Дикие тюльпаны степей Калмыкии

Поющие барханы и горящая вода, буддизм и шахматы, верблюды и кочевники, радушие и самобытность - все это о Калмыкии

5
3 отзыва
Поющие барханы и горящая вода, буддизм и шахматы, верблюды и кочевники, радушие и самобытность – все это о Калмыкии.

Мы окажемся на берегах невероятного Розового озера, встретим закат у «Одинокого тополя», познакомимся с традициями бывшего кочевого народа, их непростой историей и необычной, но сытной и вкусной кухней.

Но самой главной изюминкой этого тура является цветение тюльпанов – раз в год гостеприимная калмыцкая земля покрывается яркими, разноцветными бутонами. Не упустите возможность сделать потрясающие фото в море тюльпанов. Вас ждет фантастическое погружение в историю и культуру народов загадочной Калмыкии!
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Ближайшие даты:
4
апр

Что вас ожидает 🤩

Центральный хурул Калмыкии
Центральный хурул Калмыкии
Мы увидим знаменитую Золотую обитель Будды Шакьямуни и пагоду Семи дней
Поющие барханы
Поющие барханы
Вы сможете сами услышать этот природный феномен – в сухую погоду пески издают звук, похожий на звучание органа
Культура кочевых народов
Культура кочевых народов
Познакомимся с бытом и традициями калмыцких кочевников
Море цветов
Море цветов
Устроим мини-пикник среди цветущих диких тюльпанов и сделаем фантастические снимки
Насыщенная программа
Насыщенная программа
Мы посетим сразу 3 региона юга России: Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
Целебное купание
Целебное купание
Отправимся на озеро Баскунчак, на побережье которого находятся залежи лечебной глины и источники с целебными свойствами

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Элисте и встреча заката в степи

Тур начинается в Элисте (рекомендуем прилетать в г. Волгоград в 8:40 и далее воспользоваться индивидуальным трансфером).

В гостинице «Марко Поло» в Элисте вас встретит профессиональный гид-экскурсовод, вы разместитесь, немного отдохнете и после поедете на обед в кафе национальной кухни, где попробуете традиционные блюда калмыцких кочевников.

После вас ждет заселение в гостиницу и экскурсия по городу.

Элиста — один из крупнейших центров буддизма в России.

Вы посетите Центральный хурул Калмыкии — Золотую обитель Будды Шакьямуни и пагоду Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «кюрде» с 75 миллионами мантр.

Также во время экскурсии вы увидите статуи Будды Шакьямуни и Золотые ворота.

После этого вы отправитесь в степь, где встретите закат у «Одинокого тополя» — одного из мест силы Калмыкии.

Вы услышите легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.

По возвращении в город вы поужинаете в ресторане и вернетесь в отель.

Экскурсия по Элисте и встреча заката в степиЭкскурсия по Элисте и встреча заката в степиЭкскурсия по Элисте и встреча заката в степиЭкскурсия по Элисте и встреча заката в степиЭкскурсия по Элисте и встреча заката в степиЭкскурсия по Элисте и встреча заката в степи
2 день

Поля тюльпанов

После завтрака вы отправитесь в степь, чтобы полюбоваться необыкновенными пейзажами цветущих диких тюльпанов.

В пути ориентировочно от 10 до 60 км, зависит от того, где в конкретном году будет более цветущие поля тюльпанов.

Вы устроите мини-пикник на поле среди цветов.

Обед на природе в виде перекуса, пофотографируете, а затем переедете на «верблюжий остров», это туристический клуб в окрестностях города, специально оборудованное место для катания на верблюдах.

Здесь же они и проживают.

Вас ждет знакомство с верблюдами и катание на них.

Далее вы поужинаете в национальном кафе и в 18:00-18:30ч поедете на экскурсию в музей кочевых народов, где вам покажут как готовят традиционный калмыцкий чай — джомба, вы постреляете из лука, узнаете, как выглядит «Тодо бичиг» — старокалмыцкая вертикальная письменность, а также научитесь вязать калмыцкий узел.

