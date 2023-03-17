Астраханские истории

Отправиться в Астрахань можно в любое время года

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Отправиться в Астрахань можно в любое время года! Город Астрахань многие называют музеем под открытым небом: старинные улочки, купеческие особняки – все это создает неповторимую атмосферу.

В этом туре Вы услышите интересные и увлекательные истории о казахской культуре, степи, калмыцком народе, буддизме и великом культурном наследии города Астрахань.

Не дадут заскучать музыкально-этнографические программы, вкусная национальная еда, национальные костюмы, стрельба из лука и мастер-класс по созданию оберега.
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Страж столетий
Страж столетий
Почувствуем всю красоту прошлого, прогулявшись по величественному Астраханскому кремлю
Один день из жизни в юрте
Один день из жизни в юрте
Погрузимся в атмосферу и культуру древнего степного народа и поучаствуем в национальном казахском обряде
Вкусное гостеприимство в Элисте
Вкусное гостеприимство в Элисте
Оценим необычный вкус соленого калмыцкого чая на национальном обеде
Стрельба из лука
Стрельба из лука
Узнаем о традициях народов Калмыкии и научимся стрелять из лука

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу Астрахани

Прибытие в Астрахань.

Групповой трансфер в отель.

13:00 Комплексный обед в кафе города.

После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России.

В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края.

Астрахань издавна славится своими рыбными ресурсами, о разнообразии которых рассказывает выставочный зал "Рыбы каспийского бассейна".

Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея – “Золото сарматов”, в коллекции которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.

Программа пребывания продолжается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.

Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы – Астраханского театра оперы и балета.

Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.

Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.

18:00/19:00 Трансфер в гостиницу.

После заселения у Вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу, либо совершить водную прогулку по Волге на трамвайчике (поездка займет чуть больше часа, стоимость от 650р/чел) или по городским каналам на тримаране (водная экскурсия длится 1 час, стоимость от 500р/чел, доступно по предварительной записи).

Обзорная экскурсия по городу АстраханиОбзорная экскурсия по городу АстраханиОбзорная экскурсия по городу АстраханиОбзорная экскурсия по городу АстраханиОбзорная экскурсия по городу Астрахани
2 день

с. Алтынжар - центр казахской культуры

Завтрак в гостинице.

9:00 Отправление в центр казахской культуры.

Дорога до центра им. Курмангазы Сагырбаева занимает 1-1,5 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.

В программе экскурсии предусмотрено посещение мавзолея, уникального религиозного памятника казахского народа в с. Алтынжар.

Именно здесь Вы узнаете о жизни великого поэта-песенника и мыслителя своего времени Курмангазы Сагырбаева.

Следующим объектом экскурсии является центр казахской культуры, где Вы сможете погрузиться в атмосферу и культуру древнего степного народа, познать его историю, философию, творчество, принять участие в обрядах и попробовать национальную кухню.

Вы так же посетите настоящую юрту, где их ждет незабываемый национальный обед с музыкально-этнографической программой и участием в национальном казахском обряде “Один день из жизни в юрте”.

Все желающие смогут сделать памятные фотографии в национальном костюме.

с. Алтынжар - центр казахской культурыс. Алтынжар - центр казахской культурыс. Алтынжар - центр казахской культурыс. Алтынжар - центр казахской культуры
3 день

Элиста - степная жемчужина

06:30-07:00 Ранний завтрак в гостинице.

07:00 Отправление на экскурсию в столицу буддизма в России – аутентичную Элисту, столицу Республики Калмыкия.

Дорога до Элисты занимает 3-4 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.

Удивительное начнется уже в дороге: бескрайние степные просторы, по которым пролегал Великий Шелковый путь и ходили караваны кочевников, умиротворяют и помогают настроиться на созидательный лад, так свойственный буддизму.

