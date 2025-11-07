База отдыха «Остров Колочный» находится в селе Каралат, относящемся к Астраханской области. До раскатов всего 10 км, а до города Астрахань – 70 км. На территории есть автомобильная стоянка. Пришвартовать лодку можно в охраняемой гавани.

Разместиться предлагается в экологичных коттеджах. Условия комфортные, оснащены кондиционером, канализацией, подается горячая и холодная вода. Апартаменты представлены разными категориями, начиная от Стандарт и заканчивая Люкс предложениями. Всего база может принять 35 человек одновременно.

К услугам постояльцев настольный теннис, работает бильярд. Оборудована площадка для игры в волейбол. Инвентарь сдается в аренду. Работает караоке-бар, магазин. Также есть 2 бани. В середине лета вода прогревается для купания в местном водоеме. На базе отдыха позаботились о проведении досуга детьми. Оборудована зона для игр, работает детский бассейн. Можно посетить мини-зоопарк или покататься на водных аттракционах «Ватрушка» и «Банан». Бесплатно предоставляются наборы для рисования и настольные игры. Для детей проводятся рыболовные соревнования.

В уютном кафе можно заказать комплексное питание. В течение дня можно заказать чай или кофе. По предварительному заказу привозятся домашние яйца из деревни, молоко. Летом подаются фруктово-арбузные нарезки, овощное ассорти.

В сезон на базе отдыхают любители рыбной ловли. В дельте Волги обитает окунь, щука, сом, сазан. Подводный вид рыбалки осуществляется на раскатах. За дополнительную оплату можно взять в аренду снасти, лодки и катера, заказать услуги профессионального егеря.

Это идеальный вариант для семейного отдыха. Территория оборудована всем необходимым для комфорта гостей. Находится она в окружении живописных видов, заряжая прекрасным настроением на весь год. Организуются туры на раскаты с начала мая. В период цветения (июль-август) осуществляются экскурсионные выезды на лотосовые поля.