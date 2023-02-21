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Описание
Что вас ожидает
Кругосветка по историческому центру
Мы увидим лучшие ракурсы Кремля, прогуляемся по самой древней улице города и заглянем в персидское подворье 18 века. А также вы оцените главные достопримечательности набережной: Триумфальную арку, аллею Славы, бюсты знаменитых астраханцев, памятник Петру I и пристань, куда прибывают теплоходы. Кроме того, я покажу вам колоритные этнические слободы: татарскую, немецкую и армянскую.
Астрахань в лицах
Вы рассмотрите сохранившиеся старинные особняки: как роскошные, так и полуразрушенные. За каждым из них стоит интересная личность. Я расскажу о купцах Сапожникове, Губине, Шелехове, Тетюшинове и местном Третьякове — Павле Догадине. Раскрою, как с нашим городом связаны поэт-футурист Хлебников и художник Кустодиев. А еще поделюсь судьбой-детективом грека Варвакиса, ставшего русским офицером и открывшего рецепт посола черной икры.
Организационные детали
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Астрахани
Провела 13 экскурсий для 24 туристов
Всем привет! Меня зовут Дарья. Я астраханка в шестом поколении, а по отцовской линии, подозреваю, потомок коренных жителей. По образованию культуролог, имею опыт научной работы. Историей увлекалась всегда, поэтому и выбрала профессию гида. Экскурсии провожу со студенческой скамьи: они всегда проходят интересно, легко и непринужденно.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Илья
21 фев 2023
Дарья - отличный рассказчик. Очень понравилась экскурсия по Астрахани, рекомендую!
Ольга
20 фев 2023
Так получилось, что мы совершенно не в сезон оказались на длинной стыковке в городе Астрахань. По давней хорошей привычке было принято решение взять индивидуальную экскурсию. И тут я начала выбирать. Можете считать меня недалёкой, но я всегда выбираю гида в том числе и по фотографии на аватарке:) В этот раз всё сошлось! Дарья - очень красивая девушка, прекрасный рассказчик, да ещё и водитель! Если ещё раз окажусь в Астрахани летом, то снова обращусь к Дарье. Тема лотосов очень заинтриговала. Ну и прекрасным окончанием экскурсии оказался ресторан Белуга. Дарья, огромное спасибо за Ваш труд!
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