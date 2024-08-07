Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур

Попробуй Астрахань на вкус
Астрахань издавна славится своей гастрономией: рыба, икра и арбузы известны всем.

В данном путешествии у гостей будет возможность не только попробовать уже известные астраханские блюда и продукты, но и узнать новые, неизведанные грани вкуса!
5
3 отзыва
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Астрахани, посещение сыроварни

Прибытие в Астрахань.

Групповой трансфер в отель.

13:00 Обед в рыбном ресторане города.

14:00 Отправление на обзорную экскурсию по Астрахани.

Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы – Астраханского театра оперы и балета.

Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.

Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.

Вот и казалось бы: рыбу и арбузы попробовали в различных вариантах, чем же ещё сможет угостить Астрахань? Для познания новых граней вкуса Вам будет предложено посетить местнуючастную сыроварню и пивоварню.

В ходе экскурсии на сыроварню Вы познакомитесь с технологическим процессом приготовления сыров из свежайшего местного молока по оригинальным технологиям, а также попробуют несколько видов сыров с бокалом прекрасного вина.

18:00-18:30 Окончание экскурсионной программы.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по Астрахани, посещение сыроварниОбзорная экскурсия по Астрахани, посещение сыроварниОбзорная экскурсия по Астрахани, посещение сыроварниОбзорная экскурсия по Астрахани, посещение сыроварни
2 день

Дельта Волги

Завтрак в гостинице.

08:30-09:00 Начинается невероятное путешествие в дельту реки Волга, в ходе которого во всей красе предстанут степные ландшафты Астраханской области и крупнейшая дельта Европы.

По прибытии на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия, на которой у Вас будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской Дельты (только птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней!).

Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.

В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!

После возвращения на базу отдыха Вас ждет комплексный обед с элементами традиционной астраханской кухни.

В свободное время на территории базы отдыха для всех желающих доступны бассейн и зона отдыха, а также возможность порыбачить с мостиков и поймать заветный трофей.

17:00 Прибытие в Астрахань.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Дельта ВолгиДельта ВолгиДельта ВолгиДельта Волги
3 день

Посещение осетровой фермы, сыроварни и пивоварни, прогулка по Волге

Завтрак в гостинице.

10:00 Начинаем наше гастрономическое путешествие с посещения осетровой фермы, дорога до которой занимает 40-50 минут под увлекательный рассказ гида.

Экскурсия проходит на одном из крупнейших предприятий по выращиванию рыб осетровых пород в Астраханской области. Вы познакомитесь с различными видами осетровых, а также процессом их воспроизводства.

Первым гастрономическим впечатлением данной программы станет вкусный рыбный обед в ресторане с изысканными блюдами: уха из стерляди, стейк из осетра с домашней картошкой, овощная нарезка, чай или компот.

Для гурманов за дополнительную плату есть возможность попробовать свежайшую черную икру.

На осетровой ферме можно не только попробовать астраханские деликатесы, но и приобрести гастрономические сувениры собственного производства: балыки, черную икру, вяленую воблу, щучью икру, рыбные консервы, пресервы, свежую рыбу и многое другое.

На территории фермы оборудовано место для купания (в теплое время года) и в свободное время для всех желающих будет возможность искупаться.

14:30 Продолжением такого насыщенного дня станет экскурсия на пивоварню с дегустацией двух сортов пива (светлое, темное) и рыбных деликатесов, а также водной прогулкой по р. Волга на речном трамвайчике с рестораном.

16:30 Окончание экскурсионной программы в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.

Посещение осетровой фермы, сыроварни и пивоварни, прогулка по ВолгеПосещение осетровой фермы, сыроварни и пивоварни, прогулка по ВолгеПосещение осетровой фермы, сыроварни и пивоварни, прогулка по ВолгеПосещение осетровой фермы, сыроварни и пивоварни, прогулка по Волге
4 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

До 12:00 Освобождение номеров.

12:00 Групповой трансфер на ж/д вокзал, аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное1-местноеДоп. место
«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)26 80029 40026 800
«Янтарь» 3* (завтрак континентальный)30 20034 50029 100
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)30 90035 80029 800
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)32 40039 90030 550
«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)38 60050 400

Стоимость дополнительных суток, руб:

Гостиница2-местное1-местноеДоп. место
«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)120019001200
«Янтарь» 3* (завтрак континентальный)210032501800
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)230036002000
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)270047002200
«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)43507500

Варианты проживания

«Волга-Волга» 3

3 ночи

Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.

В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.

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«Космос» 4

3 ночи

Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.

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«Янтарь» 3

3 ночи

Этот отель расположен в центре города Астрахань, в 15 минутах езды от железнодорожного вокзала Астрахани и аэропорта Нариманово. К услугам гостей сауна, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi в вестибюле.