К вечеру сможете прогуляться по городку Шахмат.

Далее вы вернетесь в гостиницу и отдохнете.

Поля тюльпановПоля тюльпановПоля тюльпановПоля тюльпановПоля тюльпанов
3 день

Поющие барханы, розовое озеро и этническая программа в Адыке

Утром вы позавтракаете в гостинице, а после отправитесь в поселок Адык, рядом с которым находятся поющие барханы.

Время в пути 1,5 ч – 140км.

Перед экскурсией у вас будет ранний обед – и дальше маршрут будет проходит по пустыне с Поющими барханами.

Этот природный феномен знаменит тем, что в сухую погоду пески издают звук, похожий на звучание органа.

Затем вы продолжите маршрут и отправитесь на 35 км к уникальным соленым Меклетинским озерам.

Мигрирующие птицы занесли сюда мелкого розового рачка, который расплодился в озере, и потому теперь вода в нем кажется розовой.

Помимо окрашивания воды, этот рачок участвует в образовании лечебной грязи, которая применяется в косметологии и лечении кожных заболеваний.

В древности по берегам озер располагались стоянки различных кочевых народов.

На склонах холмов и сейчас можно найти обломки древних глиняных сосудов и наконечники стрел, относящиеся к ямной, катакомбной, сарматской и скифской культурам.

Далее, через 10 км мы приедем на «горящий родник» и вы примете участие в ритуале его возжигания.

Программа дня завершится посещением калмыцкой юрты — традиционного жилища кочевника где вы и поужинаете.

Здесь вас будет ждать этническая программа.

Вам расскажут историю и быт калмыцкого народа, историю заповедника, увидите самую настоящую калмыцкую головоломку.

На мастер-классе вы узнаете, как правильно закидывать аркан на лошадь и научитесь завязывать калмыцкий узел.

Программа завершится ужином в юрте с блюдами национальной кухни.

После вас отвезут в Астрахань,протяженность пути 450км, где вы заселитесь в гостиницу и отдохнете.

Поющие барханы, розовое озеро и этническая программа в АдыкеПоющие барханы, розовое озеро и этническая программа в АдыкеПоющие барханы, розовое озеро и этническая программа в АдыкеПоющие барханы, розовое озеро и этническая программа в АдыкеПоющие барханы, розовое озеро и этническая программа в АдыкеПоющие барханы, розовое озеро и этническая программа в Адыке
4 день

Астраханский кремль и Столица Золотой Орды

После завтрака вас ждет прогулка с экскурсоводом по территории Астраханского кремля.

Здесь сохранилось более 20 памятников архитектуры: старинные храмы и часовни, башни, проездные ворота и различные гражданские сооружения.

После вы пообедаете в кафе и далее вас ждет переезд к одной из главных достопримечательностей Астраханского края — реконструированной столице Золотой Орды Сарай-Бату.

Основанный в 1250 году ханом Бату, внуком Чингисхана, древний город разросся из ставки для кочевников.

К концу XV века набеги врагов, природные катаклизмы и время разрушили столицу Золотой Орды.

Изначально на месте раскопок предполагался музей, но в 2010 году Сарай-Бату реконструировали для съемок фильма «Святитель Алексий» («Орда»).

Ближе к вечеру вы прибудете в Ахтубинск и разместитесь в гостинице.

В пути – 300км.

После ужина в ресторане недалеко от гостиницы или в кафе, вы прогуляетесь по бульвару вдоль реки Ахтуба.

Астраханский кремль и Столица Золотой ОрдыАстраханский кремль и Столица Золотой ОрдыАстраханский кремль и Столица Золотой ОрдыАстраханский кремль и Столица Золотой ОрдыАстраханский кремль и Столица Золотой Орды
5 день

Гора Богдо и озеро Баскунчак

После завтрака вы отправитесь на территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника, главными достопримечательностями которого являются гора Богдо и уникальное соленое озеро Баскунчак.

