Прибытие в Астрахань.
Групповой трансфер в отель.
13:00 Комплексный обед в кафе города.
После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России.
В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края.
Астрахань издавна славится своими рыбными ресурсами, о разнообразии которых рассказывает выставочный зал "Рыбы каспийского бассейна".
Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея – “Золото сарматов”, в коллекции которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.
Программа пребывания продолжается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.
Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы – Астраханского театра оперы и балета.
Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.
Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.
18:00/19:00 Трансфер в гостиницу.
После заселения у Вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу, либо совершить водную прогулку по Волге на трамвайчике (поездка займет чуть больше часа, стоимость от 650р/чел) или по городским каналам на тримаране (водная экскурсия длится 1 час, стоимость от 500р/чел, доступно по предварительной записи).
Завтрак в гостинице.
09:00 Начинается невероятное путешествие в дельту реки Волга, в ходе которого во всей красе предстанут степные ландшафты Астраханской области и крупнейшая дельта Европы.
По прибытии на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия, на которой у Вас будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской Дельты (только птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней!).
Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.
В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!
Для желающих, по возможности, организуется купание на одном из островов в раскатной части Дельты.
После возвращения на базу отдыха Вас ждет комплексный обед с элементами традиционной астраханской кухни.
В свободное время на территории базы отдыха для всех желающих доступны бассейн и зона отдыха.
18:00-18:30 прибытие в Астрахань.
Свободное время.
06:30-07:00 Ранний завтрак в гостинице.
07:00 Отправление на экскурсию в столицу буддизма в России – аутентичную Элисту, столицу Республики Калмыкия.
Дорога до Элисты занимает 3-4 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
Удивительное начнется уже в дороге: бескрайние степные просторы, по которым пролегал Великий Шелковый путь и ходили караваны кочевников, умиротворяют и помогают настроиться на созидательный лад, так свойственный буддизму.
Именно такой настрой позволит в полной мере насладиться объектами обзорной экскурсии по городу: самым большим в Европе буддийским храмом “Золотая Обитель Будды Шакьямуни”, пагодой “Семь дней”, фонтаном “Дракон и мальчик”, парком “Дружба”, а также пройти сквозь "Алтын Босх" – Золотые Ворота, по поверью очищающие душу и помыслы.
Также по программе предусмотрен осмотр памятника “Исход и Возвращение”.
Особое впечатление оставит посещение частного музея кочевых народов, расположенного на территории Шахматного городка, где можно более подробно узнать о традициях народов Калмыкии, сфотографироваться в национальном костюме и пострелять из лука.
Перед отправлением в обратную дорогу предусмотрено посещение местных магазинчиков, где можно приобрести продукты в дорогу, а также памятные сувениры.
Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен национальный обед в кафе города Элиста.
21:00-22:00 Прибытие в Астрахань.
Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление на декорацию древней столицы Золотой Орды – Сарай Бату.
Дорога до Сарай Бату занимает 2 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
В этом путешествии Вы посетите место, где некогда находился один из самых прогрессивных городов своего времени Сарай Бату.
Сейчас здесь располагается село Селитренное, в окрестностях которого ежегодно проводятся археологические раскопки руин города, получившие название Селитренное городище.
Именно здесь найдены древние артефакты, раскрывающие тайны быта великого золотоордынского племени.
По дороге Вам предоставляется возможность своими глазами увидеть место археологических раскопок "Селитренное городище" и памятный знак.
Экскурсионная программа продолжается в музейном комплексе Сарай Бату, который представляет собой декорации, построенные для съемок художественного фильма “Орда”.
Здесь Вы сможете прогуляться по узким улочкам, осмотреть жилые дома и другие строения, воссозданные по технологиям IV века, а также своими глазами увидеть средневековую систему водопровода.
Неподалеку от декорации располагается площадка с песочными скульптурами “Мечты Барханов” и исторический музей “Юрта хана” для самостоятельного посещения.
За дополнительную плату желающие могут покататься на верблюде, сфотографироваться в исторических костюмах и пострелять из лука, а также можно совершить полет на двухместном легкомоторном самолете над декорацией.
После экскурсии Вас ждет комплексный обед на базе отдыха.
18:00-19:00 Прибытие в Астрахань.
Свободное время.
Завтра в гостинице.
Свободный день.
За дополнительную плату возможно приобрести экскурсию в Богдинско-Баскунчакский заповедник, бронируется и оплачивается при покупке тура (подробное описание экскурсии в разделе “Важно знать”).
Завтрак в гостинице до 12:00.
Освобождение номеров.
