Комфортная экскурсия по Астрахани в спокойном темпе: минимум пеших переходов и максимум впечатлений.
Вы увидите Кремль, старый Белый город, купеческие кварталы и набережные Волги, а затем проедете по многонациональным районам с восточным колоритом. В финале — знаменитый рыбный рынок «Селенские Исады». Отличный вариант, чтобы познакомиться с городом без спешки и лишней нагрузки.
Описание экскурсииСпециально разработанный автомобильно-пешеходный маршрут, идеально подходящий для пожилых людей, с учетом возраста и состояния здоровья. Все важные исторические локации Астрахани с небольшими переходами (до 1 км). Остальные передвижения на кондиционированном автомобиле. Что вас ждёт: Астраханский Кремль Один из 12 каменных кремлей России, уникальное архитектурное сооружение. Рассказ о «трех столицах трех государств» - Хазарском каганате, Золотой Орде и Астраханском ханстве. Приобщение к истории через образы Батыя, Марины Мнишек, Степана Разина, Петра Великого и… Льва Троцкого. Белый город Городской посад, «сердце старой Астрахани». Объекты культурного наследия, насчитывающим много веков, таким, как Армянское и Персидское подворья. Улица, где начинался знаменитый на всю страну «Свадебный бунт». Рассказ о том, как и почему Астрахань не стала Кировым. Коса Район старой купеческой застройки, своеобразная «витрина» Астрахани 19-го века, где сохранен исторический антураж. Набережная Волги, где на пристанях амбалами работали Шаляпин и Гиляровский. Бывшие доходные дома, по красоте не уступающие петербуржским. Локации, где снимались знаменитые в советское время фильмы, такие, к примеру, как «Не может быть!». Национальные слободки Астрахани Астрахань всегда была «российским Вавилоном». И до сих пор в городе сохранились Татарская, Армянская, Бухарская, Агржанская слободы, где широко представлен восточный колорит. Старинные улочки, мостики, мечети резко контрастируют с современными ЖК, расположенными по соседству. Рыбный рынок «Селенские Исады» Место, которое нельзя не посетить, находясь в Астрахани. Гигантский ассортимент предлагаемой рыбной продукции, от вяленой воблы до осетрины исключительно первой свежести. Даже если ничего не покупать, удовольствие можно получить от визуального знакомства с богатством Волго-Каспийской фауны.
Экскурсия возможна во все дни недели с 8 утра до 17 вечера.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Астраханский кремль
- Белый город
- Район Косы и купеческая застройка
- Петровская набережная Волги
- Национальные слободки (Татарская, Армянская и др.)
- Озеро с лебедями
- Триумфальная арка
- Рыбный рынок «Селенские Исады»
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Входные билеты в Кремль (60 рублей с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер Ульяновых, городской округ Астрахань
Завершение: Рынок Селенские исады, Покровская площадь 3А
Когда и сколько длится?
Экскурсия возможна во все дни недели с 8 утра до 17 вечера.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Спасибо огромное Сергею за очень содержательную и познавательную экскурсию. Очень приятно, что он не только хорошо знает, но и очень любит свой родной город. Три часа пролетели очень быстро, мы узнали много интересного теперь очень хочется вернуться в Астрахань снова.
Е
Шикарная экскурсия по Астрахани! Спасибо огромное Сергею за супер интересный и познавательный рассказ о городе, его традициях. Мы посмотрели не только знаковые места, визитные карточки Астрахани, но и старые районы города. Мы прекрасно провели время и узнали много нового.
И
Хотелось бы поблагодарить Сергея за прекрасную экскурсию по Астрахани! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков этого старого портового городка на Волге - Астрахань, о которых мало в путеводителях. Отдельно отмечу профессиональную фото сессию, фотографии получились выше всяких похвал! Сергей спасибо большое за проведенное время.
