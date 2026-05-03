Раскройте настоящую Астрахань на 2-х часовой водной прогулке с капитаном-астраханцем. Вы пройдете вдоль набережной, заглянете в сердце порта и поднырнёте под мостом-легендой.
Капитан с 30-летним стажем простыми словами объяснит, что такое
Капитан с 30-летним стажем простыми словами объяснит, что такое
Описание экскурсии
Что вас ждёт:
- Астрахань с воды. Панорамы набережной, портовые краны и живая акватория — город в движении.
- Мост-легенда. Пройдём под «старым» мостом через Волгу и разберёмся, откуда у него «трофейная» слава.
- Рейд без сложностей. Что такое внешний и внутренний рейд, почему суда «стоят на якоре» и чем дышит порт.
- Килька — маленький герой Каспия. Какие суда и снасти используют и почему эта рыбка была важна для региона.
- Нобели на Волге. Короткая история о нефти, танкерах и том, как Астрахань связала своё имя с Нобелевской премией.
- Набережная во времени. От царских указов до сегодняшних огней — как менялся городской берег.
- Живая природа. Частые гости — цапли, бакланы и речные птицы. Бинокли для наблюдения уже ждут на борту.
- Фото-паузы. Сделаем красивые кадры на фоне портового города.
- По погоде — тёплые пледы на борту и «кружки в руки».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Кремлевская 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень рекомендую к посещению: приятный капитан, создает очень комфортную атмосферу, рассказ интересный, ход без резких рывков, фото и видео получились классные! На период гнуса тоже будет очень комфортно, так как «шторки» плотно закрывают внутреннее пространство.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Отличная экскурсия. Очень интересная, атмосферная и теплая!!!
Капитан- просто душа экскурсии!!! Спасибо огромное от Волгоградцев.
Капитан- просто душа экскурсии!!! Спасибо огромное от Волгоградцев.
Вам был полезен этот отзыв?
Похожие экскурсии на «Водная экскурсия с капитаном: история Астрахани с Волги»
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборПо Астрахани на автомобиле
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, открывая ее исторические и культурные сокровища в комфортной поездке
Начало: В районе Кремля
14 июн в 09:00
17 июн в 09:00
9200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Привет, Астрахань
Минимум дат и максимум историй: нескучная культурно-архитектурная прогулка с душевным гидом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
6670 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
7800 ₽ за всё до 8 чел.
2500 ₽ за человека