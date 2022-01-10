1 день

Ночной переезд в Элисту. Пешеходная экскурсия по центру города

24:00 Выезд группы автобусом из Краснодара от Драмтеатра.

Сбор за 15 минут. Ночной переезд в Элисту (~500 км).

08:00 Прибытие в г. Элиста.

Размещение в гостинице “Элиста”.

Отдых после переезда.

Завтрак.

11:00 Встреча с гидом.

Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды “Пагода семи дней”, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан – кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх – Золотых ворот, скульптуры Белый старец (калмыцкий ЦаганАав), прогулка по аллеи Героев.

Посещение самого большого буддийского храма в Европе «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с молебном, получением благословения от буддийских лам (взять с собой носки/бахилы, т. к. вход в Храм в обуви запрещен! входные билеты оплачиваются отдельно).

13:00 Обед в кафе нац. кухни (по желанию за доп. плату).

Посещение буддийского храма “Сякюсн-Сюме” – это воплощение архитектуры калмыков и тибетских традиций.

Уединенность храма с очень уютной атмосферой этого места в открытой и безлюдной степи, делает его особенно привлекательным.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Свободное время.