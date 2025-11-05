Астрахань - это перекрёсток миров, где истории оживают на улицах. Экскурсия по Белому городу подарит уникальные впечатления.
Вы пройдёте по старинным улицам, услышите захватывающие истории о купцах и крокодилах, увидите астраханских львов и найдёте лучшие ракурсы для фото. Подходит для тех, кто ценит атмосферу и детали. Не упустите шанс увидеть Астрахань с новой стороны
7 причин купить эту экскурсию
- 🗺 Уникальные маршруты
- 📚 Истории купцов и крокодилов
- 🏛 Архитектурные шедевры
- 🦁 Знаменитые астраханские львы
- 📸 Лучшие ракурсы для фото
- 🎨 Уличное искусство
- 🍽 Кухня перекрёстка миров
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Белый город
- Купеческие особняки
- Доходные дома
- Астраханские львы
Описание экскурсии
Кому подойдёт экскурсия
Думаете, что знаете всё об обзорных экскурсиях? Тогда приготовьтесь удивляться! В моей программе официоз будет строго дозирован, остановки — где захотим, эмоций будет точно много (не держите в себе!), а сухое — только в контексте истории местного виноделия.
Гулять будем по Белому городу — историческому центру Астрахани — и рядом с ним. Здесь соседствуют шикарные купеческие особняки, доходные дома, конструктивизм и восточная архитектура, и все эти здания мозаикой фасадов и историй украсят вашу прогулку. Вам предстоит:
- Пройти по самой старой улице города и окунуться в колорит национальных торговых подворий. Будут старые двери, ступени и сундуки, украшения и коты!
- Услышать самые правдивые истории, в которых фигурируют знаменитые купцы, невероятные совпадения, местные жители и крокодил
- Научиться видеть те самые детали, которые создают неповторимый вид и дизайн-код города
- Познакомиться со знаменитыми астраханскими львами (некоторые словно с тех самых средневековых гравюр!)
- Найти крутые ракурсы для фотографий и вдохновиться звуками варгана
- Исследовать уличное искусство и узнать, где можно отведать самую крутую кухню перекрёстка миров
Организационные детали
- Астрахань сохранилась не так хорошо, как нам всем хотелось бы, поэтому будьте готовы увидеть не только блеск истории, но и следы времени и людей
- На маршруте нет общественных туалетов. Есть дружественные заведения, которые готовы помочь страждущему путешественнику. Пожалуйста, учитывайте это
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Астрахани
Провела экскурсии для 82 туристов
Привет. Я Даша, астраханский гид. Люблю отличные истории, хороший кофе и предметы аутентичной материальной культуры в своём гардеробе. Открываю неизведанную Астрахань путешественникам с 2021 года, а сама исследую её с рождения, поэтому знаю, как выжить в +45 в столице Золотой орды, как спастись от мошки и где найти лучшую рыбу и вкуснейший кофе. Приезжайте в Астрахань, у нас тут здорово!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Л
Любовь
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия и Дарья, которая в легкой, непринужденной атмосфере рассказывала про уникальные памятники архитектуры. Восприятие города изменилось полностью. Очень всем советую побывать на этой экскурсии, не пожалеете! 2,5 часа пролетят незаметно, узнаете много нового и интересного.
Алина
3 ноя 2025
А хорошо погуляли 18 октября.
Мы - москвичи, теперь уже 50+
В Астрахани не в первый раз. Дарья поводила нас по местам, в которые самостоятельно не попали бы. Я чувствовала себя в гостях у астраханки. Экскурсия самобытная, не академичная, очень живая.
Мой день рождения удался в компании с Дашей!
А
Артём
9 окт 2025
Прекрасный, эмоциональный, любящий свой город гид, который прекрасно разбирается в предмете, что может быть лучше для плодотворной ознакомительной экскурсии! 2,5 часа с Дарьей пролетели абсолютно незаметно, ее манера ведения экскурсии своеобразная, легко принимаешь ее условия, и проникновение в историю Астрахани происходит плавно, естественно! Дарья, спасибо за Ваш профессионализм, Вашу энергетику!
В
Вера
29 сен 2025
Большое спасибо Дарье за интересную и веселую экскурсию! Для тех путешественников, кто хочет проникнуться духом города, узнать о его тайнах, заглянуть в подворотни, залезть на башенки, увидеть город с балконов,
Анастасия
7 сен 2025
Всем привет! Если вы хотите интересно, увлекательно, в непринужденной, дружеской обстановке узнать об Астрахани, то Даша это мечта! Очень хотелось легкости и без рамок, все так и было у нашей
И
Ирина
19 авг 2025
Очень рады, что познакомились с классным гидом-экскурсоводом Дашей! Это человек разносторонних интересов, энциклопедических знаний, профессионального взгляда на исторические события и реального позитивного настроения! Она искренне любит свой город и влюбила
Татьяна
18 авг 2025
Дарья, провела для нас очень интересную экскурсию, обратив внимание на тонкости жизни в Астрахани в разные эпохи. Детям (14-10 лет) было любопытно 👍
М
Маргарита
11 авг 2025
Спасибо Даше за экскурсию! Все супер - вначале погружение в историю города и региона, а потом неспешная прогулка по необычным и нетуристическим местам, но таким интересным и важным!
О
Оксана
16 июл 2025
Спасибо Даше за потрясающую экскурсию по Астрахани!
Мы провели незабываемое время и всё благодаря ее профессионализму, увлечённости и искренней любви к городу.
Экскурсия была наполнена не только историческими фактами, но и интересными
В
Виктория
8 июл 2025
Посетили прекрасный город Астрахань под чутким руководством Даши. Остались в полном восторге! Даша очень интересно рассказывала, с юмором и увлечением. Маршрут был отлично продуман, несмотря на жару было очень комфортно гулять, увидели много интересного и узнали массу нового. Рекомендую всем, кто хочет узнать Астрахань по-настоящему!
Ольга
24 июн 2025
Даша так показывает город и так рассказывает, что невозможно в него не влюбиться! Только с Дашей можно попасть в невероятные закрытые для посторонних подъезды с метлахской плиткой и гнездами ласточек и почувствовать этот нереальный Астраханский колорит! Точно рекомендуем эту экскурсию!
Е
Екатерина
15 июн 2025
Долго выбирали экскурсию, переживали что не зная каких то ключевых исторических событий на начнут рассказывать про дворики города и их историю.
М
Марина
3 июн 2025
Очень интересная прогулка по Астрахани состоялась с Дарьей, заглянули в разные старые дворики, подъезды, прониклись особенной атмосферой исторических зданий, послушали истории про прошлое и настоящее города, очень душевно, нескучно и
А
Алиса
3 июн 2025
Даша - классная!
Ирина
13 мая 2025
Мы знакомились с Астраханью с гидом Дарьей. Гид, который знает и любит свое дело. Имеет свою точку зрения и совершенно точно любит и знает этот город. Не раскрывая секретов экскурсии, для вас она точно будет необычной. Мы научились видеть детали, красоту и взаимосвязь прошлого и настоящего, благодаря Дарье. Рекомендуем!
