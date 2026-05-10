Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Комфортная экскурсия по Астрахани в спокойном темпе: минимум пеших переходов и максимум впечатлений.



Вы увидите Кремль, старый Белый город, купеческие кварталы и набережные Волги, а затем проедете по многонациональным районам с восточным колоритом. В финале — знаменитый рыбный рынок «Селенские Исады». Отличный вариант, чтобы познакомиться с городом без спешки и лишней нагрузки. 5 3 отзыва

Сергей Ваш гид в Астрахани Индивидуальная экскурсия 7700 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 3 часа 1-4 человека

Описание экскурсии Специально разработанный автомобильно-пешеходный маршрут, идеально подходящий для пожилых людей, с учетом возраста и состояния здоровья. Все важные исторические локации Астрахани с небольшими переходами (до 1 км). Остальные передвижения на кондиционированном автомобиле. Что вас ждёт: Астраханский Кремль Один из 12 каменных кремлей России, уникальное архитектурное сооружение. Рассказ о «трех столицах трех государств» - Хазарском каганате, Золотой Орде и Астраханском ханстве. Приобщение к истории через образы Батыя, Марины Мнишек, Степана Разина, Петра Великого и… Льва Троцкого. Белый город Городской посад, «сердце старой Астрахани». Объекты культурного наследия, насчитывающим много веков, таким, как Армянское и Персидское подворья. Улица, где начинался знаменитый на всю страну «Свадебный бунт». Рассказ о том, как и почему Астрахань не стала Кировым. Коса Район старой купеческой застройки, своеобразная «витрина» Астрахани 19-го века, где сохранен исторический антураж. Набережная Волги, где на пристанях амбалами работали Шаляпин и Гиляровский. Бывшие доходные дома, по красоте не уступающие петербуржским. Локации, где снимались знаменитые в советское время фильмы, такие, к примеру, как «Не может быть!». Национальные слободки Астрахани Астрахань всегда была «российским Вавилоном». И до сих пор в городе сохранились Татарская, Армянская, Бухарская, Агржанская слободы, где широко представлен восточный колорит. Старинные улочки, мостики, мечети резко контрастируют с современными ЖК, расположенными по соседству. Рыбный рынок «Селенские Исады» Место, которое нельзя не посетить, находясь в Астрахани. Гигантский ассортимент предлагаемой рыбной продукции, от вяленой воблы до осетрины исключительно первой свежести. Даже если ничего не покупать, удовольствие можно получить от визуального знакомства с богатством Волго-Каспийской фауны.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Астраханский кремль

Белый город

Район Косы и купеческая застройка

Петровская набережная Волги

Национальные слободки (Татарская, Армянская и др.)

Озеро с лебедями

Триумфальная арка

Рыбный рынок «Селенские Исады» Что включено Услуги экскурсовода

Транспортное сопровождение Что не входит в цену Входные билеты в Кремль (60 рублей с человека) Где начинаем и завершаем? Начало: Сквер Ульяновых, городской округ Астрахань Завершение: Рынок Селенские исады, Покровская площадь 3А Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия возможна во все дни недели с 8 утра до 17 вечера. Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.