Экскурсия по Астрахани для пожилых людей

Участники узнают о богатой истории региона и его знаменитых жителях, а также посетят рыбный рынок «Селенские Исады» для знакомства с местной кухней
- 🏰 Уникальные исторические места
- 🚶♂️ Удобный маршрут для пожилых
- 📚 Интересные факты и истории
- 🛍️ Посещение рыбного рынка
- 🚗 Комфортное передвижение
Что можно увидеть
- Астраханский кремль
- Белый город
- Коса
- Национальные слободки
- Рыбный рынок «Селенские Исады»
Описание экскурсии
Астраханский кремль — один из 12 каменных кремлей России, уникальное архитектурное сооружение. Вы услышите о трёх столицах трёх государств: Хазарского каганата, Золотой Орды и Астраханского ханства. Приобщитесь к истории через образы Батыя, Марины Мнишек, Степана Разина, Петра Великого и… Льва Троцкого.
Белый город — городской посад, сердце старой Астрахани. Вы познакомитесь с объектами культурного наследия: Армянским и Персидским подворьями, насчитывающими много веков. Побываете на улице, где начинался знаменитый на всю страну «Свадебный бунт». А также узнаете, почему Астрахань не стала Кировым.
Коса — район старой купеческой застройки, своеобразная «витрина» Астрахани 19 века, где сохранён исторический антураж. Вы увидите набережную Волги, где на пристанях работали амбалами Шаляпин и Гиляровский. Рассмотрите бывшие доходные дома, по красоте не уступающие петербуржским. Также я покажу локации, где снимались знаменитые в советское время фильмы, например, «Не может быть!»
Национальные слободки. Астрахань всегда была «российским Вавилоном». И до сих пор в городе сохранились Татарская, Армянская, Бухарская, Агржанская слободы, где широко представлен восточный колорит. Старинные улочки, мостики, мечети резко контрастируют с современными ЖК, расположенными по соседству.
Рыбный рынок «Селенские Исады». В завершение я отвезу вас в место, которое нельзя не посетить, находясь в Астрахани. На рынке представлен гигантский ассортимент рыбной продукции — от вяленой воблы до осетрины исключительно первой свежести. Даже если ничего не покупать, удовольствие можно получить от визуального знакомства с богатством волго-каспийской фауны.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris
- По запросу могу провести экскурсию для большего числа людей на микроавтобусе — детали уточняйте, пожалуйста, в сообщении гиду
- Прихватите с собой головные уборы и питьевую воду
Недавно мы отправились на экскурсию по Астрахани, организатором которой стал замечательный экскурсовод Сергей Николаевич. Эта поездка оставила незабываемые впечатления!
Посещение Кремля
Кремль оказался настоящей жемчужиной города. Благодаря
Особенно хочется отметить: Лёгкость