12:00 Организованный групповой трансфер на ж/д вокзал, аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|гостиница
|2-хместное
|1-номестное
|доп. место
|«Волга – Волга» 3* (завтрак континентальный)
|27 300
|31 650
|27 300
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|31 650
|37 900
|30 400
|«Янтарь» 3* (завтрак континентальный)
|31 300
|37 300
|29 500
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|34 750
|45 400
|32 900
|«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)
|41 000
|49 150
|31 000
Стоимость дополнительных суток, руб:
|гостиница
|2-хместное
|1-номестное
|доп. место
|«Волга – Волга» 3*
|1 100
|1 800
|1 100
|«Космос» 4*
|1 800
|2 800
|1 600
|«Янтарь» 3*
|1 750
|2 700
|1 450
|«Азимут» 3*
|2 300
|4 000
|2 000
|«Виктория Палас» 4*
|3 300
|4 600
|1 700
Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.
В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.
Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.
Этот отель с бесплатным Wi-Fi, крытым бассейном и номерами с мини-баром находится в 10 минутах ходьбы от Астраханского кремля и в 300 метрах от берега реки Волги.
Все номера отеля «Виктория Палас» оформлены в элегантном стиле. На полу постелено ковровое покрытие. Ванные комнаты укомплектованы халатами и тапочками.
В ресторане «Европейский» подают блюда европейской и русской кухни. Также при отеле работает летнее кафе на открытом воздухе. В 4 барах, включая пиано-бар и бар «Аква» у бассейна, гостям предложат коктейли и напитки.
На территории отеля «Виктория Палас» обустроены сауна, массажный кабинет и плавательный бассейн с водопадом.
Этот отель расположен в центре города Астрахань, в 15 минутах езды от железнодорожного вокзала Астрахани и аэропорта Нариманово. К услугам гостей сауна, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi в вестибюле.
Номера отеля "Янтарь" обставлены просто и комфортабельно. В вашем распоряжении телевизор, электрический чайник, холодильник, микроволновая печь и тапочки.
Чек лист вещей для экскурсий:
Обзорная экскурсия по городу
Лотосовые поля
Сарай Бату
гора Богдо и озеро Баскунчак
Астраханская бахча
Бархан Большой Брат
Астраханский биосферный заповедник
|Элиста
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!
Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.
Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.
В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).
Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!
Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.
Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.
Астраханские сувениры.
Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).
Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.
Главные достопримечательности и активности.
Астраханский кремль.
Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.
С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.
Театры.
В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.
Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.
Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.
С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.
Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.
Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.
Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.
Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.
Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.
Трансфер входит в стоимость программы, для тех туристов, кто пребывает в день начала программы, а именно рейсами:
Встреча на ж/д вокзале возле памятника В. И. Ленину.
Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22 трансфер в гостиницу.
Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска.
Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени).
Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.
Встреча накануне по запросу (за доп. плату).
Время сбора на обзорную экскурсию, для гостей, прибывающих накануне начала тура:
Время указано ориентировочное, возможны корректировки.
06:30 – 07:00 ранний завтрак в гостинице.
07:00 начало увлекательной поездки на заповедную территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника с посещением Священной горы Большое Богдо и «астраханского Мертвого моря» – озера Баскунчак.
Дорога до заповедника занимает 4,5-5,5 часов, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
Гора Большое Богдо является ландшафтным чудом и самой высокой точкой Прикаспийской низменности.
Вы сможете сфотографироваться на фоне марсианских пейзажей, услышать мелодии поющих скал и зарядиться энергией от буддистского места силы.
Следующей остановкой является соленое озеро Баскунчак.
Кроме того, что озеро является «всероссийской солонкой», его воды, грязи и рапа обладают целебными свойствами, так что купание в озере не только доставит массу удовольствия, но и принесет пользу для организма.
Трансфер к местам купания организуется за дополнительную плату (средние и дальние выломы - от 500 рублей/чел).
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! возьмите с собой купальные принадлежности, головной убор, воду и резиновую обувь (тапочки, сланцы и т. п.) для того, чтобы можно было ходить по озеру и купаться.
Порядок осмотра определяется гидом на месте.
ВАЖНО! В условиях плохой погоды (дожди) трансфер к горе Большое Богдо обеспечивается на автобусах ПАЗ и оплачивается на месте в размере от 300р с человека.
Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен комплексный обед в кафе поселка.
24:00-01:00 прибытие в Астрахань.
Стоимость экскурсии в 2023 году 3800 рублей.
В стоимость входит: транспортное обслуживание, сопровождение гида, комплексный обед, экологический сбор, страховка от н/с.
Трансферы аэропорт-отель/ ж/д вокзал-отель организованы на легковом автомобиле/минивэне/микроавтобусе, в зависимости от комплектации группы.
Транспорт для экскурсионной группы до 18 человек – микроавтобус (Мерседес);
От 19 человек – автобус на 30/35 мест;
От 28 человек – автобус 50 мест (Ютонг);
Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.
В случае, если у туристов возникает вопрос почему они сидят в середине автобуса, а не в начале, мы показываем даты бронирования других заявок.
Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.
Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.
Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.