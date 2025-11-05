Мои заказы

Погрузитесь в атмосферу старого торгового города. Белый город раскроет свои секреты тем, кто готов замедлиться и увидеть больше
Астрахань - это перекрёсток миров, где истории оживают на улицах. Экскурсия по Белому городу подарит уникальные впечатления.

Вы пройдёте по старинным улицам, услышите захватывающие истории о купцах и крокодилах, увидите астраханских львов и найдёте лучшие ракурсы для фото. Подходит для тех, кто ценит атмосферу и детали. Не упустите шанс увидеть Астрахань с новой стороны
18 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🗺 Уникальные маршруты
  • 📚 Истории купцов и крокодилов
  • 🏛 Архитектурные шедевры
  • 🦁 Знаменитые астраханские львы
  • 📸 Лучшие ракурсы для фото
  • 🎨 Уличное искусство
  • 🍽 Кухня перекрёстка миров
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Белый город
  • Купеческие особняки
  • Доходные дома
  • Астраханские львы

Описание экскурсии

Кому подойдёт экскурсия

Думаете, что знаете всё об обзорных экскурсиях? Тогда приготовьтесь удивляться! В моей программе официоз будет строго дозирован, остановки — где захотим, эмоций будет точно много (не держите в себе!), а сухое — только в контексте истории местного виноделия.

Гулять будем по Белому городу — историческому центру Астрахани — и рядом с ним. Здесь соседствуют шикарные купеческие особняки, доходные дома, конструктивизм и восточная архитектура, и все эти здания мозаикой фасадов и историй украсят вашу прогулку. Вам предстоит:

  • Пройти по самой старой улице города и окунуться в колорит национальных торговых подворий. Будут старые двери, ступени и сундуки, украшения и коты!
  • Услышать самые правдивые истории, в которых фигурируют знаменитые купцы, невероятные совпадения, местные жители и крокодил
  • Научиться видеть те самые детали, которые создают неповторимый вид и дизайн-код города
  • Познакомиться со знаменитыми астраханскими львами (некоторые словно с тех самых средневековых гравюр!)
  • Найти крутые ракурсы для фотографий и вдохновиться звуками варгана
  • Исследовать уличное искусство и узнать, где можно отведать самую крутую кухню перекрёстка миров

Организационные детали

  • Астрахань сохранилась не так хорошо, как нам всем хотелось бы, поэтому будьте готовы увидеть не только блеск истории, но и следы времени и людей
  • На маршруте нет общественных туалетов. Есть дружественные заведения, которые готовы помочь страждущему путешественнику. Пожалуйста, учитывайте это

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Астрахани
Провела экскурсии для 82 туристов
Привет. Я Даша, астраханский гид. Люблю отличные истории, хороший кофе и предметы аутентичной материальной культуры в своём гардеробе. Открываю неизведанную Астрахань путешественникам с 2021 года, а сама исследую её с рождения, поэтому знаю, как выжить в +45 в столице Золотой орды, как спастись от мошки и где найти лучшую рыбу и вкуснейший кофе. Приезжайте в Астрахань, у нас тут здорово!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Любовь
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия и Дарья, которая в легкой, непринужденной атмосфере рассказывала про уникальные памятники архитектуры. Восприятие города изменилось полностью. Очень всем советую побывать на этой экскурсии, не пожалеете! 2,5 часа пролетят незаметно, узнаете много нового и интересного.
Алина
Алина
3 ноя 2025
А хорошо погуляли 18 октября.
Мы - москвичи, теперь уже 50+
В Астрахани не в первый раз. Дарья поводила нас по местам, в которые самостоятельно не попали бы. Я чувствовала себя в гостях у астраханки. Экскурсия самобытная, не академичная, очень живая.
Мой день рождения удался в компании с Дашей!
А
Артём
9 окт 2025
Прекрасный, эмоциональный, любящий свой город гид, который прекрасно разбирается в предмете, что может быть лучше для плодотворной ознакомительной экскурсии! 2,5 часа с Дарьей пролетели абсолютно незаметно, ее манера ведения экскурсии своеобразная, легко принимаешь ее условия, и проникновение в историю Астрахани происходит плавно, естественно! Дарья, спасибо за Ваш профессионализм, Вашу энергетику!
Вера
29 сен 2025
Большое спасибо Дарье за интересную и веселую экскурсию! Для тех путешественников, кто хочет проникнуться духом города, узнать о его тайнах, заглянуть в подворотни, залезть на башенки, увидеть город с балконов,
подышать одним воздухом с астраханцами, познакомиться с интересными и неизбитыми историческими фактами - лучше выбора нет! Мы провели 2,5 часа, шагая по улицам Астрахани - и не заметили, как пролетело это время, с удовольствием бы погуляли еще) Наш замечательный, яркий, креативный, веселый и увлеченный экскурсовод Даша сделала прогулку незабываемой; я надеюсь, что, в отличие от многих экскурсий, эта не растворится в памяти, а останется с нами надолго, если не навсегда! Еще раз большое спасибо!

Анастасия
Анастасия
7 сен 2025
Всем привет! Если вы хотите интересно, увлекательно, в непринужденной, дружеской обстановке узнать об Астрахани, то Даша это мечта! Очень хотелось легкости и без рамок, все так и было у нашей
компании.
Три часа пролетели не заметно,мы не устали вовсе. А узнали много нового-исторические факты,житейские моменты людей в Астрахани, в те времена и сейчас. Сколько местечек обошли на прогулке и подворье персидское,антикварный магазинчик, самая короткая улица в Астрахани,деревянные дома и кирпичные усадьбы
Даша, до встречи на ваших других экскурсиях, вы в самое сердечко!

