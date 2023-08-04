Путешествие в Калмыцкую степь

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Приглашаем вас в заповедное место, где вы окунетесь в море диких тюльпанов, вдохнете неповторимый запах Великой Степи, увидите бескрайний горизонт удивительной Калмыкии! Вы прикоснетесь к культуре буддизма, пройдете под Золотыми воротами, повращаете молитвенный барабан Кюрде и проникнетесь духом священных мест. В туре с 17 по 20 августа будет сезон цветения лотосов.
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Путешествие в Калмыцкую степь
Ближайшие даты:
17
авг

Что вас ожидает:

«Поющие барханы»
«Поющие барханы»
Проведете время в настоящей пустыне с типичной флорой и фауной
Степные сайгаки
Степные сайгаки
Поищете в степи древних антилоп, ровесников мамонтов
Сити-тур по городу Элисте
Сити-тур по городу Элисте
Увидите молитвенный барабан, который наполнен 75 миллионами мантр
Дух Калмыкии
Дух Калмыкии
Познакомитесь с бытом кочевого народа и угоститесь свежесваренным на костре калмыцким чаем
Катание на лошадях
Катание на лошадях
Насладитесь потрясающим пейзажем бескрайнего степного горизонта и душистым запахом степи
Место силы
Место силы
Посетите священное место, где совершаются обряды и молебны

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Астрахань. Посещение Лаганского Хурула. Экскурсия по Меклетинскому заповеднику

10:40-11:30 Прилет в Астрахань, встреча, посадка на трансфер.

12:30-13:30 Обед в Астрахани (самостоятельно).

13:30-15:00 Трансфер Астрахань – Лагань.

15:00-16:00 Посещение Лаганского Хурула, статуи Будды Майтрея – самой большой статуи Будды под открытым небом

16:00-17:30 Трансфер Лагань – Адык.

17:30-21:00 Экскурсия по Меклетинскому заповеднику.

Экскурсия к Розовому озеру – в воде этого озера обитают микроскопические рачки Artemia salina, которые и придают озеру столь необычный цвет.

Грязь Розового озера применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

Экскурсия по «Поющим барханам».

В Калмыкии есть настоящая пустыня с типичной флорой и фауной – ящерицы, змеи, экзотические птицы.

В сухую погоду пески барханов издают звук, похожий на мелодию органа. В древние времена здесь были стоянки различных кочевых народов.

На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти древние артефакты сарматской, ямской и скифской культур.

Экскурсия на «Горящий источник».

Недалеко от поющих барханов есть источники с водой, которую можно поджечь, и она будет гореть! По пути возможна встреча с древними антилопами, ровесниками мамонтов – степными сайгаками.

Туристический комплекс «Страна Бумба» – знакомство с бытом кочевых калмыков, мастер-классы по калмыцким головоломкам, метанию аркана, фотографирование в национальных костюмах. Ужин национальными блюдами.

22:30 Прибытие в Элисту, заселение в отель.

Прилет в Астрахань. Посещение Лаганского Хурула. Экскурсия по Меклетинскому заповедникуПрилет в Астрахань. Посещение Лаганского Хурула. Экскурсия по Меклетинскому заповедникуПрилет в Астрахань. Посещение Лаганского Хурула. Экскурсия по Меклетинскому заповеднику
2 день

Сити-тур по городу Элисте. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Интерактивный музей «Удивительная Калмыкия»

08:00-09:00 Завтрак.

09:15-11:15 Сити-тур по городу Элисте.

Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы.

Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр.

Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.

11:15-12:45 Центральной частью нашей прогулки станет посещение крупнейшего буддийского храма в Европе – Хурула Золотая Обитель Будды Шакьямуни.

Хурул имеет архитектурный план мандалы и состоит из 7 уровней. На втором уровне находится 9-метровая статуя Будды Шакьямуни, внутри которой заложены священные предметы.

13:00-14:00 Обед в национальном кафе – вы отведаете колоритную калмыцкую кухню, попробуете экзотические национальные блюда.

