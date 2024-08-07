1 день

Обзорная экскурсия по Астрахани, посещение сыроварни

Прибытие в Астрахань.

Групповой трансфер в отель.

13:00 Обед в рыбном ресторане города.

14:00 Отправление на обзорную экскурсию по Астрахани.

Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы – Астраханского театра оперы и балета.

Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.

Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.

Вот и казалось бы: рыбу и арбузы попробовали в различных вариантах, чем же ещё сможет угостить Астрахань? Для познания новых граней вкуса Вам будет предложено посетить местнуючастную сыроварню и пивоварню.

В ходе экскурсии на сыроварню Вы познакомитесь с технологическим процессом приготовления сыров из свежайшего местного молока по оригинальным технологиям, а также попробуют несколько видов сыров с бокалом прекрасного вина.

18:00-18:30 Окончание экскурсионной программы.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице.

Свободное время.