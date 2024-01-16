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Максиму и Надежде спасибо за теплый прием, за уют их гостевого дома, за встречи с чудесными людьми, любящими и болеющими за свои родные места. А еще - за разнообразные вкусняшки, которыми нас не уставали угощать))) И фотосессия, как вишенка на торте! Это приятно) После тура осталось ощущение, что мы наведывались в гости к хорошим давним друзьям. Очень и очень рада, что нашла этот тур, безусловно рекомендую!