14:30-16:30 Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности «Тодо-Бичг. Ясное письмо» проведет для вас знаток истории, ценитель калмыцкой культуры, который расскажет о драгоценном наследии предков, истории ее создания.

На мастер- классе вы сами сделаете себе памятный подарок – напишете кистью на бумаге свое имя на Тодо-Бичг.

16:45-18:00 Экскурсия в интерактивный музей «Удивительная Калмыкия», где представлена коллекция ойратских доспехов, галерея духовных символов ойратов.

Сами попробуете решить необычные калмыцкие головоломки, приобрести памятные сувениры.

18:15-20:15 Ужин в мясном ресторане – самая вкусная баранина в мире, которую экспортируют за рубеж, и едят арабские шейхи, сочные стейки из верблюжатины, отборная калмыцкая говядина и другие сытные и необычные национальные калмыцкие блюда.

20:30 Трансфер в отель.

Сити-тур по городу Элисте. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Интерактивный музей «Удивительная Калмыкия»Сити-тур по городу Элисте. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Интерактивный музей «Удивительная Калмыкия»Сити-тур по городу Элисте. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Интерактивный музей «Удивительная Калмыкия»Сити-тур по городу Элисте. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Интерактивный музей «Удивительная Калмыкия»Сити-тур по городу Элисте. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Интерактивный музей «Удивительная Калмыкия»
3 день

Музей кочевых народов. Национальный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс

08:00-09:00 Завтрак.

09:15-11:15 Экскурсия в Музей кочевых народов, где вы познакомитесь с бытом кочевого народа, угоститесь свежесваренным на костре калмыцким чаем, угоститесь калмыцкой молочной водкой аракой.

Вам проведут мастер-класс по стрельбе из лука и вы сделаете незабываемое фото в национальных костюмах.

11:30-12:30 Экскурсия в Национальный музей имени Н. Пальмова, который является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.

Вы сможете познакомиться с природой Калмыкии, буддийским искусством, посмотреть исторические артефакты ойратов, взглянуть на современные экспонаты живописи, графики и и скульптуры.

Есть зал, где размещена коллекция подарков первого Президента Республики Калмыкия, президента ФИДЕ К. Н. Илюмжинова.

13:00-14:00 Обед в национальном кафе – вы отведаете колоритную калмыцкую кухню, попробуете экзотические национальные блюда.

14:30-16:00 Экскурсия в Хурульный комплекс Геден Шеддуп Чой Корлинг хурул «Сякюсн-Сюме» – буддийский храм, расположенный в пригороде элисты.

Место строительства освящено Далай-Ламой XIV, он сам лично несколько раз посещал его.

На территории Хурула вы полюбуетесь храмовой росписью стен, величием 3-метровой статуи Будды, насладитесь тишиной и энергетикой этого святого места.

16:30-22:00 Выезд на этно-стоянку.

В открытой степи недалеко от города находится аутентичное место отдыха.

Вас ждет потрясающий пейзаж бескрайнего степного горизонта, душистый запах степи и пение степных жаворонков, знакомство с бытом кочевых калмыков.

«Ханская охота» – мастер-класс по стрельбе из лука по 3-D мишеням.

Фотосессия в национальных костюмах.

Катание на лошадях.

Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюд.

На мастер-классе гости имеют возможность приготовить еду кочевников на костре, которая отличается простотой ингредиентов и насыщенностью вкусов.

Ужин-пикник на природе с видом на бескрайнюю степь с неповторимым закатом.

22:00 Трансфер в отель.

Музей кочевых народов. Национальный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Катание на лошадях. Гастрономический мастер-классМузей кочевых народов. Национальный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Катание на лошадях. Гастрономический мастер-классМузей кочевых народов. Национальный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Катание на лошадях. Гастрономический мастер-классМузей кочевых народов. Национальный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Катание на лошадях. Гастрономический мастер-классМузей кочевых народов. Национальный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Катание на лошадях. Гастрономический мастер-классМузей кочевых народов. Национальный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Катание на лошадях. Гастрономический мастер-классМузей кочевых народов. Национальный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Катание на лошадях. Гастрономический мастер-классМузей кочевых народов. Национальный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Катание на лошадях. Гастрономический мастер-классМузей кочевых народов. Национальный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Катание на лошадях. Гастрономический мастер-классМузей кочевых народов. Национальный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Катание на лошадях. Гастрономический мастер-классМузей кочевых народов. Национальный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Катание на лошадях. Гастрономический мастер-классМузей кочевых народов. Национальный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс
4 день

Экскурсия в степь к месту силы. Источник с лечебными свойствами. Трансфер в аэропорт

08:00-09:00 Завтрак.

