Астрахань запомнится вам белокаменным Кремлем с могучими стенами, старинными храмами, особняками и усадьбами. Вы оцените главные достопримечательности города, погуляете по живописной набережной Волги и проникнетесь дружелюбной южной атмосферой. А мы расскажем, как развивалась Астрахань, какие знаменитые люди здесь бывали и чем она живет сегодня.

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Что вас ожидает

Самое-самое в Астрахани

Вы посетите площадь Ленина, полюбуетесь фонтанами и Лебединым озером. Оцените величественную Триумфальную арку, пройдете по аллее Славы и увидите мост Дружбы. Далее мы отправимся в Белый город — историческую часть Астрахани, сформированную в XVII веке. Мы покажем вам Демидовское подворье, башню Спасо-Преображенского монастыря и дореволюционные здания. Кроме того, прогуляемся по набережной Волги, где возвышается памятник Петру I.

Кремль снаружи и изнутри

Возведенный более 400 лет назад, Кремль по сей день является главным украшением Астрахани. Мы пройдем по его ухоженной территории, рассматривая памятники культовой, гражданской и оборонной архитектуры. Вы увидите двухэтажный кафедральный собор Успения Святой Богородицы, старинные Пречистенские ворота с красавицей-колокольней, Кирилловскую часовню, здания Цейхгауза и Консистории. Раскроете, как складывалась история Кремля и какие события в нем происходили.

Организационные детали