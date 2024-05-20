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все успевали. Водители и гиды прекрасные, одно удовольствие с ними общаться, все вопросы оперативно решали - здесь прям супер. Есть пожелание лучше продумать момент с переправой через озеро на остров в заповеднике Черные Земли, потому как любой форс-мажор (как случился у нас - со сломавшейся одной из трёх моторных лодок) - и эта переправа затягивается надолго, когда людей много. Разделять группы по времени прибытия, на мой взгляд, отличная идея. В целом очень приятное впечатление по организации и проведению, ну и по самим организаторам - всегда на связи, всегда прислушивались к пожеланиям. Впечатления от тура остались самые положительные!