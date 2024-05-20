Туры на автобусе в Астрахани

Найдено 22 тура в категории «На автобусе» в Астрахани, цены от 21 400 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рыболовный тур в Астрахань
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рыболовный тур в Астрахань
Начало: Астрахань
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 40 900 за человека
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Начало: Астрахань
20 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 26 800 за человека
Степной треугольник. Экскурсионный тур с посещением Волгограда, Астрахани и Элисты
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Степной треугольник. Экскурсионный тур с посещением Волгограда, Астрахани и Элисты
Начало: Волгоград
12 июля в 10:00
19 июля в 10:00
от 56 550 за человека
В краю речного лотоса. Экскурсионный тур в Астраханскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В краю речного лотоса. Экскурсионный тур в Астраханскую область
Начало: Астрахань
9 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 21 400 за человека
Чем богата Астрахань
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Чем богата Астрахань
Начало: Астрахань
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 21 750 за человека
Астрахань заповедная
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Астрахань заповедная
Начало: Астрахань
11 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 38 500 за человека
Астрахань и Каспийское море
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Астрахань и Каспийское море
Начало: Астрахань
9 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 39 500 за человека
Астраханские истории
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Астраханские истории
Начало: Астрахань
13 июня в 10:00
26 сен в 10:00
от 23 600 за человека
Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии
Начало: Астрахань
27 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 31 600 за человека
Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию
🚌 На автобусе
скидка
6%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию
Начало: Астрахань
13 сен в 10:00
от 2400022 500 за человека
На перекрестке двух культур. Волгоград - Элиста - Астрахань на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На перекрестке двух культур. Волгоград - Элиста - Астрахань на 5 дней
Начало: Волгоград
26 окт в 10:00
от 36 000 за человека
Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
Начало: Волгоград
15 июля в 10:00
2 сен в 10:00
от 48 900 за человека
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Начало: Г. Элиста
16 июля в 10:00
61 000 за человека
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
Начало: Г. Элиста
10 сен в 10:00
8 окт в 10:00
59 000 за человека
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Начало: Россия, Республика Калмыкия, Элиста
8 апр в 10:00
69 000 за человека
6 городов по югу России. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
6 городов по югу России. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар
6 окт в 10:00
от 78 800 за человека
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Начало: городской округ Волгоград, аэропорт Волгоград (Гум...
30 000 за человека
Путешествие в долину лотосов. Тур в Астраханскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Путешествие в долину лотосов. Тур в Астраханскую область
Начало: Астрахань
2 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 36 500 за человека
Путешествие за вкусом. Тур в Астраханскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Путешествие за вкусом. Тур в Астраханскую область
Начало: Астрахань
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 22 700 за человека
Астраханские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Астраханские каникулы
Начало: Астрахань
9 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 22 100 за человека
Нижневолжский колорит. Тур в Астраханскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Нижневолжский колорит. Тур в Астраханскую область
Начало: Астрахань
8 авг в 10:00
от 27 400 за человека
Заповедная дельта. Тур в Астраханскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Заповедная дельта. Тур в Астраханскую область
Начало: Астрахань
19 сен в 10:00
от 22 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    6 городов по югу России. Экскурсионный тур
    Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так, чтобы показать Калмыкию со
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    всех сторон: и природу, и историю, и конечно людей. Везде все четко по таймингу, при этом времени на все хватало. Отдельное спасибо водителю за интересные беседы! Группа была маленькая, поэтому все было по-домашнему! При неблагоприятных условиях заменяли программу, но она была ничуть не хуже первоначальной. Получила массу положительных впечатлений!

    Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так
  • Е
    Екатерина
    8 мая 2024
    6 городов по югу России. Экскурсионный тур
    Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном темпе, но при этом
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    все успевали. Водители и гиды прекрасные, одно удовольствие с ними общаться, все вопросы оперативно решали - здесь прям супер. Есть пожелание лучше продумать момент с переправой через озеро на остров в заповеднике Черные Земли, потому как любой форс-мажор (как случился у нас - со сломавшейся одной из трёх моторных лодок) - и эта переправа затягивается надолго, когда людей много. Разделять группы по времени прибытия, на мой взгляд, отличная идея. В целом очень приятное впечатление по организации и проведению, ну и по самим организаторам - всегда на связи, всегда прислушивались к пожеланиям. Впечатления от тура остались самые положительные!

    Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном
  • И
    Инина
    8 мая 2024
    6 городов по югу России. Экскурсионный тур
    Организовано все четко.
  • А
    Аркадий
    3 мая 2024
    Дикие тюльпаны степей Калмыкии
    Все было четко по программе, никаких сбоев.
    Все было четко по программе, никаких сбоевВсе было четко по программе, никаких сбоевВсе было четко по программе, никаких сбоев
  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
    Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти нас по интересным знаковым
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    местам, но и помогли проникнуться тем, насколько это необычная самобытная культура, о которой, я, к сожалению, мало что знала перед поездкой. Видно, что гидам реально хотелось, чтобы нам понравилась их малая Родина. Также я хочу отметить, что они очень оперативно реагировали на наши просьбы и пожелания и пытались сделать так, чтобы туристам было максимально интересно и комфортно в путешествии. Желаю им удачи и процветания в их непростом деле!

    Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезтиДобрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти
  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
    Единственный прокол организаторов - попытка одновременной переправы на остров тюльпанов трёх групп в количестве более 40 человек. Потеряли очень много времени
  • А
    Анна
    16 апреля 2024
    Дикие тюльпаны степей Калмыкии
    Огромное спасибо вам за отличный отпуск! В течение недели мы получили массу новых и незабываемых впечатлений! Особенно понравился музей кочевых
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    народов, калмыцкие степи, тюльпановый рай! Величие Волгограда, его сила и мощь! Астраханская земля порадовала Кремлём, мы увидели исторический момент в Ахтубинске запуск баллистической ракеты! Гиду Алексею отдельная благодарность за интересные рассказы о природе, географии калмыцкого края, тёплую компанию и море позитива. Водителю Николаю за лёгкие дороги и переезды. Желаем вам дальнейших успехов, вы профессионалы своего дела! Здоровья, счастья и отличных туристов! 🙂🌞🏜️🔥

  • М
    Мария
    16 апреля 2024
    Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
    Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.
    Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты
  • Н
    Надежда
    16 марта 2024
    Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
    Выражаю огромную благодарность организаторам тура за насыщенную, яркую и информационную программу тура. Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень. Могу с
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    уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой. Желаю вам процветания и успехов.

  • О
    Оксана
    16 января 2024
    В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
    Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
    Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «На автобусе»

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  1. Рыболовный тур в Астрахань
  2. Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
  3. Степной треугольник. Экскурсионный тур с посещением Волгограда, Астрахани и Элисты
  4. В краю речного лотоса. Экскурсионный тур в Астраханскую область
  5. Чем богата Астрахань
Сколько стоит тур в Астрахани в июне 2024
Сейчас в Астрахани в категории "На автобусе" можно забронировать 22 тура от 21 400 до 78 800 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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