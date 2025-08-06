Мои заказы

Экскурсия по Астрахани для пожилых людей

Познакомьтесь с историей Астрахани через её знаковые места: кремль, Белый город, старинные слободки и знаменитый рыбный рынок
Путешествие по Астрахани для пожилых людей включает в себя посещение ключевых исторических мест города, таких как Астраханский кремль и Белый город. Программа предусматривает неторопливые прогулки и отдых в живописных местах.

Участники узнают о богатой истории региона и его знаменитых жителях, а также посетят рыбный рынок «Селенские Исады» для знакомства с местной кухней
5
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические места
  • 🚶‍♂️ Удобный маршрут для пожилых
  • 📚 Интересные факты и истории
  • 🛍️ Посещение рыбного рынка
  • 🚗 Комфортное передвижение

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Астрахани - это март, апрель, май, сентябрь и октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, нет сильной жары, что делает прогулки приятными. Летом, в июне, июле и августе, температура может быть довольно высокой, но всё же можно насладиться экскурсией, особенно если выбирать утренние или вечерние часы. Зимой, с ноября по февраль, возможны осадки и прохлада, но архитектурные и исторические достопримечательности остаются доступными для посещения.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
20
сен21
сен26
сен27
сен28
сен29
сен1
окт
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Астраханский кремль
  • Белый город
  • Коса
  • Национальные слободки
  • Рыбный рынок «Селенские Исады»

Описание экскурсии

Астраханский кремль — один из 12 каменных кремлей России, уникальное архитектурное сооружение. Вы услышите о трёх столицах трёх государств: Хазарского каганата, Золотой Орды и Астраханского ханства. Приобщитесь к истории через образы Батыя, Марины Мнишек, Степана Разина, Петра Великого и… Льва Троцкого.

Белый город — городской посад, сердце старой Астрахани. Вы познакомитесь с объектами культурного наследия: Армянским и Персидским подворьями, насчитывающими много веков. Побываете на улице, где начинался знаменитый на всю страну «Свадебный бунт». А также узнаете, почему Астрахань не стала Кировым.

Коса — район старой купеческой застройки, своеобразная «витрина» Астрахани 19 века, где сохранён исторический антураж. Вы увидите набережную Волги, где на пристанях работали амбалами Шаляпин и Гиляровский. Рассмотрите бывшие доходные дома, по красоте не уступающие петербуржским. Также я покажу локации, где снимались знаменитые в советское время фильмы, например, «Не может быть!»

Национальные слободки. Астрахань всегда была «российским Вавилоном». И до сих пор в городе сохранились Татарская, Армянская, Бухарская, Агржанская слободы, где широко представлен восточный колорит. Старинные улочки, мостики, мечети резко контрастируют с современными ЖК, расположенными по соседству.

Рыбный рынок «Селенские Исады». В завершение я отвезу вас в место, которое нельзя не посетить, находясь в Астрахани. На рынке представлен гигантский ассортимент рыбной продукции — от вяленой воблы до осетрины исключительно первой свежести. Даже если ничего не покупать, удовольствие можно получить от визуального знакомства с богатством волго-каспийской фауны.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris
  • По запросу могу провести экскурсию для большего числа людей на микроавтобусе — детали уточняйте, пожалуйста, в сообщении гиду
  • Прихватите с собой головные уборы и питьевую воду

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере Ульяновых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Астрахани
Провёл экскурсии для 111 туристов
Меня зовут Сергей, я коренной астраханец и всю жизнь занимаюсь краеведением. Географ, историк, журналист и аттестованный гид. С недавних пор имею возможность и время заниматься экскурсиями профессионально. Живу на Земле давно, многое помню…
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Н
Нина
6 авг 2025
Огромное спасибо Сергею Николаевичу Синюкову за очень интересную и познавательную экскурсию. Узнали много нового, содержательно побеседовали. Для пожилых людей маршрут щадящий и продолжение на автомобиле по старой Астрахани позволяет за короткое время узнать многое о вкладе астраханцев разной национальности в жизнь города в прошлые века. Спасибо настоящему профессионалу, влюблённому в своё дело.
А
Алексей
1 авг 2025
Отзыв об экскурсии по Астрахани

Недавно мы отправились на экскурсию по Астрахани, организатором которой стал замечательный экскурсовод Сергей Николаевич. Эта поездка оставила незабываемые впечатления!

Посещение Кремля

Кремль оказался настоящей жемчужиной города. Благодаря
увлекательным рассказам Сергея, мы узнали массу интересных фактов. Например, нам рассказали историю строительства стен и башен, особенности архитектуры и легенды, связанные с этим местом. Особенно запомнилось посещение собора Успения Пресвятой Богородицы — красивого храма с богатой историей.

Прогулка по городу

Сергей провел нас по живописным улочкам старого города, показав самые необычные уголки Астрахани. Мы посетили площади, парки и даже заглянули в небольшие дворики, полные истории. Каждый уголок города имел свою уникальную атмосферу и притягивал своей самобытностью.

Местная гастрономия

Отдельно хочется отметить визит в местный магазин кулинарии и рыбный рынок. Здесь можно было попробовать свежие фрукты, овощи, ароматные пироги и знаменитую местную рыбу. Рыба осетровых пород произвела особое впечатление своим вкусом и качеством приготовления. Рынок поражал разнообразием рыбных деликатесов и продуктов местных производителей.

