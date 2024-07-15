Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.

В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).

Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!

Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.

Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.

Астраханские сувениры.

Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).

Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.

Главные достопримечательности и активности.

Астраханский кремль.

Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.

С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.

Театры.

В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.

Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.

Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.

С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.

Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.

Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.

Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.

Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.

Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.