Вас ждет небольшой треккинг на гору Богдо.

Это наивысшая точка Прикаспийской низменности (150 м над уровнем моря).

Возраст пород, из которых состоят геологические слои горы, составляет более 200 млн лет.

Уникальность горы Богдо заключается ещё и в том, что она продолжает расти, и высота её увеличивается до 2 мм в год.

После посещения горы Богдо вы совершите прогулку вглубь озера Баскунчак.

По пути вы остановитесь на обед в кафе в поселке Нижний Баскунчак.

Котловина водоема заполнена солями и глинистыми отложениями пермского и триасового периодов, а также породами четвертичного возраста.

С VIII века на озере добывали соль и отправляли её по шелковому пути.

На побережье имеются залежи лечебных глин, а купание в рапе (источнике с высококонцентрированным раствором солей) оказывает целебный эффект.

После экскурсии вы отправитесь далее по маршруту в поселок Колхозная Ахтуба, расположенный недалеко от Волгограда (время в пути 300км), поужинаете в кафе и заселитесь в номерах на тур. базе.

Гора Богдо и озеро БаскунчакГора Богдо и озеро БаскунчакГора Богдо и озеро БаскунчакГора Богдо и озеро БаскунчакГора Богдо и озеро БаскунчакГора Богдо и озеро БаскунчакГора Богдо и озеро Баскунчак
6 день

Экскурсия по Волгограду. Возвращение домой

Утром после завтрака вас ждет небольшой переезд в Волгоград.

Там вы посетите знаменитый мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Послушаете звуки войны, проходя между стенами-руинами, увидите смену караула в зале воинской славы, а также осмотрите другие композиции комплекса.

Главная скульптура ансамбля «Родина-мать зовет!» находится на завершающей стадии реставрации.

Также вы посетите музей-панораму «Сталинградская битва», который находится недалеко от центральной набережной Волгограда.

После обеда в кафе вас отвезут в аэропорт к вечернему рейсу.

Рекомендуем рейсы после 16:00.

Экскурсия по Волгограду. Возвращение домой

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостиницах по пути следования (гостиницы и базы по маршруту могут быть заменены на аналогичные по уровню сервиса).

Стоимость тура на 1 чел. – 65 000 руб.

Доплата за одноместное размещение – 15 000 руб. /чел.

Детям до 10 лет предоставляется скидка – 3000 руб.

Варианты проживания

Отель «Марко Поло» 4* в Элисте

2 ночи

Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.

Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.

Отель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в Элисте

Отель «Азимут» в Астрахани

1 ночь

Отель «Азимут» в Астрахани, расположен в историческом центре города.

Вас ждет размещение в стандартных двухместных номерах с удобствами. В вашем номере будут две раздельные кровати (при необходимости трансформируются в одну двуспальную), телевизор с плоским экраном, Wi-Fi, кондиционер, рабочий стол, холодильник и ванная комната с феном.

На территории отеля есть тренажерный зал, ресторан и летняя терраса с открытым кинозалом. Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни.

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Гостиница «Яуза» 2* в Ахтубинске

1 ночь

Мини-гостиница Yauza с баром, рестораном, садом, бесплатным Wi-Fi и круглосуточной стойкой регистрации расположена рядом с пляжем на берегу реки в Ахтубинске. Для гостей организуют доставку еды и напитков в номер. В мини-гостинице предусмотрена бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.

В распоряжении гостей номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, рабочим столом, платяным шкафом, холодильником, чайником и собственной ванной комнатой с душем и феном. В некоторых номерах имеется балкон с видом на сад. В каждом из номеров мини-гостиницы Yauza предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам гостям предлагают континентальный завтрак или завтрак по меню.