Эта экскурсия стала настоящим открытием, наполненным массой приятных моментов и ярких эмоций. Спасибо Сергею Николаевичу за прекрасно проведенное время и незабываемые воспоминания!

Е
Елена
28 июл 2025
Сергей прекрасно провел экскурсию для нашей семьи. Сыну-подростку было также интересно и познавательно, за что отдельное спасибо! Материал подается доступно и понятно, формат диалога позволяет поддерживать интерес на протяжении всего времени. Захотелось побольше узнать про город и однозначно вернуться еще!
Р
Римма
26 июл 2025
Сегодня провели экскурсию с Сергеем по Астрахани и очень благодарны! С ним очень интересно, комфортно, весело, интересный рассказчик и приятный собеседник. Рекомендуем всем, с Сергеем Вы увидите Астрахань с другой стороны и поймете все ее преимущества! Желаем Сергею счастья, здоровья, хороших попутчиков по экскурсии и по жизни! Спасибо большое!
Лидия
Лидия
22 июл 2025
Немного увеличить время экскурсии, чтобы больше увидеть. Рассказчик отличный, отвечает на вопросы не только по истории края, но и по краеведению. Получила огромное удовольствие.
В
Виктор
29 июн 2025
Благодарим Сергея за интересную и познавательную экскурсию. Приятно удивлены уровнем компетентности, способности непосредственного живого общения. Видно, человек любит свой край и годится им.
С
Светлана
23 июн 2025
Сегодня мы были на экскурсии по Астрахани с Сергеем. Он настолько увлекательно вел рассказ, что сложилось полное впечатление нашего присутствия в тех далеких временах и мы нетолько узнали много интересного, но и под его воздействием вспомнили то что учили еще в школе. Если вы собираетесь в Астрахань, то рассказ Сергея вам будет очень интересен.
Л
Лариса
21 июн 2025
Очень рада, что мы с подругой выбрали экскурсию для пожилых на авто по Астрахани. Но то, как провёл эту экскурсию Сергей, выше всяких похвал! Спокойный, эрудированный, любящий свой город, знающий
его историю и историю людей, прославивших Астрахань. Комфортная поездка позволила нам побывать в разных частях города, увидеть,Кремль, храмы, памятники, старинные дома. Очень советую провести чудесных три часа с замечательным экскурсоводом Сергеем, знакомясь с Астраханью.

Н
Надежда
20 июн 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Сергей большой молодец.
Татьяна
Татьяна
10 мая 2025
Огромное спасибо Сергею за прекрасную экскурсию! Это был не просто информативный маршрут по городу, а настоящее погружение в атмосферу Астрахани с её богатой историей, культурой и колоритом.

Особенно хочется отметить: Лёгкость
подачи– информация была структурированной, но без перегруза датами и именами. Всё запоминалось само собой!
Юмор и харизма– Сергей мастерски разбавлял рассказ забавными историями и меткими наблюдениями, что делало экскурсию ещё увлекательнее.
Внимание к деталям– гид обращал наше внимание на интересные нюансы архитектуры, местные традиции и даже любопытные бытовые мелочи, которые сами мы вряд ли бы заметили.

Экскурсия прошла на одном дыхании – рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Астраханью живо, с душой и хорошим настроением! Сергей, спасибо за ваш профессионализм и тёплый приём!

Елена
Елена
6 мая 2025
Экскурсия очень познавательная. За три часа общения, Сергею прекрасно удалось раскрыть нам яркую историю города, как говорится "от истоков до современности". Автомобильно-пешеходный формат оптимален, т. к. мы при этом успели посмотреть много интересных мест в городе и прочувствовать его аутентичность. Большое спасибо Сергею за гибкий подход с учетом наших интересов.
К
Ксения
5 мая 2025
Гуляли по чудесной, такой разной, но прекрасной Астрахани с Сергеем "03" мая. Сергей загипнотизировал нас с мужем своим рассказом, в котором были переплетены исторические факты и легенды, серьезные темы и шутки. Трех часов показалось мало, хотелось продолжения. Спасибо Сергею еще раз!
Е
Елена
27 апр 2025
Большое спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Помимо Кремля, центральных улиц города, набережной, увидела слободки с сохранившимися уникальными зданиями. Очень надеюсь, то у властей города дойдут руки до их реставрации. В
итоге получила полное представление и об истории города, и о том, как город живет сейчас. Экскурсия в смешанном формате - часть пешком, часть на машине. Смело рекомендую, и не только пожилым))

А
Алла
27 апр 2025
Выражаю благодарность гиду-экскурсоводу Сергею за такое интересное знакомство с Астраханью, за качественный сервис, интересно проведенную экскурсию на автомобиле. Посетили Кремль, разные в историческом плане районы города, отметили их контрасты, в этом очень помогло передвижение на автомобиле. Экскурсия построена обстоятельно, интересно, профессионально, с открытием для себя новых фактов, поговорок. Буду рекомендовать проведение экскурсии гидом Сергеем своим друзьям и знакомым
О
Ольга
23 апр 2025
Отличный гид Сергей, знающий, эрудированный, любящий свой город! Внимательно относится к туристам, подстраивается под их темп и интересы. Показал и парадную туристическую Астрахань и не парадные улочки с чудесной исторической застройкой. Всем рекомендую!

