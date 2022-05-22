Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля

Оценить «визитные карточки» города и погрузиться в его многовековую историю

Астрахань запомнится вам белокаменным Кремлем с могучими стенами, старинными храмами, особняками и усадьбами.

Вы оцените главные достопримечательности города, погуляете по живописной набережной Волги и проникнетесь дружелюбной южной атмосферой.

А мы расскажем, как развивалась Астрахань, какие знаменитые люди здесь бывали и чем она живет сегодня.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самое-самое в Астрахани

Вы посетите площадь Ленина, полюбуетесь фонтанами и Лебединым озером. Оцените величественную Триумфальную арку, пройдете по аллее Славы и увидите мост Дружбы. Далее мы отправимся в Белый город — историческую часть Астрахани, сформированную в XVII веке. Мы покажем вам Демидовское подворье, башню Спасо-Преображенского монастыря и дореволюционные здания. Кроме того, прогуляемся по набережной Волги, где возвышается памятник Петру I.

Кремль снаружи и изнутри

Возведенный более 400 лет назад, Кремль по сей день является главным украшением Астрахани. Мы пройдем по его ухоженной территории, рассматривая памятники культовой, гражданской и оборонной архитектуры. Вы увидите двухэтажный кафедральный собор Успения Святой Богородицы, старинные Пречистенские ворота с красавицей-колокольней, Кирилловскую часовню, здания Цейхгауза и Консистории. Раскроете, как складывалась история Кремля и какие события в нем происходили.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно — 70 руб. с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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