Номера отеля "Янтарь" обставлены просто и комфортабельно. В вашем распоряжении телевизор, электрический чайник, холодильник, микроволновая печь и тапочки.

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«Азимут» 3

3 ночи

Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.

Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.

Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.

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«Виктория Палас» 4

3 ночи

Этот отель с бесплатным Wi-Fi, крытым бассейном и номерами с мини-баром находится в 10 минутах ходьбы от Астраханского кремля и в 300 метрах от берега реки Волги.

Все номера отеля «Виктория Палас» оформлены в элегантном стиле. На полу постелено ковровое покрытие. Ванные комнаты укомплектованы халатами и тапочками.

В ресторане «Европейский» подают блюда европейской и русской кухни. Также при отеле работает летнее кафе на открытом воздухе. В 4 барах, включая пиано-бар и бар «Аква» у бассейна, гостям предложат коктейли и напитки.

На территории отеля «Виктория Палас» обустроены сауна, массажный кабинет и плавательный бассейн с водопадом.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • Экскурсионное обслуживание по программе: осетровая ферма Астраханский кремльсыроварняэкскурсия на пивоварню с дегустациейпрогулка на речном трамвайчикеуслуги базы отдыха
  • Осетровая ферма
  • Астраханский кремль
  • Сыроварня
  • Экскурсия на пивоварню с дегустацией
  • Прогулка на речном трамвайчике
  • Услуги базы отдыха
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе (3 завтрака и 3 обеда)
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Встреча накануне тура по запросу
  • Экскурсия на астраханскую бахчу (в августе - гарантированные даты, возможно проведение со второй половины июля, бронировать заранее) - 3000 руб. /чел
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Астрахань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Чек лист вещей для экскурсий:

Обзорная экскурсия по городу

  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода

Лотосовые поля

  1. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как базы расположены в приграничной зоне
  2. Головной убор
  3. Легкая одежда с длинным рукавом
  4. Купальные принадлежности
  5. Средства для/от загара
  6. Вода
  7. Правило поведения на воде: во время движения лодки необходимо находиться в спасательном жилете, вставать и передвигаться по лодке категорически запрещается, запрещено распитие спиртных напитков, купание возможно только в строго отведенных для этого местах.

Астраханская бахча

  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая погода в Астрахани?

Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!

Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.

Какие особенности региона?

Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.

В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).

Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!

Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.

Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.

Астраханские сувениры.

Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).

Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.

Главные достопримечательности и активности.

Астраханский кремль.

Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.

С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.

Театры.

В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.

Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.

Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.

С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.

Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.

Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.

Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.

Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.

Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.

Во сколько начинается тур и как происходит встреча?

Трансфер входит в стоимость программы, для тех туристов, кто пребывает в день начала программы, а именно рейсами:

Встреча на ж/д вокзале возле памятника В. И. Ленину.

Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22 трансфер в гостиницу.

Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска.

Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени).

Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.

Встреча накануне по запросу (за доп. плату).

Время сбора на обзорную экскурсию, для гостей, прибывающих накануне начала тура:

  • 12:20 – от отеля Космос, Виктория Палас;
  • 12:40 – от гостиницы Волга – Волга;
  • 13:00 – от отеля Азимут.

Время указано ориентировочное, возможны корректировки.

Как происходит рассадка в автобусе?

Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.

Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.

Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.

Есть ли скидка для детей?

Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
7 авг 2024
Хорошая организация. Все быстро и оперативно.
И
6 авг 2024
Организация тура на отлично. Все вовремя: встреча на вокзале, отправка на экскурсии, питание отлично, отели с комфортом, гиды - профессионалы.
Организация тура на отлично. Все вовремя: встреча на вокзале, отправка на экскурсии, питание отлично, отели с комфортом, гиды - профессионалы.Организация тура на отлично. Все вовремя: встреча на вокзале, отправка на экскурсии, питание отлично, отели с комфортом, гиды - профессионалы.Организация тура на отлично. Все вовремя: встреча на вокзале, отправка на экскурсии, питание отлично, отели с комфортом, гиды - профессионалы.Организация тура на отлично. Все вовремя: встреча на вокзале, отправка на экскурсии, питание отлично, отели с комфортом, гиды - профессионалы.Организация тура на отлично. Все вовремя: встреча на вокзале, отправка на экскурсии, питание отлично, отели с комфортом, гиды - профессионалы.Организация тура на отлично. Все вовремя: встреча на вокзале, отправка на экскурсии, питание отлично, отели с комфортом, гиды - профессионалы.Организация тура на отлично. Все вовремя: встреча на вокзале, отправка на экскурсии, питание отлично, отели с комфортом, гиды - профессионалы.Организация тура на отлично. Все вовремя: встреча на вокзале, отправка на экскурсии, питание отлично, отели с комфортом, гиды - профессионалы.
Щ
5 авг 2024
Всё было хорошо организовано.

Тур входит в следующие категории Астрахани

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыГастрономические

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