Гостиница «Яуза» 2* в АхтубинскеГостиница «Яуза» 2* в АхтубинскеГостиница «Яуза» 2* в АхтубинскеГостиница «Яуза» 2* в АхтубинскеГостиница «Яуза» 2* в АхтубинскеГостиница «Яуза» 2* в Ахтубинске

Парк-отель «Пересвет» в поселке Колхозная Ахтуба

1 ночь

Парк-отель «Пересвет» с видом на сад расположен в поселке Верхняя Ахтуба. К услугам гостей ресторан, бар, сад, детская игровая площадка и терраса. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В вашем номере будут одна двуспальная или две односпальные кровати, холодильник, телевизор, кондиционер, а также санузел с душевой кабиной. На территории отеля есть ресторан, спортивные площадки, детский клуб, а также русская баня с бассейном и SPA-комплекс.

По утрам для гостей комплекса для отдыха сервируют завтрак «шведский стол».

Парк-отель «Пересвет» в поселке Колхозная АхтубаПарк-отель «Пересвет» в поселке Колхозная АхтубаПарк-отель «Пересвет» в поселке Колхозная АхтубаПарк-отель «Пересвет» в поселке Колхозная АхтубаПарк-отель «Пересвет» в поселке Колхозная АхтубаПарк-отель «Пересвет» в поселке Колхозная Ахтуба

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе
  • Завтраки, обеды и ужины (кроме ужина в 4 день)
  • Трансфер в аэропорт Волгограда
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гидов
  • Катание на верблюдах
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на экскурсионные объекты и экосборы
  • Этническая программа в Адыке
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Элиста и обратно из г. Волгоград
  • Трансфер из Волгограда в Элисту (в первый день, если прибываете в Волгоград)
  • Посещение бани в 5 день (только по предварительному бронированию)
  • Ужин в 4 день – ресторан «Лабиринт», либо кафе в гостинице,так же, есть возможность заказать еду, которую доставят в гостиницу
  • Одноместное размещение по маршруту (+15 000 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Калмыкия, Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветро- и влагозащитные брюки и куртку с капюшоном;
  • футболку с длинным рукавом;
  • легкие ботинки или кроссовки;
  • индивидуальную аптечку;
  • репелленты;
  • средства личной гигиены.
На каком транспорте происходит передвижение по маршруту?

Передвижение в туре осуществляется на микроавтобусе или минивен Хонда иллюзион. Возможны другие варианты марок автомобилей с комфортабельными условиями (зависит от количества человек в группе).

Какие рекомендации по прилету и вылету?

Тур начинается в Элисте, но мы рекомендуем рейс из Москвы и Санкт-Петербурга с прилетом в г. Волгоград в 8:40 утра, а далее воспользоваться трансфером.

Возвращаться рекомендуем на рейсах после 16 часов (17.45) – авиакомпании «S7», «Победа», «Нордвинд», «Ютейр».

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Детям до 10 лет предоставляется скидка 3 000 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 авг 2022
Я считаю, что нам вообще повезло с гидом - Зурган Манджиев. Образованный, эрудированный, тактичный, главное душевный человек и отличный организатор. Мы получили больше, чем ожидали, именно с подачи Зургана. Все успевали, покупаться в соленой воде Баскунчака, поплавать с лотосами, походить по барханам, пробовать вкуснейшие блюда и накупиться сувениров. Мы довольны.
Огромное спасибо Зургану. Успехов, большой респект вам!
Т
8 июля 2022
Огромное спасибо организаторам! Организовано было все чудесно. Уютные гостиницы, замечательные экскурсии. Все вовремя и без проволочек. Везде очень доброжелательные и душевные гиды. Отдельное спасибо и низкий поклон нашему гиду и сопровождающему Зургану! Человек энциклопедических знаний, всегда вежливый и добросердечный.
Н
1 июля 2022
Хочется сказать огромное спасибо организаторам и принимающей стороне. Все было организовано очень комфортно, гид Зурган, казалось, предугадывал все возможные желания туристов и сделал наш отдых просто превосходным.

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