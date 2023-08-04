За 4 дня Вы увидите основные достопримечательности города Астрахани и места археологических раскопок столицы Золотой Орды, побываете на водной экскурсии в дельте Волги, где насладитесь нежным ароматом лотосовых полей, а также испытаете гастрономическое удовольствие от традиционной астраханской кухни.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу Астрахани
Прибытие в Астрахань. Групповой трансфер в отель.
13:00 Комплексный обед в кафе города.
После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России.
В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края. Астрахань издавна славится своими рыбными ресурсами, о разнообразии которых рассказывает выставочный зал «Рыбы каспийского бассейна».
Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея — «Золото сарматов», в коллекции, в которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.
Программа пребывания продолжается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.
Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы — Астраханского театра оперы и балета.
Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.
Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.
18:00-18:30 Окончание экскурсионной программы.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
После заселения у Вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу, либо совершить водную прогулку:
- по Волге на трамвайчике (поездка займет чуть больше часа, стоимость от 650 руб. /чел.)
- по городским каналам на тримаране (водная экскурсия длится 1 час, стоимость от 500 руб. /чел., доступно по предварительной записи).
Дельта Волги (период цветения лотоса - июль и август)
Завтрак в гостинице.
08:30-09:00 Начинается невероятное путешествие в дельту реки Волга, в ходе, которого во всей красе предстанут степные ландшафты Астраханской области и крупнейшая дельта Европы.
По прибытии на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия, на которой у Вас будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской дельты (только птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней!).
Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.
В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!
После возвращения на базу отдыха Вас ждет комплексный обед с элементами традиционной астраханской кухни.
В свободное время на территории базы отдыха для всех желающих доступны бассейн и зона отдыха.
17:00 Прибытие в Астрахань. Свободное время.
Свободный день, экскурсия в Элисту по желанию
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
За дополнительную плату: экскурсия в столицу Калмыкии — Элисту (бронируется и оплачивается при покупке тура) — 4200 руб. /чел.
Программа дня с дополнительной экскурсией:
06:30-07:00 Ранний завтрак в гостинице.
07:00 Гости отправляются на экскурсию в столицу буддизма в России — аутентичную Элисту, столицу Республики Калмыкия. Дорога до Элисты занимает 3-4 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
Удивительное начнется уже в дороге: бескрайние степные просторы, по которым пролегал Великий Шелковый путь и ходили караваны кочевников, умиротворяют и помогают настроиться на созидательный лад, так свойственный буддизму.
Именно такой настрой позволит в полной мере насладиться объектами обзорной экскурсии по городу: самым большим в Европе буддийским храмом «Золотая Обитель Будды Шакьямуни», пагодой «Семь дней», фонтаном «Дракон и мальчик», парком «Дружба», а также пройти сквозь «Алтын Босх» — Золотые Ворота, по поверью очищающие душу и помыслы.
Также по программе предусмотрен осмотр памятника «Исход и Возвращение». Особоевпечатление для гостей оставит посещение частного музея кочевых народов, расположенного на территории Шахматного городка, где можно более подробно узнать о традициях народов Калмыкии, сфотографироваться в национальном костюме и пострелять из лука.
Перед отправлением в обратную дорогу предусмотрено посещение местных магазинчиков, где можно приобрести продукты в дорогу, а также памятные сувениры.
Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен национальный обед в кафе города Элиста.
21:00-22:00 Прибытие в Астрахань. Трансфер в гостиницу.
В стоимость дополнительной экскурсии входит: транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе в хурул, музей кочевых народов, национальный обед.
Сарай Бату, отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Возьмите с собой перекусить в дорогу (сендвичи, фрукты, воду).
08:30 Отправление на декорацию древней столицы Золотой Орды — Сарай Бату. Дорога до Сарай Бату занимает 2 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
В этом путешествии Вы посетите место, где некогда находился один из самых прогрессивных городов своего времени Сарай Бату.
Сейчас здесь располагается село Селитренное, в окрестностях которого ежегодно проводятся археологические раскопки руин города, получившие название Селитренное городище. Именно здесь найдены древние артефакты, раскрывающие тайны быта великого золотоордынского племени.
По дороге Вам представится возможность своими глазами увидеть место археологических раскопок «Селитренное городище» и памятный знак.
Экскурсионная программа продолжается в музейном комплексе Сарай Бату, который представляет собой декорации, построенные для съемок художественного фильма «Орда».
Здесь Вы сможете прогуляться по узким улочкам, осмотреть жилые дома и другие строения, воссозданные по технологиям IV века, а также своими глазами увидеть средневековую систему водопровода.
