопримечательностями которого являются гора Богдо и уникальное соленое озеро Баскунчак.
Вас ждет небольшой треккинг на гору Богдо.
Это наивысшая точка Прикаспийской низменности (150 м над уровнем моря).
Возраст пород, из которых состоят геологические слои горы, составляет более 200 млн лет.
Уникальность горы Богдо заключается ещё и в том, что она продолжает расти, и высота её увеличивается до 2 мм в год.
После посещения горы Богдо вы совершите прогулку вглубь озера Баскунчак.
По пути вы остановитесь на обед в кафе в поселке Нижний Баскунчак.
Котловина водоема заполнена солями и глинистыми отложениями пермского и триасового периодов, а также породами четвертичного возраста.
С VIII века на озере добывали соль и отправляли её по шелковому пути.
На побережье имеются залежи лечебных глин, а купание в рапе (источнике с высококонцентрированным раствором солей) оказывает целебный эффект.
После экскурсии вы отправитесь далее по маршруту в поселок Колхозная Ахтуба, расположенный недалеко от Волгограда (время в пути 300км), поужинаете в кафе и заселитесь в номерах на тур. базе.
Утром после завтрака вас ждет небольшой переезд в Волгоград.
Там вы посетите знаменитый мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
Послушаете звуки войны, проходя между стенами-руинами, увидите смену караула в зале воинской славы, а также осмотрите другие композиции комплекса.
Главная скульптура ансамбля «Родина-мать зовет!» находится на завершающей стадии реставрации.
Также вы посетите музей-панораму «Сталинградская битва», который находится недалеко от центральной набережной Волгограда.
После обеда в кафе вас отвезут в аэропорт к вечернему рейсу.
Рекомендуем рейсы после 16:00.
Тур предусматривает двухместное размещение в гостиницах по пути следования (гостиницы и базы по маршруту могут быть заменены на аналогичные по уровню сервиса).
Стоимость тура на 1 чел. – 65 000 руб.
Доплата за одноместное размещение – 15 000 руб. /чел.
Детям до 10 лет предоставляется скидка – 3000 руб.
Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.
Отель «Азимут» в Астрахани, расположен в историческом центре города.
Вас ждет размещение в стандартных двухместных номерах с удобствами. В вашем номере будут две раздельные кровати (при необходимости трансформируются в одну двуспальную), телевизор с плоским экраном, Wi-Fi, кондиционер, рабочий стол, холодильник и ванная комната с феном.
На территории отеля есть тренажерный зал, ресторан и летняя терраса с открытым кинозалом. Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни.
Мини-гостиница Yauza с баром, рестораном, садом, бесплатным Wi-Fi и круглосуточной стойкой регистрации расположена рядом с пляжем на берегу реки в Ахтубинске. Для гостей организуют доставку еды и напитков в номер. В мини-гостинице предусмотрена бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.
В распоряжении гостей номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, рабочим столом, платяным шкафом, холодильником, чайником и собственной ванной комнатой с душем и феном. В некоторых номерах имеется балкон с видом на сад. В каждом из номеров мини-гостиницы Yauza предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам гостям предлагают континентальный завтрак или завтрак по меню.
Парк-отель «Пересвет» с видом на сад расположен в поселке Верхняя Ахтуба. К услугам гостей ресторан, бар, сад, детская игровая площадка и терраса. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В вашем номере будут одна двуспальная или две односпальные кровати, холодильник, телевизор, кондиционер, а также санузел с душевой кабиной. На территории отеля есть ресторан, спортивные площадки, детский клуб, а также русская баня с бассейном и SPA-комплекс.
По утрам для гостей комплекса для отдыха сервируют завтрак «шведский стол».
Передвижение в туре осуществляется на микроавтобусе или минивен Хонда иллюзион. Возможны другие варианты марок автомобилей с комфортабельными условиями (зависит от количества человек в группе).
Тур начинается в Элисте, но мы рекомендуем рейс из Москвы и Санкт-Петербурга с прилетом в г. Волгоград в 8:40 утра, а далее воспользоваться трансфером.
Возвращаться рекомендуем на рейсах после 16 часов (17.45) – авиакомпании «S7», «Победа», «Нордвинд», «Ютейр».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Детям до 10 лет предоставляется скидка 3 000 рублей.