Именно такой настрой позволит в полной мере насладиться объектами обзорной экскурсии по городу: самым большим в Европе буддийским храмом “Золотая Обитель Будды Шакьямуни”, пагодой “Семь дней”, фонтаном “Дракон и мальчик”, парком “Дружба”, а также пройти сквозь "Алтын Босх" – Золотые Ворота, по поверью очищающие душу и помыслы.

Также по программе предусмотрен осмотр памятника “Исход и Возвращение”.

Особое впечатление оставит посещение частного музея кочевых народов, расположенного на территории Шахматного городка, где можно более подробно узнать о традициях народов Калмыкии, сфотографироваться в национальном костюме и пострелять из лука.

Перед отправлением в обратную дорогу предусмотрено посещение местных магазинчиков, где можно приобрести продукты в дорогу, а также памятные сувениры.

Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен национальный обед в кафе города Элиста.

21:00-22:00 Прибытие в Астрахань.

Элиста - степная жемчужинаЭлиста - степная жемчужинаЭлиста - степная жемчужинаЭлиста - степная жемчужинаЭлиста - степная жемчужинаЭлиста - степная жемчужинаЭлиста - степная жемчужина
4 день

Астрахань музейная

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

10:00 Начинается тематическая экскурсионная программа по городу Астрахани – “Астрахань музейная”.

Город Астрахань многие называют музеем под открытым небом: старинные улочки, купеческие особняки – все это создает неповторимую атмосферу.

Однако подлинная история хранится в настоящих музеях, с наиболее выдающимися из которых Вы и познакомитесь в этот день.

Первым объектом посещения станет Астраханская государственная картинная галерея, где собрана одна из значимых в России коллекций предметов изобразительного искусства: живопись, графика, фарфор, декоративно-прикладное искусство, скульптура.

Особой гордостью является собранная в галерее коллекция русского авангарда, которая не оставит равнодушными, как экспертов, так и любителей изобразительного искусства.

Далее познакомиться с бытом и укладом жизни обычной купеческой семьи XIX века Вы сможете в доме-музее купца Тетюшинова, который располагается в деревянном тереме, дошедшем до наших дней в практически первозданном виде.

Помимо ярких впечатлений и теплых воспоминаний, Вы сможете увезти с собой соломенную игрушку – оберег, сделанную своими руками на мастер-классе.

В программе предусмотрен комплексный обед в кафе города.

15:00 Организованные трансферы в аэропорт и на ж/д вокзал.

Гости, отказавшиеся от организованных трансферов, возвращаются в отель проживания и далее самостоятельно добираются до аэропорта и на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

гостиница2-хместное1-номестноедоп. место
«Волга – Волга» 3* (завтрак континентальный)22 80025 40022 800
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)25 40029 20024 650
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)27 25033 65026 150
«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)31 00035 90025 000

Стоимость дополнительных суток, руб:

гостиница2-хместное1-номестноедоп. место
«Волга – Волга» 3* (завтрак континентальный)1 1001 8001 100
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)1 8002 8001 600
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)2 3004 0002 000
«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)3 3004 6001 700

Варианты проживания

«Волга - Волга» 3

3 ночи

Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.

В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.

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«Космос» 4

3 ночи

Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.

«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4

«Азимут» 3

3 ночи

Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.

Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.

Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.

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«Виктория Палас» 4

3 ночи

Этот отель с бесплатным Wi-Fi, крытым бассейном и номерами с мини-баром находится в 10 минутах ходьбы от Астраханского кремля и в 300 метрах от берега реки Волги.

Все номера отеля «Виктория Палас» оформлены в элегантном стиле. На полу постелено ковровое покрытие. Ванные комнаты укомплектованы халатами и тапочками.

В ресторане «Европейский» подают блюда европейской и русской кухни. Также при отеле работает летнее кафе на открытом воздухе. В 4 барах, включая пиано-бар и бар «Аква» у бассейна, гостям предложат коктейли и напитки.

