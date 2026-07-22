Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, открывая ее исторические и культурные сокровища в комфортной поездке
Астрахань - город-загадка с богатой историей и множеством легенд.
В ходе индивидуальной экскурсии «По Астрахани на автомобиле» вы узнаете, как древняя Астрахань прославилась на весь мир и чем она живет сегодня.
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по набережной, посещение этнических слобод и осмотр купеческих особняков позволят вам глубже понять уникальность этого города.
Истории владельцев зданий, их судьбы и связи с известными личностями, такими как Хлебников и Кустодиев, сделают экскурсию незабываемой. Включенный транспорт (Hyundai Solaris) обеспечивает комфорт и удобство
Лучшее время для экскурсии по Астрахани на автомобиле - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, но возможны кратковременные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но все же остаётся возможность насладиться историческим центром города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кремль
Персидское подворье
Триумфальная арка
Аллея Славы
Бюсты знаменитых астраханцев
Памятник Петру I
Пристань
Описание экскурсии
Кругосветка по историческому центру
Мы увидим лучшие ракурсы Кремля, прогуляемся по самой древней улице города и заглянем в персидское подворье 18 века. А также вы оцените главные достопримечательности набережной: Триумфальную арку, аллею Славы, бюсты знаменитых астраханцев, памятник Петру I и пристань, куда прибывают теплоходы. Кроме того, я покажу вам колоритные этнические слободы: татарскую, немецкую и армянскую.
Астрахань в лицах
Вы рассмотрите сохранившиеся старинные особняки: как роскошные, так и полуразрушенные. За каждым из них стоит интересная личность. Я расскажу о купцах Сапожникове, Губине, Шелехове, Тетюшинове и местном Третьякове — Павле Догадине. Раскрою, как с нашим городом связаны поэт-футурист Хлебников и художник Кустодиев. А еще поделюсь судьбой-детективом грека Варвакиса, ставшего русским офицером и открывшего рецепт посола черной икры.
Организационные детали
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Гид-водитель проводит экскурсию на Hyundai Solaris (1-3 места)
Возможно проведение экскурсии для большего количества путешественников на арендованном транспорте. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
В редких случаях экскурсию может провести один из моих коллег, опытный аттестованный гид. Я обязательно сообщу об этом заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2058 туристов
Всем привет! Меня зовут Дарья. Я астраханка в шестом поколении, а по отцовской линии, подозреваю, потомок коренных жителей. По образованию культуролог, имею опыт научной работы. Историей увлекалась всегда, поэтому и выбрала профессию гида. Экскурсии провожу со студенческой скамьи: они всегда проходят интересно, легко и непринуждённо.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 123 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
–
Ю
Юлия
Спасибо большое за очень интересную и познавательную экскурсию. Узнали много нового об истории Астрахани, ее купеческой жизни. Увидели красивейшие места в городе.
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М
Марина
Очень понравилась экскурсия. Дарья замечательно построила маршрут, показала и увлекательно рассказала про самые красивые и интересные места. Хочется вернуться снова и продолжить знакомство с городом.
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Роман
Спасибо Дарье за отличную экскурсию! 😊 Маршрут очень грамотно построен, информация преподносилась интересно, с увлекательными деталями. Покатались, походили, все успели) супер!
Дарья
Ответ организатора:
Роман, спасибо Вам за такой глубокий отзыв, вы подметили самое главное- этот маршрут действительно наиболее развернутый и полный для Астрахани - радость для гида
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Г
Гаврилов
Были с сыном (8 лет) одним днём, вот его отзыв:"Очень хорошая экскурсия. Осетриная ферма очень крутая. Экскурсия по городу очень интересная.":-) У Дарьи хорошая грамотная речь. Чувствуется классическая базовая подготовка. читать дальшеуменьшить
Легко адаптировала экскурсию для детей. Автомобильный формат даёт дополнительную гибкость: Забрали в отеле, необходимые остановки, прекрасные рекомендации по еде. Покупки на рынке, сувениры. Жаль что даже авторизованных гидов не пускают в музеи. Рекомендую!
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В
Валентина
Большое спасибо экскурсоводу Дарье за потрясающую экскурсию по Астрахани! Было невероятно интересно, познавательно и душевно. Дарья вы настоящий профессионал своего дела, спасибо вам за доброжелательность и атмосферу настоящего путешествия! Желаем вам благодарных слушателей и новых интересных маршрутов!
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Е
Елена
Только что завершилась экскурсия с гидом Дарьей. Это было восхитительно и вдохновляюще! Узнали историю города, влюбились в него.
Дарья показала много достопримечательностей и рассказала об их непростой истории в разные периоды читать дальшеуменьшить
жизни нашей страны. Отвечала на все наши вопросы. Порекомендовала места, которые стоит посетить, кафе, где можно попробовать местную кухню. Рассказала, каких гостинцев привезти. Мы остались очень довольны!
Спасибо большое!
Лена и Дима, Санкт-Петербург
Дарья
Ответ организатора:
Лена, Дима - спасибо вам за такие добрые слова, приятного путешествия☺️