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Последние отзывы на туры
- ООксана16 января 2024В долину лотосов. Железнодорожный круиз в АстраханьСпасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
- ССтепановская16 января 2024В долину лотосов. Железнодорожный круиз в АстраханьВсе на отлично!
- ЕЕлена14 января 2024В долину лотосов. Железнодорожный круиз в АстраханьПриятно общаться с профессионалами, представители компании в любое время, доброжелательны и внимательны, спасибо, процветания!
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- ММеркурьева13 октября 2023Прекрасный гид и очень интересные экскурсии. Экскурсовод Эвелина - бывший сотрудник краеведческого музея, очень профессионально провела все экскурсии. спасибо ей
- ММеркурьева13 октября 2023Принимающая сторона просто молодцы!!!
- ООльга3 октября 2023Была в туре "Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии" в августе 2023 года. Большое спасибо организаторам тура за интересную программу и хорошую организацию. Особенно понравилась поездка в Элисту и на лотосовые поля.
- ГГалина25 сентября 2023Организация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянии
- ССветлана19 сентября 2023Максиму и Надежде большой «респект» за мастерски, с теплом, любовью и фантазией организованный тур.
- ССветлана19 сентября 2023Побывала в туре в начале сентября. Потрясающий в своей первозданной красоте и необычности край! Каждый день новые открытия и впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «4-дневные туры»
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