Ирина
19 авг 2025
Очень рады, что познакомились с классным гидом-экскурсоводом Дашей! Это человек разносторонних интересов, энциклопедических знаний, профессионального взгляда на исторические события и реального позитивного настроения! Она искренне любит свой город и влюбила
нас))) Она настоящий патриот, хотя и рассказывает о некоторых городских проблемах без прикрас. Даша провела нашу экскурсию в +32 (а под конец и 35) очень интересно, но ненапряжно, без суеты. Мы опасались, что будет физически тяжеловато, однако экскурсия прошла на одном дыхании. Даша знает все, и её тоже знают все))). Как настоящий следопыт Даша не просто показывала нам достопримечательности, она открывала нам разные стороны повседневности, погружая нас в городскую атмосферу разных эпох. Обращала наше внимание даже на самые мелкие детали и архитектурные элементы, которые даже местные жители не замечали, а именно это делает экскурсии в городе незабываемыми. По дороге мы останавливались, заходили в интересные магазины, знакомились с интересными людьми, пили очень вкусный кофе)), отдыхали от жары в прохладных и атмосферных двориках. Каждая остановка была продумана, каждая история была продолжением целого рассказала, который подошёл к своему концу в том же месте, где мы стартовали, но история города, как и история нашего знакомства с интересным экскурсоводом Дашей не закончилась! Очень рекомендуем!!!

Татьяна
Татьяна
18 авг 2025
Дарья, провела для нас очень интересную экскурсию, обратив внимание на тонкости жизни в Астрахани в разные эпохи. Детям (14-10 лет) было любопытно 👍
Маргарита
11 авг 2025
Спасибо Даше за экскурсию! Все супер - вначале погружение в историю города и региона, а потом неспешная прогулка по необычным и нетуристическим местам, но таким интересным и важным!
Оксана
16 июл 2025
Спасибо Даше за потрясающую экскурсию по Астрахани!

Мы провели незабываемое время и всё благодаря ее профессионализму, увлечённости и искренней любви к городу.

Экскурсия была наполнена не только историческими фактами, но и интересными
легендами и любопытными подробностями, которые оживляли историю города. Мы много нового узнали об Астрахани, её культуре и традициях.

Огромное спасибо за индивидуальный формат экскурсии! Это позволило нам не торопиться, задавать вопросы, обсуждать детали и почувствовать себя не просто туристами, а настоящими гостями города. Благодаря этому мы смогли по-настоящему проникнуться атмосферой Астрахани.
Чувствуется, что вы не просто рассказываете заученный текст, а действительно любите Астрахань и знаете о ней всё. Ваша эрудиция и энтузиазм заразительны!

Я с уверенностью могу рекомендовать Дарью как отличного гида по Астрахани. Если вы хотите по-настоящему узнать этот город, получить массу положительных эмоций и просто хорошо провести время — вам точно к Даше!

Ещё раз огромное спасибо за незабываемую экскурсию! Желаем успехов и процветания!

Виктория
8 июл 2025
Посетили прекрасный город Астрахань под чутким руководством Даши. Остались в полном восторге! Даша очень интересно рассказывала, с юмором и увлечением. Маршрут был отлично продуман, несмотря на жару было очень комфортно гулять, увидели много интересного и узнали массу нового. Рекомендую всем, кто хочет узнать Астрахань по-настоящему!
Ольга
Ольга
24 июн 2025
Даша так показывает город и так рассказывает, что невозможно в него не влюбиться! Только с Дашей можно попасть в невероятные закрытые для посторонних подъезды с метлахской плиткой и гнездами ласточек и почувствовать этот нереальный Астраханский колорит! Точно рекомендуем эту экскурсию!
Екатерина
15 июн 2025
Долго выбирали экскурсию, переживали что не зная каких то ключевых исторических событий на начнут рассказывать про дворики города и их историю.
Но нет, Дарья рассказала нам всю историю Астрахани "от и
до". Ответила на тысячу самых разнообразных вопросов, которые мог задать доктор исторических наук)
Даша рассказала на какие детали архитектуры обращать внимание, когда будем сами гулять. Заводила нас в разные дворики со своей историей и культурой.
Посоветовала где поужинать и куда ещё сходить на экскурсии.
В общем мы ни капли не пожалели!)

Марина
3 июн 2025
Очень интересная прогулка по Астрахани состоялась с Дарьей, заглянули в разные старые дворики, подъезды, прониклись особенной атмосферой исторических зданий, послушали истории про прошлое и настоящее города, очень душевно, нескучно и
необычно. Напомнило экскурсии по дворикам Санкт-Петербурга. Если такое любите, то Вам точно к Дарье. Пока ходили, ее узнавали на улицах, хотели попасть к ней на экскурсию, вот такая она звезда-экскурсовод))) На фото Персидское подворье - сами бы его не нашли и внутрь не прошли бы)

Алиса
3 июн 2025
Даша - классная!
Её экскурсия не похожа на другие, мы попали в такие места, куда невозможно попасть самостоятельно, посмотрели посмотрели на Астрахань изнутри. Это экскурсия именно от имени жителя, который любит свой город и готов приоткрыть его секретные места для гостей!
Ирина
Ирина
13 мая 2025
Мы знакомились с Астраханью с гидом Дарьей. Гид, который знает и любит свое дело. Имеет свою точку зрения и совершенно точно любит и знает этот город. Не раскрывая секретов экскурсии, для вас она точно будет необычной. Мы научились видеть детали, красоту и взаимосвязь прошлого и настоящего, благодаря Дарье. Рекомендуем!
