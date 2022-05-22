Вы посетите площадь Ленина, полюбуетесь фонтанами и Лебединым озером. Оцените величественную Триумфальную арку, пройдете по аллее Славы и увидите мост Дружбы. Далее мы отправимся в Белый город — историческую часть Астрахани, сформированную в XVII веке. Мы покажем вам Демидовское подворье, башню Спасо-Преображенского монастыря и дореволюционные здания. Кроме того, прогуляемся по набережной Волги, где возвышается памятник Петру I.
Возведенный более 400 лет назад, Кремль по сей день является главным украшением Астрахани. Мы пройдем по его ухоженной территории, рассматривая памятники культовой, гражданской и оборонной архитектуры. Вы увидите двухэтажный кафедральный собор Успения Святой Богородицы, старинные Пречистенские ворота с красавицей-колокольней, Кирилловскую часовню, здания Цейхгауза и Консистории. Раскроете, как складывалась история Кремля и какие события в нем происходили.