Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур

Приглашаем познакомиться с двумя самобытными южными городами - Элистой и Астраханью

5
3 отзыва
Приглашаем познакомиться с двумя самобытными южными городами – Элистой и Астраханью.

Вас ждет встреча с необыкновенно красивыми буддийскими храмами, знакомство с монгольской культурой и обзорная экскурсия по Астрахани.

При благоприятной погоде сможем отправиться на речном трамвайчике по Волге, а также посетим пивоварню с дегустацией.
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Элиста - Астрахань. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
4
ноя

Что вас ожидает 🤩

Золотая обитель Будды Шакьямуни
Золотая обитель Будды Шакьямуни
Посетим самый большой буддийский храм в Европе
Белокаменная жемчужина Астрахани
Белокаменная жемчужина Астрахани
Увидим живописный ансамбль Астраханского кремля
Загадочный ритуал
Загадочный ритуал
Проведем ритуал долгой жизни Белой Тары

Программа тура по дням

1 день

Ночной переезд в Элисту. Пешеходная экскурсия по центру города

24:00 Выезд группы автобусом из Краснодара от Драмтеатра.

Сбор за 15 минут. Ночной переезд в Элисту (~500 км).

08:00 Прибытие в г. Элиста.

Размещение в гостинице “Элиста”.

Отдых после переезда.

Завтрак.

11:00 Встреча с гидом.

Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды “Пагода семи дней”, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан – кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх – Золотых ворот, скульптуры Белый старец (калмыцкий ЦаганАав), прогулка по аллеи Героев.

Посещение самого большого буддийского храма в Европе «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с молебном, получением благословения от буддийских лам (взять с собой носки/бахилы, т. к. вход в Храм в обуви запрещен! входные билеты оплачиваются отдельно).

13:00 Обед в кафе нац. кухни (по желанию за доп. плату).

Посещение буддийского храма “Сякюсн-Сюме” – это воплощение архитектуры калмыков и тибетских традиций.

Уединенность храма с очень уютной атмосферой этого места в открытой и безлюдной степи, делает его особенно привлекательным.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Свободное время.

Ночной переезд в Элисту. Пешеходная экскурсия по центру городаНочной переезд в Элисту. Пешеходная экскурсия по центру городаНочной переезд в Элисту. Пешеходная экскурсия по центру городаНочной переезд в Элисту. Пешеходная экскурсия по центру города
2 день

Астрахань

Завтрак (взять с собой сух. паек самостоятельно).

07:00 Выезд в г. Астрахань (~310 км).

Встреча с гидом в Астрахани.

11:00 (по местному времени) Обзорная экскурсия по городу.

Вы посетите площадь Ленина, полюбуетесь фонтанами и Лебединым озером.

Оцените величественную Триумфальную арку, пройдете по аллее Славы и увидите мост у Дружбы.

Далее мы отправимся в Белый город – историческую часть Астрахани, сформированную в XVII веке.

Экскурсия по «Белокаменной Жемчужине» – Астраханскому Кремлю, неповторимому живописному ансамблю, ставшему музеем под открытым небом (входные билеты оплачиваются отдельно).

Обед в кафе (оплачивается отдельно)

Прогулка (1,5 часа) на речном трамвайчике по р. Волга (при благоприятной погоде, оплачивается отдельно).

Мини-путешествие по водным просторам Волги, даст возможность насладиться живописными местами русской природы и красотой раскинувшегося на берегах реки старинного города.

Посещение пивоварни "Поплавок" с главным технологом, где вы сможете узнать историю создания пивоварни, основные секреты варки пива и интересные факты о нем.

Дегустация трех сортов пива (темное, светлое, пшеничное) и астраханских деликатесов в ресторане «Поплавок» или на борту теплохода (оплачивается отдельно).

Возвращение в г. Элиста.

Свободное время.

Отдых.

АстраханьАстраханьАстраханьАстрахань
3 день

Музей Ойрат-монгольской кочевой культуры. Отъезд

08:00 Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Посещение музея Ойрат-монгольской кочевой культуры.

Первый интерактивный музей в Элисте.

В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов.

Недалеко находится памятник Остапу Бендеру.

Он был установлен в 1999 году на проспекте имени Остапа Бендера.

Ритуал долгой жизни Белой Тары.

Помогает увеличить продолжительность жизни, сделать её счастливой.

Ритуал позволяет избавиться от последствий негативных эмоций, речей, деяний – всего отрицательного.

Во время ритуала мы обновляем жизненную энергию, восстанавливаем баланс элементов, преодолеваем усталость и депрессию, устраняем препятствия и призываем удачу в свою жизнь.

Обед в кафе города (оплачивается отдельно).

16:00 Выезд группы в г. Краснодар.

24:00 Прибытие в Краснодар (время указано ориентировочно).

Музей Ойрат-монгольской кочевой культуры. ОтъездМузей Ойрат-монгольской кочевой культуры. ОтъездМузей Ойрат-монгольской кочевой культуры. ОтъездМузей Ойрат-монгольской кочевой культуры. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Варианты проживания

Отель «Элиста»

2 ночи

Отель «Элиста» расположен в Элисте. В отеле работает бар и обустроена терраса. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На территории работает ресторан. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi и предлагается услуга доставки еды и напитков в номер. За дополнительную плату гостям предоставляется частная парковка.

Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем.

Отель «Элиста»Отель «Элиста»Отель «Элиста»Отель «Элиста»Отель «Элиста»Отель «Элиста»Отель «Элиста»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание в 2-х местных стандартных номера
  • Ранее размещение в отеле
  • Питание (2 завтрака, 1 ужин)
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Питание, не указанное в программе (на маршруте)
  • Входные билеты на экскурсионные объекты (стоимость ориентировочная):буддийский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» – 100/50 руб. /чел. Астраханский кремль – 150 руб. /чел. теплоход по р. Волга + пивоварня с дегустацией – 1 600 руб. /чел. музей Ойрат-монгольской кочевой культуры – 200/100 руб. /чел
  • Буддийский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» – 100/50 руб. /чел.
  • Астраханский кремль – 150 руб. /чел.
  • Теплоход по р. Волга + пивоварня с дегустацией – 1 600 руб. /чел.
  • Музей Ойрат-монгольской кочевой культуры – 200/100 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС;
  • удобная одежда и обувь по погоде;
  • индивидуальные лекарства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
10 янв 2022
Организация тура отличная, все очень вовремя, все очень насыщенно и интересно.
Н
10 янв 2022
Все четко. Продумано. По времени. На все вопросы давались оперативные ответы.
А
10 янв 2022
Все четко организованно)

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