Экскурсия по Астрахани для пожилых людей

Лучшее время для экскурсии по Астрахани - это март, апрель, май, сентябрь и октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, нет сильной жары, что делает прогулки приятными. Летом, в июне, июле и августе, температура может быть довольно высокой, но всё же можно насладиться экскурсией, особенно если выбирать утренние или вечерние часы. Зимой, с ноября по февраль, возможны осадки и прохлада, но архитектурные и исторические достопримечательности остаются доступными для посещения.

Путешествие по Астрахани для пожилых людей включает в себя посещение ключевых исторических мест города, таких как Астраханский кремль и Белый город. Программа предусматривает неторопливые прогулки и отдых в живописных местах. Участники узнают о богатой истории региона и его знаменитых жителях, а также посетят рыбный рынок «Селенские Исады» для знакомства с местной кухней

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Астраханский кремль — один из 12 каменных кремлей России, уникальное архитектурное сооружение. Вы услышите о трёх столицах трёх государств: Хазарского каганата, Золотой Орды и Астраханского ханства. Приобщитесь к истории через образы Батыя, Марины Мнишек, Степана Разина, Петра Великого и… Льва Троцкого.

Белый город — городской посад, сердце старой Астрахани. Вы познакомитесь с объектами культурного наследия: Армянским и Персидским подворьями, насчитывающими много веков. Побываете на улице, где начинался знаменитый на всю страну «Свадебный бунт». А также узнаете, почему Астрахань не стала Кировым.

Коса — район старой купеческой застройки, своеобразная «витрина» Астрахани 19 века, где сохранён исторический антураж. Вы увидите набережную Волги, где на пристанях работали амбалами Шаляпин и Гиляровский. Рассмотрите бывшие доходные дома, по красоте не уступающие петербуржским. Также я покажу локации, где снимались знаменитые в советское время фильмы, например, «Не может быть!»

Национальные слободки. Астрахань всегда была «российским Вавилоном». И до сих пор в городе сохранились Татарская, Армянская, Бухарская, Агржанская слободы, где широко представлен восточный колорит. Старинные улочки, мостики, мечети резко контрастируют с современными ЖК, расположенными по соседству.

Рыбный рынок «Селенские Исады». В завершение я отвезу вас в место, которое нельзя не посетить, находясь в Астрахани. На рынке представлен гигантский ассортимент рыбной продукции — от вяленой воблы до осетрины исключительно первой свежести. Даже если ничего не покупать, удовольствие можно получить от визуального знакомства с богатством волго-каспийской фауны.

Организационные детали