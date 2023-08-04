авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прилет в Астрахань. Посещение Лаганского Хурула. Экскурсия по Меклетинскому заповеднику
10:40-11:30 Прилет в Астрахань, встреча, посадка на трансфер.
12:30-13:30 Обед в Астрахани (самостоятельно).
13:30-15:00 Трансфер Астрахань – Лагань.
15:00-16:00 Посещение Лаганского Хурула, статуи Будды Майтрея – самой большой статуи Будды под открытым небом
16:00-17:30 Трансфер Лагань – Адык.
17:30-21:00 Экскурсия по Меклетинскому заповеднику.
Экскурсия к Розовому озеру – в воде этого озера обитают микроскопические рачки Artemia salina, которые и придают озеру столь необычный цвет.
Грязь Розового озера применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
Экскурсия по «Поющим барханам».
В Калмыкии есть настоящая пустыня с типичной флорой и фауной – ящерицы, змеи, экзотические птицы.
В сухую погоду пески барханов издают звук, похожий на мелодию органа. В древние времена здесь были стоянки различных кочевых народов.
На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти древние артефакты сарматской, ямской и скифской культур.
Экскурсия на «Горящий источник».
Недалеко от поющих барханов есть источники с водой, которую можно поджечь, и она будет гореть! По пути возможна встреча с древними антилопами, ровесниками мамонтов – степными сайгаками.
Туристический комплекс «Страна Бумба» – знакомство с бытом кочевых калмыков, мастер-классы по калмыцким головоломкам, метанию аркана, фотографирование в национальных костюмах. Ужин национальными блюдами.
22:30 Прибытие в Элисту, заселение в отель.
Сити-тур по городу Элисте. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Интерактивный музей «Удивительная Калмыкия»
08:00-09:00 Завтрак.
09:15-11:15 Сити-тур по городу Элисте.
Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы.
Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр.
Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.
11:15-12:45 Центральной частью нашей прогулки станет посещение крупнейшего буддийского храма в Европе – Хурула Золотая Обитель Будды Шакьямуни.
Хурул имеет архитектурный план мандалы и состоит из 7 уровней. На втором уровне находится 9-метровая статуя Будды Шакьямуни, внутри которой заложены священные предметы.
13:00-14:00 Обед в национальном кафе – вы отведаете колоритную калмыцкую кухню, попробуете экзотические национальные блюда.
14:30-16:30 Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности «Тодо-Бичг. Ясное письмо» проведет для вас знаток истории, ценитель калмыцкой культуры, который расскажет о драгоценном наследии предков, истории ее создания.
На мастер- классе вы сами сделаете себе памятный подарок – напишете кистью на бумаге свое имя на Тодо-Бичг.
16:45-18:00 Экскурсия в интерактивный музей «Удивительная Калмыкия», где представлена коллекция ойратских доспехов, галерея духовных символов ойратов.
Сами попробуете решить необычные калмыцкие головоломки, приобрести памятные сувениры.
18:15-20:15 Ужин в мясном ресторане – самая вкусная баранина в мире, которую экспортируют за рубеж, и едят арабские шейхи, сочные стейки из верблюжатины, отборная калмыцкая говядина и другие сытные и необычные национальные калмыцкие блюда.
20:30 Трансфер в отель.
Музей кочевых народов. Национальный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс
08:00-09:00 Завтрак.
09:15-11:15 Экскурсия в Музей кочевых народов, где вы познакомитесь с бытом кочевого народа, угоститесь свежесваренным на костре калмыцким чаем, угоститесь калмыцкой молочной водкой аракой.
Вам проведут мастер-класс по стрельбе из лука и вы сделаете незабываемое фото в национальных костюмах.
11:30-12:30 Экскурсия в Национальный музей имени Н. Пальмова, который является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.
Вы сможете познакомиться с природой Калмыкии, буддийским искусством, посмотреть исторические артефакты ойратов, взглянуть на современные экспонаты живописи, графики и и скульптуры.
Есть зал, где размещена коллекция подарков первого Президента Республики Калмыкия, президента ФИДЕ К. Н. Илюмжинова.
13:00-14:00 Обед в национальном кафе – вы отведаете колоритную калмыцкую кухню, попробуете экзотические национальные блюда.
14:30-16:00 Экскурсия в Хурульный комплекс Геден Шеддуп Чой Корлинг хурул «Сякюсн-Сюме» – буддийский храм, расположенный в пригороде элисты.
