Астрахань - это перекрёсток миров, где истории оживают на улицах. Экскурсия по Белому городу подарит уникальные впечатления. Вы пройдёте по старинным улицам, услышите захватывающие истории о купцах и крокодилах, увидите астраханских львов и найдёте лучшие ракурсы для фото. Подходит для тех, кто ценит атмосферу и детали. Не упустите шанс увидеть Астрахань с новой стороны

Описание экскурсии

Кому подойдёт экскурсия

Думаете, что знаете всё об обзорных экскурсиях? Тогда приготовьтесь удивляться! В моей программе официоз будет строго дозирован, остановки — где захотим, эмоций будет точно много (не держите в себе!), а сухое — только в контексте истории местного виноделия.

Гулять будем по Белому городу — историческому центру Астрахани — и рядом с ним. Здесь соседствуют шикарные купеческие особняки, доходные дома, конструктивизм и восточная архитектура, и все эти здания мозаикой фасадов и историй украсят вашу прогулку. Вам предстоит:

Пройти по самой старой улице города и окунуться в колорит национальных торговых подворий. Будут старые двери, ступени и сундуки, украшения и коты!

Услышать самые правдивые истории, в которых фигурируют знаменитые купцы, невероятные совпадения, местные жители и крокодил

Научиться видеть те самые детали, которые создают неповторимый вид и дизайн-код города

Познакомиться со знаменитыми астраханскими львами (некоторые словно с тех самых средневековых гравюр!)

Найти крутые ракурсы для фотографий и вдохновиться звуками варгана

Исследовать уличное искусство и узнать, где можно отведать самую крутую кухню перекрёстка миров