09:15-10:45 Экскурсия в степь к месту силы – Одинокому тополю с каскадом родников.

Это реликтовое место поклонения и памятник природы.

Священное место, где совершаются обряды и молебны.

Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.

Чуть ниже от тополя – открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.

Бранч на природе с калмыцким чаем и борцоками.

11:00 Трансфер в аэропорт.

16:00 Приезд в аэропорт, ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице/гостевом доме или глэмпинге.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Условия проживания2-местный стандарт
(взрослые и дети от 6 лет)
Отель Марко Поло 4*49 800
Отели Азия, Белый Лотос, Элиста37 800
Гостевой дом34 800

Стоимость на 1 человека в глэмпинге «Аршан», руб:

Barnhouse
(для 2 гостей)		A-frame
(для 3 гостей)		A-frame
(4 гостя гостя)
49 80045 60040 800

Варианты проживания

Отель «Марко Поло»

3 ночи

Отель Marco Polo с общим лаунджем и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка. В каждом номере кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и шкаф для одежды. Завтрак – шведский стол.

Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»

Отель «Азия»

3 ночи

К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка. Номера оснащены кондиционером, телевизором, мини-холодильником. Удобства отдельные в каждом номере. Завтрак – шведский стол. Доступно для людей с ограниченными возможностями.

Отель «Белый Лотос»

3 ночи

Отель Белый Лотос. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, бесплатная закрытая парковка. Номера оснащены кондиционером, телевизором, мини-холодильником. Удобства отдельные в каждом номере.

Отель «Элиста»

3 ночи

Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут заказать напитки в снэк-баре. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем.

Отель «Элиста»Отель «Элиста»Отель «Элиста»Отель «Элиста»

Глэмпинг «Аршан»

3 ночи

Глэмпинг расположен вблизи соснового бора, недалеко от города. Состоит из стильных комфортабельных домиков A-frame (4+2 гостя), Barnhouse (для 2 гостей). В каждом домике имеется мини-кухня с необходимым набором посуды, холодильник, кондиционер, санузел, телевизор.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы (по программе)
  • Питание (завтраки)
  • Проживание в указанных средствах размещения
  • Услуги гида/сопровождающего
  • Участие во всех мероприятиях программы (входные билеты)
  • Активности по программе
  • Мастер-классы (по программе)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
  • Катание на верблюдах, лошадях (по желанию)
  • Питание (обеды, ужины)
  • Подношения в храмах
Место начала и завершения?
Астрахань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой полис;
  • одежда и обувь по сезону;
  • личные лекарственные средства;
  • противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.

Где мы будем обедать/ужинать?

Питание осуществляется в выбранных точках общепита согласно программе тура. Возможны бранчи на природе в качестве комплимента от туроператора. Ужин по желанию гостей.

Стоимость обеда примерно – 500 руб., стоимость ужина от 500 до 1500 руб.

Будет ли связь на маршруте?

Мобильная есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.

Мы увидим лотосы?

Мы можем включить посещение лотосов по дороге из Астрахани, в непосредственной близости от лаганского Хурула (Будда Майтрея) в период проведения туров стартующих с 6 июля по 17 августа.

Мы не можем гарантировать посещение лотосов в конкретные даты, так как цветение лотосов, это природное явление, которое может начаться и 1 июля, либо 10 июля, либо 15.

Подробную информацию про лотосы можно уточнить у менеджера.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
4 авг 2023
Гид всегда в поле зрения или на связи, подход гибко учитывает пожелания туристов. Ну и главное - чувствуется любовь к родному краю, без которой провести по-настоящему интересный тур не получится.

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