На территории отеля «Виктория Палас» обустроены сауна, массажный кабинет и плавательный бассейн с водопадом.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице выбранной категории (номера с удобствами)
  • Питание по программе (3 завтрака, 4 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание (Астраханский Кремль, Краеведческий музей (2 экспозиции), музей им. Курмангазы, национальный обряд, буддийский хурул «Золотая обитель Шакьямуни», музей кочевых народов, картинная галерея им. Догадина, дом-музей купца Тетюшинова)
  • Входные билеты по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Встреча накануне тура по запросу
  • Раннее заселение в гостиницу
  • Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Астрахань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Чек лист вещей для экскурсий:

Обзорная экскурсия по городу

  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода

Лотосовые поля

  1. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как базы расположены в приграничной зоне
  2. Головной убор
  3. Легкая одежда с длинным рукавом
  4. Купальные принадлежности
  5. Средства для/от загара
  6. Вода
  7. Правило поведения на воде: во время движения лодки необходимо находиться в спасательном жилете, вставать и передвигаться по лодке категорически запрещается, запрещено распитие спиртных напитков, купание возможно только в строго отведенных для этого местах.

Сарай Бату

  1. Головной убор
  2. Купальные принадлежности (в теплое время года есть возможность искупаться на р. Ашулук)

гора Богдо и озеро Баскунчак

  1. Удобная резиновая обувь (ходить по озеру босиком невозможно, а обычная обувь может испортиться от соли)
  2. Головной убор
  3. Легкая одежда с длинным рукавом
  4. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как заповедник расположен в приграничной зоне
  5. Перекус и вода (выезд рано утром)
  6. Купальные принадлежности (в теплое время года есть возможность искупаться на озере. Трансфер до озера в одну сторону 350-500р/чел. Душевые кабины стоят 50р/чел).

Астраханская бахча

  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода

Бархан Большой Брат

  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода

Астраханский биосферный заповедник

  1. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как заповедник расположен в приграничной зоне
  2. Головной убор
  3. Удобная обувь
  4. Легкая одежда с длинным рукавом
  5. Перекус и вода (в случае, если обед не включен в экскурсию)
  6. Правило поведения на воде: во время движения лодки необходимо находиться в спасательном жилете, вставать и передвигаться по лодке категорически запрещается, запрещено распитие спиртных напитков, купание возможно только в строго отведенных для этого местах
Элиста
  1. В буддистском хуруле (храме) обязательно снимается обувь, поэтому если не комфортно возьмите с собой носки;
  2. Перекус и вода (выезд рано утром).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая погода в Астрахани?

Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!

Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.

Какие особенности региона?

Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.

В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).

Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!

Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.

Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.

Астраханские сувениры.

Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).

Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.

Главные достопримечательности и активности.

Астраханский кремль.

Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.

С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.

Театры.

В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.

Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.

Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.

С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.

Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.

Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.

Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.

Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.

Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.

Во сколько начинается тур и как происходит встреча?

Трансфер входит в стоимость программы, для тех туристов, кто пребывает в день начала программы, а именно рейсами:

Встреча на ж/д вокзале возле памятника В. И. Ленину.

Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22 трансфер в гостиницу.

Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска.

Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени).

Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.

Встреча накануне по запросу (за доп. плату).

Время сбора на обзорную экскурсию, для гостей, прибывающих накануне начала тура:

  • 12:20 – от отеля Космос, Виктория Палас;
  • 12:40 – от гостиницы Волга – Волга;
  • 13:00 – от отеля Азимут.

Время указано ориентировочное, возможны корректировки.

На чем будем передвигаться?

Трансферы аэропорт-отель/ ж/д вокзал-отель организованы на легковом автомобиле/минивэне/микроавтобусе, в зависимости от комплектации группы.

Транспорт для экскурсионной группы до 18 человек – микроавтобус (Мерседес);

От 19 человек – автобус на 30/35 мест;

От 28 человек – автобус 50 мест (Ютонг);

Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.

В случае, если у туристов возникает вопрос почему они сидят в середине автобуса, а не в начале, мы показываем даты бронирования других заявок.

Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.

Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.

Есть ли скидка для детей?

Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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