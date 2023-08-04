1 день

Обзорная экскурсия по городу Астрахани

Прибытие в Астрахань. Групповой трансфер в отель.

13:00 Комплексный обед в кафе города.

После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России.

В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края. Астрахань издавна славится своими рыбными ресурсами, о разнообразии которых рассказывает выставочный зал «Рыбы каспийского бассейна».

Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея — «Золото сарматов», в коллекции, в которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.

Программа пребывания продолжается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.

Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы — Астраханского театра оперы и балета.

Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.

Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.

18:00-18:30 Окончание экскурсионной программы.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

После заселения у Вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу, либо совершить водную прогулку: