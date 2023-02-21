Астрахань — город-загадка. Одних только версий ее происхождения не менее 20. А сколько прекрасных легенд с ней связано! Вы узнаете, как древняя Астрахань прославилась на весь мир и чем она живет сегодня. Погуляете по набережной, посетите этнические слободы и рассмотрите купеческие особняки. Я расскажу об их владельцах и их судьбах: порой счастливых, а иногда трагических.

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Описание

Что вас ожидает

Кругосветка по историческому центру

Мы увидим лучшие ракурсы Кремля, прогуляемся по самой древней улице города и заглянем в персидское подворье 18 века. А также вы оцените главные достопримечательности набережной: Триумфальную арку, аллею Славы, бюсты знаменитых астраханцев, памятник Петру I и пристань, куда прибывают теплоходы. Кроме того, я покажу вам колоритные этнические слободы: татарскую, немецкую и армянскую.

Астрахань в лицах

Вы рассмотрите сохранившиеся старинные особняки: как роскошные, так и полуразрушенные. За каждым из них стоит интересная личность. Я расскажу о купцах Сапожникове, Губине, Шелехове, Тетюшинове и местном Третьякове — Павле Догадине. Раскрою, как с нашим городом связаны поэт-футурист Хлебников и художник Кустодиев. А еще поделюсь судьбой-детективом грека Варвакиса, ставшего русским офицером и открывшего рецепт посола черной икры.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.