На цветение лотоса в Астрахань

Хотите побывать в настоящем раю на земле? Приглашаем вас в Астрахань на цветение лотоса! Вас ждет двухдневное путешествие в волшебный мир лотосовых полей.

Вы сможете насладиться неповторимой красотой цветущих лотосов, прокатиться на моторной лодке и полюбоваться этим уникальным природным явлением, а также прогуляться по Астраханскому кремлю. Сделаете уникальные фотографии, чтобы сохранить воспоминания об этом путешествии навсегда!
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
1
авг

Программа тура по дням

1 день

Отправление 1 августа. Экскурсия на место цветение лотосов

1 августа в 19:30-20:30 выезд из городов КМВ.

Ночь в пути.

07:00-08:00 2 августа прибытие в с. Каралат (на пристань).

На моторных лодках переправляемся на базу отдыха «Остров Колочный»

Завтрак на базе отдыха (который взяли с собой).

Размещение по мере готовности номера: 2- или 3-местные с кондиционером (душ и туалет на этаже на три номера).

Экскурсия на моторных лодках на место цветение лотосов (время выезда уточняется, на экскурсии есть возможность искупаться, нужно взять купальные принадлежности).

Обед на базе отдыха (включен в стоимость).

Свободное время (на базе оборудованная территория для отдыха, есть бассейн и сауна (доп. плата)).

Ужин (входит в стоимость).

Ночь на территории базы.

Отправление 1 августа. Экскурсия на место цветение лотосов
2 день

Экскурсия по Астрахани. Отправление домой

Завтрак (входит в стоимость).

Выезд с базы отдыха с вещами в г. Астрахань.

Обзорная экскурсия по городу и осмотр Астраханского кремля (продолжительность около 3 часов).

Экскурсия традиционно начинается с пешего осмотра ансамбля Астраханского кремля (доп. плата 100 руб. /чел.).

В ходе обзорной экскурсии по Астрахани вы также увидите каналы и мосты, набережную Волги и Лебединое озеро, старинные парки, купеческие особняки и много других красивых мест и интересных достопримечательностей.

Рынок рыбный «Селенские Исады».

Обед в кафе города (доп. плата).

Прогулка на теплоходе по реке Волге, прогулочный трамвайчик отправляется с центральной набережной каждый час (доп. плата).

Выезд домой 3 августа в 17:00-17:30.

4 августа возвращение на КМВ ориентировочно в 02:00 часа ночи.

Экскурсия по Астрахани. Отправление домой
Проживание

Тур предполагает проживание на базе отдыха «Остров Колочный» 1 ночь и 2 ночи в дороге.

Стоимость тура на 1 человека: 15 500 руб.

На тур действует скидка для детей до 14 лет: 1000 рублей.

Варианты проживания

База отдыха «Остров Колочный»

1 ночь

База отдыха «Остров Колочный» находится в селе Каралат, относящемся к Астраханской области. До раскатов всего 10 км, а до города Астрахань – 70 км. На территории есть автомобильная стоянка. Пришвартовать лодку можно в охраняемой гавани.

Разместиться предлагается в экологичных коттеджах. Условия комфортные, оснащены кондиционером, канализацией, подается горячая и холодная вода. Апартаменты представлены разными категориями, начиная от Стандарт и заканчивая Люкс предложениями. Всего база может принять 35 человек одновременно.

К услугам постояльцев настольный теннис, работает бильярд. Оборудована площадка для игры в волейбол. Инвентарь сдается в аренду. Работает караоке-бар, магазин. Также есть 2 бани. В середине лета вода прогревается для купания в местном водоеме. На базе отдыха позаботились о проведении досуга детьми. Оборудована зона для игр, работает детский бассейн. Можно посетить мини-зоопарк или покататься на водных аттракционах «Ватрушка» и «Банан». Бесплатно предоставляются наборы для рисования и настольные игры. Для детей проводятся рыболовные соревнования.

В уютном кафе можно заказать комплексное питание. В течение дня можно заказать чай или кофе. По предварительному заказу привозятся домашние яйца из деревни, молоко. Летом подаются фруктово-арбузные нарезки, овощное ассорти.

В сезон на базе отдыхают любители рыбной ловли. В дельте Волги обитает окунь, щука, сом, сазан. Подводный вид рыбалки осуществляется на раскатах. За дополнительную оплату можно взять в аренду снасти, лодки и катера, заказать услуги профессионального егеря.

Это идеальный вариант для семейного отдыха. Территория оборудована всем необходимым для комфорта гостей. Находится она в окружении живописных видов, заряжая прекрасным настроением на весь год. Организуются туры на раскаты с начала мая. В период цветения (июль-август) осуществляются экскурсионные выезды на лотосовые поля.

База отдыха «Остров Колочный»
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на комфортабельном микроавтобусе туркласса
  • Проживание на базе отдыха, в трехэтажном коттедже (2-, 3 - и 4-местные номера с удобствами на этаже (на 3 номера) )
  • Питание: обед, ужин и завтрак (второй день)
  • Проезд на моторной лодке
  • Прогулка к месту цветения лотосов
  • Услуги экскурсовода в г. Астрахань
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до городов КМВ и обратно
  • Питание не входящее в стоимость
  • Входные билеты на территорию Астраханского кремля - 100 руб. /чел
  • Билет на прогулочный теплоход по Волге - 450 руб. /чел
  • Личные расходы
  • Баня (до 6 человек), 2500 руб. - первый час, 1500 руб. - последующий
Место начала и завершения?
Астрахань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт РФ / свид. о рождении;
  • перекус в дорогу / вода питьевая;
  • удобная одежда / обувь;
  • защита от дождя / солнца;
  • купальные принадлежности;
  • маска медицинская / аптечка;
  • женщинам для входа на территорию храма – платок.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки на тур?

На тур действует скидка для детей до 14 лет: 1000 рублей.

Какое время встречи?
Выезд 1 августа из городов:
19:00 – г. Кисловодск, проспект Победы 14а, остановка "Стадион";
19:30 – г. Ессентуки, напротив ж/д. вокзала, вход в курортный парк;
20:00 – г. Пятигорск, пр-т Калинина, 102, остановка «Автовокзал» (через дорогу от АВТОВОКЗАЛА, ориентир кафе «Вкусно и точка»);
20:40 – г. Минеральные Воды, ул. Советская, 66а, Рома пицца.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
Кольченко
7 ноя 2025
Организация на высоком уровне, очень комфортно.
Р
Роман
22 окт 2025
Великолепная организация тура. Связались за пару дней до тура и предоставили всю необходимую информацию. В самом туре никаких проблем не возникало.
Б
Белгородская
26 мая 2025
Выражаем благодарность Саттаровой Светлане за отлично организованный тур.

