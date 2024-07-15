В краю речного лотоса. Экскурсионный тур в Астраханскую область

В краю речного лотоса
Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область. Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.

Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября. Вас ждет знакомство с Астраханью и незабываемое зрелище — цветение лотосов.
4.33
3 отзыва
В краю речного лотоса. Экскурсионный тур в Астраханскую область
В краю речного лотоса. Экскурсионный тур в Астраханскую область
В краю речного лотоса. Экскурсионный тур в Астраханскую область
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Астрахани

Прибытие в Астрахань. Групповой трансфер в отель.

13:00 Комплексный обед в кафе города.

После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России. В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края.

Астрахань издавна славится своими рыбными ресурсами, о разнообразии которых рассказывает выставочный зал «Рыбы каспийского бассейна».

Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея — «Золото сарматов», в коллекции, в которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.

Программа пребывания продолжается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.

Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы — Астраханского театра оперы и балета.

Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.

Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.

18:00-18:30Окончание экскурсионной программы.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в отеле.

Свободное время.

После заселения у Вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу, либо за дополнительную плату совершить водную прогулку:

  • по Волге на трамвайчике (поездка займет чуть больше часа, стоимость от 650 руб. /чел.);
  • по городским каналам на тримаране (водная экскурсия длится 1 час, стоимость от 500 руб. /чел., доступно по предварительной записи).
Экскурсия по АстраханиЭкскурсия по АстраханиЭкскурсия по АстраханиЭкскурсия по Астрахани
2 день

Дельта Волги

Завтрак в гостинице.

09:00 начинается невероятное путешествие в дельту реки Волга, в ходе, которого во всей красе предстанут степные ландшафты Астраханской области и крупнейшая дельта Европы.

По прибытии на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия, на которой у Вас будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской дельты (только птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней!).

Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу. В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!

После возвращения на базу отдыха Вас ждет комплексный обед с элементами традиционной астраханской кухни. В свободное время на территории базы отдыха для всех желающих доступны бассейн и зона отдыха.

17:00 Прибытие в Астрахань.

Окончание экскурсионной программы.

Свободное время.

Дельта ВолгиДельта ВолгиДельта ВолгиДельта Волги
3 день

Астраханский биосферный заповедник

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

09:00 Отправление в Астраханский биосферный заповедник.

Дорога до заповедника занимает 1,5-2 часа с учетом паромной переправы, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.

Астраханский биосферный заповедник один из уникальных уголков природы, где сохранились нетронутые человеком места обитания редких животных, птиц и растений.

Это настоящий рай для ученых, орнитологов и просто любителей природы, тишины и гармонии. Ну и, конечно же, заповедник — это самая большая акватория распространения лотосов на нашей планете.

После приезда в заповедник Вы отправляетесь на экскурсию по экологической тропе «Обретенная дельта», продолжительной которой составляет 2 часа: 1 час на лодках и 1 час пешеходная по тропе.

Маршрут проходит через два участка тропы по деревянным помостам и завершается на двухъярусной смотровой площадке, расположенной около живописных зарослей лотосов. Во время прогулки по экотропе Вас сопровождает гид, который расскажет об уникальной флоре и фауне Волжской дельты и обратит внимание на ее особых обитателей.

Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен комплексный обедна территории заповедника.

15:30-16:00 Прибытие в Астрахань. Организованные трансферы в аэропорт и на ж/д вокзал.

Гости, отказавшиеся от организованных трансферов, после экскурсии возвращаются в отель проживания и далее самостоятельно добираются до аэропорта и на ж/д вокзал.

Время в пути указано ориентировочное, зависит от работы и загруженности паромов!

Астраханский биосферный заповедникАстраханский биосферный заповедникАстраханский биосферный заповедникАстраханский биосферный заповедник

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное1-местноеДоп. место
«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)214002315521400
«Янтарь» 3* (завтрак континентальный)237002655022900
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)242002740023400
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)252003020023900
«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)2930037200

Стоимость дополнительных суток, руб:

Гостиница2-местное1-местноеДоп. место
«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)120019001200
«Янтарь» 3* (завтрак континентальный)210032501800
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)230036002000
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)270047002200
«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)43507500

Варианты проживания

«Волга-Волга» 3

2 ночи

Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.

В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.

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«Космос» 4

2 ночи

Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.

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«Азимут» 3

2 ночи

Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.

Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.

Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.

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«Виктория Палас» 4

2 ночи

Этот отель с бесплатным Wi-Fi, крытым бассейном и номерами с мини-баром находится в 10 минутах ходьбы от Астраханского кремля и в 300 метрах от берега реки Волги.

Все номера отеля «Виктория Палас» оформлены в элегантном стиле. На полу постелено ковровое покрытие. Ванные комнаты укомплектованы халатами и тапочками.

В ресторане «Европейский» подают блюда европейской и русской кухни. Также при отеле работает летнее кафе на открытом воздухе. В 4 барах, включая пиано-бар и бар «Аква» у бассейна, гостям предложат коктейли и напитки.

На территории отеля «Виктория Палас» обустроены сауна, массажный кабинет и плавательный бассейн с водопадом.