Неподалеку от декорации располагается площадка с песочными скульптурами «Мечты Барханов» и исторический музей «Юрта хана» для самостоятельного посещения.
За дополнительную плату желающие могут покататься на верблюде, сфотографироваться в исторических костюмах и пострелять из лука.
15:00-15:30 Прибытие в Астрахань.
Комплексный обед в кафе города.
Окончание программы в центре города.
После обеда организованный трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал.
Для туристов, оставивших вещи в камере хранения в отеле (перед началом экскурсии), трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал предоставляется от отеля.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|Доп. место
|«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)
|21 750
|24 400
|21 750
|«Янтарь» 3* (завтрак континентальный)
|25 200
|29 500
|24 000
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|25 900
|30 750
|24 750
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|27 400
|34 900
|25 500
|«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)
|33 600
|45 400
|–
Стоимость дополнительных суток, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|Доп. место
|«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)
|1200
|1900
|1200
|«Янтарь» 3* (завтрак континентальный)
|2100
|3250
|1800
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|2300
|3600
|2000
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|2700
|4700
|2200
|«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)
|4350
|7500
|–
Варианты проживания
«Волга-Волга» 3
Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.
В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.
«Космос» 4
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
«Азимут» 3
Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.
Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.
«Виктория Палас» 4
Этот отель с бесплатным Wi-Fi, крытым бассейном и номерами с мини-баром находится в 10 минутах ходьбы от Астраханского кремля и в 300 метрах от берега реки Волги.
Все номера отеля «Виктория Палас» оформлены в элегантном стиле. На полу постелено ковровое покрытие. Ванные комнаты укомплектованы халатами и тапочками.
В ресторане «Европейский» подают блюда европейской и русской кухни. Также при отеле работает летнее кафе на открытом воздухе. В 4 барах, включая пиано-бар и бар «Аква» у бассейна, гостям предложат коктейли и напитки.
На территории отеля «Виктория Палас» обустроены сауна, массажный кабинет и плавательный бассейн с водопадом.
«Янтарь» 3
Гостиница «Янтарь» открыла свои двери в солнечной Астрахани, вблизи главных улиц и достопримечательностей.
Для отдыха предлагаются комфортабельные категории различные по ценовой политике. Каждый номер оформлен в приятной цветовой гамме и гармоничном дизайне, укомплектован удобной кроватью и другой мебелью, техникой и собственной ванной комнатой.
В кафе с одноименным названием посетители могут попробовать недорогие и сытные блюда как национальной, так и европейской кухни.
Комплекс предоставляет услуги по проведению деловых встреч, семинаров, а также любых торжеств.
Расстояние до аэропорта составляет - 9 км, а до железнодорожного вокзала - 1 км. В шаговой доступности есть памятники архитектуры и культурные центры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории (номера с удобствами)
- Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда, обед в 3-й день в случае покупки доп. экскурсии)
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Обслуживание на лотосовых полях (услуги базы отдыха)
- Экскурсионное обслуживание по программе (Астраханский Кремль, Краеведческий музей (2 экспозиции), Сарай Бату)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Встреча накануне тура по запросу
- Раннее заселение в гостиницу
- Дополнительная экскурсия в Элисту в 3-й день - 4200 руб. /чел
- Водная прогулка: по Волге на трамвайчике - от 650 руб. /чел. по городским каналам на тримаране - от 500 руб. /чел., доступно по предварительной записи
- По Волге на трамвайчике - от 650 руб. /чел
- По городским каналам на тримаране - от 500 руб. /чел., доступно по предварительной записи
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Чек лист вещей для экскурсий:
|Обзорная экскурсия по городу
Лотосовые поля
|Сарай Бату
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в Астрахани?
Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!
Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.
Какие особенности региона?
Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.
В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).
Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!
Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.
Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.
Астраханские сувениры.
Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).
Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.
Главные достопримечательности и активности.
Астраханский кремль.
Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.
С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.
Театры.
В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.
Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.
Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.
С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.
Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.
Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.
Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.
Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.
Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.
Во сколько начинается тур и как происходит встреча?
Трансфер входит в стоимость программы, для тех туристов, кто прибывает в день начала программы, а именно рейсами:
Встреча на ж/д вокзале возле памятника В. И. Ленину.
Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22 трансфер в гостиницу.
Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска.
Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени).
Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.
Встреча накануне по запросу (за доп. плату).
Время сбора на обзорную экскурсию, для гостей, прибывающих накануне начала тура:
- 12:20 – от отеля Космос, Виктория Палас;
- 12:40 – от гостиницы Волга – Волга;
- 13:00 – от отеля Азимут.
Время указано ориентировочное, возможны корректировки.
Как происходит рассадка в автобус?
Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.
Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.
Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.
Есть ли скидка для детей?
Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.