Место строительства освящено Далай-Ламой XIV, он сам лично несколько раз посещал его.
На территории Хурула вы полюбуетесь храмовой росписью стен, величием 3-метровой статуи Будды, насладитесь тишиной и энергетикой этого святого места.
16:30-22:00 Выезд на этно-стоянку.
В открытой степи недалеко от города находится аутентичное место отдыха.
Вас ждет потрясающий пейзаж бескрайнего степного горизонта, душистый запах степи и пение степных жаворонков, знакомство с бытом кочевых калмыков.
«Ханская охота» – мастер-класс по стрельбе из лука по 3-D мишеням.
Фотосессия в национальных костюмах.
Катание на лошадях.
Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюд.
На мастер-классе гости имеют возможность приготовить еду кочевников на костре, которая отличается простотой ингредиентов и насыщенностью вкусов.
Ужин-пикник на природе с видом на бескрайнюю степь с неповторимым закатом.
22:00 Трансфер в отель.
Экскурсия в степь к месту силы. Источник с лечебными свойствами. Трансфер в аэропорт
08:00-09:00 Завтрак.
09:15-10:45 Экскурсия в степь к месту силы – Одинокому тополю с каскадом родников.
Это реликтовое место поклонения и памятник природы.
Священное место, где совершаются обряды и молебны.
Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.
Чуть ниже от тополя – открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.
Бранч на природе с калмыцким чаем и борцоками.
11:00 Трансфер в аэропорт.
16:00 Приезд в аэропорт, ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице/гостевом доме или глэмпинге.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Условия проживания
|2-местный стандарт
(взрослые и дети от 6 лет)
|Отель Марко Поло 4*
|49 800
|Отели Азия, Белый Лотос, Элиста
|37 800
|Гостевой дом
|34 800
Стоимость на 1 человека в глэмпинге «Аршан», руб:
|Barnhouse
(для 2 гостей)
|A-frame
(для 3 гостей)
|A-frame
(4 гостя гостя)
|49 800
|45 600
|40 800
Варианты проживания
Отель «Марко Поло»
Отель Marco Polo с общим лаунджем и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка. В каждом номере кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и шкаф для одежды. Завтрак – шведский стол.
Отель «Азия»
К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка. Номера оснащены кондиционером, телевизором, мини-холодильником. Удобства отдельные в каждом номере. Завтрак – шведский стол. Доступно для людей с ограниченными возможностями.
Отель «Белый Лотос»
Отель Белый Лотос. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, бесплатная закрытая парковка. Номера оснащены кондиционером, телевизором, мини-холодильником. Удобства отдельные в каждом номере.
Отель «Элиста»
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут заказать напитки в снэк-баре. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем.
Глэмпинг «Аршан»
Глэмпинг расположен вблизи соснового бора, недалеко от города. Состоит из стильных комфортабельных домиков A-frame (4+2 гостя), Barnhouse (для 2 гостей). В каждом домике имеется мини-кухня с необходимым набором посуды, холодильник, кондиционер, санузел, телевизор.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы (по программе)
- Питание (завтраки)
- Проживание в указанных средствах размещения
- Услуги гида/сопровождающего
- Участие во всех мероприятиях программы (входные билеты)
- Активности по программе
- Мастер-классы (по программе)
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
- Катание на верблюдах, лошадях (по желанию)
- Питание (обеды, ужины)
- Подношения в храмах
- Место начала и завершения?
- Астрахань
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой полис;
- одежда и обувь по сезону;
- личные лекарственные средства;
- противомоскитные средства, репелленты.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
- Где мы будем обедать/ужинать?
Питание осуществляется в выбранных точках общепита согласно программе тура. Возможны бранчи на природе в качестве комплимента от туроператора. Ужин по желанию гостей.
Стоимость обеда примерно – 500 руб., стоимость ужина от 500 до 1500 руб.
- Будет ли связь на маршруте?
Мобильная есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.
- Мы увидим лотосы?
Мы можем включить посещение лотосов по дороге из Астрахани, в непосредственной близости от лаганского Хурула (Будда Майтрея) в период проведения туров стартующих с 6 июля по 17 августа.
Мы не можем гарантировать посещение лотосов в конкретные даты, так как цветение лотосов, это природное явление, которое может начаться и 1 июля, либо 10 июля, либо 15.
Подробную информацию про лотосы можно уточнить у менеджера.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.