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«Янтарь» 3

2 ночи

Гостиница «Янтарь» открыла свои двери в солнечной Астрахани, вблизи главных улиц и достопримечательностей.

Для отдыха предлагаются комфортабельные категории различные по ценовой политике. Каждый номер оформлен в приятной цветовой гамме и гармоничном дизайне, укомплектован удобной кроватью и другой мебелью, техникой и собственной ванной комнатой.

В кафе с одноименным названием посетители могут попробовать недорогие и сытные блюда как национальной, так и европейской кухни.

Комплекс предоставляет услуги по проведению деловых встреч, семинаров, а также любых торжеств.

Расстояние до аэропорта составляет - 9 км, а до железнодорожного вокзала - 1 км. В шаговой доступности есть памятники архитектуры и культурные центры.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории в номерах с удобствами
  • Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты про программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Встреча накануне тура по запросу
  • Раннее заселение в гостиницу
  • Водная прогулка по Волге на трамвайчике - от 650 руб. /чел
  • Водная прогулка по городским каналам на тримаране - от 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Астрахань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Чек лист вещей для экскурсий:

Обзорная экскурсия по городу

  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода

Лотосовые поля

  1. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как базы расположены в приграничной зоне
  2. Головной убор
  3. Легкая одежда с длинным рукавом
  4. Купальные принадлежности
  5. Средства для/от загара
  6. Вода
  7. Правило поведения на воде: во время движения лодки необходимо находиться в спасательном жилете, вставать и передвигаться по лодке категорически запрещается, запрещено распитие спиртных напитков, купание возможно только в строго отведенных для этого местах

Астраханская бахча

  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода

Астраханский биосферный заповедник

  1. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как заповедник расположен в приграничной зоне
  2. Головной убор
  3. Удобная обувь
  4. Легкая одежда с длинным рукавом
  5. Перекус и вода (в случае, если обед не включен в экскурсию)
  6. Правило поведения на воде: во время движения лодки необходимо находиться в спасательном жилете, вставать и передвигаться по лодке категорически запрещается, запрещено распитие спиртных напитков, купание возможно только в строго отведенных для этого местах
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая погода в Астрахани?

Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!

Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.

Какие особенности региона?

Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.

В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).

Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!

Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.

Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.

Астраханские сувениры.

Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).

Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.

Главные достопримечательности и активности.

Астраханский кремль.

Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.

С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.

Театры.

В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.

Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.

Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.

С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.

Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.

Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.

Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.

Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.

Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.

Во сколько начинается тур и как происходит встреча?

Трансфер входит в стоимость программы, для тех туристов, кто пребывает в день начала программы, а именно рейсами:

Встреча на ж/д вокзале возле памятника В. И. Ленину.

Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22 трансфер в гостиницу.

Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска.

Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени).

Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.

Встреча накануне по запросу (за доп. плату).

Время сбора на обзорную экскурсию, для гостей, прибывающих накануне начала тура:

  • 12:20 – от отеля Космос, Виктория Палас;
  • 12:40 – от гостиницы Волга – Волга;
  • 13:00 – от отеля Азимут.

Время указано ориентировочное, возможны корректировки.

Как происходит рассадка в автобусе?

Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.

Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.

Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.

Есть ли скидка для детей?

Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
К
15 июл 2024
В целом всё очень понравилось, но за что снизила оценку (чисто моё мнение)
1. Лотосы прекрасны, но пока не распущены в полном своём объеме и следовательно полного эффекта я не получила
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от тура
2 учитывая жаркий климат прекрасной Астрахани, лучше включать водные прогулки с возможным (желательным)! купанием, чтобы лучше себя чувствовать и понимать что происходит вокруг
3 убрать из перечня гостиниц Космос, на три дня далеко от центра по расположению и это очень расстраивает, хотя понимаю, что выбирала сама.
4. Очень жёстко ставить тайминг для других гостей в плане тура, чтобы не было отдельных выскочек, которым абсолютно всё равно, что у меня самолёт

В целом всё очень понравилось, но за что снизила оценку (чисто моё мнение)В целом всё очень понравилось, но за что снизила оценку (чисто моё мнение)В целом всё очень понравилось, но за что снизила оценку (чисто моё мнение)В целом всё очень понравилось, но за что снизила оценку (чисто моё мнение)В целом всё очень понравилось, но за что снизила оценку (чисто моё мнение)В целом всё очень понравилось, но за что снизила оценку (чисто моё мнение)
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Кира!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
16 авг 2023
Содержание тура в целом соответствует заявленной теме - "В краю речного лотоса". Фактически тур длится 2,5 дня. В первые полдня была обзорная экскурсия по Астрахани и посещение краеведческого музея. Последующие
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два дня - загородные экскурсии в дельту Волги. Для общего знакомства с "краем речного лотоса" этого достаточно, но создалось впечатление, что в первый день (знакомство с Астраханью) времени было маловато. Для более детального знакомства с достопримечательностями Астрахани я брала дополнительную ночь в отеле "Азимут".
Экскурсионное сопровождение понравилось. Гид Татьяна обладает глубокими знаниями по истории региона, очень компетентна. В музее экскурсии также были содержательны. В целом тур хороший.

А
7 авг 2024
Хорошая организация. Все быстро и оперативно.

Тур входит в следующие категории Астрахани

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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