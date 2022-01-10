24:00 Выезд группы автобусом из Краснодара от Драмтеатра.
Сбор за 15 минут. Ночной переезд в Элисту (~500 км).
08:00 Прибытие в г. Элиста.
Размещение в гостинице “Элиста”.
Отдых после переезда.
Завтрак.
11:00 Встреча с гидом.
Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды “Пагода семи дней”, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан – кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх – Золотых ворот, скульптуры Белый старец (калмыцкий ЦаганАав), прогулка по аллеи Героев.
Посещение самого большого буддийского храма в Европе «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с молебном, получением благословения от буддийских лам (взять с собой носки/бахилы, т. к. вход в Храм в обуви запрещен! входные билеты оплачиваются отдельно).
13:00 Обед в кафе нац. кухни (по желанию за доп. плату).
Посещение буддийского храма “Сякюсн-Сюме” – это воплощение архитектуры калмыков и тибетских традиций.
Уединенность храма с очень уютной атмосферой этого места в открытой и безлюдной степи, делает его особенно привлекательным.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак (взять с собой сух. паек самостоятельно).
07:00 Выезд в г. Астрахань (~310 км).
Встреча с гидом в Астрахани.
11:00 (по местному времени) Обзорная экскурсия по городу.
Вы посетите площадь Ленина, полюбуетесь фонтанами и Лебединым озером.
Оцените величественную Триумфальную арку, пройдете по аллее Славы и увидите мост у Дружбы.
Далее мы отправимся в Белый город – историческую часть Астрахани, сформированную в XVII веке.
Экскурсия по «Белокаменной Жемчужине» – Астраханскому Кремлю, неповторимому живописному ансамблю, ставшему музеем под открытым небом (входные билеты оплачиваются отдельно).
Обед в кафе (оплачивается отдельно)
Прогулка (1,5 часа) на речном трамвайчике по р. Волга (при благоприятной погоде, оплачивается отдельно).
Мини-путешествие по водным просторам Волги, даст возможность насладиться живописными местами русской природы и красотой раскинувшегося на берегах реки старинного города.
Посещение пивоварни "Поплавок" с главным технологом, где вы сможете узнать историю создания пивоварни, основные секреты варки пива и интересные факты о нем.
Дегустация трех сортов пива (темное, светлое, пшеничное) и астраханских деликатесов в ресторане «Поплавок» или на борту теплохода (оплачивается отдельно).
Возвращение в г. Элиста.
Свободное время.
Отдых.
08:00 Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Посещение музея Ойрат-монгольской кочевой культуры.
Первый интерактивный музей в Элисте.
В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов.
Недалеко находится памятник Остапу Бендеру.
Он был установлен в 1999 году на проспекте имени Остапа Бендера.
Ритуал долгой жизни Белой Тары.
Помогает увеличить продолжительность жизни, сделать её счастливой.
Ритуал позволяет избавиться от последствий негативных эмоций, речей, деяний – всего отрицательного.
Во время ритуала мы обновляем жизненную энергию, восстанавливаем баланс элементов, преодолеваем усталость и депрессию, устраняем препятствия и призываем удачу в свою жизнь.
Обед в кафе города (оплачивается отдельно).
16:00 Выезд группы в г. Краснодар.
24:00 Прибытие в Краснодар (время указано ориентировочно).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Отель «Элиста» расположен в Элисте. В отеле работает бар и обустроена терраса. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На территории работает ресторан. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi и предлагается услуга доставки еды и напитков в номер. За дополнительную плату гостям предоставляется частная парковка.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.