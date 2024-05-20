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Авторский тур
6 дней
Рыболовный тур в Астрахань
Начало: Астрахань
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 40 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Начало: Астрахань
20 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 26 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
12 июля в 10:00
19 июля в 10:00
от 56 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В краю речного лотоса. Экскурсионный тур в Астраханскую область
Начало: Астрахань
9 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 21 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Чем богата Астрахань
Начало: Астрахань
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 21 750₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Астрахань заповедная
Начало: Астрахань
11 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 38 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Астрахань и Каспийское море
Начало: Астрахань
9 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 39 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Астраханские истории
Начало: Астрахань
13 июня в 10:00
26 сен в 10:00
от 23 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии
Начало: Астрахань
27 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 31 600₽ за человека
скидка
6%
Авторский тур
4 дня
13 сен в 10:00
от 2400022 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
26 окт в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
Начало: Волгоград
15 июля в 10:00
2 сен в 10:00
от 48 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Начало: Г. Элиста
16 июля в 10:00
61 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
Начало: Г. Элиста
10 сен в 10:00
8 окт в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Начало: Россия, Республика Калмыкия, Элиста
8 апр в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
6 городов по югу России. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар
6 окт в 10:00
от 78 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Начало: городской округ Волгоград, аэропорт Волгоград (Гум...
30 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие в долину лотосов. Тур в Астраханскую область
Начало: Астрахань
2 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 36 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие за вкусом. Тур в Астраханскую область
Начало: Астрахань
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 22 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Астраханские каникулы
Начало: Астрахань
9 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 22 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Нижневолжский колорит. Тур в Астраханскую область
Начало: Астрахань
8 авг в 10:00
от 27 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Заповедная дельта. Тур в Астраханскую область
Начало: Астрахань
19 сен в 10:00
от 22 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия20 мая 2024Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так, чтобы показать Калмыкию со
- ЕЕкатерина8 мая 2024Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном темпе, но при этом
- ИИнина8 мая 2024Организовано все четко.
- ААркадий3 мая 2024Все было четко по программе, никаких сбоев.
- ААнна24 апреля 2024Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти нас по интересным знаковым
- ИИгорь24 апреля 2024Единственный прокол организаторов - попытка одновременной переправы на остров тюльпанов трёх групп в количестве более 40 человек. Потеряли очень много времени
- ААнна16 апреля 2024Огромное спасибо вам за отличный отпуск! В течение недели мы получили массу новых и незабываемых впечатлений! Особенно понравился музей кочевых
- ММария16 апреля 2024Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.
- ННадежда16 марта 2024Выражаю огромную благодарность организаторам тура за насыщенную, яркую и информационную программу тура. Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень. Могу с
- ООксана16 января 2024В долину лотосов. Железнодорожный круиз в АстраханьСпасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «На автобусе»
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